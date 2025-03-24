С надеждой на лучшее: коронавирус в России — все новости

09:19 17.05.2020 Уровень смертности от нового заболевания COVID-19 в России меньше по сравнению со всем остальным миром в 7,5 раз. Об этом 17 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в анонсе передачи «Вести недели» в эфире телеканала «Россия 1». Подробности в материале: Смертность от COVID-19 в России в 7,5 раз ниже чем во всем мире — Голикова

09:35 17.05.2020 Перерасчет выплат медицинским работникам за апрель месяц в срочном порядке произведен в Самарской области. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, федеральные доплаты медицинским сотрудникам, которые работают с пациентами-носителями коронавируса, будут начисляться исходя из самого факта работы с этими пациентами, без привязки ко времени. Эти изменения утвердило Правительство РФ. Подробности в материале: В Самарской области медработники получат дополнительные выплаты за апрель

09:37 17.05.2020 Нарушающие режим самоизоляции граждане России могут быть привлечены к ответственности по статье КоАП, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе ее возникновения. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Об этом: В МВД РФ назвали грозящие штрафом нарушения в период эпидемии COVID-19

10:41 17.05.2020 В России за прошедшие сутки выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Об этом: В России за сутки выявлено 9,7 тыс. носителей коронавируса

10:44 17.05.2020 200 рабочих, прибывших из Якутии, отправились по домам после прохождения двухнедельного карантина в обсерваторе Башкирии. Об этом 17 мая сообщает ИА «Башкинформ». По информации журналистов, рабочих на семи спецавтобусах доставят домой. Все пассажиры соблюдают санитарные правила. Их обеспечили перчатками и защитными масками. Об этом: 200 вахтовиков из Якутии вышли из 14-дневного карантина в Башкирии

10:46 17.05.2020 Власти Алтайского края заявили о том, что медицинские работники, участвующие в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией, всё ещё получают стимулирующие доплаты, на эти цели из федерального бюджета регион получил более 271 миллиона рублей. Но, судя по официальной информации, не все медицинские работники довольны выплатами. Многие из них не понимают, почему заявленные суммы президентских выплат по факту оказываются гораздо меньшими. Комментируя открытие горячей линии, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, в частности, подчеркнул: «Выплаты у всех категорий медработников разные, ведь нельзя получить за разный объем работы одинаковые суммы. Чтобы сотрудникам больниц было проще разобраться в системе начислений, принято решение о работе горячей линии. А каждый случай нарушения расчетов дополнительных выплат мы будем разбирать индивидуально». Об этом: На Алтае продолжают «считать часы» при начислении президентских выплат

10:52 17.05.2020 За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлен 451 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Нынешний суточный показатель оказался ниже двух предыдущих. Читайте также: В Петербурге снизилось суточное количество новых случаев коронавируса

10:56 17.05.2020 Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию остаются более 262 тыс. граждан России. Читайте подробнее: В России более 262 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением

11:05 17.05.2020 Лидером по числу заболевших COVID-19 в России является Москва — 142 824 случая. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф. Об этом: Названы регионы — лидеры по числу носителей SARS-CoV-2 в России

11:06 17.05.2020 Ещё 98 носителей коронавируса выявили за минувшие сутки в Брянской области. Выписали с выздоровлением 92 человека, сообщили 17 мая в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области за сутки выявили 98 случаев заражения коронавирусом

11:07 17.05.2020 За последние сутки официально подтверждено заражение коронавирусной инфекцией еще у 69 жителей Ленинградской области. Таким образом, общее количество случаев приблизилось к двум тысячам. Читайте подробнее: В Ленобласти выявили 69 новых случаев коронавирусной инфекции

11:14 17.05.2020 За минувшие сутки подтверждены86 тестов на коронавирус, давших положительных результат, в Рязанской области. Под наблюдением медиков находятся 2647 человек. Подробности в материале: В Рязанской области подтвердили 86 новых случаев заражения коронавирусом

11:14 17.05.2020 97 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 17 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявили 97 носителей коронавируса

11:20 17.05.2020 В Ростовской области за последние сутки выявили ещё 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции на Дону, по данным на утро 17 мая, достигло 2 тыс. 427 человек. Об этом: В Ростовской области выявили ещё 115 случаев заражения коронавирусом

11:24 17.05.2020 Число выявленных фактов заражения коронавирусом в Башкирии перешагнуло отметку в две тысячи. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба республиканского минздрава. По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе выявили еще 98 носителей этой инфекции. А 52 человека полностью победили ее в минувшие сутки. Таким образом, число подтвержденных фактов заражения в Башкирии — 2061, а 651 пациент полностью справился с инфекцией. Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 98 случаев заражения коронавирусом

11:26 17.05.2020 Во Владимирской области 17 мая выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1738 подтвержденных случаев. Читайте подробнее: Во Владимирской области выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом

11:26 17.05.2020 В Челябинской области за сутки умерли ещё два человека с коронавирусом. Об этом сообщает минздрав. Подробности в материале: В Челябинской области от ковидной пневмонии умерли ещё два человека

11:26 17.05.2020 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Воронежской области за последние сутки, об этом оперативный штаб сообщил 17 мая. Об этом: В Воронежской области выявлено 38 новых носителей коронавируса

11:30 17.05.2020 В Ростовской области за последние сутки скончались еще три пациента с подтверждённым тестом на коронавирус. Общее число летальных исходов на Дону достигло 31 человека. Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки скончались еще три пациента с SARS-CoV-2

11:32 17.05.2020 83 новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, данные 17 мая опубликовал региональный оперштаб. Читайте подробнее: В Тамбовской области выявили 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом

11:39 17.05.2020 В Челябинской области за сутки подтверждено ещё 97 случаев COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав. Читайте подробнее: В Челябинской области подтверждено 97 случаев COVID-19

11:40 17.05.2020 В Курской области 17 мая подтверждён 81 новый случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1936 подтвержденных случаев заражения. Подробности в материале: В Курской области подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом

11:41 17.05.2020 В Пермском крае за сутки по состоянию на 17 мая подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В больнице получают лечение 20 пациентов, ещё 20 человек из-за отсутствия симптомов заболевания изолированы на дому. У двух пациентов коронавирус выявлен посмертно. На сегодняшний день в Прикамье выявлено в общей сложности 1024 носителя SARS-CoV-2. Ежесуточный прирост выявленных случаев заражения составил 5,2%. Коэффициент распространения коронавируса пятый день подряд превышает нормативный уровень. На 17 мая он составляет 2,1. Это значит, что один носитель коронавируса заражает ещё более двух человек. Читайте также: В Прикамье выявлен 51 носитель SARS-CoV-2

11:44 17.05.2020 Еще 65 носителей коронавируса выявили в Самарской области. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, 32 носителя этой инфекции выявили в столице региона, 11 — в Тольятти. В Сызрани число инфицированных увеличилось на восемь. Еще четыре носителя инфекции выявили в Новокуйбышевске, три и два — в Сызранском и в Ставропольском районах соответственно. По одному факту инфицирования выявлено в городах Отрадном и Похвистнево, а также в Безенчукском, Шигонском и Кинельском районах. Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом

11:46 17.05.2020 25 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели за последние сутки в Тверской области. Всего в регионе выздоровели 500 пациентов с выявленными ранее положительными тестами на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 17 мая. Читайте также: В Тверской области 500 человек выздоровели после коронавируса

11:49 17.05.2020 53 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Ивановской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая. Читайте также: В Ивановской области выявлено 53 новых носителей коронавируса

11:51 17.05.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 17 мая скончались еще два пациента с SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. У пожилых пациентов (возраст — 71 и 83 года) коронавирус обнаружен посмертно. Причина смерти уточняется. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 28 летальных исходов пациентов с коронавирусом. Читайте также: В Прикамье за сутки скончались ещё два пациента с SARS-CoV-2

11:51 17.05.2020 В Липецкой областной клинической инфекционной больнице 16 мая скончался мужчина 1957 года рождения с подтверждённым диагнозом COVID-19. Это четвёртый в регионе случай смерти пациента с коронавирусом. Читайте подробнее: В Липецкой области умер четвёртый пациент с COVID-19

11:56 17.05.2020 95 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая. В числе заразившихся — годовалый ребёнок, самому старшему пациенту 87 лет. Читайте подробнее: В Краснодарском крае выявлено 95 новых носителей SARS-CoV-2

11:58 17.05.2020 73 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Белгородской области за прошедшие сутки. Данные предоставили 17 мая в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: Федеральный штаб: в Белгородской области выявили 73 носителя коронавирусом

11:59 17.05.2020 В Оренбургской области за сутки по состоянию на 17 мая референс-центр подтвердил 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону. На сегодняшний день в Оренбуржье подтверждено 1278 случаев заражения. Показатель на 100 тыс. населения составляет 65,3. Темп прироста составил 2,8. Об этом: В Оренбуржье подтверждено ещё 35 случаев заражения SARS-CoV-2

12:00 17.05.2020 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая. Читайте подробнее: В Тульской области выявлено 97 новых носителей коронавируса

12:05 17.05.2020 68 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Орловской области за последние сутки, сообщили 17 мая в региональном оперштабе. Читайте также: В Орловской области за сутки выявлено 68 носителей SARS-CoV-2

12:06 17.05.2020 Власти Петербурга обнародовали информацию о пяти новых жертвах коронавирусной инфекции, причина смерти которых была официально установлена за последние сутки. Все они скончались во второй половине апреля и были пожилыми людьми. Читайте также: Пять новых жертв COVID-19 в Петербурге оказались пожилыми людьми

12:06 17.05.2020 Пациентам с COVID-19, которые перенесли тяжелые формы пневмонии, потребуется реабилитация, вплоть до коррекции психических функций. Чтобы вернуться к нормальной жизни, таким людям нужно от месяца до трёх. Об этом сообщаетроссийский Минздрав со ссылкой на главного пульмонолога, заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева. По его словам, речь идёт о четырёх группах пациентов, которым не удастся избежать реабилитации. В первой группе находятся те, у которых в результате тяжелого течения заболевания снизилась легочная функция. Читайте подробнее: «От месяца до трёх»: о реабилитации пациентов, перенесших COVID-19

12:06 17.05.2020 В Свердловской области за сутки подтвердили 160 случаев COVID-19. Такие данные приводит региональный минздрав. Читайте также: В Свердловской области подтверждено 160 случаев COVID-19

12:07 17.05.2020 В Липецкой области 17 мая подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона зарегистрировано 1186 случаев заражения. Читайте также: В Липецкой области подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом

12:12 17.05.2020 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Республики Калмыкия. Это следует из информации регионального минздрава от 17 мая. Об этом: В Калмыкии за сутки выявлено 28 носителей SARS-CoV-2

12:12 17.05.2020 Подавляющее большинство российских вузов поддержали идею сохранить стоимость обучения на уровне 2019 года, заявил 17 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Об этом: Вузы России поддержали предложение не повышать стоимость обучения

12:17 17.05.2020 44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки, об этом сообщается в сводке федерального штаба от 17 мая. Читайте также: В Смоленской области выявили 44 новых носителей SARS-CoV-2

12:21 17.05.2020 Ещё 65 носителей коронавируса выявили в Волгоградской области за минувшие сутки. Об этом 17 мая рассказали во Всероссийском оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом

12:23 17.05.2020 В Тюменской области с 18 мая снова откроются предприятия сферы услуг. Об этом в обращении к жителям региона заявил губернатор Александр Моор. «Я и сам уже порядком оброс. Крайний раз был у своего парикмахера 6 марта», — признался глава региона. Подробности в материале: В Тюменской области разрешили работать парикмахерским

12:31 17.05.2020 Кадровый резерв медицинских работников, который ранее был сформирован по поручению главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, будет направлен в РКБ для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает североосетинский информационный портал «15-й регион». Читайте также: В Северной Осетии для борьбы с COVID-19 привлекли кадровый резерв медиков

12:38 17.05.2020 В Астраханской области 17 мая подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1065 подтверждённых случаев. Об этом: В Астраханской области выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

12:56 17.05.2020 Обращение к президенту РФ Владимиру Путину записали сотрудники скорой медицинской помощи города Алексеевка Белгородской области. Подробности в материале: Белгородские врачи скорой записали обращение к Путину

12:57 17.05.2020 Больницам невыгодно занижать данные о смертности, связанной с коронавирусной инфекцией, из-за тарифов на лечение таких пациентов. Об этом 17 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом: Больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19 — Голикова

13:29 17.05.2020 Российские клиники заинтересованы в высоких показателях по борьбе с распространением коронавируса, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

13:32 17.05.2020 Десятый летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за прошедшие сутки. Мужчина был жителем Тульской области, сообщили 17 мая в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгороде скончался десятый пациент с коронавирусом

13:39 17.05.2020 Определить, что пациент перенёс инфекцию COVID-19 и не представляет опасности для окружающих, чрезвычайно важно, считает автор медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова: «Всё зависит от инфицирующей дозы вируса, от индивидуума, от самого организма человека. Если говорить о среднем течении заболевания и говорить о средней тяжести у среднего пациента, то на процесс выздоровления потребуется не менее трёх недель. Затем последуют восстановительный период и реабилитация. Важно отметить, что практически выздоровевший по симптоматике пациент может и в дальнейшем выделять вирус, поэтому обследование должно быть чётко проведено». Читайте подробнее: Эксперт Минздрава: практически здоровый человек может выделять SARS-CoV-2

14:15 17.05.2020 К поэтапному ослаблению ограничений приступят в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Поручения о выработке новых послаблений по санитарно-эпидемиологическим ограничениям в регионе губернатор даст 18 мая. Читайте также: В Воронежской области объявлено о начале выхода из ограничений

14:20 17.05.2020 Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры усилил меры по профилактике коронавирусной инфекции на космодроме «Восточный». Накануне был подтверждён первый случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Циолковский, где проживают сотрудники космодрома. Об этом: На «Восточном» усилили меры по противодействию COVID-19

14:27 17.05.2020 В Смоленской области медики жалуются на урезание заработной платы. Ряд сообщений об этом появился в социальных сетях и в СМИ. Так, на сокращение зарплаты пожаловались сотрудники инфекционного отделения госпиталя №2. СК 17 мая сообщил о начале доследственной проверки по данному факту. Об этом: Смоленские медики жалуются на сокращение зарплаты: СК начал проверку

14:32 17.05.2020 Меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции нужно будет также соблюдать в летнее время. Об этом рассказала 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». Подробности в материале: Попова указала, что меры профилактики SARS-CoV-2 придется соблюдать летом Анна Попова Совет Федерации РФ

14:40 17.05.2020 Мужчина создал оборудование для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает ufa1.ru. По информации журналистов, автоматический санитайзер «Коронабокс», который дезинфицирует руки, изобрел и начал выпускать житель Стерлитамака. Читайте подробнее: В Башкирии создали оборудование для борьбы с распространением коронавируса

15:26 17.05.2020 Решение о перенесении летних военных сборов студентов на более позднее время из-за пандемии нового коронавируса принял Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Об этом 17 мая рассказали в пресс-службе вуза. Читайте подробнее: МГУ перенес военные сборы студентов в 2020 году из-за пандемии

15:36 17.05.2020 Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, заявила 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте подробнее: Попова: ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

15:38 17.05.2020 Самарская область продолжает готовиться к ослаблению ограничительных мер. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на заседании оперативного штаба региона. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, чтобы начать ослаблять режим ограничений, необходимо соблюсти три нормы. Читайте также: В Самарской области готовятся к ослаблению ограничительных мер

15:48 17.05.2020 Муниципальный депутат района «Лефортова» Александра Андреева: «В высотке вероятность заразиться коронавирусом — в 20−30 раз выше, чем в пятиэтажке. Самый опасный общественный транспорт в период коронавируса — это лифт. Лифт — это маленький герметичный ящик. В лифте нет вентиляции. Совсем. Все, что выдохнуто в лифте, остается в воздухе маленького объема лифта. И остается надолго. И вдыхается теми, кто едет в лифте следующим». Читайте подробнее: Лифт — тоже опасность в условиях распространения коронавируса

16:12 17.05.2020 Еще 115 мест приготовили в обсерваторе, развернутом на базе отдыха «Дубки» в Самарской области. Об этом сообщила глава Самары Елена Лапушкина на заседании оперативного штаба области. По ее словам, в этом обсерваторе сейчас проходят карантин 68 граждан, которые прибыли из Республики Саха. Все они являются работниками компании «Самаратранснефтегаз». Об этом: В Самарской области на базе отдыха проходят карантин 68 вахтовиков

16:24 17.05.2020 Коэффициент летальности по COVID-19 составляет 0,72 в Самарской области. Об этом 17 мая сообщил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко на заседании оперативного штаба области. По его словам, у 71 процента граждан — носителей коронавируса фиксируется удовлетворительное состояние здоровья. У четверти инфицированных — состояние здоровья средней тяжести. А в тяжелом состоянии находятся четыре процента граждан с коронавирусом. Читайте также: В Самарской области рассказали о состоянии инфицированных коронавирусом Коронавирус. Самара samregion.ru

17:01 17.05.2020 Прирост числа заболевших COVID-19 в Российской Федерации остановился. Об этом сегодня, 17 мая, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин». Об этом: Анна Попова: рост распространения коронавируса в России остановлен

17:09 17.05.2020 Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая. Об этом: Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая

18:11 17.05.2020 Магазины Москвы являются зоной с повышенным риском заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сотрудница известной сети гипермаркетов Мария, попросившая не указывать её данные. Читайте подробнее: Сотрудница московского гипермаркета: болеет половина персонала

18:44 17.05.2020 В Тюменской области за сутки было выявлено 33 человека с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Тюменской области выявлено 33 пациента с COVID-19

18:51 17.05.2020 В Курганской области зарегистрировано ещё восемь случаев COVID-19. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Подробности в материале: В Курганской области зарегистрировано восемь новых случаев COVID-19

18:54 17.05.2020 В Самарской области режим самоизоляции для граждан продлён до 25 мая. Читайте подробнее: В Самарской области режим самоизоляции для граждан продлён до 25 мая

19:06 17.05.2020 В Югре за сутки выявлено и подтверждено 118 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает 17 мая окружное управление Роспотребнадзора. Читайте также: В Югре подтвердили 118 случаев COVID-19

19:15 17.05.2020 На Ямале за сутки подтвердили 91 новый случай COVID-19. Такую информацию приводит 17 мая окружной оперативный штаб. Читайте также: На Ямале подтверждён 91 новый случай COVID-19

20:19 17.05.2020 Российские и иностранные ученые рассчитали пик заражения коронавирусом в Российской Федерации. Читайте подробнее: Специалисты спрогнозировали пик заражения коронавирусом в РФ

22:23 17.05.2020 От резидентов московских технопарков принимают заявки на получение государственных субсидий. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, такая поддержка может быть особенно актуальна для высокотехнологичных проектов в новых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Читайте также: Резиденты московских технопарков могут получить помощь от государства

22:45 17.05.2020 Общее количество случаев летального исхода среди пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом достигло 1580. Подробности в материале: В Москве умерли 77 пациентов с выявленным заражением коронавирусом

23:49 17.05.2020 В Карелии за сутки выявлены десять новых случаев COVID-19. Подробности в материале: В Карелии за сутки выявлены ещё 10 случаев COVID-19

00:07 18.05.2020 Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кто в первую очередь должен быть вакцинирован от нового коронавируса SARS-CoV2. Подробности в материале: Ученый рассказал, кто в России первым получит вакцину от коронавируса

00:14 18.05.2020 Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы, которые рискнули пожаловаться на нехватку медицинских масок, противочумных костюмов, а также других средств индивидуальной защиты. Читайте подробнее: Рамзан Кадыров потребовал уволить врачей из больницы в Гудермесе

00:54 18.05.2020 Не работающий с начала мая общественный транспорт Чеченской Республики приступит к перевозке пассажиров с 18 мая, в Instagram сообщает министр транспорта и связи Рамзан Черхигов. Об этом: Общественный транспорт Чечни «выйдет с карантина» 18 мая

03:46 18.05.2020 На Камчатке скончался второй пациент с коронавирусом. За сутки число заражённых SARS-CoV-2 выросло до 477 человек. Подробности в материале: На Камчатке скончался второй пациент с коронавирусом

04:23 18.05.2020 В Хабаровском крае число заражений коронавирусом выросло до 1223, количество летальных случаев — до 9. Читайте также: В Хабаровском крае выявлено 1223 случая заражений коронавирусом

04:25 18.05.2020 В Якутии на вечер 17 мая зарегистрировано 828 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Якутии выявлено более 800 носителей коронавирусной инфекции

04:27 18.05.2020 В Амурской области за сутки выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество с начала наблюдений достигло 222. Читайте подробнее: В Амурской области выявлено 222 случая заражения коронавирусом

04:33 18.05.2020 В Еврейской АО выявлено 230 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Еврейской АО у 230 человек выявили заражение коронавирусом

05:11 18.05.2020 За минувшие сутки в Приморском крае выявлен 71 носитель коронавирусной инфекции. Регион занимает 58-е место в России по динамике распространения коронавируса. Подробности в материале: В Приморье за сутки выявлено более 70 случаев заражения коронавирусом

05:13 18.05.2020 В Бурятии за сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 973. То есть коронавирус выявлен у каждого тысячного местного жителя, учитывая, что население республики составляет 972 тыс. человек. Читайте подробнее: В Бурятии коронавирус выявлен у каждого тысячного жителя

05:15 18.05.2020 На Камчатке из-за прибывшего на путину инфицированного SARS-CoV-2 мигранта закрыли на карантин больницу и 40 рабочих. Читайте подробнее: На Камчатке из-за мигранта закрыли на карантин больницу и 40 рабочих

05:23 18.05.2020 За минувшие сутки в Магаданской области выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: На Колыме выявили 197 носителей коронавируса

05:23 18.05.2020 В Республике Алтай количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 79. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен один новый случай у жителя Майминского района. Как отмечается, 45-летний мужчина ранее контактировал с заражёнными жителями Горно-Алтайска. Читайте подробнее: В Горном Алтае подтвердили 79 случаев заражения коронавирусом

05:30 18.05.2020 Губернатор Чукотки Роман Копин рассказал, что в городе Певек зафиксирована масштабная вспышка внебольничных пневмоний. Об этом губернатор написал в своём Instagram. Читайте подробнее: На Чукотке, в городе Певек, возникла вспышка внебольничных пневмоний

06:00 18.05.2020 В Бурятии завершили строительство многофункционального медицинского центра Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, глава региона Алексей Цыденов с начальником госпиталя полковником Заурбеком Алборовым доложили об этом по видеосвязи президенту России Владимиру Путину. Читайте подробнее: В Бурятии завершено строительство медицинского центра Минобороны

06:10 18.05.2020 На 18 мая в Якутии официально зарегистрировано 869 случаев заражения коронавирусом, пять смертей. Об этом: В Якутии за сутки подтверждён 41 случай заражения SARS-CoV-2

06:16 18.05.2020 В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 18 мая, запущены перевозки пассажиров по дачным автобусным маршрутам. Также открылась и пассажирская навигация в сообщении «Речной вокзал — Седова Заимка», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Уточняется, что в связи с эпидемиологической ситуацией открытие дачных автобусных маршрутов и навигации в 2020 году состоялось позже. Читайте также: В Новосибирской области запустили дачные маршруты и пассажирскую навигацию

06:25 18.05.2020 Новосибирские следователи начали проверку после появления в СМИ информации о нарушениях прав медицинских работников. Уточняется, что в ходе мониторинга СМИ были выявлены сообщения о том, что работники скорой помощи Новосибирска и Искитима сообщили о неполучении в полном объёме положенных им дополнительных выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Читайте также: СКР начал проверку сообщений о невыплатах по COVID-19 в Новосибирске

06:32 18.05.2020 Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек. Читайте также: В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек

06:40 18.05.2020 В связи с распространением коронавируса и появлением различных выплат, граждане всё чаще используют онлайн-ресурсы государственных органов. Вместе с этим растёт в интернете и активность мошенников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Туве. Об этом: Мошенники активизировались на фоне эпидемии коронавируса

06:40 18.05.2020 Благодаря поддержке бизнеса в Чукотском автономном округе создан запас в 400 тысяч медицинских масок, сообщает ИА «Чукотка». Средства индивидуальной защиты планируется раздавать бесплатно в зданиях аэровокзалов, торговых центрах и медучреждениях. Бесплатными масками планируется также обеспечить школы и детские сады. Читайте подробнее: Жителям Чукотки бесплатно раздадут 400 тысяч масок

06:41 18.05.2020 В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 18 мая, за сутки выявлен 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом

06:44 18.05.2020 В Сахалинской области выпускникам разрешили ходить на занятия при согласии родителей. Об этом информирует пресс-служба областного Минобра. Об этом: На Сахалине учащимся 11-х классов позволили ходить на очные занятия

06:54 18.05.2020 В Горном Алтае в ночь на понедельник, 18 мая, выявили два новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у двух жителей Усть-Канского района. Оба являются родственниками местного жителя, у которого ранее выявили заражение. При этом у обоих симптомы отсутствуют. Об этом: На Алтае выявили два новых случая заражения коронавирусом

06:57 18.05.2020 В 23 районах Кемеровской области с сегодняшнего дня, 18 мая, открываются летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв. «C 18 мая открываются летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса, где количество заболевших не превышает критериев, установленных Роспотребнадзором», — уточнил Цивилёв в своём обращении к кузбассовцам накануне, 17 мая. Читайте также: В районах Кузбасса возобновляют работу уличные веранды кафе и ресторанов

07:00 18.05.2020 Почти 2 тысячи медработников Подмосковья заразились коронавирусом, 16 врачей погибли от последствий заражения. Об этом рассказала глава областного Минздрава Светлана Стригункова, передает «Коммерсантъ». Об этом: В Московской области почти 2 тысячи врачей заразились коронавирусом

07:02 18.05.2020 На Камчатке за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число с начала наблюдений выросло до 495. Об этом: На Камчатке выявили почти 500 носителей коронавируса

07:06 18.05.2020 Власти Приморья отрегулировали ситуацию с бунтующими на погранпереходе через границу с Китаем дальнобойщиками. Читайте также: В Приморье на погранпереходе с КНР разрешили проезд до 30 фур в сутки

07:06 18.05.2020 В Новосибирской области 4144 сотрудника медорганизаций получили компенсационные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом за апрель. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона. Подробности в материале: Новосибирский минздрав отчитался о количестве выплат по COVID-19

07:12 18.05.2020 Невыплат медикам денег, положенных за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, быть не должно. Об этом написал свердловский губернатор Евгений Куйвашев в инстаграм. Читайте также: Свердловский губернатор призвал медиков сообщать о неполучении выплат

07:15 18.05.2020 В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 18 мая, выявлено ещё пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live». Об этом: В Кузбассе за сутки выявлено пять случаев заражения коронавирусом

07:16 18.05.2020 К настоящему времени в Томской области коронавирус выявлен у более чем 40 медицинских работников. Подробности в материале: В Томской области коронавирус выявлен у десятков медиков

07:18 18.05.2020 Решение пролить до 24 мая действие комендантского часа в Гондурасе приняли власти республики, 17 мая сообщается на сайте национальной полиции государства. Подробности в материале: В Гондурасе вновь продлили режим комендантского часа

07:23 18.05.2020 В Оренбургской области режим самоизоляции граждан продлен по 31 мая. Губернатор Денис Паслер внес изменения в Указ о мерах по противодействию распространению COVID-19 в регионе. «По 31 мая в регионе сохраняем ограничительные меры. Благодаря этому нам удается держать ситуацию с распространением заболевания COVID-19 под контролем. Да, постепенно мы снимаем ограничения — но для каждой территории подход должен быть свой, с учетом конкретной ситуации по коронавирусу.­ Поэтому, прежде чем открывать любые общественные места и магазины, Роспотребнадзор будет адресно отрабатывать все условия, при которых они смогут начать работу», — отметил глава региона Денис Паслер. Читайте также: В Оренбуржье режим самоизоляции продлён до начала лета

07:35 18.05.2020 Для борьбы с коронавирусом самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России оперативно перебросили с подмосковных аэродромов «Чкаловский» и «Кубинка» в Красноярск личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ. Читайте также: В Красноярский край перебросили военных и технику для борьбы с SARS-CoV-2

07:35 18.05.2020 В поликлиниках Свердловской области могут возобновить плановые приёмы, прерванные в марте. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев. Читайте также: В свердловских поликлиниках могут возобновить плановые приёмы

07:38 18.05.2020 Вспышка коронавируса среди вахтовиков в Усть-Куте значительно ухудшила эпидемиологическую ситуацию в Иркутской области. Как сообщает сегодня, 18 мая, официальный сайт региона, только за последние сутки выявлено 97 новых носителей SARS-CoV-2. Их общее количество составляет уже 698 человек. Читайте также: В Приангарье выявили сразу 97 новых носителей SARS-CoV-2

07:39 18.05.2020 Продолжаем знакомить читателей ИА REGNUM с антикризисными практическими рекомендациями, которые уже не раз помогали их автору — директору департамента «Онкология» Группы компаний «Р-Фарм», победителю конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадиму Кочкину — успешно финишировать во всех экономических кризисах, происходящих в России начиная с 1998 года. В первой части своего интервью эксперт начал рассказывать о том, какие этапы нужно пройти гражданам 45+ за две первые майские недели, чтобы вторая половина 2020 года была успешной. Сегодня мы поговорим о финальной части этого практически готового «рецепта в стабильное будущее». Читайте также: «Быть Первыми»: заметки на карантине для аудитории 45+

07:41 18.05.2020 На Сахалине выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 57. Читайте подробнее: На Сахалин с материка приехали ещё шесть носителей коронавируса

07:49 18.05.2020 В Оренбургской области с 18 мая введен карантин по коронавирусу в селе Кумак Новоорского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону. Въезды в населенный пункт и выезды из него заблокированы. Стоит отметить, по данным карты распространения COVID-19, в селе выявлены пять носителей коронавируса. Читайте также: В Оренбуржье ещё в одном селе объявили карантин по коронавирусу

07:51 18.05.2020 Владелец частного пансионата для престарелых «Доверие» в Якутске оштрафован на 150 тыс. рублей за нарушения законодательства в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Читайте подробнее: Владелец пансионата в Якутске получил крупный штраф за очаг коронавируса

07:54 18.05.2020 На дополнительное оборудование и укомплектование республиканских больниц Бурятия получила 400 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это позволило подготовить дополнительные койки. По словам главы региона Алексея Цыденова, при нормативе в 493 койки здесь подготовлено 797. Об этом: Бурятия получила 400 миллионов на оборудование для больниц

07:58 18.05.2020 Новосибирские медики получат доплаты за работу с пациентами с коронавирусом до 18:00 (время местное) сегодня, 18 мая. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор региона Андрей Травников. Читайте также: Новосибирским медикам пообещали выплаты по COVID-19 в ближайшее время

08:00 18.05.2020 В посёлке Восходящий Ташлинского района Оренбургской области с 18 мая снят карантин по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону. По данным карты распространения COVID-19, на утро 18 мая в населенном пункте наблюдается 15 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В оренбургском посёлке снят карантин по коронавирусу

08:17 18.05.2020 Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19. Об этом 18 мая сообщила глава здравоохранительного ведомства Московской области Светлана Стригункова. Читайте также: В Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2

08:21 18.05.2020 Госкорпорация «Росхимзащита», которая занимается выпуском комплектов одноразовой защитной одежды для медиков, закупает крупную партию не медицинских масок на 300 млн рублей. Закупка прошла у единственного поставщика. Количество масок не сообщается, но указано, что «объём невозможно определить». В целом на 300 млн рублей планируется закупать маски по цене 23,3 рубля за штуку (без учёта НДС) и 28 рублей за штуку с учётом НДС, то есть приобрести планируется от до 10 714 285 до 12 875 536 масок. Поставщик неизвестен. Читайте подробнее: «Дочка» Ростеха заключила многомиллионный контракт на поставку масок

08:23 18.05.2020 За неделю на Чукотке выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выписано за время эпидемии 24 человека. В госпитале четыре человека с диагнозом COVID-19, к аппарату ИВЛ подключен один пациент. Читайте также: «Ходили на работу, в гости»: на Чукотке выявили 56 носителей SARS-CoV-2

08:23 18.05.2020 Губернатор Красноярского края Александр Усс 18 мая вылетел в Северо-Енисейский район. Усс проведёт в Северо-Енисейском районе расширенное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории края, говорится на странице губернатора в инстаграме. Читайте также: Красноярский губернатор вылетел в район, где выявлен очаг коронавируса

08:33 18.05.2020 В Пермском крае прокуратура в ходе проверки выявила применение медучреждениями неверного порядка расчета стимулирующих выплат медикам, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По данным прокуратуры, врачи горбольницы № 7 в Перми получили стимулирующие выплаты не в полном объеме. Такие же нарушения выявлены еще в трех учреждениях Прикамья. Министру здравоохранения региона внесено представление с требованием оперативно провести все необходимые доначисления. Читайте подробнее: Прокуратура Прикамья заявила о неверном расчёте допвыплат медикам

08:46 18.05.2020 36 жителей Башкирии, вернувшихся из-за рубежа, доставили в обсерватор «Юматово» для прохождения 14-дневного карантина. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. По сообщению пресс-службы ведомства, 17 мая граждане прибыли на самолете из Ташкента в Казань. Жителей Башкирии на спецавтобусе доставили в республику. На протяжении всего пути следования их сопровождали сотрудники ГИБДД. Об этом: В Башкирии в обсерватор доставили еще 36 человек, вернувшихся из-за рубежа

08:47 18.05.2020 Два новых случая смерти пациента с COVID-19 зарегистрированы на Ставрополье. За все время распространения инфекции в крае скончались 28 человек, сообщил глава региона Владимир Владимиров. Читайте также: На Ставрополье скончались уже 28 человек с выявленным коронавирусом

08:50 18.05.2020 Прокуратура Дагестана 18 мая запустила горячую линию по вопросам соблюдения трудовых прав сотрудников медицинских учреждений, в том числе на получение стимулирующих выплат за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Об этом: Прокуратура Дагестана проверит сообщения о нарушениях при выплатах медикам

08:50 18.05.2020 В Пермском крае Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) при поддержке Фонда развития промышленности строит завод по производству шампуня с антисептическим эффектом, сообщает пресс-служба краевой администрации. В настоящее время шампунь производят в другом регионе. Открытие предприятия в Краснокамске Пермского края позволит расширить производство, обеспечит муниципалитет новыми рабочими местами. Планируется, что мощность пермской площадки составит до 5 тыс. тонн продукции в год. Как заверил гендиректор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылёв, этого хватит на все Прикамье. Опытную установку планируется завершить летом 2020 года. Предполагается, что в 2021 году завод выйдет на полную производственную мощность. Читайте подробнее: В Прикамье построят завод по производству антисептического шампуня

08:52 18.05.2020 Стимулирующая выплата положена медикам, которые непосредственно работают с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией. Порядок таких выплат разъяснён в письме, направленном в региональные органы здравоохранения заместителем главы Минздрава РФ Татьяной Семёновой. Читайте также: Минздрав разъяснил порядок выплат медикам, работающим с больными COVID-19

08:52 18.05.2020 На сегодняшний день в Московской области в трёх домах престарелых выявлены очаги заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. Об этом: В трёх домах престарелых в Подмосковье выявлены очаги коронавируса

08:56 18.05.2020 Московская область выполнила все требования Роспотребнадзора, необходимые для начала поэтапного снятия карантинных мер. О ситуации с тестированием и наличием резервного коечного фонда рассказала «Коммерсанту» министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Читайте также: В Подмосковье имеется достаточно койко-мест для больных COVID-19

09:12 18.05.2020 Во Владивостоке, в клинической больнице № 4 (Дальзаводской), врачи, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией за месяц получили заработную плату около 350 тыс. рублей, медсёстры — почти 140 тысяч рублей. Всего в «красной зоне» около 380 медработников. Читайте подробнее: Стало известно сколько в Приморье платят медикам за работу с коронавирусом

09:13 18.05.2020 Сотрудники скорой медицинской помощи на Кубани массово жалуются на нарушения при начислении доплат за работу с коронавирусом, СК начал проверки, сообщили в пресс-службе СУ СКР Краснодарского края. Читайте также: На Кубани медики массово жалуются на отсутствие стимулирующих доплат

09:13 18.05.2020 В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом — оба мужчины. Таким образом, общее число умерших в регионе выросло до 16 человек. Читайте подробнее: В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

09:16 18.05.2020 В Бурятии с 29 мая могут открыть туристический сезон при условии соблюдения всех санитарных норм для участников рынка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики. Впрочем, по словам главы региона Алексея Цыденова, открытие состоится при благоприятной эпидемиологической и контролируемости ситуации. Об этом: Туристический сезон в Бурятии планируют открыть с 29 мая

09:16 18.05.2020 В Карачаево-Черкесии выявлен коронавирус у муфтия республики, председателя координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева. Религиозный деятель госпитализирован. Подробности в материале: Муфтий Северного Кавказа госпитализирован с коронавирусом

09:19 18.05.2020 В Саратовской области представители бизнеса инициировали акцию по доставке горячих обедов для медработников, осуществляющих помощь в условиях распространения коронавируса на базе Балаковской городской клинической больницы. Об этом: Саратовские предприниматели обеспечивают медиков горячими обедами

09:20 18.05.2020 44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, данные 18 мая опубликовал оперштаб. Об этом: В Воронежской области за сутки выявлено 44 носителя коронавируса

09:24 18.05.2020 В Туве за прошедшие сутки коронавирус выявили у 52 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 351. Читайте подробнее: В Туве подтвердили 351 случай заражения коронавирусом

09:24 18.05.2020 В Пермском крае из-за технической ошибки не весь медперсонал, которому положена выплата, получили деньги. Исправить ситуацию намерены 18 мая, об этом заявила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова во время прямого эфира в Instagram, сообщает издание «Местное время». 16 мая вышел дополнительный нормативный акт, согласно которому стимулирующие выплаты получат водители скорой помощи, выезжавшие к пациентам с COVID-19. Читайте также: В Прикамье ошибку в расчёте допвыплат медикам обащают исправить 18 мая

09:27 18.05.2020 Подавляющее большинство пассажиров столичного метрополитена надели маски и перчатки утром 18 мая. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. «На текущий момент в МосМетро: в масках — 99%, в перчатках — 92%», — сообщает пресс-служба департамента. Читайте подробнее: Почти все пассажиры метро Москвы надели маски и перчатки — Дептранс

09:27 18.05.2020 Работу Центрального рынка в Майкопе, открывшегося после ослабления ограничений, проинспектировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов 17 мая. Глава Адыгеи оценил соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к работе ярмарок. Читайте подробнее: Глава Адыгеи проверил работу Центрального рынка в Майкопе

09:32 18.05.2020 Московские врачи за прошедшие сутки вылечили от COVID-19 ещё 1423 человека. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1423 человека», — сказала Ракова. Читайте также: В Москве от COVID-19 вылечились ещё 1423 человека

09:34 18.05.2020 Работу предприятий торговли, реализующих непродовольственные товары, проверили межведомственные группы на выходных в Брянске. Проверяющие составили 11 протоколов на магазины-нарушители, сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: В Брянске на выходных искали магазины-нарушители

09:35 18.05.2020 В Забайкальском крае скончались уже пять носителей SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку. Читайте подробнее: Ещё два человека скончались от COVID в Забайкалье

09:36 18.05.2020 Постояльцы сахалинского обсерватора пожаловались на грязь и на то, что с начала карантина у них ни разу не убирали. В ответ им выдали тряпки и тазы, предложив проводить уборку самим. Читайте также: На Сахалине постояльцы обсерватора пожаловались на антисанитарные условия

09:36 18.05.2020 В Челябинской области зарегистрирована ещё одна смерть пациента с COVID-19. Умершей женщине было 48 лет. Она скончалась от ковидной пневмонии. Подробности в материале: 48-летняя челябинка умерла от ковидной пневмонии

09:41 18.05.2020 Находящиеся в группе риска граждане России станут первыми кандидатами на получение вакцины от коронавируса в стране. Об этом 18 мая рассказал глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН. Подробности в материале: Ученые определили кого в РФ вакцинируют от коронавируса в первую очередь

09:42 18.05.2020 На 18% сократился пассажиропоток в международном аэропорту Краснодара в январе — апреле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Читайте подробнее: Аэропорт Краснодара потерял в 2020 году 18% пассажиропотока

09:47 18.05.2020 В Нерюнгри Якутии водитель скорой помощи заявил на своей странице в Instagram, что не получил положенных выплат за работу в условиях коронавируса. Свои слова он подкрепил расчётными листами. Читайте также: В Якутии сотрудники скорой помощи заявил, что не получил допвыплаты

09:47 18.05.2020 У семи работников скорой медицинской помощи Екатеринбурга обнаружили коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в региональном оперштабе. «Регулярные плановые тестирования медработников позволили в разное время за последние дни выявить семь случаев заражения среди сотрудников подстанции № 3 скорой медицинской помощи Екатеринбурга», — сообщили в структуре. Заразившиеся были моментально изолированы. Контактировавшие с ними лица уже определены и помещены под наблюдение медиков. Несмотря на инцидент, подстанция № 3 продолжает функционировать в штатном режиме, в её бригадах работают 110 человек. Читайте также: В Екатеринбурге выявили коронавирус у сотрудников скорой помощи

09:49 18.05.2020 В Алтайском крае продолжают десятками подтверждать положительные тесты на SARS-CoV-2. Вот и сегодня, 18 мая, по данным оперативного штаба региона, выявлены 45 новых носителей коронавируса, общее же их число составляет 970 человек. Большая их часть проживает в Барнауле (332 человек), Змеиногорском районе (245), Бийске (94) и Рубцовске (43). Подробности в материале: На Алтае выявили почти тысячу носителей SARS-CoV-2

09:50 18.05.2020 В Москве планируется составить карту иммунитета города к COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, доктор медицинских наук Алексей Мазус в интервью «Российской газете». Об этом: Названо условие возвращения москвичей к обычной жизни

09:52 18.05.2020 Сложнейшую операцию провели врачи пациенту с подтверждённым коронавирусом, пострадавшему в ДТП, на Кубани, об этом сообщили в пресс-службе администрации края. Читайте также: На Кубани врачи провели сложную операцию пациенту с коронавирусом

09:52 18.05.2020 На Сахалине медики получат доплаты за работу с коронавирусом без учёта рабочего времени. Читайте подробнее: Медики Сахалина получат доплату за работу с коронавирусом без учёта времени

09:55 18.05.2020 В Чебоксарах с 1 июня возобновят авиарейсы до Москвы, «Победы». Частота вылетов будет зависеть от спроса. Читайте подробнее: В Чебоксарах на первый рейс до Москвы «пока продано 10 билетов»

09:57 18.05.2020 Автобусное предприятие № 6 в Екатеринбурге протестируют на коронавирус, после чего будет принято решение о дальнейшем режиме работы парка. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский. По словам градоначальника, сейчас у властей нет оснований закрываь предприятие. «Но ситуация меняется каждый день», — сказал руководитель. По словам Высокинского, в автобусах постоянно берут смывы, однако пока коронавируса в них так и не нашли. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Об этом: В Екатеринбурге решат, закрывать ли автобусный парк № 6 на карантин

10:01 18.05.2020 Российские учёные придумали способ, как проводить диагностику коронавируса массово. Для этого можно использовать прибор, анализирующий органические соединения дыхания человека. Такую методику проведения тестирование большого количества людей с помощью отечественных газоанализаторов предложили специалисты новосибирского Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН. Подробности в материале: В России учёные предложили метод массовой диагностики коронавируса

10:01 18.05.2020 В пострадавшем от мощнейшего наводнения иркутском городе Тулуне появился первый больной COVID-19. Как поясняет территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, это не местный житель. Мужчина, двигаясь на своем личном автомобиле из Белорусии в Иркутск, обратился в приемное отделение ОГБУЗ «Тулунской городской больницы» с жалобами на недомогание и катаральными явлениями. Читайте также: Первый больной COVID-19 появился в пострадавшим от потопа Тулуне

10:02 18.05.2020 Перерасчёт доплат медикам за работу с коронавирусом провели на данный момент 107 медицинских учреждений Краснодарского края, об этом сообщили в пресс-службе администрации края. Читайте также: На Кубани 107 медучреждений пересчитали доплаты медикам

10:02 18.05.2020 В Челябинской области за сутки подтверждено 98 случаев COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав. Сейчас число зарегистрированных случаев достигло 1804. На лечении находятся 1181 человек. Об этом: В Челябинской области подтверждено 98 случаев COVID-19

10:03 18.05.2020 В Омске прокуратура проверит информацию о возможном нарушении прав жителей дома №3 по улице 11-я Чередовая. Этот дом закрыт на карантин по коронавирусу. Читайте также: Жалобы заблокированных в омском общежитии жильцов проверит прокуратура

10:04 18.05.2020 В Саратовской области по данным на 18 мая за сутки подтвердились 117 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 1871 человек. Выздоровели с начала эпидемии 438 человек, за последние 24 часа — 17 пациентов. Читайте также: В Саратовской области выявили 117 новых носителей коронавируса

10:06 18.05.2020 Медсёстры Ревдинской городской больницы (РГБ, Свердловская область) жалуются, что им не выплачивают надбавки по коронавирусу. Как сообщает портал «Ревда-инфо», по словам медиков, главный врач учреждения Евгений Овсянников заявил им: доплат медсёстрам не выдадут. «Мы спрашивали у главврача, почему мы ничего не получим, ведь мы тоже работаем с коронавирусными больными (на этапе подтверждения инфекции), на что он ответил, что заболевшие у нас получили подтверждение анализа, после чего их отправили в Екатеринбург, а здесь не лечат», — цитирует работниц издание. Читайте также: На Урале медики пожаловались на отсутствие выплат по коронавирусу в Ревде

10:10 18.05.2020 Самый большой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом подготовили в Унече Брянской области. Учреждение сможет принимать 400 человек одновременно, сообщает региональный оперативный штаб. Подробности в материале: Под Брянском подготовили госпиталь для 400 пациентов с коронавирусом

10:11 18.05.2020 Около 40 врачей и других медицинских работников скончались в Дагестане во время пандемии COVID-19. Причинами их смертей стали не только коронавирусная инфекция и пневмония, но и другие болезни, сообщили в пресс-службе минздрава республики. Читайте подробнее: В Дагестане назвали причины смерти 40 медработников

10:13 18.05.2020 За последние сутки в Петербурге резко упали объемы тестирования на коронавирус, по сравнению с рекордными днями — более чем вчетверо. Читайте подробнее: На коронавирус за воскресенье проверили меньше 3 тыс. петербуржцев

10:19 18.05.2020 Свыше 820 пациентов, в число которых входит 105 рожениц, находятся на лечении в Филатовской больнице Москвы. Об этом 18 мая сообщил главврач указанного медицинского учреждения Валерий Вечерко на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: В московской Филатовской больнице лечится свыше 820 больных COVID-19

10:21 18.05.2020 82 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 18 мая в региональном оперштабе. Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлено 82 носителя коронавируса

10:22 18.05.2020 Управление Роспотребнадзора по Омской области прокомментировало ситуацию с закрытым на карантин по коронавирусу общежитием по адресу ул. 11-я Чередовая, 3, в Омске. Как сообщили 18 мая в пресс-службе ведомства, среди жильцов этого общежития было зарегистрировано два лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусом. Сейчас ограничительные мероприятия в общежитии уже завершены. Об этом: В Омске прокомментировали ситуацию с закрытым на карантин общежитием

10:26 18.05.2020 721 случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Республики Калмыкия по данным на утро 18 мая, сообщил в прямом эфире в соцсетях министр здравоохранения республики Юрий Кикенов. Об этом: В Калмыкии подтвержден 721 случай заражения коронавирусом

10:28 18.05.2020 Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с медицинскими организациями доначислило стимулирующие выплаты по COVID-19 всем категориям медицинских работников. Об этом шла речь на оперативном совещании правительства региона сегодня, 18 мая. Об этом: Новосибирским медикам пересчитали надбавки за пациентов с коронавирусом

10:32 18.05.2020 В Северной Осетии написал заявление об освобождении от должности исполняющий обязанности главного врача клинической больницы скорой помощи Сергей Кануков, в которой проходят лечение больные с COVID-19. В минздраве подтвердили эту информацию, однако глава ведомства отметил, что пока заявление не подписано и комментировать событие будут позже, после того, как разберутся в ситуации, пишет Gradus Pro. Подробности в материале: Главврач больницы в Северной Осетии подал в отставку

10:33 18.05.2020 Дежурные группы в детских садах Воронежа всё-таки заработают, соответствующее поручение дал губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 18 мая. Об этом: В Воронеже объявили о «постепенном» запуске дежурных групп в детсадах

10:35 18.05.2020 За сутки в Крыму скончались три пациента с коронавирусом, ещё четыре человека находятся в тяжёлом состоянии. Подробности в материале: В Крыму скончались три пациента с коронавирусом

10:36 18.05.2020 Дагестанские медики, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получат положенные стимулирующие выплаты за апрель до 19 мая. Доплаты будут начислены за сам факт работы, без учета отработанного времени, сообщили в пресс-службе минздрава республики. Об этом: В Дагестане медики получат надбавки за апрель до 19 мая — минздрав региона

10:37 18.05.2020 Дополнительные выплаты всем бригадам скорой помощи установили по решению губернатора Брянской области Александра Богомаза. Медики получат стимулирующие доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: Брянские медики получат региональные доплаты за работу с коронавирусом

10:38 18.05.2020 В России за сутки выявлено 8926 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Читайте также: В России за сутки выявили 8,9 тыс. носителей коронавируса

10:41 18.05.2020 В Ростовской области за сутки тест на SARS-CoV-2 подтверждён ещё у 87 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 18 мая. Об этом: В Ростовской области выявили 87 новых носителей SARS-CoV-2

10:45 18.05.2020 Приблизился ли Санкт-Петербург к пику пандемии или нет, станет понятно в третьей декаде мая. Но уже сейчас у медиков складывается ощущение, что город подошел к его порогу. Подробности в материале: Дошел ли Петербург до пика эпидемии, станет ясно в конце недели

10:48 18.05.2020 Всего в Красноярском крае по состоянию на 18 мая коронавирус выявлен у 1872 человек. Подробности в материале: В Красноярском крае выявлено 1872 носителя коронавируса

10:49 18.05.2020 Дезинфекция железнодорожных вокзалов в Москве. russian.news.cn.

10:49 18.05.2020 За прошедшие сутки в Петербурге коронавирус подтвердили еще у 425 человек. Об этом сообщает 18 мая федеральный оперативный штаб. Это немного меньше, чем днем ранее. Об этом: В Петербурге выявили еще 425 носителей коронавируса, выздоровление отстаёт

10:51 18.05.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по состоянию на 10:35 18 мая достигло 3460. За минувшие сутки инфекция выявлена у 89 человек, сообщил федеральный оперативный штаб. Об этом: В Дагестане зафиксировано почти 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:52 18.05.2020 График переноса спектаклей, отмененных из-за пандемии коронавируса, которые должны были состояться с марта по май, составили в Мариинском театре. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Читайте также: Мариинский театр перенес весенние постановки на следующий сезон

10:54 18.05.2020 94 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 18 мая. В числе новых пациентов несколько детей, самому младшему из которых пять лет. Подробности в материале: На Кубани выявлено 94 новых носителя SARS-CoV-2

10:58 18.05.2020 Минвостокразвития отправило 160 сотрудников на удалённую работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Минвостокразвития на рабочих местах остался только офис в Москве

10:58 18.05.2020 В Петербурге от COVID-19, согласно официальным данным, скончались еще пять человек. Об этом сообщает 18 мая федеральный оперативный штаб. Читайте также: В Петербурге за время пандемии подтвердили 90 летальных случаев COVID-19

11:02 18.05.2020 За прошедшие сутки в Ленинградской области выявили 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных фактов заражения вирусом SARS-CoV-2 составляет в регионе 2052 случая. Читайте подробнее: В Ленобласти выявили 70 заразившихся SARS-CoV-2 и выписали 44 человека

11:02 18.05.2020 Обеззараживающие комплексы, позволяющие предотвратить распространение инфекций, появятся в оживленных местах Махачкалы. Первый такой объект уже установлен в самом центре города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Подробности в материале: В центре Махачкалы установили обеззараживающий комплекс

11:03 18.05.2020 Российская государственная система ещё недостаточно эффективна, поэтому даже абсолютно правильная тактика президента, который обнародовал уже три пакета мер поддержки в период кризиса, ломается, не выдерживая действий не слишком компетентных исполнителей как в правительстве, так и в регионах. А поэтому — будут новые ставки. Не может не настораживать и то, что чиновники не могут работать эффективно без дополнительных инструментов надзора. Система, в которой присутствуют губернаторы и министры-технократы не совершенна, а оптимизаторский, менеджерский подход в системе здравоохранения был абсолютно провальным. Вместе с тем в сложившейся ситуации есть некоторые положительные стороны. К примеру, государство практически моментально стало реагировать на критику и исправлять недочеты, начались прямые выплаты семьям с детьми, государство сделало шаг к тому, чтобы стать по-настоящему социальным. Тогда оно становится? Эпидемия SARS-CoV-2 способна ответить на этот вопрос. Об этом и многом другом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Никита Данюк. Подробности в материале: Эпидемия SARS-CoV-2 ставит диагноз российской власти

11:03 18.05.2020 Свыше 7,1 млн тестов по выявлению в организме новой коронавирусной инфекции провели в России. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в информационном бюллетене ведомства. Подробности в материале: В России проведено свыше 7,1 млн тестов на SARS-CoV-2

11:04 18.05.2020 41-летний мужчина с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в ковид-госпитале Тихорецкого района Краснодарского края, сообщили 18 мая в оперштабе региона. Мужчина работал в Кавказской ЦРБ. Об этом: На Кубани скончался медработник с подтверждённым коронавирусом

11:04 18.05.2020 В России начали выходить из самоизоляции регионы, которым дали понять, что дальнейшие ограничения — за их счет, отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ). Читайте подробнее: Депутат Госдумы: из самоизоляции выходят регионы со слабыми бюджетами

11:05 18.05.2020 Решение о досрочном закрытии 244-го театрального сезона из-за пандемии коронавируса приняли в руководстве Большого театра. Об этом сообщила пресс-служба театра на официальных страницах в соцсетях. Подробности в материале: Большой театр досрочно закрыл театральный сезон

11:09 18.05.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 18 мая, выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В стационарах лечение получают 23 пациента. Остальные 26 человек из-за отсутствия симптомов заболевания изолированы на дому. На сегодняшний день в регионе выявлено в общей сложности 1 073 носителя SARS-CoV-2. Ежесуточный прирост составил 4,8%, а коэффициент заражаемости — 1,6. Подробности в материале: В Прикамье выявлено ещё 49 носителей SARS-CoV-2

11:09 18.05.2020 Петербургский автомобильный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» передал комитету по социальной политике Санкт-Петербурга 4,5 тысячи специальных наборов со средствами индивидуальной защиты. Подробности в материале: Завод Hyundai передал администрации Петербурга 4,5 тысячи наборов СИЗ

11:10 18.05.2020 509 человек с выявленным ранее заражением коронавирусом выздоровели в Тверской области, за последние сутки с выздоровлением выписаны девять пациентов, сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе правительства Тверской области. Об этом: В Тверской области 509 человек выздоровели после коронавируса

11:12 18.05.2020 В Татарии 18 мая подтвердились 80 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения заразились коронавирусом 2312 человек, выздоровели 1195 пациентов, за минувшие сутки — 22 человека. Читайте подробнее: В Татарии выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом

11:12 18.05.2020 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Рязанской области за минувшие стуки. Количество детей с подтверждённым диагнозом возросло до 257 человек, сообщили 18 мая в региональной оперативной группе. Читайте также: В Рязанской области выявили ещё 94 случая заражения коронавирусом

11:12 18.05.2020 В Хабаровском крае 18 мая выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев достигло 1273. Читайте подробнее: В Хабаровском крае выявили 1273 носителя коронавируса

11:13 18.05.2020 В Челябинской области прокуратура начала проверки по фактам выплаты медикам стимулирующих надбавок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: Челябинская прокуратура проверяет выплату надбавок медикам

11:13 18.05.2020 Россия, потеряв два месяца, все-таки вынуждена пойти по пути выработки группового иммунитета по варианту Белоруссии, Швеции и Голландии (Нидерландов), отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ). Подробности в материале: Депутат Госдумы: Россия вынуждена пойти по пути Белоруссии по COVID-19

11:13 18.05.2020 Массовое производство сверхточного теста на коронавирус нового типа начала ульяновская компания «ТестГен» после одобрения разработки Росздравнадзором. Об этом сообщает 18 мая пресс-служба компании. «Новая тест-система показывает наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях и с высокой точностью — более 96%», — говорится в сообщении. Об этом: В РФ началось массовое производство сверхточного теста на коронавирус

11:13 18.05.2020 Свердловские врачи подтвердили еще 130 случаев выявления нового коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона. Вирус нашли у жителей Арамиля, Артемовского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Екатеринбурга (87 новых случаев), Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Среднеуральска, Сысерти и Тугулыма. В статистике учли двух человек с вирусом, прибывших из других регионов России. Теперь в Свердловской области подтвеждают 2861 случай выявления коронавируса. Об этом: В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 130 человек

11:13 18.05.2020 За минувшие сутки у одного жителя Севастополя подтвердили положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию. Предположительно, мужчина заразился в Москве. Об этом: В Севастополе за сутки выявили одного носителя коронавируса

11:15 18.05.2020 На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За весь период пандемии в ЯНАО на 18 мая подтверждено 1748 случаев SARS-CoV-2. Из числа заразившихся выздоровели 246 человек, трое скончались. Читайте подробнее: На Ямале выявлено 59 новых заражений коронавирусом

11:15 18.05.2020 109 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 18 мая. По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2632 положительных теста. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявили 109 носителей коронавируса

11:17 18.05.2020 В Пермском крае увеличилось число летальных исходов пациентов с коронавирусом, сообщает региональный минздрав. За сутки, на утро 18 мая, скончался 50-летний мужчина. Он имел сопутствующее тяжелое онкологическое заболевание. По данным медиков, пациент умер не от COVID-19. На сегодняшний день в Прикамье зафиксировано 29 смертельных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, из них в 13 случаях врачи называют причиной смерти коронавирусную инфекцию. Читайте также: В Прикамье умер ещё один пациент с коронавирусом

11:18 18.05.2020 За прошедшие сутки 70 носителей коронавируса выявлено в Белгородской области. Об этом 18 мая рассказали в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: Федеральный штаб: в Белгородской области выявили 70 носителей коронавируса

11:19 18.05.2020 Во Владимирской области 18 мая выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе было зарегистрировано 1837 положительных тестов. Читайте подробнее: Во Владимирской области выявлено ещё 99 случаев заражения коронавирусом

11:19 18.05.2020 84 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, данные опубликовал 18 мая региональный оперштаб. Читайте также: В Тульской области за сутки выявили 84 носителей SARS-CoV-2

11:20 18.05.2020 В Северной Осетии в тяжелом состоянии находятся 62 человека с коронавирусом, в том числе один ребенок. К аппаратам ИВЛ подключены 42 человека. Об этом: В Северной Осетии остаются в тяжелом состоянии 62 человека

11:22 18.05.2020 В Петербурге стали известны расценки на содержание пациентов в ангаре конгрессно-выставочного комплекса «Ленэкспо», где создан временный госпиталь на тысячу коек, на который постоянно жалуются горожане. Подробности в материале: Пребывание больных в ангаре в «Ленэкспо» оценили по отельным тарифам

11:23 18.05.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 18 мая, референс-центр подтвердил 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. За сутки из больниц выписаны десять пациентов, получавших лечение от коронавирусной инфекции. За апрель и истекший период мая от COVID-19 выздоровели 612 пациентов. На сегодняшний день в регионе подтверждено 1312 случаев заражения коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались пять пациентов. Об этом: В Оренбуржье подтвердили 34 новых случая заражения SARS-CoV-2

11:25 18.05.2020 Ещё 115 случаев заражения коронавирусом выявлено в Брянской области за минувшие сутки. Лаборатории провели 1247 исследований, сообщили 18 мая в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области за сутки выявили 115 случаев заражения коронавирусом

11:27 18.05.2020 В Амурской области 18 мая выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число за всю историю наблюдений составило 238. Об этом: В Приамурье выявили 238 носителей коронавируса

11:28 18.05.2020 И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев потребовал ещё больше усилить работу блокпостов на въезд в город. Читайте подробнее: Власти Севастополя вновь усилят работу блокпостов

11:30 18.05.2020 В Псковской области за последние сутки лабораторным путем выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов не возросло. Об этом 18 мая сообщили в областном оперативном штабе. Читайте также: На Псковщине выявили 26 новых случаев коронавируса, но ждут позитива

11:30 18.05.2020 В Пермском крае на утро 18 мая числится 147 медработников, зараженных коронавирусом, сообщает региональный минздрав. За сутки SARS-CoV-2 выявлен у девяти медиков. Читайте подробнее: В Прикамье число заражённых SARS-CoV-2 медиков приближается к 150

11:32 18.05.2020 На сегодняшний день сроки проведения прямой линии президента РФ Владимира Путина с населением России не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — сказал Песков агентству ТАСС. Читайте подробнее: Песков: дата «прямой линии» с Путиным пока не определена

11:32 18.05.2020 Богослужения во время мусульманского праздника Ураза-байрам в Башкирии пройдут в режиме онлайн-трансляций. Об этом 18 мая сообщил глава республики радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона. Подробности в материале: В Башкирии праздник Ураза-байрам пройдет в онлайн режиме

11:33 18.05.2020 Сотрудники скорой помощи в очередном районе Краснодарского края заявили о невыплате им надбавок за работу с коронавирусом, которые, по их мнению, им положены. Видео появилось в социальных сетях 18 мая. Читайте подробнее: Кубань: сотрудники «скорой» из Абинска жалуются на отсутствие допвыплат

11:34 18.05.2020 На получение единовременной выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет через Единый портал госуслуг подано более 7 млн заявлений. Об этом 18 мая сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Читайте также: В России подано более 7 млн заявок на дополнительные выплаты на детей

11:34 18.05.2020 Комиссия по анализу летальных исходов официально подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Все новые жертвы COVID-19 — пожилые горожане. Об этом: Стали известны подробности пяти новых смертей от COVID-19 в Петербурге

11:35 18.05.2020 В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии на 18 мая в тюменской области зарегистрирован 1181 случай заражения. Выздоровели 427 человек, скончались семь пациентов. Читайте подробнее: В Тюменской области ещё 46 человек заразились коронавирусом

11:35 18.05.2020 В Улан-Удэ из инфекционного стационара сбежал несовершеннолетний пациент. Он был помещён в обсерватор в числе других прибывших в Бурятию из другого региона, сообщает портал «Ариг Ус онлайн». 17 мая у него появились симптомы ОРВИ, после чего его перевели в стационар. Читайте также: В Бурятии из «коронавирусного» стационара сбежал пациент

11:36 18.05.2020 В Татарии 18 мая число умерших с коронавирусной инфекцией увеличилось на одного человека и достигло восьми. Мужчина 1941 года рождения скончался 16 мая. Читайте подробнее: В Татарии подтвердили смерть восьмого пациента с коронавирусом

11:36 18.05.2020 В Курской области 18 мая подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 2015 подтвержденных случаев. Об этом: В Курской области подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом

11:36 18.05.2020 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день всё ещё проходит лечение от COVID-19. Соответствующее заявление он сделал агентству ТАСС. «Пока лечусь», — сказал Песков. Об этом: Песков рассказал о ходе своего лечения от COVID-19

11:39 18.05.2020 68 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Орловской области, данные опубликовал 18 мая региональный оперштаб. Читайте также: В Орловской области за сутки выявили 68 носителей коронавируса

11:40 18.05.2020 Сегодня, когда все силы системы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом, ущемлёнными оказались пациенты с хроническими заболеваниями, будущие мамы, дети: отменяются плановые обследования, консультации, операции. К примеру, одно только стандартное ведение беременности предполагает около семидесяти различных мероприятий, среди которых визиты к гинекологу и специалистам, анализы. В этих условиях на помощь медицине приходит её «младшая сестра» — телемедицина. Именно она позволяет сократить потенциально опасные контакты и без преувеличения спасти жизнь этой категории людей. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил руководитель направления цифровой медицины в «Инвитро» Борис Зингерман. Читайте также: Как телемедицина помогает борьбе с коронавирусом?

11:43 18.05.2020 В Свердловской области теперь выписали уже 773 человека, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе. За минувшие сутки выздоровели ещё 39 человек. Их выписали врачи. 99 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 11 — в тяжелом, остальные — в удовлетворительном. Подробности в материале: На Среднем Урале выздоровели уже 773 пациента, у которых выявляли COVID-19

11:43 18.05.2020 Привлекать к административной ответственности горожан, которые перед выходом на улицу не надели средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, — это негласное распоряжение петербургского главка. Об этом 18 мая радиостанции BFM рассказал представитель пресс-службы Межрегионального профсоюза сотрудников ОВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Иванов. Подробности в материале: Полицейские Петербурга оказались «меж двух огней» из-за масочного режима

11:49 18.05.2020 В Ленинградской области с начала пандемии подтверждено 2052 факта заражения вирусом SARS-CoV-2. При этом 481 житель Ленобласти болеет СОVID-2019 в тяжелой и среднетяжелой формах. Об этом: В Ленобласти около 500 жителей болеют СОVID-2019 в тяжелой и средней формах

11:49 18.05.2020 56 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Смоленской области, данные опубликованы 18 мая ТУ Роспотребнадзора. «По состоянию на 18.05.2020 в Смоленской области зарегистрировано 1246 случаев заболевания COVID-19 на большинстве территорий области, за исключением Велижского, Ершичского, Хиславичского и Холм-Жирковского районов», — говорится в сообщении. Об этом: В Смоленской области выявлено 56 новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:49 18.05.2020 В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении пациентки с COVID-19, которая сбежала из больницы. Читайте подробнее: В Чувашии в отношении сбежавшей пациентки с COVID-19 завели уголовное дело

11:50 18.05.2020 В Липецкой области 18 мая подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона было зарегистрировано 1240 положительных тестов. Об этом: В Липецкой области подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом

11:51 18.05.2020 Прокуратура проверит информацию о невыплате медработникам субъектов Северо-Кавказского федерального округа стимулирующих надбавок за работу в условиях коронавируса. Поручение о проведении проверок отдал заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, сообщили 18 мая в пресс-службе надзорного ведомства. Читайте также: Генпрокуратура поручила проверить жалобы медиков в СКФО на невыплаты

11:53 18.05.2020 Еще 94 носителя коронавирусной инфекции выявили в Башкирии. Об этом 18 мая сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве региона. По его словам, всего было подтверждено 2155 фактов заражения этой инфекцией. В больницах получают лечение 670 пациентов. Из них у 170 человек наблюдается удовлетворительное состояние, у 459 пациентов зафиксировано состояние средней тяжести, а 41 человек находится в тяжелом состоянии. А вот 817 граждан получают лечение дома. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили еще 94 носителя коронавирусной инфекции

11:56 18.05.2020 В России за сутки умер 91 пациент с COVID-19, за все время — 2722, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Об этом: В России за сутки скончался 91 пациент с COVID-19

11:56 18.05.2020 46 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Ивановской области, данные 18 мая опубликовал федеральный оперштаб. Читайте подробнее: В Ивановской области за сутки выявили 46 носителей коронавируса

11:57 18.05.2020 В Ростовской области коечный фонд, предназначенный для пациентов с коронавирусом, заполнен более чем на 15%. В настоящее время в стационарах находятся 407 носителей SARS-CoV-2. К аппаратам ИВЛ подключены 24 человека. Об этом: В Ростовской области оценили загруженность коечного фонда

11:58 18.05.2020 Финал конкурса молодежных инициатив «Молодые педагоги — московскому образованию» состоится, но в дистанционном формате. Об этом сообщается на официальной странице департамента образования и науки Москвы. Отмечается, что завершающая часть конкурса состоится в течение двух дней — 18 и 19 мая. В финал вышли 37 человек из 30 образовательных организаций. Подробности в материале: В Москве начался финал конкурса молодых педагогов

12:01 18.05.2020 Власти Бурятии рассматривают вопрос об открытии гостиниц и гостевых домов на Байкале с 29 мая. Об этом сообщила министр туризма республики Мария Бадмацыренова, сообщает «Байкал-Daily». Однако первое время в них могут заселиться отдыхающие поодиночке, либо семьями. Групповые бронирования пока запрещены. Подробности в материале: Гостиницы на Байкале могут возобновить работу в конце мая

12:02 18.05.2020 Проверки в части нарушения прав работников скорой медицинской помощи и других медицинских учреждений организованы в Белгородской области. Прокуратура проверит начисление заработной платы и стимулирующих выплат, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Подробности в материале: Белгородская прокуратура проверит нарушения при начислении зарплат медикам

12:02 18.05.2020 В Астраханской области 18 мая зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1099 подтверждённых случаев. Об этом: В Астраханской области выявили 34 новых случая заражения коронавирусом

12:03 18.05.2020 В Пензенской области с момента начала эпидемии 788 человек выздоровели после заражения коронавирусом, за сутки выписаны 11 человек. На 18 мая в регионе лабораторно подтвердился 71 новый случай заражения SARS-CoV-2. Всего зафиксировано 1172 носителя коронавирусной инфекции, погибли 11 пациентов. Об этом: В Пензенской области 788 человек излечились от COVID-19

12:03 18.05.2020 В Красноярском крае проводится проверка по факту невыплаты медикам надбавки за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщили 18 мая в Главном следственном управлении СКР по региону. Уточняется, что речь идёт о медиках города Дивногорска. Об этом: Отсутствием доплат медикам Дивногорска заинтересовался СК

12:04 18.05.2020 Массовое тестирование жителей Москвы на антитела к коронавирусу позволит составить карту иммунитета столицы и отчасти облегчит работу врачей. Так прокомментировал идею скрининга главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, доктор медицинских наук Алексей Мазус 18 мая в интервью «Российской газете». Об этом: Врач: карту иммунитета Москвы составят после массового тестирования

12:06 18.05.2020 В Оренбурге в общежитии по проспекту Братьев Коростелевых 18 мая частично сняли карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Ограничительные меры отменили на первом этаже дома. Вместе с тем карантин продолжается на втором и третьем этажах здания. Об этом: В оренбургском общежитии частично снят карантин по коронавирусу

12:08 18.05.2020 Тюменская область перешла к первому этапу снятия ограничений, ранее введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции. С 18 мая в регионе открываются предприятия бытового обслуживания населения и магазины, торгующие непродовольственными товарами, сообщил губернатор Александр Моор. Об этом: Тюменская область перешла к первому этапу снятия карантинных ограничений

12:09 18.05.2020 Использованные медицинские маски и перчатки нельзя разбрасывать по городу. Об этом заявили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы. «Маски и перчатки нельзя разбрасывать по городу, поскольку на защитных поверхностях могут оставаться бактерии, для их обезвреживания нужно придерживаться особых правил», — говорится в сообщении. Читайте также: Москвичам рассказали о правильной утилизации масок и перчаток

12:10 18.05.2020 Власти Севастополя пока не намерены разрешать гражданам посещать парки и скверы. Подробности в материале: Парки и скверы Севастополя оставили закрытыми для посещения

12:11 18.05.2020 Мэр Кемерова Илья Середюкпредупредил владельцев кафе и ресторанов о том, что при нарушении условий работы они будут «привлечены к ответственности, вплоть до закрытия предприятий». Читайте также: В Кемерове заработают более 30 летних веранд кафе и ресторанов — мэр

12:11 18.05.2020 65 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки. Об этом 18 мая рассказали во Всероссийском оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили ещё 65 носителей коронавируса

12:13 18.05.2020 В Ростовской области в апрельскую зарплату медики получили федеральные и региональные надбавки, общая сумма которых превысила 81 млн рублей. Об этом: В Ростовской области назвали сумму апрельских доплат медикам

12:23 18.05.2020 В Курганской области за минувшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе с начала пандемии на 18 мая зафиксировано 130 случаев заражения коронавирусом. По выздоровлении выписаны 49 человек. Читайте подробнее: В Курганской области выявлены 11 новых носителей коронавируса

12:24 18.05.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, где просит предоставить материальную помощь в размере 10 тыс. рублей всем детям до 18 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Подробности в материале: СР просит Путина распространить выплаты в 10 тыс. на детей до 18 лет

12:25 18.05.2020 В России за сутки выздоровели 2836 пациентов с COVID-19, общее число составило 70 209, сообщили 18 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Об этом: В России число выздоровевших пациентов с COVID-19 превысило 70 тысяч

12:30 18.05.2020 47 вахтовиков были доставлены на госпитальные базы Башкирии из обсерваторов региона. Об этом 18 мая сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве. По его словам, всего в республиканские обсерваторы прибыл 1591 вахтовик. Из них 47 человек перенаправили в госпитали (в том числе за минувшие сутки — один человек). Подробности в материале: В Башкирии 47 вахтовиков перенаправили из обсерваторов в госпитали

12:32 18.05.2020 Студентка, работавшая в волонтёрском центре «Единой России» в Воронеже, попалась на продаже продовольствия из наборов для пожилых людей и малообеспеченных семей. Читайте также: В Воронеже волонтёр устроила «распродажу» продуктовых наборов

12:33 18.05.2020 В Бурятии организована доследственная проверка по факту неполучения стимулирующих выплат врачами, борющимся с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, информация об этом ранее появилась в СМИ. Читайте также: Следователи проверят задержку стимулирующих выплат медикам в Бурятии

12:34 18.05.2020 В следственном изоляторе № 1 Екатеринбурга ввели карантин по коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко. Вирус выявили у одной из сотрудниц СИЗО, работавшей в картотеке. Работница не была в самом изоляторе с 8 мая 2020 года, что облегчает ситуацию. Случай заражения выявлен несколько дней назад, выявлено уже 250 контактных лиц — это коллеги из ГУФСИН и осужденные из отряда хозобслуживания. У них взяли тесты на коронавирус. На особый «казарменный» режим изолятор перешёл ещё в начале апреля 2020 года, поэтому инцидент не сильно ужесточил текущие порядки. В СИЗО не привозят новых заключенных, вывоза пока тоже нет. Свиданий с арестованными не проводят, разрешают видеться только с адвокатом. Передачи запрещены, дозволяют только посылки (их дезинфицируют) Подробности в материале: В Екатеринбурге нашли коронавирус в СИЗО № 1

12:36 18.05.2020 Граждан от 65 лет и старше, а также страдающих хроническими заболеваниями вновь отправляют на самоизоляцию в Башкирии. Об этом 18 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона. По его словам, соответствующий указ по Башкирии был подготовлен с учетом поручения президента страны Владимира Путина и будет подписан 18 мая. Читайте подробнее: В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

12:39 18.05.2020 Количество жителей Республики Карелия с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции достигло 233 человек. Восемь новых случаев за прошедшие сутки выявлено в городах Петрозаводск, Сегежа и селе Видлица. Читайте также: В Карелии за сутки выявлено восемь случаев заражения коронавирусом

12:42 18.05.2020 Столичная прокуратура проверит информацию, опубликованную в СМИ, касательно утечки данных граждан, которые были оштрафованы за нарушение самоизоляции. Об этом заявила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефёдова. «Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу», — сказала Нефёдова агентству ТАСС. Об этом: Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей режима в Москве

12:43 18.05.2020 Сотрудники скорой помощи Степновской центральной районной больницы Ставропольского края сообщили о невыплате стимулирующих надбавок, положенных за работу с пациентами с коронавирусом. Подробности в материале: На Ставрополье работники скорой помощи заявили о невыплате надбавок

12:46 18.05.2020 В Курской области после проверки были выявлены нарушения при выплате медикам стимулирующих надбавок за работу в условиях коронавируса. Об этом: Генпрокуратура сообщила о нарушениях при выплатах медикам в Курской области

12:46 18.05.2020 В больницах Пензенской области из-за повышенной наполняемости проведут ремонт неиспользуемых ранее корпусов и помещений. Об этом: В пензенских больницах проведут ремонт неиспользуемых корпусов

12:47 18.05.2020 Медики из Тюменской области и Югры направляются в посёлок Еруда Красноярского края в составе мобильного отряда Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. В посёлке Еруда разворачивается полевой госпиталь на тысячу коек для заражённых коронавирусом работников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината. Читайте также: Медики из Тюменской области и Югры направляются в Олимпиадинский ГОК

12:47 18.05.2020 Профессор РУДН Ирина Карабулатова оштрафована на 4 тыс. рублей из-за отсутствия мобильного приложения «Социальный мониторинг». Об этом 18 мая сообщает «Комсомольская правда». Об этом: В Москве за отсутствие мобильного приложения оштрафовали женщину-инвалида

12:47 18.05.2020 На сегодняшний день ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи российских регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, сохранение тенденции к падению уровня заражения коронавирусом зависит от строгости самоизоляции граждан в майские праздники. Читайте также: Попова заявила о нестабильной ситуации с коронавирусом в семи регионах

12:48 18.05.2020 Духовное управление мусульман Петербурга и Северо-Запада призывает верующих из-за коронавируса отмечать Ураза-байрам, не покидая жилищ. Такое обращение выпустил муфтий Равиль Панчеев. Об этом: Муфтий Северо-Запада призвал мусульман остаться дома на Ураза-байрам

12:49 18.05.2020 В Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поручил направлять переболевших коронавирусом медицинских работников на бесплатную реабилитацию в региональные санатории. Читайте также: Переболевших COVID-19 пензенских медиков направят на реабилитацию

12:51 18.05.2020 В Следственном комитете России заявили, что как минимум в 19 регионах страны идут доследственные проверки по фактам невыплат денежных компенсаций медработникам, задействованным в оказании помощи пациентам с COVID-19. Подробности в материале: В СКР рассказали о проверках по фактам невыплат надбавок медикам

12:51 18.05.2020 На заседании Межведомственной рабочей группы Сибирского отделения Российской академии наук (МРГ СО РАН) по коронавирусу учёные рассмотрели возможность проводить тестирование большого количества людей с помощью отечественных газоанализаторов. Подробности в материале: Сибирские учёные не исключили появление нового штамма коронавируса

12:53 18.05.2020 Выполнение требований и рекомендаций властей заняло немало времени и потребовало от участников рынка торговли определенных инвестиций, но в итоге в России до сих пор не зафиксировано ни одного случая, чтобы источник распространения инфекции был в каком-то из магазинов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Читайте подробнее: АКОРТ: ни один магазин в России не стал источником распространения инфекции

12:56 18.05.2020 Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе воздушного, водного и автомобильного транспорта в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс — исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места», — говорится в сообщении. Подробности в материале: Роспотребнадзор создал рекомендации по работе транспорта при коронавирусе

12:58 18.05.2020 В Пензе с 15 мая стартовала акция по раздаче бесплатных медицинских масок, за три дня удалось распространить около 3,5 тыс. изделий индивидуальной защиты. Всего по области раздадут более 30 тыс. масок. Об этом: Жителям Пензенской области раздадут 30 тысяч защитных масок

12:59 18.05.2020 Самое большое число выздоровевших от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе? отмечается в Чечне. В этой республике, по данным федерального оперативного штаба на 18 мая, излечились уже свыше 60% заразившихся коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В Чечне отмечено самое большое на Кавказе число выздоровевших от COVID-19

13:01 18.05.2020 В России динамика распространения коронавируса стала позитивной, заявил 18 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса в России. Читайте подробнее: Мишустин заявил о позитивной динамике распространения коронавируса

13:04 18.05.2020 Женщина, страдающая несколькими хроническими заболеваниями, скончалась от COVID-19 в Самарской области. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, у умершей пациентки 56 лет было заболевание почек, а также были зафиксированы заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Таким образом, от COVID-19 в регионе умерло десять человек. Об этом: В Самарской области скончалась пациентка с COVID-19

13:11 18.05.2020 Режим обязательного ношения защитных масок начал действовать в Ставропольском крае с 18 мая для предотвращения угрозы распространения коронавируса. Продлится он до 1 июля 2020 года, сообщили в пресс-службе главы региона. Читайте также: На Ставрополье начал действовать масочный режим

13:15 18.05.2020 Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями о работе волонтеров в период карантинных мероприятий, вызванных мировой эпидемией коронавируса: «Хочу сказать, что ещё, наверное, лет 10 назад, когда был в Ванкувере на Олимпиаде — не думал, что волонтерское движение в России наберёт такой ход. И то, что делали ребята в Казани на Универсиаде, и в Сочи — на чемпионате мира по футболу — это, конечно фантастика. И то, что делают сейчас волонтеры самых разных организаций, и «Лиза Алерт», и мои любимые — волонтёры Победы — я с ними дружу давно — заслуживает самый высокой оценки. Волонтёры — огромные молодцы!». Читайте подробнее: Дмитрий Губерниев: «Волонтёры — огромные молодцы!»

13:17 18.05.2020 Авиакомпания «Северный ветер» с 17 июня начинает выполнение полётов по маршруту Санкт-Петербург — Новокузнецк — Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте новокузнецкого аэропорта «Спиченково». Об этом: Из Новокузнецка возобновляются рейсы до Санкт-Петербурга

13:17 18.05.2020 В Новгородской области в минувшие выходные, 16−17 мая, произведены новые выплаты медикам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тем временем за последние сутки в Новгородской области выявлен 21 новый случай заражения. Об этом: В Новгородской области отчитались о второй волне выплат медикам

13:23 18.05.2020 В Мурманске скончался 60-летний мужчина с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус SARS-CoV-2. Это уж седьмой летальный исход в «коронавирусной» статистике региона. Читайте подробнее: Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Мурманской области

13:25 18.05.2020 В Карачаево-Черкесии уровень заболеваемости COVID-19 значительно ниже, чем во многих других субъектах РФ. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 18 мая, он составил 142 человека на 100 тысяч населения. При этом среднероссийский показатель — 198 человек на 100 тысяч населения. Читайте также: В Карачаево-Черкесии отмечен низкий уровень заболеваемости COVID-19

13:26 18.05.2020 В России 27 субъектов готовы к смягчению ограничений. Об этом 18 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ. Читайте также: Мишустин заявил о готовности 27 регионов России к смягчению ограничений

13:27 18.05.2020 В Челябинской области с начала пандемии умер 21 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Из них восемь скончались от ковидной пневмонии. Последней умерла 48-летняя гражданка. Об этом: В Челябинской области умер 21 человек с COVID-19

13:28 18.05.2020 Введенные в России в связи с коронавирусом ограничения для пожилых будут сняты, как только появится возможность. Об этом 18 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом: Мишустин рассказал, когда снимут ограничения для людей старше 65 лет

13:29 18.05.2020 Всего в Томской области по состоянию на 18 мая коронавирус выявлен у 381 человека. Читайте подробнее: В Томской области выявили 18 новых носителей коронавируса

13:34 18.05.2020 В Югре самыми активными очагами коронавирусной инфекции стали две больницы и месторождения нефтяной компании. Об этом 18 мая заявила замруководителя регионального Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Суточный прирост заражений коронавирусом на 18 мая составил 86 случаев. Итого с начала пандемии в регионе зафиксировано 1 252 человек со SARS-CoV-2. Из них 396 вылечились, девять скончались. Читайте также: Две больницы и месторождения: в Югре названы активные «ковидные» очаги

13:34 18.05.2020 Ряд общественных пространств, таких как кинотеатры и спортзалы, будут открыты лишь после трёх этапов снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Для этого тоже написаны правила, но для того, чтобы такие места заработали, такие организации, нужно пройти все три этапа», — сказала Попова Об этом: Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

13:35 18.05.2020 1 тыс. 272 малыша появились на свет в Воронеже за период действия режима самоизоляции из-за коронавируса — с 1 апреля по 14 мая. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. Подробности в материале: В Воронеже за полтора месяца пандемии родились 1,2 тыс. детей

13:36 18.05.2020 Восточным пловом и традиционными лепёшками угостили представители Центра межнациональных культур медперсонал областной клинической больницы им. Н.А. Семашко в Рязани. Обеды привезли с помощью Общественного совета при региональном УМВД, сообщили 18 мая в пресс-службе ведомства. Подробности в материале: Рязанских медиков угостили восточным пловом

13:38 18.05.2020 Глава Татарии Рустам Минниханов обратился с просьбой в правительство РФ о включении СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших в условиях пандемии. Читайте также: Глава Татарии просит правительство РФ включить СМИ в пострадавшие отрасли

13:40 18.05.2020 В Следственном комитете Карачаево-Черкесии организована доследственная проверка по сообщениям в СМИ о фактах нарушений при выплатах надбавок медработникам. Жалобы на неполучение стимулирующих выплат поступили от сотрудников Прикубанской центральной районной больницы. Читайте также: СКР проверит нарушения в ходе выплат медикам в Карачаево-Черкесии

13:45 18.05.2020 Число перевозимых в самолётах пассажиров в период пандемии не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, при этом пассажиры должны сидеть на расстоянии друг от друга. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных 18 мая пресс-службой Роспотребнадзора. Читайте подробнее: Роспотребнадзор призвал продавать в самолётах вдвое меньше мест

13:45 18.05.2020 Чартерный рейс из Якутии доставил в Абакан 119 вахтовиков, в том числе 15 жителей Хакасии. Все прибывшие вахтовики помещены в обсерватор в Черногорском реабилитационном центре им. Лебедя. Читайте также: Прибывшие из Якутии в Хакасию вахтовики помещены в обсерватор

13:45 18.05.2020 Представители Роспотребнадзора совместно с Минпросвещения подготовили рекомендации по проведению ЕГЭ и ряда других экзаменов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Нами сегодня уже подготовлены методические рекомендации по проведению экзаменов — самый актуальный вопрос. И Единого государственного, и других видов экзаменов, от которых сегодня невозможно отказаться», — сказала Попова. Читайте подробнее: Роспотребнадзор и Минпросвещения подготовили рекомендации по проведению ЕГЭ

13:51 18.05.2020 В Челябинске 18 мая приземлится самолёт с 27 жителями региона, которые работали в Якутии на Чаяндинском месторождении. У всех граждан отрицательные результаты анализов на COVID-19. Их направят в санаторий Карагайский бор для прохождения обсервации. Читайте также: В Челябинск доставят ещё 27 вахтовиков из Якутии

13:54 18.05.2020 В Пензенской области у 78 медицинских работников был выявлен коронавирус. Большая часть из них излечилась и выписана. В стационарах остаются 32 человека из числа медработников. Об этом: В Пензенской области 78 медиков являются носителями коронавируса

14:04 18.05.2020 Действия главного врача Степновской центральной районной больницы (ЦРБ) Ставропольского края будут проверены после жалобы сотрудников скорой помощи на невыплату стимулирующих надбавок. В ситуацию вмешаются прокуратура и Следственный комитет, сообщил глава региона Владимир Владимиров. Читайте также: На Ставрополье проверят жалобу работников «скорой» на неполучение надбавок

14:07 18.05.2020 Башкирия вошла в число регионов, которые эффективно борются с пандемией коронавируса. Соответствующий рейтинг 18 мая подготовил экспертный институт социальных исследований. Отмечается, что результаты получены на основе ежедневного исследования принимаемых мер в регионах по недопущению распространения этого вируса. Об этом: Башкирия вошла в топ-3 регионов по мерам поддержки семей в пандемию

14:11 18.05.2020 1,1% составил рост потребительских цен в апреле в Воронежской области — это на 0,8 процентного пункта выше, чем за такой же период 2019 года. Такие данные 18 мая опубликовал Воронежстат. Читайте также: В Воронежской области зафиксирован резкий рост инфляции

14:12 18.05.2020 В Республике Алтай открыта «горячая линия» по вопросам стимулирующих выплат медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Как отмечается, линия открыта для выявления и пресечения нарушений прав медицинских работников. Читайте подробнее: Прокуратура на Алтае начала приём обращений по поводу выплат медикам

14:12 18.05.2020 В психоневрологическом интернате №10 Санкт-Петербурга, который с 10 апреля закрыт на карантин, с начала пандемии заразилось коронавирусом 411 человек. Об этом 18 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель городского комитета по социальной политике. Читайте также: В психоневрологическом интернате Петербурга 411 людей заразились SARS-CoV-2

14:13 18.05.2020 Темп прироста новых случаев заражения коронавирусом в России уменьшился за неделю на 23,4%, сообщила 18 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Подробности в материале: В России темп прироста случаев заражения коронавирусом снизился на 23%

14:15 18.05.2020 У 866 сотрудников ПАО «Полюс» первичный тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщили 18 мая в оперштабе Красноярского края, ссылаясь на информацию компании. Почти у 400 сотрудников диагноз подтверждён референтным центром. Всего на ГОКе работают около 6 тысяч человек, уточнили в оперштабе. Читайте также: Первичные тесты выявили коронавирус у 866 сотрудников ПАО «Полюс»

14:26 18.05.2020 Индекс самоизоляции в Петербурге опустился до рекордно низких для буднего дня 1,6 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекса». Об этом: В Петербурге индекс изоляции опустился до рекордно низких величин

14:28 18.05.2020 11-й летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за минувшие сутки. Скончалась 19-летняя жительница Валуйского городского округа, сообщили 18 мая в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгороде скончался 11-й пациент с подтверждённым коронавирусом

14:28 18.05.2020 В Приволжском федеральном округе на 18 мая выявили 1072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 25 336 случаев. Читайте также: В Поволжье получили 25336 положительных тестов на коронавирус

14:29 18.05.2020 У защитника казанского «Рубина» Константина Плиева выявлен коронавирус. Он стал вторым игроком из клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) с положительным результатом теста. Первым был нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Читайте также: Защитник «Рубина» стал вторым игроком РПЛ, у которого выявлен коронавирус

14:32 18.05.2020 Власти Москвы установили санитайзеры на каждой из станций МЦК. Об этом заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. «Санитайзеры теперь есть на каждой станции МЦК. Мы устанавливаем их везде, где это необходимо — в метрополитене, на МЦД и пригородном железнодорожном транспорте. Всего их уже около 2000. Московский транспорт — один из самых обеспеченных санитайзерами в мире», — сказал Ликсутов, слова которого цитирует пресс-служба дептранса. Подробности в материале: Дептранс Москвы оснастил санитайзерами все станции МЦК

14:33 18.05.2020 В столице Татарии на 18 мая 845 человек с подтвержденным заражением коронавирусом получают медицинскую помощь. В стационарах остаются 504 пациента, еще 341 человек, зараженные коронавирусом, находятся на амбулаторном лечении. Подробности в материале: В Казани медицинскую помощь получают 845 носителей коронавируса

14:33 18.05.2020 Неизвестные сообщили о минировании около десяти медицинских учреждений в Москве. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. В частности, злоумышленники рассказали о минировании перинатального отделения городской клинической больницы №24 и инфекционной клинической больницы №1, в которой лечат пациентов с коронавирусом. Читайте подробнее: В Москве сообщили о минировании больниц, где лечат COVID-19

14:35 18.05.2020 Президент России Владимир Путин призвал мусульман страны прислушаться к муфтиям и отметить праздник Ураза-байрам дома. Об этом глава государства сказал 18 мая на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана. Читайте подробнее: Путин призвал мусульман отметить Ураза-байрам дома

14:36 18.05.2020 По данным пресс-службы аэропорта «Абакан», с 18 мая компания S7 возобновила регулярное сообщение с Москвой. Ожидается, что «Аэрофлот» снова начнёт осуществлять полеты по маршруту Абакан — Москва — Абакан с 29 мая. Читайте также: Хакасия возобновляет авиасообщение с Москвой

14:38 18.05.2020 Машины скорой помощи в Петербурге поставили «рекорд» по времени стояния в очередях перед больницами, чтобы доставить пациентов: так, 16 мая бригады вынуждены были ждать 11 часов 10 минут. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор частной скорой помощи «КОРИС» Лев Авербах. Читайте подробнее: «Скорые» Петербурга стояли в очереди перед больницами более 11 часов

14:40 18.05.2020 Люди, страдающие аллергическими заболеваниями, не подвергаются повышенному риску заражения коронавирусом. Об этом заявил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахит Хаитов. «Пациенты с аллергическими заболеваниями, как правило, не подвержены большему риску развития коронавирусной инфекции и более серьезным осложнениям COVID-19, чем население в целом», — цитирует Хаитова пресс-служба ведомства. Читайте также: Минздрав РФ: аллергики не входят в группу риска по коронавирусу

14:41 18.05.2020 В Госдуме разъяснили, почему медикам решили выдавать стимулирующие выплаты исходя из фактически проведенного времени с больными COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Об этом: В Госдуме нашли виновных в кривой стимулирующей выплате медикам

14:45 18.05.2020 Пушкинский театральный фестиваль, проведение которого планировалось с 20 мая по 8 июня, состоится в комбинированном формате. Об этом сообщили организаторы фестиваля на официальном сайте мероприятия. Читайте также: XXVII Пушкинский театральный фестиваль пройдет в комбинированном формате

14:45 18.05.2020 Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) закупил экспресс-тесты на коронавирус для больниц Приморского края на 5 млн рублей. Читайте подробнее: ХК «Адмирал» закупил тесты на коронавирус на 5 млн рублей

14:47 18.05.2020 Невыплаты медикам положенных надбавок за лечение больных COVID-19 являются характерной чертой российской бюрократии, свойственной не только системе здравоохранения, но и другим отраслям. Об этом 18 мая заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Пандемия невыплат. Но эта пандемия выявила системные проблемы. Если мы копнём не только по врачам, но и по всему остальному, то мы увидим такую же картину. Сама система заточена не под выплату денег населению, а как раз наоборот, как это меньше всего сделать. Увольняют главврачей, а они тут ни при чем», — сказал депутат Госдумы. Об этом: Депутат Госдумы РФ объяснил «пандемию невыплат» медикам

14:51 18.05.2020 Три распоряжения о премировании сотрудников «Городской клинической станции скорой медицинской помощи» подписал 18 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов. Получателями станут 300 сотрудников, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Рязани премируют 300 сотрудников станции скорой медицинской помощи

14:52 18.05.2020 Минздрав Хакасии утверждает, что медикам региона, работающим с пациентами с коронавирусом, выплачены все положенные деньги. Подробности в материале: Власти Хакасии: медикам выплачены все положенные деньги

14:53 18.05.2020 В Нижегородской области по состоянию на 18 мая выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе случаев SARS-CoV-2 составило 6692. Подробности в материале: В Нижегородской области выявлено почти 7 тыс. носителей коронавируса

14:55 18.05.2020 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание по поводу снятия ограничений на работу торговых центров, магазинов и общепита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона. Куйвашев признал, что предприниматели и владельцы торговых площадей сильно пострадали в ходе пандемии коронавируса. «Нужно, чтобы и вы понимали, в какой ситуации мы все находимся, с чем сегодня сталкиваемся, какова угроза распространения коронавируса», — сказал губернатор. Читайте подробнее: На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов

15:03 18.05.2020 Ленинградскую область поставили на первое место среди российских регионов по мерам поддержки семей и детей в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщили 18 мая в АНО «Экспертный институт социальных исследований». Читайте также: Ленобласть отметили за помощь семьям с детьми в условиях пандемии

15:09 18.05.2020 В санкт-петербургском «Зените» все тесты сотрудников на коронавирус дали отрицательный результат. Читайте также: В «Зените» все тесты на коронавирус дали отрицательный результат

15:11 18.05.2020 Выборочные проверки соблюдения масочного режима начались в Томской области. Подробности в материале: В Томской области проходят проверки соблюдения масочного режима

15:12 18.05.2020 В Марий Эл выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 1235 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом: В Марий Эл выявили ещё 51 носителя коронавируса

15:13 18.05.2020 Поручение по строительству на территории Дагестана медицинского центра для лечения COVID-19 дал Минобороны РФ президент России Владимир Путин 18 мая во время совещания в режиме видеоконференции с руководством и представителями общественности Дагестана. Читайте также: Путин поручил Минобороны построить в Дагестане центр для борьбы с COVID-19

15:15 18.05.2020 Президент России Владимир Путин поручил Мииздраву РФ оказать дополнительную помощь системе здравоохранения республики в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в республике. Подробности в материале: Путин поручил оказать дополнительную помощь здравоохранению Дагестана

15:21 18.05.2020 В Югре более двух тысяч медиков получили доплаты за работу с «ковидными» пациентами. Всего на эти цели из федерального и регионального бюджетов уже было потрачено более 100 миллионов рублей, сообщает глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский. Деньги врачам, по словам главы депздрава Югры, были перечислены до 15 мая. Сотрудники скорой помощи также получили доплаты: врачи по 50 тыс. рублей, младший персонал и водители — по 25 тыс. рублей.

15:22 18.05.2020 Президент России Владимир Путин потребовал от Роспотребнадзора обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в Дагестане. Надзорному органу также поручено подготовить для региона рекомендации по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: Путин поручил подготовить для Дагестана рекомендации по борьбе с COVID-19

15:24 18.05.2020 Самарская область вошла в число субъектов РФ, которые эффективно ведут борьбу с распространением коронавируса. Соответствующее исследование провел экспертный институт социальных исследований. Так, по результатам минувшей недели в топ-3 по мерам поддержки медицинского персонала вошла Самарская область вместе с Кемеровской областью и Чувашией. Подробности в материале: Назван топ-3 регионов России по эффективности поддержки медиков

15:32 18.05.2020 В Мордовии по состоянию на 18 мая выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 1409 случаев заражения SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Мордовии выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

15:34 18.05.2020 Москва не считает нужным проводить расследование против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией коронавируса и выступает категорически против разбирательств в отношении КНР. Об этом заявила 18 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством», — сказала Матвиенко о ВОЗ «Интерфаксу». Читайте также: Матвиенко: Россия будет выступать против «судилища» над ВОЗ и КНР

15:37 18.05.2020 В одной из больниц Северной Осетии выявили коронавирусную инфекцию сразу у 30 медицинских работников. По словам главы Ардонского района, в центральной районной больнице которого произошла вспышка, минздрав региона и власти республики были вынуждены искать замену заболевшим медикам. Об этом: В больнице Ардона в Северной Осетии заразились коронавирусом 30 медиков

15:39 18.05.2020 Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС России провести на территории Дагестана масштабные мероприятия по санитарной обработке в связи со сложившейся в регионе сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Читайте также: Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку

15:43 18.05.2020 23 человека заразились коронавирусом после контакта с парикмахером в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом сообщили 18 мая на брифинге в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: Под Белгородом от парикмахера заразились коронавирусом 23 человека

15:45 18.05.2020 В Оренбургской области с 18 мая возобновили свою работу отделы абонемента в библиотеках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона. Читатели допускаются в библиотеки только при наличии средств индивидуальной защиты — маски и перчаток. В учреждениях культуры, в свою очередь, обязаны использовать антисептические средства. В минкульте отметили, что для книг, принимаемых от населения, создана специальная комната. В ней издания будут хранить пять дней, только после этого книги вернутся на полки в отделах абонемента. Читайте также: В Оренбуржье возобновили работу отделы абонемента в библиотеках

15:48 18.05.2020 Выпускники екатеринбургских школ проведут последние звонки в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования города. Такая рекомендация была дана министерством образования Свердловской области. В департаменте поддержали данные меры безопасности, которые позволят предотвратить вспышки COVID-19. «Так как каждая школа является отдельным юридическим лицом, их руководители самостоятельно примут решение», — уточнили чиновники. Читайте подробнее: Последние звонки в школах Екатеринбурга пройдут в онлайн-режиме

15:53 18.05.2020 Горячая линия для медицинских работников открыта в Следственном управлении Следственного комитета России по Смоленской области для медицинских работников. Подробности в материале: В Смоленской области СК открыл горячую линию для медработников

15:57 18.05.2020 Гигиенические маски производят 24 предприятия Белгородской области. Они ежедневно отшивают 70 тысяч изделий, сообщил на брифинге 18 мая заместитель губернатора, начальник департамента экономического развития региона Олег Абрамов. Об этом: В Белгородской области ежедневно шьют по 70 тысяч масок

16:01 18.05.2020 Открытие госпиталя на 200 коек для больных с COVID-19 в Сургуте породило фейк о летящих из Таджикистана в Югру заражённых коронавирусом людях. Об этом сообщает «СургутинформТВ». Об этом: В Югре опровергли информацию о двух самолётах с «ковидными» из Таджикистана