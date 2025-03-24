Вашингтон, 24 марта, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Для США не поддерживать контакты с такой страной, как Россия, не имеет смысла. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox news.

Global Look Press/Valerie Plesch/dpa

«Соединённые Штаты не говорили с Россией в течение трёх лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла», — отметила она.

Брюс подчеркнула, что разговор между странами необходим. По её словам, именно это сейчас и происходит по украинскому конфликту.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Беседа стала первой после переизбрания американского лидера и первой с начала спецоперации на Украине. Она длилась около полутора часов. Путин и Трамп договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Президент РФ также пригласил главу Белого дома в Москву.

Этот звонок запустил череду российско-американских переговоров и встреч по урегулированию украинского конфликта. Так, 18 марта между лидерами стран прошли ещё одни телефонные переговоры. Путин и Трамп обсудили перспективы нормализации российско-американских отношений и актуальную ситуацию на Украине. Глава российского государства согласился на предложение главы Белого дома о перемирии, подчеркнув, что основным условием для прекращения боевых действий должно стать прекращение военной помощи Киеву.

Российский лидер также поддержал инициативу Трампа по временной приостановке обстрелов энергообъектов между Украиной и Россией. Затем российский лидер сразу же отдал военным соответствующий приказ.