Симферополь, 24 марта, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Правоохранители задержали водителя рейсового автобуса, который столкнулся с грузовиком на Евпаторийском шоссе в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что на предприятии, в чьем ведении находится автобус, изъята документация по техническому состоянию транспорта.

Как передавало ИА Регнум, рейсовый автобус и грузовик столкнулись утром на Евпаторийском шоссе, в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромного.

По предварительным данным, около 07:30 мск водитель автобуса КАВЗ, следовавшего по маршруту из Аркадьевки в Симферополь, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом.

В результате ДТП погибли шесть человек, еще 17 человек, среди которых один ребенок, были госпитализированы. Восемь из них получили тяжелые травмы. Всего в автобусе находились 32 человека.

Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя рейсового автобуса на месте происшествия. Установлено, что он был трезв.