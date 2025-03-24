Эр-Рияд, 24 марта, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Российская и американская делегации ушли на второй перерыв после продолжительных консультаций, которые проходят в Эр-Рияде. Об этом со ссылкой на источник, близкий к делегации РФ, сообщил ТАСС.

ТАСС

Первый раз перерыв на переговорах объявляли около 13:00 мск. Спустя полтора часа делегации возобновили встречу. Вторая часть российско-американских переговоров продлилась всего час.

Как передавало ИА Регнум, встреча представителей России и США началась в столице Саудовской Аравии в отеле Ritz-Carlton в районе 10:00 мск. Делегации общаются без журналистов.

Представляющий Россию на переговорах глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин сообщил, что переговоры РФ и США находятся в самом разгаре, а их ключевыми темами стали актуальные для обеих сторон вопросы. По его словам, переговоры проходят творчески, а Москве и Вашингтону удаётся понимать точку зрения друг друга.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов.

Представитель Кремля также сообщил, что в рамках переговоров в Саудовской Аравии представители России и США обсуждают вопрос черноморской инициативы и связанных с ней аспектов, но не затрагивают территориальные вопросы.

Песков добавил, что президента Владимира Путина незамедлительно проинформируют о результатах российско-американских переговоров в столице Саудовской Аравии.

23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев. Он лишь сообщил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.