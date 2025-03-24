Эр-Рияд, 24 марта, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Переговоры между делегациями России и США в Эр-Риярде возобновились после второго перерыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской стороне.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Диалог по урегулированию украинского конфликта между американской и российской сторонами продолжается уже более шести часов. Ранее источник агентства сообщал, что стороны не планируют завершать переговоры в ближайшее время и сроки окончания встречи пока неизвестны.

Первый раз перерыв на переговорах объявляли около 13:00 мск. Спустя полтора часа делегации возобновили встречу. Вторая часть российско-американских переговоров продлилась всего час. Второй перерыв объявили в 16:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, встреча представителей России и США началась в столице Саудовской Аравии в отеле Ritz-Carlton в районе 10:00 мск, делегации общаются без журналистов.

Представляющий Россию на переговорах глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин сообщил, что переговоры находятся в самом разгаре, а их ключевыми темами стали актуальные для обеих сторон вопросы. По его словам, переговоры проходят творчески, а Москве и Вашингтону удаётся понимать точку зрения друг друга.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов.

Песков отметил, что в рамках переговоров в Саудовской Аравии представители стран обсуждают вопрос черноморской инициативы и связанных с ней аспектов, но не затрагивают территориальные вопросы.

Днем ранее, 23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев, заявив, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.

Между тем в бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Прямой» заявил, что киевский режим намерен принять условия капитуляции, которые в скором времени выдвинет глава Белого дома Дональд Трамп.

Он отметил, что единственный вопрос, о котором Киев сейчас договаривается с США, — это гарантии личной безопасности главы киевского режима Владимира Зеленского и его приближенных.