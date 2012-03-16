Австралия предложила провести соревнования ОИ-2032 на реке с крокодилами
Брисбен, Австралия, 24 марта, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Соревнования по гребле на Олимпиаде 2032 года в Австралии могут пройти на реке Фицрой, где водятся крокодилы. Об этом сообщил портал abc.net. au.
По данным издания, план по проведению соревнований правительство штата Квинсленд представит 25 марта. Если они будут проходить на реке Фицрой, обитающих здесь крокодилов выловят и перевезут в другие районы.
Ранее власти штата предложили использовать гребной канал на реке Фицрой в городе Рокгемптоне в качестве площадки для олимпийских соревнований. Они считают, что таким образом будут сэкономлены миллионы долларов.
Однако в реке Фицрой регулярно замечают крокодилов, отмечало издание в январе. В частности, двумя годами ранее четырёхметрового крокодила поймали выше по течению от зоны для занятий водными видами спорта, предложенной в Рокгемптоне. В реке также водятся рыбы барракуды, опасные для человека.
Федерация гребли Австралии опасается, что река Фицрой в Рокгемптоне может не соответствовать международным стандартам. По словам главы организации Сары Кук, ключевой критерий — отсутствие в воде течения, так оно «создаёт несправедливое преимущество». При этом в реке Фицрой течение в центральной, более глубокой части более сильное, чем у берегов.
«На данный момент проблема для нас заключается в том, что мы знаем, что Всемирная федерация гребли и [Международный олимпийский комитет] ещё не консультировались по поводу этого места», — заявила Кук.
Она согласилась с тем, что крокодилы могут «шокировать» иностранных туристов, но вместе с тем отметила, что в Рокгемптоне есть активное сообщество любителей гребли. На реке Фицрой тренировалась национальная сборная по гребле, в том числе перед Олимпиадой 2020 года в Токио.
Столица штата Квинсленд город Брисбен был выбран в качестве столицы 35-х летних Олимпийских и Паралимийских игр. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2032 года.