Анкара, 24 марта, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Администрация президента Турции 24 марта опровергла сообщения ряда источников о якобы имевшем место проникновении участников акций протеста в Анкаре в резиденцию президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Akyuz Efekan/ABACA/ТАСС

«Утверждение о том, что «демонстранты вошли в президентский комплекс», касающееся некоторых изображений, размещённых на израильских пропагандистских аккаунтах, не соответствует действительности», — сказано в сообщении центра администрации по борьбе с дезинформацией.

Снимки были сделаны во время протестов в университетском городке в Анкаре, отметили также представители центра. Они подчеркнули, что распространение дезинформации направлено на подрыв стабильности ситуации в Турции.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 марта турецкие правоохранители задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, представителя оппозиционной Народно-республиканской партии. Его подозревают в коррупции и связях с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана. Политик был доставлен в суд и позднее арестован. В его резиденции прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание ещё 100 человек в рамках данного дела.

Имамоглу призвал к массовым акциям протеста. Такие акции прошли в ряде городов страны. В частности, лидер Народно-республиканской партии Озгюр Озель заявлял, что на митинг оппозиции у мэрии Стамбула 22 марта собрались более 200 тыс. человек.

В ходе акций фиксировались столкновения протестующих с полицией. Эрдоган заявил, что действия протестующих являются незаконными и недемократическими. Глава МВД Турции Али Ерликая 22 марта сообщил, что в ходе акций протеста было задержано 343 человека. К 24 марта это число увеличилось до 1,1 тыс. человек.