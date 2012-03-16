Брисбен, Австралия, 24 марта, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Соревнования по гребле на Олимпиаде 2032 года в Австралии могут пройти на реке Фицрой, где водятся крокодилы. Об этом сообщил портал abc.net. au.

Heng Sinith/AP/TASS

По данным издания, план по проведению соревнований правительство штата Квинсленд представит 25 марта. Если они будут проходить на реке Фицрой, обитающих здесь крокодилов выловят и перевезут в другие районы.

Ранее власти штата предложили использовать гребной канал на реке Фицрой в городе Рокгемптоне в качестве площадки для олимпийских соревнований. Они считают, что таким образом будут сэкономлены миллионы долларов.

Однако в реке Фицрой регулярно замечают крокодилов, отмечало издание в январе. В частности, двумя годами ранее четырёхметрового крокодила поймали выше по течению от зоны для занятий водными видами спорта, предложенной в Рокгемптоне. В реке также водятся рыбы барракуды, опасные для человека.

Федерация гребли Австралии опасается, что река Фицрой в Рокгемптоне может не соответствовать международным стандартам. По словам главы организации Сары Кук, ключевой критерий — отсутствие в воде течения, так оно «создаёт несправедливое преимущество». При этом в реке Фицрой течение в центральной, более глубокой части более сильное, чем у берегов.

«На данный момент проблема для нас заключается в том, что мы знаем, что Всемирная федерация гребли и [Международный олимпийский комитет] ещё не консультировались по поводу этого места», — заявила Кук.

Она согласилась с тем, что крокодилы могут «шокировать» иностранных туристов, но вместе с тем отметила, что в Рокгемптоне есть активное сообщество любителей гребли. На реке Фицрой тренировалась национальная сборная по гребле, в том числе перед Олимпиадой 2020 года в Токио.

Столица штата Квинсленд город Брисбен был выбран в качестве столицы 35-х летних Олимпийских и Паралимийских игр. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2032 года.