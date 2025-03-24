Носителей коронавируса по-прежнему выявляют во всех регионах России, число положительных тестов на SARS-CoV-2 не снижается. Именно поэтому президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой, поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает хорошую организацию тестирования на коронавирус в России и относительно малое количество смертей. И вот уже по состоянию на вечер 15 мая в 50 из 85 российских регионов разрешили выходить на прогулку. Такая информация вселяет надежду.

ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с борьбой против коронавируса в России.

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Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус.
04:42 16.05.2020

Выходить из дома на прогулку на фоне ситуации с распространением коронавируса по состоянию на вечер пятницы разрешили в 50 из 85 российских регионов. Власти 44 из них ослабили действовавшие ранее ограничения; еще в нескольких субъектах самоизоляция носит характер рекомендации, поэтому прогулки не были запрещены.

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в каждом регионе страны. Власти всех субъектов вводили режим самоизоляции — обязательный или рекомендательный (newsvirus).

04:42 16.05.2020

При этом несколько регионов с относительно благополучной ситуацией, в том числе Башкирия, Калининградская и Мурманская области, отменили на этой неделе большую часть запретов на передвижение. Большинство жителей региона больше не обязаны соблюдать режим самоизоляции, однако ограничения остаются для лиц старше 65 лет и групп риска.

04:43 16.05.2020

Еще в части регионов прогулки разрешены при сохранении режима самоизоляции. При этом граждане должны выполнять определенные условия: соблюдать социальную дистанцию, не отходить дальше определенного расстояния от дома. В некоторых субъектах разрешены прогулки с детьми, а в других регионах, например, Воронежской области, гулять можно только поодиночке (newsvirus).

04:43 16.05.2020

В Ленинградской области, которая находится на 17-м месте по числу заразившихся, допускаются и семейные прогулки в парках, скверах, других зонах отдыха на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции и с использованием масок — без шашлыков и пикников.

04:44 16.05.2020

В Коми, где выявлено 882 случая заражения, на прогулку можно выходить не более чем по двое, при этом жители также должны обязательно носить средства защиты — маски и перчатки.

05:25 16.05.2020

В Иркутской области по состоянию на утро, 16 мая, выявлены 526 носителей SARS-CoV-2. Как сообщает оперативный штаб региона, только за последние сутки положительные тесты подтверждены в 27 случаях.

Большинство носителей вируса (382) госпитализированы, 131 — выздоровели, шестеро скончались. Ещё семеро умерли от других заболеваний, не связанных COVID-19.

Об этом: В Приангарье выявили 27 новых носителя SARS-CoV-2

05:37 16.05.2020

В международном аэропорту Екатеринбурга специалисты встретили 92 пассажиров вывозного рейса авиакомпании «Россия» из Гоа. Все прибывшие будут отправлены по месту проживания на двухнедельную самоизоляцию.

Эвакуационный борт с российскими гражданами, по данным онлайн-табло авиарейсов в аэропорту «Кольцово», приземлился в 05:12 по местному времени (03:12 мск). Задержка прибытия рейса составила три с половиной часа.

Читайте также: Вывозной рейс из Гоа выгрузился в Красноярске и Екатеринбурге

05:38 16.05.2020

В красноярских маршрутных автобусах будут напоминать пассажирам о необходимости использования защитных масок, а в случае несоблюдения требования — принимать меры вплоть до отказа в перевозке. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

Читайте также: В Красноярске пассажиров без масок смогут высаживать из автобусов

05:39 16.05.2020

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился немедленно возбуждать уголовные дела по фактам невыплат надбавок медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами, сообщается 15 мая на официальном сайте СК РФ.

Читайте также: СК: невыплаты надбавок медикам сразу же превратятся в уголовные дела

08:23 16.05.2020

34 тысячи защитных костюмов поступили в медицинские организации Самарской области. Об этом 15 мая сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов на совещании оперативного штаба региона, передает пресс-служба областного правительства.

По его словам, в Самарской области создан запас средств индивидуальной защиты, который постоянно пополняется. Так, 15 мая в регион поступила очередная партия средств защиты: 1,5 тысячи респираторов, пять тысяч бахил и 34 тысячи защитных костюмов.

Читайте подробнее: В Самарскую область поступили 34 тысячи защитных костюмов для медработников

08:45 16.05.2020

Главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 в Калужской области уволился после того, как сотрудники медучреждения пожаловались на маленькие доплаты за работу с заразившимися коронавирусом. Об этом заявил замглавы регионального минздрава Илья Соваков.

Читайте также: Главврач калужской больницы уволился из-за надбавки медикам в 27 рублей

09:10 16.05.2020

В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Подробности в материале: В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

09:10 16.05.2020

Всего в Хакасии по состоянию на 16 апреля коронавирус выявлен у 595 человек.

Читайте подробнее: В Хакасии коронавирус выявлен у 595 человек

09:14 16.05.2020

Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс) на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске. В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, говорится:

«Мы — работники скорой медицинской помощи города Иркутска. Хотим обратить внимание на то, что постоянно не выполняются распоряжения президента Российской Федерации, начиная с майских указов. Обещанные выплаты — 25, 50 тыс. рублей стимулирующего характера за особые условия труда в период пандемии всем работникам скорой медицинской помощи города Иркутска — врачам, фельдшерам, водителям на 16 мая 2020 г. не выплачены».

Читайте также: Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

09:16 16.05.2020

Кашель, одышка и повышенная температура тела являются первыми признаками тяжелой формы нового заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом. Об этом 16 мая рассказал главный рентгенолог столицы России Сергей Морозов в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.

Подробности в материале: Врач рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания COVID-19

09:24 16.05.2020

Медицинский персонал и водители скорой помощи получат дополнительную областную выплату в Самарской области. Об этом 15 мая сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, он принял решение единоразово выплатить врачам скорой помощи по 20 тысяч рублей. Кроме этого выплату в размере десяти тысяч рублей получат медицинские сестры и фельдшеры. А водителям скорой помощи будет выплачено по пять тысяч рублей.

Читайте подробнее: В Самарской области работники скорой помощи получат дополнительные выплаты

09:25 16.05.2020

В Забайкальском крае по состоянию на утро 16 мая подтверждено уже 510 положительных тестов на SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба, за последнюю неделю в крае наблюдается прирост случаев пневмонии на 11%, в основном за счёт коронавируса.

Подробности в материале: В Забайкалье выявлены более 500 носителей SARS-CoV-2

09:36 16.05.2020

В Югре полиция ищет автора ложной информации о работе провизорного госпиталя в посёлке Пойковском, открытом на базе Нефтеюганской районной больницы. Руководство медучреждения обратилось в правоохранительные органы с заявлением о публичном распространении фейка в мобильном приложении Viber, сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

Подробности в материале: В Югре фейк о гуляющих «ковидных» напугал жителей посёлка

09:37 16.05.2020

В Забайкальском краевом онкологическом диспансере пришлось вводить жёсткие карантинные мероприятия после того как выяснилось, что по меньшей мере у 66 человек из 364 подтверждены положительные тесты на SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 16 мая, информирует официальный сайт региона.

Читайте также: Вспышка SARS-CoV-2 произошла в онкодиспансере Забайкалья

09:38 16.05.2020

Психологическая помощь для возвращения к обычной жизни может потребоваться какой-то части населения России после выхода страны из карантина и прекращения режима самоизоляции. Такое мнение 16 мая высказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев.

Подробности в материале: Врач считает, что после выхода у части населения РФ возникнут фобии

09:46 16.05.2020

В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте регионального правительства.

Читайте также: В Приморье за сутки выявили 87 носителей коронавируса

09:49 16.05.2020

Круг выявленных носителей SARS-CoV-2 продолжает шириться в Алтайском крае. По данным оперативного штаба, на 16 мая общее количество полученных положительных результатов теста на коронавирус составляет уже 885. Причём уже вторые сутки в регионе выявляют по 38 новых носителей вируса.

Читайте подробнее: В Алтайском крае выявили ещё 38 новых носителей SARS-CoV-2

09:55 16.05.2020

Общее число вылечившихся от COVID-19 на территории Тамбовской области за минувшие сутки выросло на 30 пациентов и на данный момент составляет 503 человека. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба региональной администрации.

Читайте также: Число вылечившихся от COVID-19 в Тамбовской области превысило 500 человек

10:03 16.05.2020

Число новых выявленных носителей коронавируса на территории Воронежской области за минувшие стуки составило 39 случаев. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

Читайте также: В Воронежской области за сутки выявили 39 новых зараженных коронавирусом

10:14 16.05.2020

Решение об отмене с 18 мая на территории республики Крым режима всеобщей строгой самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, приняли местные власти. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона Сергея Аксенова, обнародованный на портале крымского правительства.

Подробности в материале: Власти Крыма с 18 мая отменяют режим строгой самоизоляции

10:21 16.05.2020

Пятый пациент, у которого был подтверждён диагноз COVID-19, скончался на территории Тамбовской области. Об этом 16 мая сообщает региональная администрация.

Читайте подробнее: Пятый пациент умер от COVID-19 в Тамбовской области

10:29 16.05.2020

В Забайкальском крае создан достаточный запас средств индивидуальной защиты? и он постоянно пополняется. Более того, в торговых сетях порядка 200 тысяч масок находится на остатках, продаются они на данный момент не очень активно, сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин. Его слова цитирует официальный сайт региона.

Помощь в обеспечении края медицинскими масками, перчатками, респираторами и другими средствами защиты оказывают резиденты территории опережающего развития «Забайкалье». Речь идёт о более чем 200 тысячах индивидуальных масок, а также респираторах, защитных костюмах, дезинфицирующих средствах, очках, бахилах, перчатках.

Подробности в материале: Забайкалье справилось с дефицитом средств индивидуальной защиты

10:30 16.05.2020

Государственная корпорация «Росатом» без сбоев выполняет государственный оборонный заказ, несмотря на то, что это приходится делать в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом 16 мая рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия-24».

Читайте также: Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев — Лихачев

10:36 16.05.2020

В Омской области скончался двенадцатый пациент с коронавирусом.

«Не стало женщины, для которой сочетание хронических заболеваний и тяжёлых осложнений коронавирусной инфекции стало фатальным», — подчеркнули в минздраве.

Читайте подробнее: В Омской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

10:43 16.05.2020

Свыше 259 тысяч российских граждан в настоящее время продолжают находиться под наблюдением медиков из-за подозрения на наличие у них в организме нового коронавируса. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Подробности в материале: Свыше 259 тысяч граждан России находится под наблюдением из-за коронавируса

10:47 16.05.2020

В России подсчет умерших от болезней, вызванных новой коронавирусной инфекцией, ведется на основании свидетельств о смерти, которые предоставляют патологоанатомы и судмедэксперты. Об этом заявил главный внештатный патологоанатом Минздрава РФ Георгий Франк.

Читайте также: В Минздраве рассказали, как в России ведется статистика умерших от COVID-19

10:53 16.05.2020

В Петербурге за последние сутки выявлено 525 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Их общее количество теперь составляет 10 011 человек. Об этом сообщает 16 мая федеральный оперативный штаб.

Об этом: В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 10 тысяч человек

10:57 16.05.2020

В Ростовской области за сутки подтверждено 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону достигло 2 тыс. 312 человек.

Читайте также: В Ростовской области выявили 112 носителей SARS-CoV-2

11:02 16.05.2020

В Ростовской области за сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с подтверждённым SARS-CoV-2. Таким образом, за весь период пандемии на Дону скончались 28 человек.

Читайте также: В Ростовской области скончались трое пациентов с коронавирусом

11:04 16.05.2020

За всё время в Красноярском крае коронавирус выявлен у 1651 человека.

Читайте также: В Красноярском крае выявили ещё 61 носителя коронавируса

11:07 16.05.2020

Три человека с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончались в Рязанской области за минувшие сутки. Пациентам было от 67 до 84 лет, сообщили 16 мая в региональной оперативной группе.

Подробности в материале: В Рязанской области скончались три пациента с коронавирусом

11:09 16.05.2020

За минувшие сутки ещё 85 носителей коронавируса выявлены в Брянской области. Выписаны с выздоровлением 64 пациента, сообщили 16 мая в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Брянской области выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом

11:12 16.05.2020

За прошедшие сутки в Ленинградской области выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных фактов заражения вирусом SARS-CoV-2 составляет в регионе 1913 случаев.

Читайте подробнее: В Ленобласти выявили 72 заразившихся SARS-CoV-2 и выписали 48 человек

11:16 16.05.2020

В Курской области 16 мая подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1855 подтвержденных случаев.

Подробности в материале: В Курской области подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом

11:17 16.05.2020

91 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Рязанской области за прошедшие сутки. Об этом 16 мая рассказали в региональной оперативной группе.

Читайте также: В Рязанской области за сутки выявили 91 носителя коронавируса

11:18 16.05.2020

В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 16 мая, референс-центр подтвердил 35 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 1 243 носителя SARS-CoV-2, чьи положительные результаты тестов подтверждены референс-центром. По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбуржью, показатель на 100 тыс. населения составляет 63,5, темп прироста — 2,9. Из общего числа зарегистрированных случаев 47,5% составляют завозные: заражение происходит при близком контакте с носителем SARS-CoV-2 в семье, на работе.

Читайте также: В Оренбуржье подтверждено ещё 35 случаев заражения SARS-CoV-2

11:26 16.05.2020

Вероятность заразиться коронавирусом через упаковку чипсов, орехов и сухариков крайне высока, если до нее дотрагивались другие люди. Об этом сообщили в МЧС России.

Об этом: Жителей России предупредили о риске заражения коронавирусом через чипсы

11:27 16.05.2020

Эпидемиологическую ситуацию, возникшую в Алтайском крае в связи с мировой пандемией коронавируса, оперативный штаб региона назвал неустойчивой, поэтому послабления в реализации карантинных мероприятий пока откладываются. Такой вывод можно сделать из официального сообщения сайта региона по итогам заседания оперативного штаба.

«В последние дни ежедневно регистрируется от 20 до 43 случаев заболевания. Ситуация эта ожидаемая, всем понятная. Это первомайские праздники, когда жители края нарушали требования и рекомендации по соблюдению режима самоизоляции и прочих ограничительных мер. Анализ сегодняшней ситуации, неустойчивая динамика основных показателей не позволяют нам рекомендовать снять ограничительные мероприятия», — пояснила руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко.

Об этом: Почему в Алтайском крае не торопится с отменой карантина?

11:28 16.05.2020

Во Владимирской области 16 мая подтверждено 65 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе было выявлено 1657 положительных тестов.

Об этом: Во Владимирской области выявили 65 новых случая заражения коронавирусом

11:32 16.05.2020

За минувшие сутки в России скончались 119 человек, зараженных коронавирусом.

Читайте подробнее: В России за сутки скончались 119 пациентов с коронавирусом

11:32 16.05.2020

За прошедшие сутки 86 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Волгоградской области. Один пациент скончался, сообщили 16 мая в федеральном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили 86 носителей коронавируса, один скончался

11:33 16.05.2020

В Псковской области за последние сутки официально подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество фактов заражения достигло в регионе 405 случаев, сообщает 16 мая областной оперативный штаб.

Подробности в материале: В Псковской области число выявленных случаев коронавируса превысило 400

11:36 16.05.2020

Алтайские власти признали, что лечить пациентов с SARS-CoV-2 оказалось непросто. Как пояснил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, слова которого цитирует официальный сайт региона по итогам состоявшегося заседания оперативного штаба, количество пациентов со средней и тяжелой степенью течения болезни увеличивается.

«Мы от недели к неделе видим увеличение количества среднетяжелых и тяжелых пациентов, которых мы переводим на искусственную вентиляцию легких. При этом мы транспортируем пациентов из районов Алтайского края», — отметил чиновник. Круг выявленных носителей SARS-CoV-2 продолжает шириться в Алтайском крае.

Читайте также: Всё больше алтайских носителей SARS-CoV-2 тяжело заболевают

11:38 16.05.2020

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 мая, выявлено еще 52 случая заражения коронавирусом. Прирост за сутки составляет около 5,5%, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 973 случая заражения коронавирусом.

Подробности в материале: В Прикамье выявлено ещё 52 носителя SARS-CoV-2

11:39 16.05.2020

В Липецкой области 16 мая подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. Региональный штаб сообщает только о 49 новых случаях.

Об этом: В Липецкой области подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом

11:39 16.05.2020

За минувшие сутки в России выздоровели 4940 человек, заразившихся ранее коронавирусом.

Подробности в материале: В России выздоровели более 63 тыс. пациентов с коронавирусом

11:40 16.05.2020

76 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области за минувшие сутки, сообщил 16 мая федеральный штаб.

Об этом: Федеральный штаб: в Белгородской области выявили 76 носителей коронавируса

11:41 16.05.2020

В России за прошедшие сутки выявлено 9200 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекцией.

Об этом: В России за сутки выявили 9200 носителей коронавируса

11:45 16.05.2020

Еще 70 носителей коронавируса выявили в Самарской области. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в минувшие сутки лидерами по выявлению этой инфекции стали Самара и Тольятти (по 22 выявленных факта). В Сызрани выявили 12 фактов, по три — в Кинеле и Волжском районе. И по одному — в шести районах и двух городах региона.

Об этом: В Самарской области за сутки выявили 70 носителей коронавируса

11:49 16.05.2020

В Астраханской области 16 мая подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1029 подтверждённых случаев заражения.

Об этом: В Астраханской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

11:54 16.05.2020

За сутки количество новых случаев коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось на 13 случаев и достигло в общей сложности 215 подтвержденных диагнозов. В списке переболевших по-прежнему остаются 72 человека.

Об этом: В Карелии за сутки выявили 13 новых случаев заражения SARS-CoV-2

12:16 16.05.2020

475 человек, у которых ранее были подтверждены положительные тесты на коронавирус, выздоровели в Тверской области, сообщили в пресс-службе облправительства 16 мая. За последние сутки выздоровевшими признаны 28 человек.

Подробности в материале: В Тверской области 475 человек выздоровели после коронавируса

12:19 16.05.2020

Главный врач московской больницы в поселке Коммунарка, где лечат больных COVID-19, Денис Проценко сообщил о состоянии больных новым заболеванием в его медучреждении. Об этом стало известно из размещенной 16 мая на его странице в соцсети Facebook инфографике.

Об этом: Главный врач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии своих пациентов

12:24 16.05.2020

Весьма обнадёживающей информацией о способах передачи коронавируса поделился с РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. И хотя эксперт признаёт, что даже в научных кругах появляется много противоречивых сведений о способе распространения коронавируса, лично он полагает: прежде всего SARS-CoV-2 передаётся от человека к человеку, причём, путь передачи — «воздушно-капельный»:

»Причем, капельный — более вероятный. Капли более крупные и быстрее оседают. Это означает, что такой мелкой дисперсии в воздухе, как правило, нет. Можно себе представить, что при определённой ситуации, если человек чихнул, то некое облако капелек повисло и передвигается в воздухе, но в любом случае, оно разносится на различные расстояния и концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту».

Читайте подробнее: Дело — в дозе: эксперт пояснил, почему COVID-19 трудно подхватить на улице

12:26 16.05.2020

68 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Ивановской области, сообщил 16 мая региональный оперштаб. Всего в регионе официально зарегистрировано 1 тыс. 192 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 333 пациента с подтвержденными положительными анализами на коронавирус. 13 пациентов с выявленным коронавирусом скончались, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

Об этом: В Ивановской области за сутки выявлено 68 носителей коронавируса

12:26 16.05.2020

Количество коек для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, увеличивают в Самарской области. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, носителей этой инфекции начнут принимать еще несколько медицинских учреждений области.

Подробности в материале: В Самарской области увеличили количество коек для пациентов с COVID-19

12:40 16.05.2020

92 новых носителя коронавируса выявлено за последние сутки на территории Краснодарского края, об этом сообщил 16 мая региональный оперштаб.

На территории Краснодара подтверждено 35 случаев заражения, в том числе у годовалого ребёнка. Двухлетний ребёнок заразился в Тихорецком районе края.

Об этом: На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

12:44 16.05.2020

Еще одни пациент с COVID-19 умер в Башкирии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

По сообщению пресс-службы ведомства, число скончавшихся от этой болезни увеличилось до 17 человек.

Читайте подробнее: В Башкирии скончался пациент с COVID-19

12:45 16.05.2020

В Крыму окончательно опровергли теорию о том, что коронавирус не касается детей. За сутки у 13 жителей республики подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию, из них 9 — дети до 17 лет.

Об этом: В Крыму выявили 13 новых носителей коронавируса, из них девять детей

12:46 16.05.2020

Сразу шесть носителей SARS-CoV-2 выявлено наОАО «Кучуксульфат» в Благовещенском районе Алтайского края. Как поясняет сегодня, 16 мая, региональный штаб, контактировавшие с ними люди в настоящий момент изолированы, причём четверо из них имели исключительно бытовые контакты с зараженными.

«Источник заражения у первых заболевших двоих сотрудников устанавливается. Оба этих работника являются членами одной семьи», — сказано в официальном сообщении.

Также известно, что администрация ОАО «Кучуксульфат» отстранила от работы с соблюдением самоизоляции более 55 работников, у которых был произведен забор биологического материала.

Читайте подробнее: Вспышка SARS-CoV-2 произошла на алтайском ОАО «Кучуксульфат»

12:47 16.05.2020

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 мая, увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Умерли две пациентки. Их смерть медики не связывают с коронавирусной инфекцией. У одной женщины имелось онкологическое заболевание, а у другой — легочная эмболия.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 26 смертей пациентов, зараженных коронавирусом: в 12 случаях смерть наступила из-за COVID-19, а в 14 случаях у пациентов была выявлена коронавирусная инфекция, но смерть наступила по иной причине.

Об этом: В Прикамье скончались две пациентки, заражённые коронавирусом

12:48 16.05.2020

101 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Тульской области за последние сутки, об этом сообщил 16 мая региональный оперштаб.

Также за сутки подтверждён один летальный исход. В больнице скончалась 63-летняя женщина. У неё был подтверждён диагноз COVID-19. Как сообщается, пациентка поступила в стационар в тяжелом состоянии, спасти её не смогли — она скончалась от двусторонней пневмонии.

Об этом: В Туле скончалась пациентка с коронавирусом

12:49 16.05.2020

В Москве за сутки выявлено 3505 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в столичном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Об этом: В Москве за сутки выявили 3505 носителей коронавируса

12:52 16.05.2020

В Приволжском федеральном округе на 16 мая выявили 1007 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 23 134 случаев.

Подробности в материале: В Поволжье получено 23134 положительных теста на коронавирус

12:56 16.05.2020

Всего в Томской области по состоянию на 16 мая коронавирус выявлен у 343 человек.

Читайте также: В Томской области коронавирус за сутки выявлен у 14 человек

12:57 16.05.2020

39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, данные 16 мая опубликовал региональный оперштаб.

Об этом: В Воронежской области коронавирус подтверждён у 1 тыс. 113 человек

13:01 16.05.2020

СУ СК РФ по Иркутской области инициировало проверку видеосообщения врачей скорой помощи в Иркутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. В настоящее время следователями СКР выясняются все обстоятельства. Опрашиваются медработники», — пояснили следователи.

Подробности в материале: Невыплатой президентской надбавки в Иркутске заинтересовалось следствие

13:02 16.05.2020

52 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, сообщил 16 мая региональный оперштаб.

Читайте подробнее: В Орловской области за сутки выявлено 52 носителя коронавируса

13:03 16.05.2020

Еще 25 жителей Башкирии вернутся на родину из-за рубежа. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 17 мая ожидается прибытие в аэропорт Казани самолета из Ташкента. На его борту прибудут 25 жителей Башкирии, которых на автобусах доставят в республику.

Читайте подробнее: Еще 25 жителей Башкирии вернутся на родину из-за рубежа

13:07 16.05.2020

Власти Дагестана обещали начислять стимулирующие выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией, не позднее 15 мая. Однако источники в ряде медучреждений республики сообщили, что по состоянию 12:00 16 мая медики либо вовсе не получили надбавок, либо получили их не в полном объеме.

Читайте подробнее: В Дагестане медикам задерживают обещанные надбавки

13:08 16.05.2020

В петербургский аэропорт «Пулково» в субботу, 16 мая, прибудет самолёт А-319 авиакомпании Cyprus Airways из Ларнаки (Кипр). На нем в город на Неве вернутся 36 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также несколько жителей регионов Северо-Запада.

Подробности в материале: В Петербург прибывают 36 соотечественников с Кипра

13:12 16.05.2020

41 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Смоленской области за последние сутки, сообщили 16 мая в региональном оперштабе.

Подробности в материале: В Смоленской области выявлено 1 тыс. 146 носителей коронавируса

13:17 16.05.2020

За сутки в Архангельской области умерли трое пациентов с коронавирусом: мужчина и две женщины.

Об этом: Ещё трое пациентов с коронавирусом скончались в Архангельской области

13:18 16.05.2020

38 новых случаев заражения выявлено на территории Республики Калмыкия за последние сутки, один пациент скончался. Данные 16 мая приводит республиканский минздрав.

Читайте также: В Калмыкии скончался восьмой пациент с коронавирусом

13:22 16.05.2020

99 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 16 мая. По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2409 положительных тестов. 1917 человек находятся на лечении. 473 человек выздоровели, 19 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (462), в Обнинске (313), Боровском районе (237), в Малоярославецком районе (163) и в Жуковском районе (112).

Об этом: В Калужской области за сутки выявили 99 носителей коронавируса

13:25 16.05.2020

Медицинская реабилитация понадобится пациентам, которые излечились от тяжелой формы COVID-19. Такое мнение 16 мая высказал член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

Читайте подробнее: Переболевшим тяжелой формой COVID-19 будет нужна реабилитация — Минздрав РФ

13:35 16.05.2020

Министерство транспорта России работает над вопросом продажи масок и перчаток на всех транспортных объектах в стране, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

Читайте также: Глава Минтранса РФ анонсировал продажу масок на всех объектах транспорта

13:50 16.05.2020

На 45-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов.

Об этом: Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов умер от последствий коронавируса

14:14 16.05.2020

В Югре за последние сутки зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по ХМАО.

Основная масса новых заражений пришлась на Сургутский район и Сургут — 55 случаев и 11 соответственно.

Всего с начала пандемии в Югре зарегистрировано 1 048 лабораторно подтверждённых тестов на SARS-CoV-2. Из них вылечились 360 человек, восемь скончались.

Подробности в материале: В Югре за сутки выявлено 83 заражённых коронавирусом

14:27 16.05.2020

Нарушения при предоставлении стимулирующих выплат работникам медицинских учреждений, работающим с коронавирусной инфекцией, выявила прокуратура Орловской области, об этом ИА REGNUM 16 мая сообщила старший помощник облпрокурора Татьяна Цуканова.

Об этом: Орловские прокуроры нашли нарушения при допвыплатах медикам

14:35 16.05.2020

Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с информацией о нарушениях при начислении федеральных стимулирующих выплат сотрудникам одной из подстанций скорой медицинской помощи Армавира, сообщили 16 мая в пресс-службе прокуратуры края.

Об этом: На Кубани прокуратура проверит выплаты врачам скорой в Армавире

15:00 16.05.2020

В Курганской области зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оба положительных результата тестов на SARS-CoV-2 подтверждены у жителей Куртамыша. Один заразился в Санкт-Петербурге, другой с ним контактировал, поясняют в штабе.

С начала регистрации заболеваемости в Курганской области зафиксировано 111 случаев новой коронавирусной инфекции. По выздоровлению выписаны 44 заболевших.

Читайте также: В Курганской области за сутки выявлены два носителя коронавируса

15:14 16.05.2020

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» может получить мышей с генами человека для создания вакцины против COVID-19 уже в июне. Об этом заявил глава центра коллективного пользования «Геномное редактирование» Института биологии гена РАН Алексей Дейкин.

Об этом: Российские ученые выведут мышей с генами человека для вакцины против COVID

15:18 16.05.2020

Период самоизоляции вызвал у многих людей стресс. Каждый со временем приспосабливался к новым реалиям: как работать из дома, как взаимодействовать с членами семьи, как снимать психологическую нагрузку, которая стала нашим спутником в изоляции. Но, строя планы в новых условиях, продумывая алгоритм дел, люди, тем не менее, подсознательно готовились и к выходу из режима самоизоляции, понимая, что рано или поздно это произойдет. Какие психологические проблемы могут возникнуть при выходе из самоизоляции? На этот вопрос корреспонденту ИА REGNUM ответила декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович:

«Первая психологическая проблема это — новая адаптация. Понятно что ровно также, как мы шесть недель назад входили в эту самую изоляцию, адаптируясь к новым форматам общения, организации жизни, сейчас ровно такая же будет происходить реадаптация. Нам будет нужно снова привыкать к этому формату. Конечно, главные риски, которые возникают, психологические риски, переживания, касаются возможности заражения».

Читайте также: «Мир точно будет другим»: советы по выходу из самоизоляции

15:20 16.05.2020

Медиками были выявлены изменения проявлений нового коронавируса. Об этом 16 мая рассказала главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».

Подробности в материале: Врач рассказал про изменения в проявлениях SARS-CoV-2

15:23 16.05.2020

Прокуратура Владимирской области добивается перерасчета выплат медицинским работникам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами. В 35 учреждениях доплаты производились с нарушениями требований федерального законодательства.

Читайте подробнее: Генпрокуратура: 35 медучреждений занизили выплаты владимирским медикам

15:26 16.05.2020

В Челябинской области скончались ещё два пациента с COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.

Об этом: В Челябинской области умерли ещё два человека с COVID-19

15:33 16.05.2020

Общее число выявленных на территории Брянской области носителей коронавируса превысило две тысячи человек. Об этом 16 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Об этом: Число выявленных зараженных в Брянской области превысило 2 тысячи

15:36 16.05.2020

Доследственные проверки по фактам невыплат денег водителям и фельдшерам бригад «Скорой помощи» начаты в Рязанской области. Жалобы изложили работники межрайонной больницы и клинической станции скорой помощи, сообщили 16 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Подробности в материале: В Рязанской области следователи проверяют невыплату денег работникам скорой

15:43 16.05.2020

Министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду на открытие международных авиарейсов в июле.

Подробности в материале: Глава Минтранса выразили надежду на открытие международных авиарейсов летом

15:49 16.05.2020

Главный врач армавирской городской больницы уволен после скандала с нарушениями при выплатах медработникам. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова 16 мая.

«Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения. Принято решение об увольнении главного врача армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи Армавира», — цитирует Минькову пресс-служба администрации края.

Об этом: После скандала с выплатами уволили главврача больницы в Армавире

15:50 16.05.2020

В Челябинской области за сутки было подтверждено 98 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

Число людей с таким диагнозом достигло 1609. При этом 543 уже выздоровели. Только за сутки из больниц выписали 47 человек.

Читайте также: В Челябинской области подтверждено 98 случаев COVID-19

15:52 16.05.2020

Нарушителей режима самоизоляции в Самаре будут устанавливать при помощи беспилотников. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация с этих летательных аппаратов в онлайн режиме будет поступать сотрудникам правоохранительных органов для оперативного реагирования, и принятия соответствующих мер к нарушителям режима.

Читайте подробнее: В Самаре нарушителей режима самоизоляции определят с помощью беспилотников

16:28 16.05.2020

В Новгородской области за прошедшие сутки подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в областном оперативном штабе. О новом смертельном случае рассказал губернатор региона.

Подробности в материале: В Новгородской области умер мужчина, лечившийся от COVID-19 дома

16:34 16.05.2020

В Свердловской области за сутки было подтверждено 105 случаев коронавирусной инфекции. Такую информацию приводит минздрав региона.

Подробности в материале: В Свердловской области подтверждено 105 случаев коронавирусной инфекции

16:53 16.05.2020

В Карелии скоро возобновят работу библиотеки, а на открытых объектах появятся туристические группы. Кроме того, в столице республики вновь поедут троллейбусы. Но все эти послабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, обставлены целым рядом условий. О них рассказал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Подробности в материале: В Карелии пустят людей в троллейбусы, библиотеки и на экскурсии

17:09 16.05.2020

В Министерстве транспорта России ожидают восстановления объема пассажиропотока на железных дорогах страны к осени, если выход из режима повышенной готовности по коронавирусу пройдет по запланированному сценарию.

Читайте подробнее: В Минтрансе ожидают восстановления железнодорожного пассажиропотока к осени

18:03 16.05.2020

Российская авиакомпания «Победа» сможет претендовать на субсидии в рамках государственной поддержки авиаперевозок и авиастроительной отрасли наряду с другими авиакомпаниями.

Подробности в материале: Авиакомпания «Победа» может претендовать на господдержку — глава Минтранса

18:29 16.05.2020

Число летальных случаев среди пациентов с подтверждёнными тестами на коронавирус в Воронежской области достигло 16, сообщает ИА REGNUM 16 мая со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Об этом: В Воронежской области скончался 16-й пациент с коронавирусом

19:22 16.05.2020

В Коми прирост случаев заражения коронавирусной инфекции связан со вспышкой коронавируса среди сотрудников предприятий, работающих вахтовым методом.

Читайте также: Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19

19:38 16.05.2020

Красноярская исправительная колония ИК-6 15 мая была закрыта на карантин из-за обнаружения признаков COVID-19 у трёх её сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Подробности в материале: В Красноярске из-за коронавируса ввели карантин в исправительной колонии

19:55 16.05.2020

Правительство Российской Федерации разъяснило порядок стимулирующих доплат медицинским работникам, которые были установлены президентом России Владимиром Путиным.

Читайте подробнее: Правительство России дало разъяснения по выплатам медикам за COVID-19

20:16 16.05.2020

В Петербурге за сутки подтвердили смерть еще шести человек, заразившихся коронавирусной инфекцией и тяжело заболевших. Среди них поровну мужчин и женщин. У всех были сопутствующие заболевания, но причиной смерти стал именно COVID-19.

Об этом: В Петербурге уточнили причину смерти еще шести пациентов с COVID-19

21:09 16.05.2020

В Крыму планируют возобновить пригородное железнодорожное сообщение с 18 мая, согласно установленному расписанию будут курсировать 53 поезда по семи маршрутам.

Читайте также: В Крыму возобновят пригородное железнодорожное сообщение с 18 маяЖелезная дорога. Крым Kosun

21:09 16.05.2020

По базовому прогнозу, российская авиаотрасль окончательно восстановится после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в сентябре 2021 года.

Подробности в материале: Глава Минтранса РФ оценил прогнозные сроки восстановления авиаотрасли

21:16 16.05.2020

В Екатеринбурге на складе сети магазинов «Красное и белое» введены карантинные мероприятия. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Подробности в материале: Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом

22:15 16.05.2020

В России показатель смертности от COVID-19 в 7,5 раза меньше, чем во всем остальном мире.

Об этом: Смертность от COVID-19 в России в 7,5 раза меньше, чем по миру — Голикова

23:27 16.05.2020

Общее количество погибших пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом в Москве достигло 1503 человек.

Читайте подробнее: Возросло количество погибших от последствий заболевания COVID-19 в Москве

01:14 17.05.2020

Ушел из жизни бывший член Совета Федерации о Республики Удмуртия Виктор Шудегов, политик имел подтвержденный анализ COVID-19, сообщает 16 мая пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Подробности в материале: Экс-сенатор от Удмуртии скончался с диагнозом COVID-19

01:42 17.05.2020

Более полусотни медицинских работников оказались заражены новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Чечне, одна молодая врач скончалась, заявил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

Подробности в материале: В Чечне от COVID-19 скончалась беременная девушка-врач

02:31 17.05.2020

Работа торговых центров площадью более 25 тыс. кв. м в «первой» и «второй зоне» области приостановлена из-за невозможности соблюсти санитарно-эпидемические нормы. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Читайте также: В Ленобласти остановлена работа торговых центров из-за эпидемии

04:17 17.05.2020

Более 40 медиков в Дагестане погибли от пневмонии и заболевания COVID-19. Об этом заявил глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в эфире Instagram с блогером Русланом Курбановым.

Читайте также: В Дагестане объявили о смертях более 40 медиков от пневмонии и COVID-19

04:55 17.05.2020

Более 70 заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрировали в Приморье. Об этом информирует правительство региона.

Об этом: Количество инфицированных коронавирусом в Приморье возросло до 1268 человек

05:35 17.05.2020

Сотрудник Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, может ли закаливание помочь профилактике вирусных заболеваний. Об этом эксперт рассказал в интервью «Российской газете».

Об этом: В Роспотребнадзоре прояснили, поможет ли закаливание в борьбе с вирусами

06:11 17.05.2020

Стоило работникам скорой помощи в Иркутске записать видеообращение, в котором они заявили, что не получали президентских стимулирующих выплат за работу с больными COVID-19, как проблема решилась. Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев пообещал, что все сотрудники учреждений, контактирующие с больными коронавирусом, должны получить положенные стимулирующие выплаты, с учетом перерасчета, 17 мая. Информацию об этом обнародовал оперативный штаб региона.

По словам Кобзева, на сегодняшний день стимулирующие выплаты получили 796 медицинских работников. На эти цели в общей сложности было израсходовано более 20 млн рублей, из них 5 млн рублей — из регионального бюджета.

Подробности в материале: Медикам Приангарья пообещали выплатить президентскую надбавку 17 мая

06:20 17.05.2020

По состоянию на утро 17 мая в Иркутской области только за последние сутки выявили 75 новых носителей коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона, их общее число составляет уже 601 человек, из них 141 — это прибывшие в регион вахтовики. Все они помещены в инфекционные отделения стационаров.

Читайте подробнее: В Приангарье зарегистрирована вспышка SARS-CoV-2 среди вахтовиков

06:34 17.05.2020

Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 среди работников «АвтоВАЗа» увеличилось до 11. Об этом 16 мая сообщается на странице профсоюза завода в социальной сети «ВКонтакте».

Об этом: На «АвтоВАЗе» число случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 11 — профсоюз

06:34 17.05.2020

День голосования по поправкам в основной закон страны назовет лидер РФ Владимир Путин. Об этом рассказал заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, передает «РИА Новости».

Подробности в материале: ЦИК: день голосования по поправкам в Конституцию назовет Путин

07:13 17.05.2020

В Забайкальском крае ежедневно выявляют десятки новых носители коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона сегодня, 17 мая, только за последние сутки подтверждены 40 положительных тестов, общее их количество составляет уже 550.

Подробности в материале: В Забайкалье за сутки выявили 40 новых носителей SARS-CoV-2

07:56 17.05.2020

Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов продемонстрировал состояние лёгких женщины — пациента с COVID-19, которая с первого дня госпитализации была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и которую, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти.

По его словам, которые цитирует официальный сайт региона, главная опасность, которую скрывает в себе коронавирусная инфекция, заключается в бессимптомном, в большинстве случаев, течении болезни.

«На видео — тотальное поражение легких новым коронавирусом. Белые участки — это и есть болезнь. Лёгкие не могут выполнять свои функции и участвовать в газообмене. Врачи называют это синдромом «булыжной мостовой» или «лоскутного одеяла». Из-за тотального поражения лёгких у пациента развивается состояние гипоксемии: очень низкого уровня напряжения кислорода в крови. При этом страдают все органы, прежде всего головной мозг», — рассказал доктор.

На видео — тотальное поражение легких новым коронавирусом. Пациента лечили в главном моностационаре региона в городской клинической больнице №1.

Читайте подробнее: «Цитокиновый шторм»: забайкальский врач показал лёгкие умершего от COVID-19

08:14 17.05.2020

В Алтайском крае общее число подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 уверенно движется к первой тысяче. Как сообщает оперативный штаб региона, на утро 17 мая выявлены 40 новых носителей вируса, общее же их число составляет уже 925 человек, в том числе 121 ребенок до 17 лет включительно.

Причём большинство положительных тестов (648 случаев) было выявлено по контакту с заболевшими (84 случая). В 125 случаях выявлена внебольничная пневмония, в 186 случаях речь идёт о проявлении ОРВИ, в 614 случаях наблюдается бессимптомное течение.

Судя потому, что больше всего положительных результатов теста оказалось в Барнауле (311), Змеиногорском районе (244) и Бийске (94), можно предположить, что сказались зарегистрированные ранее вспышки коронавируса.

Читайте подробнее: В Алтайском крае вновь выявили 40 новых носителей SARS-CoV-2

08:19 17.05.2020

Всего в Хакасии по состоянию на 17 мая коронавирус выявлен у 618 человек.

Об этом: В Хакасии выявлено 23 новых носителя коронавируса

08:28 17.05.2020

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заголовок статьи в американском агентстве Bloomberg «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».

Подробности в материале: Пушков назвал расистской статью Bloomberg о смертности от COVID-19 в России

08:39 17.05.2020

Газостанцию, которая будет подавать кислород в лечебные отделения новой инфекционной больницы в Уфимском районе, 16 мая накачали кислородом. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, эта газостанция будет подавать кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких. А в самое ближайшее время в новое медучреждение поступит необходимое медицинское оборудование.

Об этом: В Башкирии завершают строительство новой инфекционной больницы

08:50 17.05.2020

Сотрудники МЧС России в целях борьбы с коронавирусом продезинфицировали около 20,9 тыс. помещений транспортной инфраструктуры. Об этом информирует пресс-служба министерства, передает ТАСС.

Читайте также: МЧС РФ продезинфицировало 20,9 тыс. помещений транспортной инфраструктуры

09:00 17.05.2020

Электронную запись для бесплатного прохождения тестирования на наличие в организме антител к новому коронавирусу сможет через 2−3 недели оформить любой житель Москвы. Об этом 17 мая рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Об этом: Собянин: тест на антитела к SARS-CoV-2 через 2−3 недели сможет сдать каждый

09:01 17.05.2020

Главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников в своём телеграм-канале дал несколько практических советов, касающихся мер индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса. По его мнению, это особенно важно, так как во многих регионах начали постепенно снимать карантинные ограничения.

Прежде всего Мясников обращает внимание на социальную дистанцию:

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Об этом: Доктор Мясников: «Не надейтесь на маски, но носите их обязательно»