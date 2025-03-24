С надеждой на лучшее: коронавирус в России — все новости
Выходить из дома на прогулку на фоне ситуации с распространением коронавируса по состоянию на вечер пятницы разрешили в 50 из 85 российских регионов. Власти 44 из них ослабили действовавшие ранее ограничения; еще в нескольких субъектах самоизоляция носит характер рекомендации, поэтому прогулки не были запрещены.
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в каждом регионе страны. Власти всех субъектов вводили режим самоизоляции — обязательный или рекомендательный (newsvirus).
При этом несколько регионов с относительно благополучной ситуацией, в том числе Башкирия, Калининградская и Мурманская области, отменили на этой неделе большую часть запретов на передвижение. Большинство жителей региона больше не обязаны соблюдать режим самоизоляции, однако ограничения остаются для лиц старше 65 лет и групп риска.
Еще в части регионов прогулки разрешены при сохранении режима самоизоляции. При этом граждане должны выполнять определенные условия: соблюдать социальную дистанцию, не отходить дальше определенного расстояния от дома. В некоторых субъектах разрешены прогулки с детьми, а в других регионах, например, Воронежской области, гулять можно только поодиночке (newsvirus).
В Ленинградской области, которая находится на 17-м месте по числу заразившихся, допускаются и семейные прогулки в парках, скверах, других зонах отдыха на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции и с использованием масок — без шашлыков и пикников.
В Коми, где выявлено 882 случая заражения, на прогулку можно выходить не более чем по двое, при этом жители также должны обязательно носить средства защиты — маски и перчатки.
В Иркутской области по состоянию на утро, 16 мая, выявлены 526 носителей SARS-CoV-2. Как сообщает оперативный штаб региона, только за последние сутки положительные тесты подтверждены в 27 случаях.
Большинство носителей вируса (382) госпитализированы, 131 — выздоровели, шестеро скончались. Ещё семеро умерли от других заболеваний, не связанных COVID-19.
В международном аэропорту Екатеринбурга специалисты встретили 92 пассажиров вывозного рейса авиакомпании «Россия» из Гоа. Все прибывшие будут отправлены по месту проживания на двухнедельную самоизоляцию.
Эвакуационный борт с российскими гражданами, по данным онлайн-табло авиарейсов в аэропорту «Кольцово», приземлился в 05:12 по местному времени (03:12 мск). Задержка прибытия рейса составила три с половиной часа.
Читайте также: Вывозной рейс из Гоа выгрузился в Красноярске и Екатеринбурге
В красноярских маршрутных автобусах будут напоминать пассажирам о необходимости использования защитных масок, а в случае несоблюдения требования — принимать меры вплоть до отказа в перевозке. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба администрации Красноярска.
Читайте также: В Красноярске пассажиров без масок смогут высаживать из автобусов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился немедленно возбуждать уголовные дела по фактам невыплат надбавок медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами, сообщается 15 мая на официальном сайте СК РФ.
Читайте также: СК: невыплаты надбавок медикам сразу же превратятся в уголовные дела
34 тысячи защитных костюмов поступили в медицинские организации Самарской области. Об этом 15 мая сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов на совещании оперативного штаба региона, передает пресс-служба областного правительства.
По его словам, в Самарской области создан запас средств индивидуальной защиты, который постоянно пополняется. Так, 15 мая в регион поступила очередная партия средств защиты: 1,5 тысячи респираторов, пять тысяч бахил и 34 тысячи защитных костюмов.
Читайте подробнее: В Самарскую область поступили 34 тысячи защитных костюмов для медработников
Главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 в Калужской области уволился после того, как сотрудники медучреждения пожаловались на маленькие доплаты за работу с заразившимися коронавирусом. Об этом заявил замглавы регионального минздрава Илья Соваков.
Читайте также: Главврач калужской больницы уволился из-за надбавки медикам в 27 рублей
В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Подробности в материале: В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Всего в Хакасии по состоянию на 16 апреля коронавирус выявлен у 595 человек.
Читайте подробнее: В Хакасии коронавирус выявлен у 595 человек
Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс) на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске. В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, говорится:
«Мы — работники скорой медицинской помощи города Иркутска. Хотим обратить внимание на то, что постоянно не выполняются распоряжения президента Российской Федерации, начиная с майских указов. Обещанные выплаты — 25, 50 тыс. рублей стимулирующего характера за особые условия труда в период пандемии всем работникам скорой медицинской помощи города Иркутска — врачам, фельдшерам, водителям на 16 мая 2020 г. не выплачены».
Читайте также: Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Кашель, одышка и повышенная температура тела являются первыми признаками тяжелой формы нового заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом. Об этом 16 мая рассказал главный рентгенолог столицы России Сергей Морозов в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.
Подробности в материале: Врач рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания COVID-19
Медицинский персонал и водители скорой помощи получат дополнительную областную выплату в Самарской области. Об этом 15 мая сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.
По его словам, он принял решение единоразово выплатить врачам скорой помощи по 20 тысяч рублей. Кроме этого выплату в размере десяти тысяч рублей получат медицинские сестры и фельдшеры. А водителям скорой помощи будет выплачено по пять тысяч рублей.
Читайте подробнее: В Самарской области работники скорой помощи получат дополнительные выплаты
В Забайкальском крае по состоянию на утро 16 мая подтверждено уже 510 положительных тестов на SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба, за последнюю неделю в крае наблюдается прирост случаев пневмонии на 11%, в основном за счёт коронавируса.
Подробности в материале: В Забайкалье выявлены более 500 носителей SARS-CoV-2
В Югре полиция ищет автора ложной информации о работе провизорного госпиталя в посёлке Пойковском, открытом на базе Нефтеюганской районной больницы. Руководство медучреждения обратилось в правоохранительные органы с заявлением о публичном распространении фейка в мобильном приложении Viber, сообщает департамент здравоохранения ХМАО.
Подробности в материале: В Югре фейк о гуляющих «ковидных» напугал жителей посёлка
В Забайкальском краевом онкологическом диспансере пришлось вводить жёсткие карантинные мероприятия после того как выяснилось, что по меньшей мере у 66 человек из 364 подтверждены положительные тесты на SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 16 мая, информирует официальный сайт региона.
Читайте также: Вспышка SARS-CoV-2 произошла в онкодиспансере Забайкалья
Психологическая помощь для возвращения к обычной жизни может потребоваться какой-то части населения России после выхода страны из карантина и прекращения режима самоизоляции. Такое мнение 16 мая высказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев.
Подробности в материале: Врач считает, что после выхода у части населения РФ возникнут фобии
В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте регионального правительства.
Читайте также: В Приморье за сутки выявили 87 носителей коронавируса
Круг выявленных носителей SARS-CoV-2 продолжает шириться в Алтайском крае. По данным оперативного штаба, на 16 мая общее количество полученных положительных результатов теста на коронавирус составляет уже 885. Причём уже вторые сутки в регионе выявляют по 38 новых носителей вируса.
Читайте подробнее: В Алтайском крае выявили ещё 38 новых носителей SARS-CoV-2
Общее число вылечившихся от COVID-19 на территории Тамбовской области за минувшие сутки выросло на 30 пациентов и на данный момент составляет 503 человека. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба региональной администрации.
Читайте также: Число вылечившихся от COVID-19 в Тамбовской области превысило 500 человек
Число новых выявленных носителей коронавируса на территории Воронежской области за минувшие стуки составило 39 случаев. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
Читайте также: В Воронежской области за сутки выявили 39 новых зараженных коронавирусом
Решение об отмене с 18 мая на территории республики Крым режима всеобщей строгой самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, приняли местные власти. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона Сергея Аксенова, обнародованный на портале крымского правительства.
Подробности в материале: Власти Крыма с 18 мая отменяют режим строгой самоизоляции
Пятый пациент, у которого был подтверждён диагноз COVID-19, скончался на территории Тамбовской области. Об этом 16 мая сообщает региональная администрация.
Читайте подробнее: Пятый пациент умер от COVID-19 в Тамбовской области
В Забайкальском крае создан достаточный запас средств индивидуальной защиты? и он постоянно пополняется. Более того, в торговых сетях порядка 200 тысяч масок находится на остатках, продаются они на данный момент не очень активно, сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин. Его слова цитирует официальный сайт региона.
Помощь в обеспечении края медицинскими масками, перчатками, респираторами и другими средствами защиты оказывают резиденты территории опережающего развития «Забайкалье». Речь идёт о более чем 200 тысячах индивидуальных масок, а также респираторах, защитных костюмах, дезинфицирующих средствах, очках, бахилах, перчатках.
Подробности в материале: Забайкалье справилось с дефицитом средств индивидуальной защиты
Государственная корпорация «Росатом» без сбоев выполняет государственный оборонный заказ, несмотря на то, что это приходится делать в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом 16 мая рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия-24».
Читайте также: Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев — Лихачев
В Омской области скончался двенадцатый пациент с коронавирусом.
«Не стало женщины, для которой сочетание хронических заболеваний и тяжёлых осложнений коронавирусной инфекции стало фатальным», — подчеркнули в минздраве.
Читайте подробнее: В Омской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
Свыше 259 тысяч российских граждан в настоящее время продолжают находиться под наблюдением медиков из-за подозрения на наличие у них в организме нового коронавируса. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Подробности в материале: Свыше 259 тысяч граждан России находится под наблюдением из-за коронавируса
В России подсчет умерших от болезней, вызванных новой коронавирусной инфекцией, ведется на основании свидетельств о смерти, которые предоставляют патологоанатомы и судмедэксперты. Об этом заявил главный внештатный патологоанатом Минздрава РФ Георгий Франк.
Читайте также: В Минздраве рассказали, как в России ведется статистика умерших от COVID-19
В Петербурге за последние сутки выявлено 525 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Их общее количество теперь составляет 10 011 человек. Об этом сообщает 16 мая федеральный оперативный штаб.
Об этом: В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 10 тысяч человек
В Ростовской области за сутки подтверждено 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону достигло 2 тыс. 312 человек.
Читайте также: В Ростовской области выявили 112 носителей SARS-CoV-2
В Ростовской области за сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с подтверждённым SARS-CoV-2. Таким образом, за весь период пандемии на Дону скончались 28 человек.
Читайте также: В Ростовской области скончались трое пациентов с коронавирусом
За всё время в Красноярском крае коронавирус выявлен у 1651 человека.
Читайте также: В Красноярском крае выявили ещё 61 носителя коронавируса
Три человека с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончались в Рязанской области за минувшие сутки. Пациентам было от 67 до 84 лет, сообщили 16 мая в региональной оперативной группе.
Подробности в материале: В Рязанской области скончались три пациента с коронавирусом
За минувшие сутки ещё 85 носителей коронавируса выявлены в Брянской области. Выписаны с выздоровлением 64 пациента, сообщили 16 мая в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Брянской области выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Ленинградской области выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных фактов заражения вирусом SARS-CoV-2 составляет в регионе 1913 случаев.
Читайте подробнее: В Ленобласти выявили 72 заразившихся SARS-CoV-2 и выписали 48 человек
В Курской области 16 мая подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1855 подтвержденных случаев.
Подробности в материале: В Курской области подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом
91 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Рязанской области за прошедшие сутки. Об этом 16 мая рассказали в региональной оперативной группе.
Читайте также: В Рязанской области за сутки выявили 91 носителя коронавируса
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 16 мая, референс-центр подтвердил 35 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 1 243 носителя SARS-CoV-2, чьи положительные результаты тестов подтверждены референс-центром. По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбуржью, показатель на 100 тыс. населения составляет 63,5, темп прироста — 2,9. Из общего числа зарегистрированных случаев 47,5% составляют завозные: заражение происходит при близком контакте с носителем SARS-CoV-2 в семье, на работе.
Читайте также: В Оренбуржье подтверждено ещё 35 случаев заражения SARS-CoV-2
Вероятность заразиться коронавирусом через упаковку чипсов, орехов и сухариков крайне высока, если до нее дотрагивались другие люди. Об этом сообщили в МЧС России.
Об этом: Жителей России предупредили о риске заражения коронавирусом через чипсы
Эпидемиологическую ситуацию, возникшую в Алтайском крае в связи с мировой пандемией коронавируса, оперативный штаб региона назвал неустойчивой, поэтому послабления в реализации карантинных мероприятий пока откладываются. Такой вывод можно сделать из официального сообщения сайта региона по итогам заседания оперативного штаба.
«В последние дни ежедневно регистрируется от 20 до 43 случаев заболевания. Ситуация эта ожидаемая, всем понятная. Это первомайские праздники, когда жители края нарушали требования и рекомендации по соблюдению режима самоизоляции и прочих ограничительных мер. Анализ сегодняшней ситуации, неустойчивая динамика основных показателей не позволяют нам рекомендовать снять ограничительные мероприятия», — пояснила руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко.
Об этом: Почему в Алтайском крае не торопится с отменой карантина?
Во Владимирской области 16 мая подтверждено 65 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе было выявлено 1657 положительных тестов.
Об этом: Во Владимирской области выявили 65 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России скончались 119 человек, зараженных коронавирусом.
Читайте подробнее: В России за сутки скончались 119 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки 86 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Волгоградской области. Один пациент скончался, сообщили 16 мая в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили 86 носителей коронавируса, один скончался
В Псковской области за последние сутки официально подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество фактов заражения достигло в регионе 405 случаев, сообщает 16 мая областной оперативный штаб.
Подробности в материале: В Псковской области число выявленных случаев коронавируса превысило 400
Алтайские власти признали, что лечить пациентов с SARS-CoV-2 оказалось непросто. Как пояснил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, слова которого цитирует официальный сайт региона по итогам состоявшегося заседания оперативного штаба, количество пациентов со средней и тяжелой степенью течения болезни увеличивается.
«Мы от недели к неделе видим увеличение количества среднетяжелых и тяжелых пациентов, которых мы переводим на искусственную вентиляцию легких. При этом мы транспортируем пациентов из районов Алтайского края», — отметил чиновник. Круг выявленных носителей SARS-CoV-2 продолжает шириться в Алтайском крае.
Читайте также: Всё больше алтайских носителей SARS-CoV-2 тяжело заболевают
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 мая, выявлено еще 52 случая заражения коронавирусом. Прирост за сутки составляет около 5,5%, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 973 случая заражения коронавирусом.
Подробности в материале: В Прикамье выявлено ещё 52 носителя SARS-CoV-2
В Липецкой области 16 мая подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. Региональный штаб сообщает только о 49 новых случаях.
Об этом: В Липецкой области подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выздоровели 4940 человек, заразившихся ранее коронавирусом.
Подробности в материале: В России выздоровели более 63 тыс. пациентов с коронавирусом
76 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области за минувшие сутки, сообщил 16 мая федеральный штаб.
Об этом: Федеральный штаб: в Белгородской области выявили 76 носителей коронавируса
В России за прошедшие сутки выявлено 9200 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекцией.
Об этом: В России за сутки выявили 9200 носителей коронавируса
Еще 70 носителей коронавируса выявили в Самарской области. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, в минувшие сутки лидерами по выявлению этой инфекции стали Самара и Тольятти (по 22 выявленных факта). В Сызрани выявили 12 фактов, по три — в Кинеле и Волжском районе. И по одному — в шести районах и двух городах региона.
Об этом: В Самарской области за сутки выявили 70 носителей коронавируса
В Астраханской области 16 мая подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1029 подтверждённых случаев заражения.
Об этом: В Астраханской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки количество новых случаев коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось на 13 случаев и достигло в общей сложности 215 подтвержденных диагнозов. В списке переболевших по-прежнему остаются 72 человека.
Об этом: В Карелии за сутки выявили 13 новых случаев заражения SARS-CoV-2
475 человек, у которых ранее были подтверждены положительные тесты на коронавирус, выздоровели в Тверской области, сообщили в пресс-службе облправительства 16 мая. За последние сутки выздоровевшими признаны 28 человек.
Подробности в материале: В Тверской области 475 человек выздоровели после коронавируса
Главный врач московской больницы в поселке Коммунарка, где лечат больных COVID-19, Денис Проценко сообщил о состоянии больных новым заболеванием в его медучреждении. Об этом стало известно из размещенной 16 мая на его странице в соцсети Facebook инфографике.
Об этом: Главный врач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии своих пациентов
Весьма обнадёживающей информацией о способах передачи коронавируса поделился с РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. И хотя эксперт признаёт, что даже в научных кругах появляется много противоречивых сведений о способе распространения коронавируса, лично он полагает: прежде всего SARS-CoV-2 передаётся от человека к человеку, причём, путь передачи — «воздушно-капельный»:
»Причем, капельный — более вероятный. Капли более крупные и быстрее оседают. Это означает, что такой мелкой дисперсии в воздухе, как правило, нет. Можно себе представить, что при определённой ситуации, если человек чихнул, то некое облако капелек повисло и передвигается в воздухе, но в любом случае, оно разносится на различные расстояния и концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту».
Читайте подробнее: Дело — в дозе: эксперт пояснил, почему COVID-19 трудно подхватить на улице
68 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Ивановской области, сообщил 16 мая региональный оперштаб. Всего в регионе официально зарегистрировано 1 тыс. 192 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 333 пациента с подтвержденными положительными анализами на коронавирус. 13 пациентов с выявленным коронавирусом скончались, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.
Об этом: В Ивановской области за сутки выявлено 68 носителей коронавируса
Количество коек для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, увеличивают в Самарской области. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, носителей этой инфекции начнут принимать еще несколько медицинских учреждений области.
Подробности в материале: В Самарской области увеличили количество коек для пациентов с COVID-19
92 новых носителя коронавируса выявлено за последние сутки на территории Краснодарского края, об этом сообщил 16 мая региональный оперштаб.
На территории Краснодара подтверждено 35 случаев заражения, в том числе у годовалого ребёнка. Двухлетний ребёнок заразился в Тихорецком районе края.
Об этом: На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Еще одни пациент с COVID-19 умер в Башкирии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
По сообщению пресс-службы ведомства, число скончавшихся от этой болезни увеличилось до 17 человек.
Читайте подробнее: В Башкирии скончался пациент с COVID-19
В Крыму окончательно опровергли теорию о том, что коронавирус не касается детей. За сутки у 13 жителей республики подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию, из них 9 — дети до 17 лет.
Об этом: В Крыму выявили 13 новых носителей коронавируса, из них девять детей
Сразу шесть носителей SARS-CoV-2 выявлено наОАО «Кучуксульфат» в Благовещенском районе Алтайского края. Как поясняет сегодня, 16 мая, региональный штаб, контактировавшие с ними люди в настоящий момент изолированы, причём четверо из них имели исключительно бытовые контакты с зараженными.
«Источник заражения у первых заболевших двоих сотрудников устанавливается. Оба этих работника являются членами одной семьи», — сказано в официальном сообщении.
Также известно, что администрация ОАО «Кучуксульфат» отстранила от работы с соблюдением самоизоляции более 55 работников, у которых был произведен забор биологического материала.
Читайте подробнее: Вспышка SARS-CoV-2 произошла на алтайском ОАО «Кучуксульфат»
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 мая, увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Умерли две пациентки. Их смерть медики не связывают с коронавирусной инфекцией. У одной женщины имелось онкологическое заболевание, а у другой — легочная эмболия.
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 26 смертей пациентов, зараженных коронавирусом: в 12 случаях смерть наступила из-за COVID-19, а в 14 случаях у пациентов была выявлена коронавирусная инфекция, но смерть наступила по иной причине.
Об этом: В Прикамье скончались две пациентки, заражённые коронавирусом
101 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Тульской области за последние сутки, об этом сообщил 16 мая региональный оперштаб.
Также за сутки подтверждён один летальный исход. В больнице скончалась 63-летняя женщина. У неё был подтверждён диагноз COVID-19. Как сообщается, пациентка поступила в стационар в тяжелом состоянии, спасти её не смогли — она скончалась от двусторонней пневмонии.
В Москве за сутки выявлено 3505 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в столичном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Об этом: В Москве за сутки выявили 3505 носителей коронавируса
В Приволжском федеральном округе на 16 мая выявили 1007 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 23 134 случаев.
Подробности в материале: В Поволжье получено 23134 положительных теста на коронавирус
Всего в Томской области по состоянию на 16 мая коронавирус выявлен у 343 человек.
Читайте также: В Томской области коронавирус за сутки выявлен у 14 человек
39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, данные 16 мая опубликовал региональный оперштаб.
Об этом: В Воронежской области коронавирус подтверждён у 1 тыс. 113 человек
СУ СК РФ по Иркутской области инициировало проверку видеосообщения врачей скорой помощи в Иркутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. В настоящее время следователями СКР выясняются все обстоятельства. Опрашиваются медработники», — пояснили следователи.
Подробности в материале: Невыплатой президентской надбавки в Иркутске заинтересовалось следствие
52 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, сообщил 16 мая региональный оперштаб.
Читайте подробнее: В Орловской области за сутки выявлено 52 носителя коронавируса
Еще 25 жителей Башкирии вернутся на родину из-за рубежа. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
По сообщению пресс-службы ведомства, днем 17 мая ожидается прибытие в аэропорт Казани самолета из Ташкента. На его борту прибудут 25 жителей Башкирии, которых на автобусах доставят в республику.
Читайте подробнее: Еще 25 жителей Башкирии вернутся на родину из-за рубежа
Власти Дагестана обещали начислять стимулирующие выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией, не позднее 15 мая. Однако источники в ряде медучреждений республики сообщили, что по состоянию 12:00 16 мая медики либо вовсе не получили надбавок, либо получили их не в полном объеме.
Читайте подробнее: В Дагестане медикам задерживают обещанные надбавки
В петербургский аэропорт «Пулково» в субботу, 16 мая, прибудет самолёт А-319 авиакомпании Cyprus Airways из Ларнаки (Кипр). На нем в город на Неве вернутся 36 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также несколько жителей регионов Северо-Запада.
Подробности в материале: В Петербург прибывают 36 соотечественников с Кипра
41 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Смоленской области за последние сутки, сообщили 16 мая в региональном оперштабе.
Подробности в материале: В Смоленской области выявлено 1 тыс. 146 носителей коронавируса
За сутки в Архангельской области умерли трое пациентов с коронавирусом: мужчина и две женщины.
Об этом: Ещё трое пациентов с коронавирусом скончались в Архангельской области
38 новых случаев заражения выявлено на территории Республики Калмыкия за последние сутки, один пациент скончался. Данные 16 мая приводит республиканский минздрав.
Читайте также: В Калмыкии скончался восьмой пациент с коронавирусом
99 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 16 мая. По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2409 положительных тестов. 1917 человек находятся на лечении. 473 человек выздоровели, 19 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (462), в Обнинске (313), Боровском районе (237), в Малоярославецком районе (163) и в Жуковском районе (112).
Об этом: В Калужской области за сутки выявили 99 носителей коронавируса
Медицинская реабилитация понадобится пациентам, которые излечились от тяжелой формы COVID-19. Такое мнение 16 мая высказал член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
Читайте подробнее: Переболевшим тяжелой формой COVID-19 будет нужна реабилитация — Минздрав РФ
Министерство транспорта России работает над вопросом продажи масок и перчаток на всех транспортных объектах в стране, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.
Читайте также: Глава Минтранса РФ анонсировал продажу масок на всех объектах транспорта
На 45-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов.
Об этом: Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов умер от последствий коронавируса
В Югре за последние сутки зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по ХМАО.
Основная масса новых заражений пришлась на Сургутский район и Сургут — 55 случаев и 11 соответственно.
Всего с начала пандемии в Югре зарегистрировано 1 048 лабораторно подтверждённых тестов на SARS-CoV-2. Из них вылечились 360 человек, восемь скончались.
Подробности в материале: В Югре за сутки выявлено 83 заражённых коронавирусом
Нарушения при предоставлении стимулирующих выплат работникам медицинских учреждений, работающим с коронавирусной инфекцией, выявила прокуратура Орловской области, об этом ИА REGNUM 16 мая сообщила старший помощник облпрокурора Татьяна Цуканова.
Об этом: Орловские прокуроры нашли нарушения при допвыплатах медикам
Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с информацией о нарушениях при начислении федеральных стимулирующих выплат сотрудникам одной из подстанций скорой медицинской помощи Армавира, сообщили 16 мая в пресс-службе прокуратуры края.
Об этом: На Кубани прокуратура проверит выплаты врачам скорой в Армавире
В Курганской области зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Оба положительных результата тестов на SARS-CoV-2 подтверждены у жителей Куртамыша. Один заразился в Санкт-Петербурге, другой с ним контактировал, поясняют в штабе.
С начала регистрации заболеваемости в Курганской области зафиксировано 111 случаев новой коронавирусной инфекции. По выздоровлению выписаны 44 заболевших.
Читайте также: В Курганской области за сутки выявлены два носителя коронавируса
Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» может получить мышей с генами человека для создания вакцины против COVID-19 уже в июне. Об этом заявил глава центра коллективного пользования «Геномное редактирование» Института биологии гена РАН Алексей Дейкин.
Об этом: Российские ученые выведут мышей с генами человека для вакцины против COVID
Период самоизоляции вызвал у многих людей стресс. Каждый со временем приспосабливался к новым реалиям: как работать из дома, как взаимодействовать с членами семьи, как снимать психологическую нагрузку, которая стала нашим спутником в изоляции. Но, строя планы в новых условиях, продумывая алгоритм дел, люди, тем не менее, подсознательно готовились и к выходу из режима самоизоляции, понимая, что рано или поздно это произойдет. Какие психологические проблемы могут возникнуть при выходе из самоизоляции? На этот вопрос корреспонденту ИА REGNUM ответила декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович:
«Первая психологическая проблема это — новая адаптация. Понятно что ровно также, как мы шесть недель назад входили в эту самую изоляцию, адаптируясь к новым форматам общения, организации жизни, сейчас ровно такая же будет происходить реадаптация. Нам будет нужно снова привыкать к этому формату. Конечно, главные риски, которые возникают, психологические риски, переживания, касаются возможности заражения».
Читайте также: «Мир точно будет другим»: советы по выходу из самоизоляции
Медиками были выявлены изменения проявлений нового коронавируса. Об этом 16 мая рассказала главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».
Подробности в материале: Врач рассказал про изменения в проявлениях SARS-CoV-2
Прокуратура Владимирской области добивается перерасчета выплат медицинским работникам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами. В 35 учреждениях доплаты производились с нарушениями требований федерального законодательства.
Читайте подробнее: Генпрокуратура: 35 медучреждений занизили выплаты владимирским медикам
В Челябинской области скончались ещё два пациента с COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
Об этом: В Челябинской области умерли ещё два человека с COVID-19
Общее число выявленных на территории Брянской области носителей коронавируса превысило две тысячи человек. Об этом 16 мая сообщает региональный оперативный штаб.
Об этом: Число выявленных зараженных в Брянской области превысило 2 тысячи
Доследственные проверки по фактам невыплат денег водителям и фельдшерам бригад «Скорой помощи» начаты в Рязанской области. Жалобы изложили работники межрайонной больницы и клинической станции скорой помощи, сообщили 16 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Подробности в материале: В Рязанской области следователи проверяют невыплату денег работникам скорой
Министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду на открытие международных авиарейсов в июле.
Подробности в материале: Глава Минтранса выразили надежду на открытие международных авиарейсов летом
Главный врач армавирской городской больницы уволен после скандала с нарушениями при выплатах медработникам. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова 16 мая.
«Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения. Принято решение об увольнении главного врача армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи Армавира», — цитирует Минькову пресс-служба администрации края.
Об этом: После скандала с выплатами уволили главврача больницы в Армавире
В Челябинской области за сутки было подтверждено 98 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
Число людей с таким диагнозом достигло 1609. При этом 543 уже выздоровели. Только за сутки из больниц выписали 47 человек.
Читайте также: В Челябинской области подтверждено 98 случаев COVID-19
Нарушителей режима самоизоляции в Самаре будут устанавливать при помощи беспилотников. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, информация с этих летательных аппаратов в онлайн режиме будет поступать сотрудникам правоохранительных органов для оперативного реагирования, и принятия соответствующих мер к нарушителям режима.
Читайте подробнее: В Самаре нарушителей режима самоизоляции определят с помощью беспилотников
В Новгородской области за прошедшие сутки подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в областном оперативном штабе. О новом смертельном случае рассказал губернатор региона.
Подробности в материале: В Новгородской области умер мужчина, лечившийся от COVID-19 дома
В Свердловской области за сутки было подтверждено 105 случаев коронавирусной инфекции. Такую информацию приводит минздрав региона.
Подробности в материале: В Свердловской области подтверждено 105 случаев коронавирусной инфекции
В Карелии скоро возобновят работу библиотеки, а на открытых объектах появятся туристические группы. Кроме того, в столице республики вновь поедут троллейбусы. Но все эти послабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, обставлены целым рядом условий. О них рассказал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.
Подробности в материале: В Карелии пустят людей в троллейбусы, библиотеки и на экскурсии
В Министерстве транспорта России ожидают восстановления объема пассажиропотока на железных дорогах страны к осени, если выход из режима повышенной готовности по коронавирусу пройдет по запланированному сценарию.
Читайте подробнее: В Минтрансе ожидают восстановления железнодорожного пассажиропотока к осени
Российская авиакомпания «Победа» сможет претендовать на субсидии в рамках государственной поддержки авиаперевозок и авиастроительной отрасли наряду с другими авиакомпаниями.
Подробности в материале: Авиакомпания «Победа» может претендовать на господдержку — глава Минтранса
Число летальных случаев среди пациентов с подтверждёнными тестами на коронавирус в Воронежской области достигло 16, сообщает ИА REGNUM 16 мая со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Об этом: В Воронежской области скончался 16-й пациент с коронавирусом
В Коми прирост случаев заражения коронавирусной инфекции связан со вспышкой коронавируса среди сотрудников предприятий, работающих вахтовым методом.
Читайте также: Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19
Красноярская исправительная колония ИК-6 15 мая была закрыта на карантин из-за обнаружения признаков COVID-19 у трёх её сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Красноярскому краю.
Подробности в материале: В Красноярске из-за коронавируса ввели карантин в исправительной колонии
Правительство Российской Федерации разъяснило порядок стимулирующих доплат медицинским работникам, которые были установлены президентом России Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Правительство России дало разъяснения по выплатам медикам за COVID-19
В Петербурге за сутки подтвердили смерть еще шести человек, заразившихся коронавирусной инфекцией и тяжело заболевших. Среди них поровну мужчин и женщин. У всех были сопутствующие заболевания, но причиной смерти стал именно COVID-19.
Об этом: В Петербурге уточнили причину смерти еще шести пациентов с COVID-19
В Крыму планируют возобновить пригородное железнодорожное сообщение с 18 мая, согласно установленному расписанию будут курсировать 53 поезда по семи маршрутам.
Читайте также: В Крыму возобновят пригородное железнодорожное сообщение с 18 мая
По базовому прогнозу, российская авиаотрасль окончательно восстановится после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в сентябре 2021 года.
Подробности в материале: Глава Минтранса РФ оценил прогнозные сроки восстановления авиаотрасли
В Екатеринбурге на складе сети магазинов «Красное и белое» введены карантинные мероприятия. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Подробности в материале: Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом
В России показатель смертности от COVID-19 в 7,5 раза меньше, чем во всем остальном мире.
Об этом: Смертность от COVID-19 в России в 7,5 раза меньше, чем по миру — Голикова
Общее количество погибших пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом в Москве достигло 1503 человек.
Читайте подробнее: Возросло количество погибших от последствий заболевания COVID-19 в Москве
Ушел из жизни бывший член Совета Федерации о Республики Удмуртия Виктор Шудегов, политик имел подтвержденный анализ COVID-19, сообщает 16 мая пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия».
Подробности в материале: Экс-сенатор от Удмуртии скончался с диагнозом COVID-19
Более полусотни медицинских работников оказались заражены новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Чечне, одна молодая врач скончалась, заявил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.
Подробности в материале: В Чечне от COVID-19 скончалась беременная девушка-врач
Работа торговых центров площадью более 25 тыс. кв. м в «первой» и «второй зоне» области приостановлена из-за невозможности соблюсти санитарно-эпидемические нормы. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
Читайте также: В Ленобласти остановлена работа торговых центров из-за эпидемии
Более 40 медиков в Дагестане погибли от пневмонии и заболевания COVID-19. Об этом заявил глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в эфире Instagram с блогером Русланом Курбановым.
Читайте также: В Дагестане объявили о смертях более 40 медиков от пневмонии и COVID-19
Более 70 заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрировали в Приморье. Об этом информирует правительство региона.
Об этом: Количество инфицированных коронавирусом в Приморье возросло до 1268 человек
Сотрудник Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, может ли закаливание помочь профилактике вирусных заболеваний. Об этом эксперт рассказал в интервью «Российской газете».
Об этом: В Роспотребнадзоре прояснили, поможет ли закаливание в борьбе с вирусами
Стоило работникам скорой помощи в Иркутске записать видеообращение, в котором они заявили, что не получали президентских стимулирующих выплат за работу с больными COVID-19, как проблема решилась. Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев пообещал, что все сотрудники учреждений, контактирующие с больными коронавирусом, должны получить положенные стимулирующие выплаты, с учетом перерасчета, 17 мая. Информацию об этом обнародовал оперативный штаб региона.
По словам Кобзева, на сегодняшний день стимулирующие выплаты получили 796 медицинских работников. На эти цели в общей сложности было израсходовано более 20 млн рублей, из них 5 млн рублей — из регионального бюджета.
Подробности в материале: Медикам Приангарья пообещали выплатить президентскую надбавку 17 мая
По состоянию на утро 17 мая в Иркутской области только за последние сутки выявили 75 новых носителей коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона, их общее число составляет уже 601 человек, из них 141 — это прибывшие в регион вахтовики. Все они помещены в инфекционные отделения стационаров.
Читайте подробнее: В Приангарье зарегистрирована вспышка SARS-CoV-2 среди вахтовиков
Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 среди работников «АвтоВАЗа» увеличилось до 11. Об этом 16 мая сообщается на странице профсоюза завода в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: На «АвтоВАЗе» число случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 11 — профсоюз
День голосования по поправкам в основной закон страны назовет лидер РФ Владимир Путин. Об этом рассказал заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, передает «РИА Новости».
Подробности в материале: ЦИК: день голосования по поправкам в Конституцию назовет Путин
В Забайкальском крае ежедневно выявляют десятки новых носители коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона сегодня, 17 мая, только за последние сутки подтверждены 40 положительных тестов, общее их количество составляет уже 550.
Подробности в материале: В Забайкалье за сутки выявили 40 новых носителей SARS-CoV-2
Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов продемонстрировал состояние лёгких женщины — пациента с COVID-19, которая с первого дня госпитализации была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и которую, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти.
По его словам, которые цитирует официальный сайт региона, главная опасность, которую скрывает в себе коронавирусная инфекция, заключается в бессимптомном, в большинстве случаев, течении болезни.
«На видео — тотальное поражение легких новым коронавирусом. Белые участки — это и есть болезнь. Лёгкие не могут выполнять свои функции и участвовать в газообмене. Врачи называют это синдромом «булыжной мостовой» или «лоскутного одеяла». Из-за тотального поражения лёгких у пациента развивается состояние гипоксемии: очень низкого уровня напряжения кислорода в крови. При этом страдают все органы, прежде всего головной мозг», — рассказал доктор.
На видео — тотальное поражение легких новым коронавирусом. Пациента лечили в главном моностационаре региона в городской клинической больнице №1.
Читайте подробнее: «Цитокиновый шторм»: забайкальский врач показал лёгкие умершего от COVID-19
В Алтайском крае общее число подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 уверенно движется к первой тысяче. Как сообщает оперативный штаб региона, на утро 17 мая выявлены 40 новых носителей вируса, общее же их число составляет уже 925 человек, в том числе 121 ребенок до 17 лет включительно.
Причём большинство положительных тестов (648 случаев) было выявлено по контакту с заболевшими (84 случая). В 125 случаях выявлена внебольничная пневмония, в 186 случаях речь идёт о проявлении ОРВИ, в 614 случаях наблюдается бессимптомное течение.
Судя потому, что больше всего положительных результатов теста оказалось в Барнауле (311), Змеиногорском районе (244) и Бийске (94), можно предположить, что сказались зарегистрированные ранее вспышки коронавируса.
Читайте подробнее: В Алтайском крае вновь выявили 40 новых носителей SARS-CoV-2
Всего в Хакасии по состоянию на 17 мая коронавирус выявлен у 618 человек.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заголовок статьи в американском агентстве Bloomberg «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».
Подробности в материале: Пушков назвал расистской статью Bloomberg о смертности от COVID-19 в России
Газостанцию, которая будет подавать кислород в лечебные отделения новой инфекционной больницы в Уфимском районе, 16 мая накачали кислородом. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, эта газостанция будет подавать кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких. А в самое ближайшее время в новое медучреждение поступит необходимое медицинское оборудование.
Об этом: В Башкирии завершают строительство новой инфекционной больницы
Сотрудники МЧС России в целях борьбы с коронавирусом продезинфицировали около 20,9 тыс. помещений транспортной инфраструктуры. Об этом информирует пресс-служба министерства, передает ТАСС.
Читайте также: МЧС РФ продезинфицировало 20,9 тыс. помещений транспортной инфраструктуры
Электронную запись для бесплатного прохождения тестирования на наличие в организме антител к новому коронавирусу сможет через 2−3 недели оформить любой житель Москвы. Об этом 17 мая рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».
Об этом: Собянин: тест на антитела к SARS-CoV-2 через 2−3 недели сможет сдать каждый
Главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников в своём телеграм-канале дал несколько практических советов, касающихся мер индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса. По его мнению, это особенно важно, так как во многих регионах начали постепенно снимать карантинные ограничения.
Прежде всего Мясников обращает внимание на социальную дистанцию:
Об этом: Доктор Мясников: «Не надейтесь на маски, но носите их обязательно»
Уровень смертности от нового заболевания COVID-19 в России меньше по сравнению со всем остальным миром в 7,5 раз. Об этом 17 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в анонсе передачи «Вести недели» в эфире телеканала «Россия 1».
Подробности в материале: Смертность от COVID-19 в России в 7,5 раз ниже чем во всем мире — Голикова
Перерасчет выплат медицинским работникам за апрель месяц в срочном порядке произведен в Самарской области. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, федеральные доплаты медицинским сотрудникам, которые работают с пациентами-носителями коронавируса, будут начисляться исходя из самого факта работы с этими пациентами, без привязки ко времени. Эти изменения утвердило Правительство РФ.
Подробности в материале: В Самарской области медработники получат дополнительные выплаты за апрель
Нарушающие режим самоизоляции граждане России могут быть привлечены к ответственности по статье КоАП, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе ее возникновения. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.
Об этом: В МВД РФ назвали грозящие штрафом нарушения в период эпидемии COVID-19
В России за прошедшие сутки выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Об этом: В России за сутки выявлено 9,7 тыс. носителей коронавируса
200 рабочих, прибывших из Якутии, отправились по домам после прохождения двухнедельного карантина в обсерваторе Башкирии. Об этом 17 мая сообщает ИА «Башкинформ».
По информации журналистов, рабочих на семи спецавтобусах доставят домой. Все пассажиры соблюдают санитарные правила. Их обеспечили перчатками и защитными масками.
Об этом: 200 вахтовиков из Якутии вышли из 14-дневного карантина в Башкирии
Власти Алтайского края заявили о том, что медицинские работники, участвующие в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией, всё ещё получают стимулирующие доплаты, на эти цели из федерального бюджета регион получил более 271 миллиона рублей. Но, судя по официальной информации, не все медицинские работники довольны выплатами. Многие из них не понимают, почему заявленные суммы президентских выплат по факту оказываются гораздо меньшими. Комментируя открытие горячей линии, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, в частности, подчеркнул:
«Выплаты у всех категорий медработников разные, ведь нельзя получить за разный объем работы одинаковые суммы. Чтобы сотрудникам больниц было проще разобраться в системе начислений, принято решение о работе горячей линии. А каждый случай нарушения расчетов дополнительных выплат мы будем разбирать индивидуально».
Об этом: На Алтае продолжают «считать часы» при начислении президентских выплат
За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлен 451 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Нынешний суточный показатель оказался ниже двух предыдущих.
Читайте также: В Петербурге снизилось суточное количество новых случаев коронавируса
Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию остаются более 262 тыс. граждан России.
Читайте подробнее: В России более 262 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением
Лидером по числу заболевших COVID-19 в России является Москва — 142 824 случая. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.
Об этом: Названы регионы — лидеры по числу носителей SARS-CoV-2 в России
Ещё 98 носителей коронавируса выявили за минувшие сутки в Брянской области. Выписали с выздоровлением 92 человека, сообщили 17 мая в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Брянской области за сутки выявили 98 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки официально подтверждено заражение коронавирусной инфекцией еще у 69 жителей Ленинградской области. Таким образом, общее количество случаев приблизилось к двум тысячам.
Читайте подробнее: В Ленобласти выявили 69 новых случаев коронавирусной инфекции
За минувшие сутки подтверждены86 тестов на коронавирус, давших положительных результат, в Рязанской области. Под наблюдением медиков находятся 2647 человек.
Подробности в материале: В Рязанской области подтвердили 86 новых случаев заражения коронавирусом
97 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 17 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.
Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявили 97 носителей коронавируса
В Ростовской области за последние сутки выявили ещё 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции на Дону, по данным на утро 17 мая, достигло 2 тыс. 427 человек.
Об этом: В Ростовской области выявили ещё 115 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных фактов заражения коронавирусом в Башкирии перешагнуло отметку в две тысячи. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе выявили еще 98 носителей этой инфекции. А 52 человека полностью победили ее в минувшие сутки. Таким образом, число подтвержденных фактов заражения в Башкирии — 2061, а 651 пациент полностью справился с инфекцией.
Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 98 случаев заражения коронавирусом
Во Владимирской области 17 мая выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1738 подтвержденных случаев.
Читайте подробнее: Во Владимирской области выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом
В Челябинской области за сутки умерли ещё два человека с коронавирусом. Об этом сообщает минздрав.
Подробности в материале: В Челябинской области от ковидной пневмонии умерли ещё два человека
38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Воронежской области за последние сутки, об этом оперативный штаб сообщил 17 мая.
Об этом: В Воронежской области выявлено 38 новых носителей коронавируса
В Ростовской области за последние сутки скончались еще три пациента с подтверждённым тестом на коронавирус. Общее число летальных исходов на Дону достигло 31 человека.
Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки скончались еще три пациента с SARS-CoV-2
83 новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, данные 17 мая опубликовал региональный оперштаб.
Читайте подробнее: В Тамбовской области выявили 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Челябинской области за сутки подтверждено ещё 97 случаев COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
Читайте подробнее: В Челябинской области подтверждено 97 случаев COVID-19
В Курской области 17 мая подтверждён 81 новый случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1936 подтвержденных случаев заражения.
Подробности в материале: В Курской области подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки по состоянию на 17 мая подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В больнице получают лечение 20 пациентов, ещё 20 человек из-за отсутствия симптомов заболевания изолированы на дому. У двух пациентов коронавирус выявлен посмертно.
На сегодняшний день в Прикамье выявлено в общей сложности 1024 носителя SARS-CoV-2. Ежесуточный прирост выявленных случаев заражения составил 5,2%. Коэффициент распространения коронавируса пятый день подряд превышает нормативный уровень. На 17 мая он составляет 2,1. Это значит, что один носитель коронавируса заражает ещё более двух человек.
Читайте также: В Прикамье выявлен 51 носитель SARS-CoV-2
Еще 65 носителей коронавируса выявили в Самарской области. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, 32 носителя этой инфекции выявили в столице региона, 11 — в Тольятти. В Сызрани число инфицированных увеличилось на восемь. Еще четыре носителя инфекции выявили в Новокуйбышевске, три и два — в Сызранском и в Ставропольском районах соответственно. По одному факту инфицирования выявлено в городах Отрадном и Похвистнево, а также в Безенчукском, Шигонском и Кинельском районах.
Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом
25 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели за последние сутки в Тверской области. Всего в регионе выздоровели 500 пациентов с выявленными ранее положительными тестами на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 17 мая.
Читайте также: В Тверской области 500 человек выздоровели после коронавируса
53 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Ивановской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая.
Читайте также: В Ивановской области выявлено 53 новых носителей коронавируса
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 17 мая скончались еще два пациента с SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
У пожилых пациентов (возраст — 71 и 83 года) коронавирус обнаружен посмертно. Причина смерти уточняется.
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 28 летальных исходов пациентов с коронавирусом.
Читайте также: В Прикамье за сутки скончались ещё два пациента с SARS-CoV-2
В Липецкой областной клинической инфекционной больнице 16 мая скончался мужчина 1957 года рождения с подтверждённым диагнозом COVID-19. Это четвёртый в регионе случай смерти пациента с коронавирусом.
Читайте подробнее: В Липецкой области умер четвёртый пациент с COVID-19
95 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая. В числе заразившихся — годовалый ребёнок, самому старшему пациенту 87 лет.
Читайте подробнее: В Краснодарском крае выявлено 95 новых носителей SARS-CoV-2
73 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Белгородской области за прошедшие сутки. Данные предоставили 17 мая в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: Федеральный штаб: в Белгородской области выявили 73 носителя коронавирусом
В Оренбургской области за сутки по состоянию на 17 мая референс-центр подтвердил 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.
На сегодняшний день в Оренбуржье подтверждено 1278 случаев заражения. Показатель на 100 тыс. населения составляет 65,3. Темп прироста составил 2,8.
Об этом: В Оренбуржье подтверждено ещё 35 случаев заражения SARS-CoV-2
97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая.
Читайте подробнее: В Тульской области выявлено 97 новых носителей коронавируса
68 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Орловской области за последние сутки, сообщили 17 мая в региональном оперштабе.
Читайте также: В Орловской области за сутки выявлено 68 носителей SARS-CoV-2
Власти Петербурга обнародовали информацию о пяти новых жертвах коронавирусной инфекции, причина смерти которых была официально установлена за последние сутки. Все они скончались во второй половине апреля и были пожилыми людьми.
Читайте также: Пять новых жертв COVID-19 в Петербурге оказались пожилыми людьми
Пациентам с COVID-19, которые перенесли тяжелые формы пневмонии, потребуется реабилитация, вплоть до коррекции психических функций. Чтобы вернуться к нормальной жизни, таким людям нужно от месяца до трёх. Об этом сообщаетроссийский Минздрав со ссылкой на главного пульмонолога, заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
По его словам, речь идёт о четырёх группах пациентов, которым не удастся избежать реабилитации. В первой группе находятся те, у которых в результате тяжелого течения заболевания снизилась легочная функция.
Читайте подробнее: «От месяца до трёх»: о реабилитации пациентов, перенесших COVID-19
В Свердловской области за сутки подтвердили 160 случаев COVID-19. Такие данные приводит региональный минздрав.
Читайте также: В Свердловской области подтверждено 160 случаев COVID-19
В Липецкой области 17 мая подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона зарегистрировано 1186 случаев заражения.
Читайте также: В Липецкой области подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом
28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Республики Калмыкия. Это следует из информации регионального минздрава от 17 мая.
Об этом: В Калмыкии за сутки выявлено 28 носителей SARS-CoV-2
Подавляющее большинство российских вузов поддержали идею сохранить стоимость обучения на уровне 2019 года, заявил 17 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Об этом: Вузы России поддержали предложение не повышать стоимость обучения
44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки, об этом сообщается в сводке федерального штаба от 17 мая.
Читайте также: В Смоленской области выявили 44 новых носителей SARS-CoV-2
Ещё 65 носителей коронавируса выявили в Волгоградской области за минувшие сутки. Об этом 17 мая рассказали во Всероссийском оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Волгоградской области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом
В Тюменской области с 18 мая снова откроются предприятия сферы услуг. Об этом в обращении к жителям региона заявил губернатор Александр Моор.
«Я и сам уже порядком оброс. Крайний раз был у своего парикмахера 6 марта», — признался глава региона.
Подробности в материале: В Тюменской области разрешили работать парикмахерским
Кадровый резерв медицинских работников, который ранее был сформирован по поручению главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, будет направлен в РКБ для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает североосетинский информационный портал «15-й регион».
Читайте также: В Северной Осетии для борьбы с COVID-19 привлекли кадровый резерв медиков
В Астраханской области 17 мая подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1065 подтверждённых случаев.
Об этом: В Астраханской области выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом
Обращение к президенту РФ Владимиру Путину записали сотрудники скорой медицинской помощи города Алексеевка Белгородской области.
Подробности в материале: Белгородские врачи скорой записали обращение к Путину
Больницам невыгодно занижать данные о смертности, связанной с коронавирусной инфекцией, из-за тарифов на лечение таких пациентов. Об этом 17 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Об этом: Больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19 — Голикова
Российские клиники заинтересованы в высоких показателях по борьбе с распространением коронавируса, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
Десятый летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за прошедшие сутки. Мужчина был жителем Тульской области, сообщили 17 мая в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Белгороде скончался десятый пациент с коронавирусом
Определить, что пациент перенёс инфекцию COVID-19 и не представляет опасности для окружающих, чрезвычайно важно, считает автор медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова:
«Всё зависит от инфицирующей дозы вируса, от индивидуума, от самого организма человека. Если говорить о среднем течении заболевания и говорить о средней тяжести у среднего пациента, то на процесс выздоровления потребуется не менее трёх недель. Затем последуют восстановительный период и реабилитация.
Важно отметить, что практически выздоровевший по симптоматике пациент может и в дальнейшем выделять вирус, поэтому обследование должно быть чётко проведено».
Читайте подробнее: Эксперт Минздрава: практически здоровый человек может выделять SARS-CoV-2
К поэтапному ослаблению ограничений приступят в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Поручения о выработке новых послаблений по санитарно-эпидемиологическим ограничениям в регионе губернатор даст 18 мая.
Читайте также: В Воронежской области объявлено о начале выхода из ограничений
Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры усилил меры по профилактике коронавирусной инфекции на космодроме «Восточный». Накануне был подтверждён первый случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Циолковский, где проживают сотрудники космодрома.
Об этом: На «Восточном» усилили меры по противодействию COVID-19
В Смоленской области медики жалуются на урезание заработной платы. Ряд сообщений об этом появился в социальных сетях и в СМИ. Так, на сокращение зарплаты пожаловались сотрудники инфекционного отделения госпиталя №2. СК 17 мая сообщил о начале доследственной проверки по данному факту.
Об этом: Смоленские медики жалуются на сокращение зарплаты: СК начал проверку
Меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции нужно будет также соблюдать в летнее время. Об этом рассказала 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
Подробности в материале: Попова указала, что меры профилактики SARS-CoV-2 придется соблюдать летом
Мужчина создал оборудование для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает ufa1.ru.
По информации журналистов, автоматический санитайзер «Коронабокс», который дезинфицирует руки, изобрел и начал выпускать житель Стерлитамака.
Читайте подробнее: В Башкирии создали оборудование для борьбы с распространением коронавируса
Решение о перенесении летних военных сборов студентов на более позднее время из-за пандемии нового коронавируса принял Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Об этом 17 мая рассказали в пресс-службе вуза.
Читайте подробнее: МГУ перенес военные сборы студентов в 2020 году из-за пандемии
Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, заявила 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читайте подробнее: Попова: ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась
Самарская область продолжает готовиться к ослаблению ограничительных мер. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на заседании оперативного штаба региона.
По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, чтобы начать ослаблять режим ограничений, необходимо соблюсти три нормы.
Читайте также: В Самарской области готовятся к ослаблению ограничительных мер
Муниципальный депутат района «Лефортова» Александра Андреева: «В высотке вероятность заразиться коронавирусом — в 20−30 раз выше, чем в пятиэтажке. Самый опасный общественный транспорт в период коронавируса — это лифт. Лифт — это маленький герметичный ящик. В лифте нет вентиляции. Совсем. Все, что выдохнуто в лифте, остается в воздухе маленького объема лифта. И остается надолго. И вдыхается теми, кто едет в лифте следующим».
Читайте подробнее: Лифт — тоже опасность в условиях распространения коронавируса
Еще 115 мест приготовили в обсерваторе, развернутом на базе отдыха «Дубки» в Самарской области. Об этом сообщила глава Самары Елена Лапушкина на заседании оперативного штаба области.
По ее словам, в этом обсерваторе сейчас проходят карантин 68 граждан, которые прибыли из Республики Саха. Все они являются работниками компании «Самаратранснефтегаз».
Об этом: В Самарской области на базе отдыха проходят карантин 68 вахтовиков
Коэффициент летальности по COVID-19 составляет 0,72 в Самарской области. Об этом 17 мая сообщил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко на заседании оперативного штаба области.
По его словам, у 71 процента граждан — носителей коронавируса фиксируется удовлетворительное состояние здоровья. У четверти инфицированных — состояние здоровья средней тяжести. А в тяжелом состоянии находятся четыре процента граждан с коронавирусом.
Читайте также: В Самарской области рассказали о состоянии инфицированных коронавирусом
Прирост числа заболевших COVID-19 в Российской Федерации остановился. Об этом сегодня, 17 мая, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин».
Об этом: Анна Попова: рост распространения коронавируса в России остановлен
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
Об этом: Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Магазины Москвы являются зоной с повышенным риском заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сотрудница известной сети гипермаркетов Мария, попросившая не указывать её данные.
Читайте подробнее: Сотрудница московского гипермаркета: болеет половина персонала
В Тюменской области за сутки было выявлено 33 человека с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Читайте подробнее: В Тюменской области выявлено 33 пациента с COVID-19
В Курганской области зарегистрировано ещё восемь случаев COVID-19. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Подробности в материале: В Курганской области зарегистрировано восемь новых случаев COVID-19
В Самарской области режим самоизоляции для граждан продлён до 25 мая.
Читайте подробнее: В Самарской области режим самоизоляции для граждан продлён до 25 мая
В Югре за сутки выявлено и подтверждено 118 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает 17 мая окружное управление Роспотребнадзора.
Читайте также: В Югре подтвердили 118 случаев COVID-19
На Ямале за сутки подтвердили 91 новый случай COVID-19. Такую информацию приводит 17 мая окружной оперативный штаб.
Читайте также: На Ямале подтверждён 91 новый случай COVID-19
Российские и иностранные ученые рассчитали пик заражения коронавирусом в Российской Федерации.
Читайте подробнее: Специалисты спрогнозировали пик заражения коронавирусом в РФ
От резидентов московских технопарков принимают заявки на получение государственных субсидий. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, такая поддержка может быть особенно актуальна для высокотехнологичных проектов в новых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Читайте также: Резиденты московских технопарков могут получить помощь от государства
Общее количество случаев летального исхода среди пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом достигло 1580.
Подробности в материале: В Москве умерли 77 пациентов с выявленным заражением коронавирусом
В Карелии за сутки выявлены десять новых случаев COVID-19.
Подробности в материале: В Карелии за сутки выявлены ещё 10 случаев COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кто в первую очередь должен быть вакцинирован от нового коронавируса SARS-CoV2.
Подробности в материале: Ученый рассказал, кто в России первым получит вакцину от коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы, которые рискнули пожаловаться на нехватку медицинских масок, противочумных костюмов, а также других средств индивидуальной защиты.
Читайте подробнее: Рамзан Кадыров потребовал уволить врачей из больницы в Гудермесе
Не работающий с начала мая общественный транспорт Чеченской Республики приступит к перевозке пассажиров с 18 мая, в Instagram сообщает министр транспорта и связи Рамзан Черхигов.
Об этом: Общественный транспорт Чечни «выйдет с карантина» 18 мая
На Камчатке скончался второй пациент с коронавирусом. За сутки число заражённых SARS-CoV-2 выросло до 477 человек.
Подробности в материале: На Камчатке скончался второй пациент с коронавирусом
В Хабаровском крае число заражений коронавирусом выросло до 1223, количество летальных случаев — до 9.
Читайте также: В Хабаровском крае выявлено 1223 случая заражений коронавирусом
В Якутии на вечер 17 мая зарегистрировано 828 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Читайте также: В Якутии выявлено более 800 носителей коронавирусной инфекции
В Амурской области за сутки выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество с начала наблюдений достигло 222.
Читайте подробнее: В Амурской области выявлено 222 случая заражения коронавирусом
В Еврейской АО выявлено 230 случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Еврейской АО у 230 человек выявили заражение коронавирусом
За минувшие сутки в Приморском крае выявлен 71 носитель коронавирусной инфекции. Регион занимает 58-е место в России по динамике распространения коронавируса.
Подробности в материале: В Приморье за сутки выявлено более 70 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии за сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 973. То есть коронавирус выявлен у каждого тысячного местного жителя, учитывая, что население республики составляет 972 тыс. человек.
Читайте подробнее: В Бурятии коронавирус выявлен у каждого тысячного жителя
На Камчатке из-за прибывшего на путину инфицированного SARS-CoV-2 мигранта закрыли на карантин больницу и 40 рабочих.
Читайте подробнее: На Камчатке из-за мигранта закрыли на карантин больницу и 40 рабочих
За минувшие сутки в Магаданской области выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: На Колыме выявили 197 носителей коронавируса
В Республике Алтай количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 79. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен один новый случай у жителя Майминского района. Как отмечается, 45-летний мужчина ранее контактировал с заражёнными жителями Горно-Алтайска.
Читайте подробнее: В Горном Алтае подтвердили 79 случаев заражения коронавирусом
Губернатор Чукотки Роман Копин рассказал, что в городе Певек зафиксирована масштабная вспышка внебольничных пневмоний. Об этом губернатор написал в своём Instagram.
Читайте подробнее: На Чукотке, в городе Певек, возникла вспышка внебольничных пневмоний
В Бурятии завершили строительство многофункционального медицинского центра Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, глава региона Алексей Цыденов с начальником госпиталя полковником Заурбеком Алборовым доложили об этом по видеосвязи президенту России Владимиру Путину.
Читайте подробнее: В Бурятии завершено строительство медицинского центра Минобороны
На 18 мая в Якутии официально зарегистрировано 869 случаев заражения коронавирусом, пять смертей.
Об этом: В Якутии за сутки подтверждён 41 случай заражения SARS-CoV-2
В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 18 мая, запущены перевозки пассажиров по дачным автобусным маршрутам. Также открылась и пассажирская навигация в сообщении «Речной вокзал — Седова Заимка», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Уточняется, что в связи с эпидемиологической ситуацией открытие дачных автобусных маршрутов и навигации в 2020 году состоялось позже.
Читайте также: В Новосибирской области запустили дачные маршруты и пассажирскую навигацию
Новосибирские следователи начали проверку после появления в СМИ информации о нарушениях прав медицинских работников. Уточняется, что в ходе мониторинга СМИ были выявлены сообщения о том, что работники скорой помощи Новосибирска и Искитима сообщили о неполучении в полном объёме положенных им дополнительных выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Читайте также: СКР начал проверку сообщений о невыплатах по COVID-19 в Новосибирске
Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
Читайте также: В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек
В связи с распространением коронавируса и появлением различных выплат, граждане всё чаще используют онлайн-ресурсы государственных органов. Вместе с этим растёт в интернете и активность мошенников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Туве.
Об этом: Мошенники активизировались на фоне эпидемии коронавируса
Благодаря поддержке бизнеса в Чукотском автономном округе создан запас в 400 тысяч медицинских масок, сообщает ИА «Чукотка».
Средства индивидуальной защиты планируется раздавать бесплатно в зданиях аэровокзалов, торговых центрах и медучреждениях. Бесплатными масками планируется также обеспечить школы и детские сады.
Читайте подробнее: Жителям Чукотки бесплатно раздадут 400 тысяч масок
В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 18 мая, за сутки выявлен 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Читайте также: В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом
В Сахалинской области выпускникам разрешили ходить на занятия при согласии родителей. Об этом информирует пресс-служба областного Минобра.
Об этом: На Сахалине учащимся 11-х классов позволили ходить на очные занятия
В Горном Алтае в ночь на понедельник, 18 мая, выявили два новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у двух жителей Усть-Канского района. Оба являются родственниками местного жителя, у которого ранее выявили заражение. При этом у обоих симптомы отсутствуют.
Об этом: На Алтае выявили два новых случая заражения коронавирусом
В 23 районах Кемеровской области с сегодняшнего дня, 18 мая, открываются летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв.
«C 18 мая открываются летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса, где количество заболевших не превышает критериев, установленных Роспотребнадзором», — уточнил Цивилёв в своём обращении к кузбассовцам накануне, 17 мая.
Читайте также: В районах Кузбасса возобновляют работу уличные веранды кафе и ресторанов
Почти 2 тысячи медработников Подмосковья заразились коронавирусом, 16 врачей погибли от последствий заражения. Об этом рассказала глава областного Минздрава Светлана Стригункова, передает «Коммерсантъ».
Об этом: В Московской области почти 2 тысячи врачей заразились коронавирусом
На Камчатке за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число с начала наблюдений выросло до 495.
Об этом: На Камчатке выявили почти 500 носителей коронавируса
Власти Приморья отрегулировали ситуацию с бунтующими на погранпереходе через границу с Китаем дальнобойщиками.
Читайте также: В Приморье на погранпереходе с КНР разрешили проезд до 30 фур в сутки
В Новосибирской области 4144 сотрудника медорганизаций получили компенсационные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом за апрель. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.
Подробности в материале: Новосибирский минздрав отчитался о количестве выплат по COVID-19
Невыплат медикам денег, положенных за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, быть не должно. Об этом написал свердловский губернатор Евгений Куйвашев в инстаграм.
Читайте также: Свердловский губернатор призвал медиков сообщать о неполучении выплат
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 18 мая, выявлено ещё пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».
Об этом: В Кузбассе за сутки выявлено пять случаев заражения коронавирусом
К настоящему времени в Томской области коронавирус выявлен у более чем 40 медицинских работников.
Подробности в материале: В Томской области коронавирус выявлен у десятков медиков
Решение пролить до 24 мая действие комендантского часа в Гондурасе приняли власти республики, 17 мая сообщается на сайте национальной полиции государства.
Подробности в материале: В Гондурасе вновь продлили режим комендантского часа
В Оренбургской области режим самоизоляции граждан продлен по 31 мая. Губернатор Денис Паслер внес изменения в Указ о мерах по противодействию распространению COVID-19 в регионе.
«По 31 мая в регионе сохраняем ограничительные меры. Благодаря этому нам удается держать ситуацию с распространением заболевания COVID-19 под контролем. Да, постепенно мы снимаем ограничения — но для каждой территории подход должен быть свой, с учетом конкретной ситуации по коронавирусу. Поэтому, прежде чем открывать любые общественные места и магазины, Роспотребнадзор будет адресно отрабатывать все условия, при которых они смогут начать работу», — отметил глава региона Денис Паслер.
Читайте также: В Оренбуржье режим самоизоляции продлён до начала лета
Для борьбы с коронавирусом самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России оперативно перебросили с подмосковных аэродромов «Чкаловский» и «Кубинка» в Красноярск личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.
Читайте также: В Красноярский край перебросили военных и технику для борьбы с SARS-CoV-2
В поликлиниках Свердловской области могут возобновить плановые приёмы, прерванные в марте. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.
Читайте также: В свердловских поликлиниках могут возобновить плановые приёмы
Вспышка коронавируса среди вахтовиков в Усть-Куте значительно ухудшила эпидемиологическую ситуацию в Иркутской области. Как сообщает сегодня, 18 мая, официальный сайт региона, только за последние сутки выявлено 97 новых носителей SARS-CoV-2. Их общее количество составляет уже 698 человек.
Читайте также: В Приангарье выявили сразу 97 новых носителей SARS-CoV-2
Продолжаем знакомить читателей ИА REGNUM с антикризисными практическими рекомендациями, которые уже не раз помогали их автору — директору департамента «Онкология» Группы компаний «Р-Фарм», победителю конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадиму Кочкину — успешно финишировать во всех экономических кризисах, происходящих в России начиная с 1998 года. В первой части своего интервью эксперт начал рассказывать о том, какие этапы нужно пройти гражданам 45+ за две первые майские недели, чтобы вторая половина 2020 года была успешной. Сегодня мы поговорим о финальной части этого практически готового «рецепта в стабильное будущее».
Читайте также: «Быть Первыми»: заметки на карантине для аудитории 45+
На Сахалине выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 57.
Читайте подробнее: На Сахалин с материка приехали ещё шесть носителей коронавируса
В Оренбургской области с 18 мая введен карантин по коронавирусу в селе Кумак Новоорского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.
Въезды в населенный пункт и выезды из него заблокированы. Стоит отметить, по данным карты распространения COVID-19, в селе выявлены пять носителей коронавируса.
Читайте также: В Оренбуржье ещё в одном селе объявили карантин по коронавирусу
Владелец частного пансионата для престарелых «Доверие» в Якутске оштрафован на 150 тыс. рублей за нарушения законодательства в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Читайте подробнее: Владелец пансионата в Якутске получил крупный штраф за очаг коронавируса
На дополнительное оборудование и укомплектование республиканских больниц Бурятия получила 400 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это позволило подготовить дополнительные койки. По словам главы региона Алексея Цыденова, при нормативе в 493 койки здесь подготовлено 797.
Об этом: Бурятия получила 400 миллионов на оборудование для больниц
Новосибирские медики получат доплаты за работу с пациентами с коронавирусом до 18:00 (время местное) сегодня, 18 мая. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор региона Андрей Травников.
Читайте также: Новосибирским медикам пообещали выплаты по COVID-19 в ближайшее время
В посёлке Восходящий Ташлинского района Оренбургской области с 18 мая снят карантин по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.
По данным карты распространения COVID-19, на утро 18 мая в населенном пункте наблюдается 15 случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В оренбургском посёлке снят карантин по коронавирусу
Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19. Об этом 18 мая сообщила глава здравоохранительного ведомства Московской области Светлана Стригункова.
Читайте также: В Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2
Госкорпорация «Росхимзащита», которая занимается выпуском комплектов одноразовой защитной одежды для медиков, закупает крупную партию не медицинских масок на 300 млн рублей. Закупка прошла у единственного поставщика. Количество масок не сообщается, но указано, что «объём невозможно определить». В целом на 300 млн рублей планируется закупать маски по цене 23,3 рубля за штуку (без учёта НДС) и 28 рублей за штуку с учётом НДС, то есть приобрести планируется от до 10 714 285 до 12 875 536 масок. Поставщик неизвестен.
Читайте подробнее: «Дочка» Ростеха заключила многомиллионный контракт на поставку масок
За неделю на Чукотке выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выписано за время эпидемии 24 человека. В госпитале четыре человека с диагнозом COVID-19, к аппарату ИВЛ подключен один пациент.
Читайте также: «Ходили на работу, в гости»: на Чукотке выявили 56 носителей SARS-CoV-2
Губернатор Красноярского края Александр Усс 18 мая вылетел в Северо-Енисейский район.
Усс проведёт в Северо-Енисейском районе расширенное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории края, говорится на странице губернатора в инстаграме.
Читайте также: Красноярский губернатор вылетел в район, где выявлен очаг коронавируса
В Пермском крае прокуратура в ходе проверки выявила применение медучреждениями неверного порядка расчета стимулирующих выплат медикам, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, врачи горбольницы № 7 в Перми получили стимулирующие выплаты не в полном объеме. Такие же нарушения выявлены еще в трех учреждениях Прикамья.
Министру здравоохранения региона внесено представление с требованием оперативно провести все необходимые доначисления.
Читайте подробнее: Прокуратура Прикамья заявила о неверном расчёте допвыплат медикам
36 жителей Башкирии, вернувшихся из-за рубежа, доставили в обсерватор «Юматово» для прохождения 14-дневного карантина. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
По сообщению пресс-службы ведомства, 17 мая граждане прибыли на самолете из Ташкента в Казань. Жителей Башкирии на спецавтобусе доставили в республику. На протяжении всего пути следования их сопровождали сотрудники ГИБДД.
Об этом: В Башкирии в обсерватор доставили еще 36 человек, вернувшихся из-за рубежа
Два новых случая смерти пациента с COVID-19 зарегистрированы на Ставрополье. За все время распространения инфекции в крае скончались 28 человек, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Читайте также: На Ставрополье скончались уже 28 человек с выявленным коронавирусом
Прокуратура Дагестана 18 мая запустила горячую линию по вопросам соблюдения трудовых прав сотрудников медицинских учреждений, в том числе на получение стимулирующих выплат за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.
Об этом: Прокуратура Дагестана проверит сообщения о нарушениях при выплатах медикам
В Пермском крае Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) при поддержке Фонда развития промышленности строит завод по производству шампуня с антисептическим эффектом, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В настоящее время шампунь производят в другом регионе. Открытие предприятия в Краснокамске Пермского края позволит расширить производство, обеспечит муниципалитет новыми рабочими местами.
Планируется, что мощность пермской площадки составит до 5 тыс. тонн продукции в год. Как заверил гендиректор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылёв, этого хватит на все Прикамье.
Опытную установку планируется завершить летом 2020 года. Предполагается, что в 2021 году завод выйдет на полную производственную мощность.
Читайте подробнее: В Прикамье построят завод по производству антисептического шампуня
Стимулирующая выплата положена медикам, которые непосредственно работают с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией. Порядок таких выплат разъяснён в письме, направленном в региональные органы здравоохранения заместителем главы Минздрава РФ Татьяной Семёновой.
Читайте также: Минздрав разъяснил порядок выплат медикам, работающим с больными COVID-19
На сегодняшний день в Московской области в трёх домах престарелых выявлены очаги заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Об этом: В трёх домах престарелых в Подмосковье выявлены очаги коронавируса
Московская область выполнила все требования Роспотребнадзора, необходимые для начала поэтапного снятия карантинных мер. О ситуации с тестированием и наличием резервного коечного фонда рассказала «Коммерсанту» министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Читайте также: В Подмосковье имеется достаточно койко-мест для больных COVID-19
Во Владивостоке, в клинической больнице № 4 (Дальзаводской), врачи, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией за месяц получили заработную плату около 350 тыс. рублей, медсёстры — почти 140 тысяч рублей. Всего в «красной зоне» около 380 медработников.
Читайте подробнее: Стало известно сколько в Приморье платят медикам за работу с коронавирусом
Сотрудники скорой медицинской помощи на Кубани массово жалуются на нарушения при начислении доплат за работу с коронавирусом, СК начал проверки, сообщили в пресс-службе СУ СКР Краснодарского края.
Читайте также: На Кубани медики массово жалуются на отсутствие стимулирующих доплат
В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом — оба мужчины. Таким образом, общее число умерших в регионе выросло до 16 человек.
Читайте подробнее: В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
В Бурятии с 29 мая могут открыть туристический сезон при условии соблюдения всех санитарных норм для участников рынка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики. Впрочем, по словам главы региона Алексея Цыденова, открытие состоится при благоприятной эпидемиологической и контролируемости ситуации.
Об этом: Туристический сезон в Бурятии планируют открыть с 29 мая
В Карачаево-Черкесии выявлен коронавирус у муфтия республики, председателя координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева. Религиозный деятель госпитализирован.
Подробности в материале: Муфтий Северного Кавказа госпитализирован с коронавирусом
В Саратовской области представители бизнеса инициировали акцию по доставке горячих обедов для медработников, осуществляющих помощь в условиях распространения коронавируса на базе Балаковской городской клинической больницы.
Об этом: Саратовские предприниматели обеспечивают медиков горячими обедами
44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, данные 18 мая опубликовал оперштаб.
Об этом: В Воронежской области за сутки выявлено 44 носителя коронавируса
В Туве за прошедшие сутки коронавирус выявили у 52 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 351.
Читайте подробнее: В Туве подтвердили 351 случай заражения коронавирусом
В Пермском крае из-за технической ошибки не весь медперсонал, которому положена выплата, получили деньги. Исправить ситуацию намерены 18 мая, об этом заявила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова во время прямого эфира в Instagram, сообщает издание «Местное время».
16 мая вышел дополнительный нормативный акт, согласно которому стимулирующие выплаты получат водители скорой помощи, выезжавшие к пациентам с COVID-19.
Читайте также: В Прикамье ошибку в расчёте допвыплат медикам обащают исправить 18 мая
Подавляющее большинство пассажиров столичного метрополитена надели маски и перчатки утром 18 мая. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На текущий момент в МосМетро: в масках — 99%, в перчатках — 92%», — сообщает пресс-служба департамента.
Читайте подробнее: Почти все пассажиры метро Москвы надели маски и перчатки — Дептранс
Работу Центрального рынка в Майкопе, открывшегося после ослабления ограничений, проинспектировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов 17 мая. Глава Адыгеи оценил соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к работе ярмарок.
Читайте подробнее: Глава Адыгеи проверил работу Центрального рынка в Майкопе
Московские врачи за прошедшие сутки вылечили от COVID-19 ещё 1423 человека. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1423 человека», — сказала Ракова.
Читайте также: В Москве от COVID-19 вылечились ещё 1423 человека
Работу предприятий торговли, реализующих непродовольственные товары, проверили межведомственные группы на выходных в Брянске. Проверяющие составили 11 протоколов на магазины-нарушители, сообщает региональный оперативный штаб.
Читайте также: В Брянске на выходных искали магазины-нарушители
В Забайкальском крае скончались уже пять носителей SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку.
Читайте подробнее: Ещё два человека скончались от COVID в Забайкалье
Постояльцы сахалинского обсерватора пожаловались на грязь и на то, что с начала карантина у них ни разу не убирали. В ответ им выдали тряпки и тазы, предложив проводить уборку самим.
Читайте также: На Сахалине постояльцы обсерватора пожаловались на антисанитарные условия
В Челябинской области зарегистрирована ещё одна смерть пациента с COVID-19. Умершей женщине было 48 лет. Она скончалась от ковидной пневмонии.
Подробности в материале: 48-летняя челябинка умерла от ковидной пневмонии
Находящиеся в группе риска граждане России станут первыми кандидатами на получение вакцины от коронавируса в стране. Об этом 18 мая рассказал глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН.
Подробности в материале: Ученые определили кого в РФ вакцинируют от коронавируса в первую очередь
На 18% сократился пассажиропоток в международном аэропорту Краснодара в январе — апреле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Читайте подробнее: Аэропорт Краснодара потерял в 2020 году 18% пассажиропотока
В Нерюнгри Якутии водитель скорой помощи заявил на своей странице в Instagram, что не получил положенных выплат за работу в условиях коронавируса. Свои слова он подкрепил расчётными листами.
Читайте также: В Якутии сотрудники скорой помощи заявил, что не получил допвыплаты
У семи работников скорой медицинской помощи Екатеринбурга обнаружили коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в региональном оперштабе.
«Регулярные плановые тестирования медработников позволили в разное время за последние дни выявить семь случаев заражения среди сотрудников подстанции № 3 скорой медицинской помощи Екатеринбурга», — сообщили в структуре.
Заразившиеся были моментально изолированы. Контактировавшие с ними лица уже определены и помещены под наблюдение медиков.
Несмотря на инцидент, подстанция № 3 продолжает функционировать в штатном режиме, в её бригадах работают 110 человек.
Читайте также: В Екатеринбурге выявили коронавирус у сотрудников скорой помощи
В Алтайском крае продолжают десятками подтверждать положительные тесты на SARS-CoV-2. Вот и сегодня, 18 мая, по данным оперативного штаба региона, выявлены 45 новых носителей коронавируса, общее же их число составляет 970 человек. Большая их часть проживает в Барнауле (332 человек), Змеиногорском районе (245), Бийске (94) и Рубцовске (43).
Подробности в материале: На Алтае выявили почти тысячу носителей SARS-CoV-2
В Москве планируется составить карту иммунитета города к COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, доктор медицинских наук Алексей Мазус в интервью «Российской газете».
Об этом: Названо условие возвращения москвичей к обычной жизни
Сложнейшую операцию провели врачи пациенту с подтверждённым коронавирусом, пострадавшему в ДТП, на Кубани, об этом сообщили в пресс-службе администрации края.
Читайте также: На Кубани врачи провели сложную операцию пациенту с коронавирусом
На Сахалине медики получат доплаты за работу с коронавирусом без учёта рабочего времени.
Читайте подробнее: Медики Сахалина получат доплату за работу с коронавирусом без учёта времени
В Чебоксарах с 1 июня возобновят авиарейсы до Москвы, «Победы». Частота вылетов будет зависеть от спроса.
Читайте подробнее: В Чебоксарах на первый рейс до Москвы «пока продано 10 билетов»
Автобусное предприятие № 6 в Екатеринбурге протестируют на коронавирус, после чего будет принято решение о дальнейшем режиме работы парка. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский.
По словам градоначальника, сейчас у властей нет оснований закрываь предприятие.
«Но ситуация меняется каждый день», — сказал руководитель.
По словам Высокинского, в автобусах постоянно берут смывы, однако пока коронавируса в них так и не нашли. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Об этом: В Екатеринбурге решат, закрывать ли автобусный парк № 6 на карантин
Российские учёные придумали способ, как проводить диагностику коронавируса массово. Для этого можно использовать прибор, анализирующий органические соединения дыхания человека. Такую методику проведения тестирование большого количества людей с помощью отечественных газоанализаторов предложили специалисты новосибирского Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН.
Подробности в материале: В России учёные предложили метод массовой диагностики коронавируса
В пострадавшем от мощнейшего наводнения иркутском городе Тулуне появился первый больной COVID-19. Как поясняет территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, это не местный житель.
Мужчина, двигаясь на своем личном автомобиле из Белорусии в Иркутск, обратился в приемное отделение ОГБУЗ «Тулунской городской больницы» с жалобами на недомогание и катаральными явлениями.
Читайте также: Первый больной COVID-19 появился в пострадавшим от потопа Тулуне
Перерасчёт доплат медикам за работу с коронавирусом провели на данный момент 107 медицинских учреждений Краснодарского края, об этом сообщили в пресс-службе администрации края.
Читайте также: На Кубани 107 медучреждений пересчитали доплаты медикам
В Челябинской области за сутки подтверждено 98 случаев COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
Сейчас число зарегистрированных случаев достигло 1804. На лечении находятся 1181 человек.
Об этом: В Челябинской области подтверждено 98 случаев COVID-19
В Омске прокуратура проверит информацию о возможном нарушении прав жителей дома №3 по улице 11-я Чередовая. Этот дом закрыт на карантин по коронавирусу.
Читайте также: Жалобы заблокированных в омском общежитии жильцов проверит прокуратура
В Саратовской области по данным на 18 мая за сутки подтвердились 117 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 1871 человек. Выздоровели с начала эпидемии 438 человек, за последние 24 часа — 17 пациентов.
Читайте также: В Саратовской области выявили 117 новых носителей коронавируса
Медсёстры Ревдинской городской больницы (РГБ, Свердловская область) жалуются, что им не выплачивают надбавки по коронавирусу.
Как сообщает портал «Ревда-инфо», по словам медиков, главный врач учреждения Евгений Овсянников заявил им: доплат медсёстрам не выдадут.
«Мы спрашивали у главврача, почему мы ничего не получим, ведь мы тоже работаем с коронавирусными больными (на этапе подтверждения инфекции), на что он ответил, что заболевшие у нас получили подтверждение анализа, после чего их отправили в Екатеринбург, а здесь не лечат», — цитирует работниц издание.
Читайте также: На Урале медики пожаловались на отсутствие выплат по коронавирусу в Ревде
Самый большой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом подготовили в Унече Брянской области. Учреждение сможет принимать 400 человек одновременно, сообщает региональный оперативный штаб.
Подробности в материале: Под Брянском подготовили госпиталь для 400 пациентов с коронавирусом
Около 40 врачей и других медицинских работников скончались в Дагестане во время пандемии COVID-19. Причинами их смертей стали не только коронавирусная инфекция и пневмония, но и другие болезни, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
Читайте подробнее: В Дагестане назвали причины смерти 40 медработников
За последние сутки в Петербурге резко упали объемы тестирования на коронавирус, по сравнению с рекордными днями — более чем вчетверо.
Читайте подробнее: На коронавирус за воскресенье проверили меньше 3 тыс. петербуржцев
Свыше 820 пациентов, в число которых входит 105 рожениц, находятся на лечении в Филатовской больнице Москвы. Об этом 18 мая сообщил главврач указанного медицинского учреждения Валерий Вечерко на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: В московской Филатовской больнице лечится свыше 820 больных COVID-19
82 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 18 мая в региональном оперштабе.
Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлено 82 носителя коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Омской области прокомментировало ситуацию с закрытым на карантин по коронавирусу общежитием по адресу ул. 11-я Чередовая, 3, в Омске.
Как сообщили 18 мая в пресс-службе ведомства, среди жильцов этого общежития было зарегистрировано два лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусом. Сейчас ограничительные мероприятия в общежитии уже завершены.
Об этом: В Омске прокомментировали ситуацию с закрытым на карантин общежитием
721 случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Республики Калмыкия по данным на утро 18 мая, сообщил в прямом эфире в соцсетях министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.
Об этом: В Калмыкии подтвержден 721 случай заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с медицинскими организациями доначислило стимулирующие выплаты по COVID-19 всем категориям медицинских работников. Об этом шла речь на оперативном совещании правительства региона сегодня, 18 мая.
Об этом: Новосибирским медикам пересчитали надбавки за пациентов с коронавирусом
В Северной Осетии написал заявление об освобождении от должности исполняющий обязанности главного врача клинической больницы скорой помощи Сергей Кануков, в которой проходят лечение больные с COVID-19. В минздраве подтвердили эту информацию, однако глава ведомства отметил, что пока заявление не подписано и комментировать событие будут позже, после того, как разберутся в ситуации, пишет Gradus Pro.
Подробности в материале: Главврач больницы в Северной Осетии подал в отставку
Дежурные группы в детских садах Воронежа всё-таки заработают, соответствующее поручение дал губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 18 мая.
Об этом: В Воронеже объявили о «постепенном» запуске дежурных групп в детсадах
За сутки в Крыму скончались три пациента с коронавирусом, ещё четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.
Подробности в материале: В Крыму скончались три пациента с коронавирусом
Дагестанские медики, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получат положенные стимулирующие выплаты за апрель до 19 мая. Доплаты будут начислены за сам факт работы, без учета отработанного времени, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
Об этом: В Дагестане медики получат надбавки за апрель до 19 мая — минздрав региона
Дополнительные выплаты всем бригадам скорой помощи установили по решению губернатора Брянской области Александра Богомаза. Медики получат стимулирующие доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб.
Читайте также: Брянские медики получат региональные доплаты за работу с коронавирусом
В России за сутки выявлено 8926 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Читайте также: В России за сутки выявили 8,9 тыс. носителей коронавируса
В Ростовской области за сутки тест на SARS-CoV-2 подтверждён ещё у 87 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 18 мая.
Об этом: В Ростовской области выявили 87 новых носителей SARS-CoV-2
Приблизился ли Санкт-Петербург к пику пандемии или нет, станет понятно в третьей декаде мая. Но уже сейчас у медиков складывается ощущение, что город подошел к его порогу.
Подробности в материале: Дошел ли Петербург до пика эпидемии, станет ясно в конце недели
Всего в Красноярском крае по состоянию на 18 мая коронавирус выявлен у 1872 человек.
Подробности в материале: В Красноярском крае выявлено 1872 носителя коронавируса
За прошедшие сутки в Петербурге коронавирус подтвердили еще у 425 человек. Об этом сообщает 18 мая федеральный оперативный штаб. Это немного меньше, чем днем ранее.
Об этом: В Петербурге выявили еще 425 носителей коронавируса, выздоровление отстаёт
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по состоянию на 10:35 18 мая достигло 3460. За минувшие сутки инфекция выявлена у 89 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.
Об этом: В Дагестане зафиксировано почти 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
График переноса спектаклей, отмененных из-за пандемии коронавируса, которые должны были состояться с марта по май, составили в Мариинском театре. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Читайте также: Мариинский театр перенес весенние постановки на следующий сезон
94 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 18 мая. В числе новых пациентов несколько детей, самому младшему из которых пять лет.
Подробности в материале: На Кубани выявлено 94 новых носителя SARS-CoV-2
Минвостокразвития отправило 160 сотрудников на удалённую работу в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: В Минвостокразвития на рабочих местах остался только офис в Москве
В Петербурге от COVID-19, согласно официальным данным, скончались еще пять человек. Об этом сообщает 18 мая федеральный оперативный штаб.
Читайте также: В Петербурге за время пандемии подтвердили 90 летальных случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Ленинградской области выявили 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных фактов заражения вирусом SARS-CoV-2 составляет в регионе 2052 случая.
Читайте подробнее: В Ленобласти выявили 70 заразившихся SARS-CoV-2 и выписали 44 человека
Обеззараживающие комплексы, позволяющие предотвратить распространение инфекций, появятся в оживленных местах Махачкалы. Первый такой объект уже установлен в самом центре города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Подробности в материале: В центре Махачкалы установили обеззараживающий комплекс
Российская государственная система ещё недостаточно эффективна, поэтому даже абсолютно правильная тактика президента, который обнародовал уже три пакета мер поддержки в период кризиса, ломается, не выдерживая действий не слишком компетентных исполнителей как в правительстве, так и в регионах. А поэтому — будут новые ставки.
Не может не настораживать и то, что чиновники не могут работать эффективно без дополнительных инструментов надзора. Система, в которой присутствуют губернаторы и министры-технократы не совершенна, а оптимизаторский, менеджерский подход в системе здравоохранения был абсолютно провальным.
Вместе с тем в сложившейся ситуации есть некоторые положительные стороны. К примеру, государство практически моментально стало реагировать на критику и исправлять недочеты, начались прямые выплаты семьям с детьми, государство сделало шаг к тому, чтобы стать по-настоящему социальным. Тогда оно становится? Эпидемия SARS-CoV-2 способна ответить на этот вопрос. Об этом и многом другом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Никита Данюк.
Подробности в материале: Эпидемия SARS-CoV-2 ставит диагноз российской власти
Свыше 7,1 млн тестов по выявлению в организме новой коронавирусной инфекции провели в России. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в информационном бюллетене ведомства.
Подробности в материале: В России проведено свыше 7,1 млн тестов на SARS-CoV-2
41-летний мужчина с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в ковид-госпитале Тихорецкого района Краснодарского края, сообщили 18 мая в оперштабе региона. Мужчина работал в Кавказской ЦРБ.
Об этом: На Кубани скончался медработник с подтверждённым коронавирусом
В России начали выходить из самоизоляции регионы, которым дали понять, что дальнейшие ограничения — за их счет, отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).
Читайте подробнее: Депутат Госдумы: из самоизоляции выходят регионы со слабыми бюджетами
Решение о досрочном закрытии 244-го театрального сезона из-за пандемии коронавируса приняли в руководстве Большого театра. Об этом сообщила пресс-служба театра на официальных страницах в соцсетях.
Подробности в материале: Большой театр досрочно закрыл театральный сезон
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 18 мая, выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В стационарах лечение получают 23 пациента. Остальные 26 человек из-за отсутствия симптомов заболевания изолированы на дому.
На сегодняшний день в регионе выявлено в общей сложности 1 073 носителя SARS-CoV-2. Ежесуточный прирост составил 4,8%, а коэффициент заражаемости — 1,6.
Подробности в материале: В Прикамье выявлено ещё 49 носителей SARS-CoV-2
Петербургский автомобильный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» передал комитету по социальной политике Санкт-Петербурга 4,5 тысячи специальных наборов со средствами индивидуальной защиты.
Подробности в материале: Завод Hyundai передал администрации Петербурга 4,5 тысячи наборов СИЗ
509 человек с выявленным ранее заражением коронавирусом выздоровели в Тверской области, за последние сутки с выздоровлением выписаны девять пациентов, сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе правительства Тверской области.
Об этом: В Тверской области 509 человек выздоровели после коронавируса
В Татарии 18 мая подтвердились 80 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения заразились коронавирусом 2312 человек, выздоровели 1195 пациентов, за минувшие сутки — 22 человека.
Читайте подробнее: В Татарии выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом
94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Рязанской области за минувшие стуки. Количество детей с подтверждённым диагнозом возросло до 257 человек, сообщили 18 мая в региональной оперативной группе.
Читайте также: В Рязанской области выявили ещё 94 случая заражения коронавирусом
В Хабаровском крае 18 мая выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев достигло 1273.
Читайте подробнее: В Хабаровском крае выявили 1273 носителя коронавируса
В Челябинской области прокуратура начала проверки по фактам выплаты медикам стимулирующих надбавок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте также: Челябинская прокуратура проверяет выплату надбавок медикам
Россия, потеряв два месяца, все-таки вынуждена пойти по пути выработки группового иммунитета по варианту Белоруссии, Швеции и Голландии (Нидерландов), отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).
Подробности в материале: Депутат Госдумы: Россия вынуждена пойти по пути Белоруссии по COVID-19
Массовое производство сверхточного теста на коронавирус нового типа начала ульяновская компания «ТестГен» после одобрения разработки Росздравнадзором. Об этом сообщает 18 мая пресс-служба компании.
«Новая тест-система показывает наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях и с высокой точностью — более 96%», — говорится в сообщении.
Об этом: В РФ началось массовое производство сверхточного теста на коронавирус
Свердловские врачи подтвердили еще 130 случаев выявления нового коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.
Вирус нашли у жителей Арамиля, Артемовского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Екатеринбурга (87 новых случаев), Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Среднеуральска, Сысерти и Тугулыма.
В статистике учли двух человек с вирусом, прибывших из других регионов России.
Теперь в Свердловской области подтвеждают 2861 случай выявления коронавируса.
Об этом: В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 130 человек
За минувшие сутки у одного жителя Севастополя подтвердили положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию. Предположительно, мужчина заразился в Москве.
Об этом: В Севастополе за сутки выявили одного носителя коронавируса
На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За весь период пандемии в ЯНАО на 18 мая подтверждено 1748 случаев SARS-CoV-2. Из числа заразившихся выздоровели 246 человек, трое скончались.
Читайте подробнее: На Ямале выявлено 59 новых заражений коронавирусом
109 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 18 мая. По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2632 положительных теста.
Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявили 109 носителей коронавируса
В Пермском крае увеличилось число летальных исходов пациентов с коронавирусом, сообщает региональный минздрав.
За сутки, на утро 18 мая, скончался 50-летний мужчина. Он имел сопутствующее тяжелое онкологическое заболевание. По данным медиков, пациент умер не от COVID-19.
На сегодняшний день в Прикамье зафиксировано 29 смертельных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, из них в 13 случаях врачи называют причиной смерти коронавирусную инфекцию.
Читайте также: В Прикамье умер ещё один пациент с коронавирусом
За прошедшие сутки 70 носителей коронавируса выявлено в Белгородской области. Об этом 18 мая рассказали в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: Федеральный штаб: в Белгородской области выявили 70 носителей коронавируса
Во Владимирской области 18 мая выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе было зарегистрировано 1837 положительных тестов.
Читайте подробнее: Во Владимирской области выявлено ещё 99 случаев заражения коронавирусом
84 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, данные опубликовал 18 мая региональный оперштаб.
Читайте также: В Тульской области за сутки выявили 84 носителей SARS-CoV-2
В Северной Осетии в тяжелом состоянии находятся 62 человека с коронавирусом, в том числе один ребенок. К аппаратам ИВЛ подключены 42 человека.
Об этом: В Северной Осетии остаются в тяжелом состоянии 62 человека
В Петербурге стали известны расценки на содержание пациентов в ангаре конгрессно-выставочного комплекса «Ленэкспо», где создан временный госпиталь на тысячу коек, на который постоянно жалуются горожане.
Подробности в материале: Пребывание больных в ангаре в «Ленэкспо» оценили по отельным тарифам
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 18 мая, референс-центр подтвердил 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
За сутки из больниц выписаны десять пациентов, получавших лечение от коронавирусной инфекции. За апрель и истекший период мая от COVID-19 выздоровели 612 пациентов.
На сегодняшний день в регионе подтверждено 1312 случаев заражения коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались пять пациентов.
Об этом: В Оренбуржье подтвердили 34 новых случая заражения SARS-CoV-2
Ещё 115 случаев заражения коронавирусом выявлено в Брянской области за минувшие сутки. Лаборатории провели 1247 исследований, сообщили 18 мая в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Брянской области за сутки выявили 115 случаев заражения коронавирусом
В Амурской области 18 мая выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число за всю историю наблюдений составило 238.
И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев потребовал ещё больше усилить работу блокпостов на въезд в город.
Читайте подробнее: Власти Севастополя вновь усилят работу блокпостов
В Псковской области за последние сутки лабораторным путем выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов не возросло. Об этом 18 мая сообщили в областном оперативном штабе.
Читайте также: На Псковщине выявили 26 новых случаев коронавируса, но ждут позитива
В Пермском крае на утро 18 мая числится 147 медработников, зараженных коронавирусом, сообщает региональный минздрав. За сутки SARS-CoV-2 выявлен у девяти медиков.
Читайте подробнее: В Прикамье число заражённых SARS-CoV-2 медиков приближается к 150
На сегодняшний день сроки проведения прямой линии президента РФ Владимира Путина с населением России не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — сказал Песков агентству ТАСС.
Читайте подробнее: Песков: дата «прямой линии» с Путиным пока не определена
Богослужения во время мусульманского праздника Ураза-байрам в Башкирии пройдут в режиме онлайн-трансляций. Об этом 18 мая сообщил глава республики радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.
Подробности в материале: В Башкирии праздник Ураза-байрам пройдет в онлайн режиме
Сотрудники скорой помощи в очередном районе Краснодарского края заявили о невыплате им надбавок за работу с коронавирусом, которые, по их мнению, им положены. Видео появилось в социальных сетях 18 мая.
Читайте подробнее: Кубань: сотрудники «скорой» из Абинска жалуются на отсутствие допвыплат
На получение единовременной выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет через Единый портал госуслуг подано более 7 млн заявлений. Об этом 18 мая сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Читайте также: В России подано более 7 млн заявок на дополнительные выплаты на детей
Комиссия по анализу летальных исходов официально подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Все новые жертвы COVID-19 — пожилые горожане.
Об этом: Стали известны подробности пяти новых смертей от COVID-19 в Петербурге
В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии на 18 мая в тюменской области зарегистрирован 1181 случай заражения. Выздоровели 427 человек, скончались семь пациентов.
Читайте подробнее: В Тюменской области ещё 46 человек заразились коронавирусом
В Улан-Удэ из инфекционного стационара сбежал несовершеннолетний пациент. Он был помещён в обсерватор в числе других прибывших в Бурятию из другого региона, сообщает портал «Ариг Ус онлайн». 17 мая у него появились симптомы ОРВИ, после чего его перевели в стационар.
Читайте также: В Бурятии из «коронавирусного» стационара сбежал пациент
В Татарии 18 мая число умерших с коронавирусной инфекцией увеличилось на одного человека и достигло восьми. Мужчина 1941 года рождения скончался 16 мая.
Читайте подробнее: В Татарии подтвердили смерть восьмого пациента с коронавирусом
В Курской области 18 мая подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 2015 подтвержденных случаев.
Об этом: В Курской области подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день всё ещё проходит лечение от COVID-19. Соответствующее заявление он сделал агентству ТАСС.
«Пока лечусь», — сказал Песков.
68 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Орловской области, данные опубликовал 18 мая региональный оперштаб.
Читайте также: В Орловской области за сутки выявили 68 носителей коронавируса
Сегодня, когда все силы системы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом, ущемлёнными оказались пациенты с хроническими заболеваниями, будущие мамы, дети: отменяются плановые обследования, консультации, операции. К примеру, одно только стандартное ведение беременности предполагает около семидесяти различных мероприятий, среди которых визиты к гинекологу и специалистам, анализы.
В этих условиях на помощь медицине приходит её «младшая сестра» — телемедицина. Именно она позволяет сократить потенциально опасные контакты и без преувеличения спасти жизнь этой категории людей. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил руководитель направления цифровой медицины в «Инвитро» Борис Зингерман.
Читайте также: Как телемедицина помогает борьбе с коронавирусом?
В Свердловской области теперь выписали уже 773 человека, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
За минувшие сутки выздоровели ещё 39 человек. Их выписали врачи.
99 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 11 — в тяжелом, остальные — в удовлетворительном.
Подробности в материале: На Среднем Урале выздоровели уже 773 пациента, у которых выявляли COVID-19
Привлекать к административной ответственности горожан, которые перед выходом на улицу не надели средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, — это негласное распоряжение петербургского главка. Об этом 18 мая радиостанции BFM рассказал представитель пресс-службы Межрегионального профсоюза сотрудников ОВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Иванов.
Подробности в материале: Полицейские Петербурга оказались «меж двух огней» из-за масочного режима
В Ленинградской области с начала пандемии подтверждено 2052 факта заражения вирусом SARS-CoV-2. При этом 481 житель Ленобласти болеет СОVID-2019 в тяжелой и среднетяжелой формах.
Об этом: В Ленобласти около 500 жителей болеют СОVID-2019 в тяжелой и средней формах
56 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Смоленской области, данные опубликованы 18 мая ТУ Роспотребнадзора.
«По состоянию
Об этом: В Смоленской области выявлено 56 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении пациентки с COVID-19, которая сбежала из больницы.
Читайте подробнее: В Чувашии в отношении сбежавшей пациентки с COVID-19 завели уголовное дело
В Липецкой области 18 мая подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона было зарегистрировано 1240 положительных тестов.
Об этом: В Липецкой области подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом
Прокуратура проверит информацию о невыплате медработникам субъектов Северо-Кавказского федерального округа стимулирующих надбавок за работу в условиях коронавируса. Поручение о проведении проверок отдал заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, сообщили 18 мая в пресс-службе надзорного ведомства.
Читайте также: Генпрокуратура поручила проверить жалобы медиков в СКФО на невыплаты
Еще 94 носителя коронавирусной инфекции выявили в Башкирии. Об этом 18 мая сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве региона.
По его словам, всего было подтверждено 2155 фактов заражения этой инфекцией. В больницах получают лечение 670 пациентов. Из них у 170 человек наблюдается удовлетворительное состояние, у 459 пациентов зафиксировано состояние средней тяжести, а 41 человек находится в тяжелом состоянии. А вот 817 граждан получают лечение дома.
Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили еще 94 носителя коронавирусной инфекции
В России за сутки умер 91 пациент с COVID-19, за все время — 2722, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
46 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Ивановской области, данные 18 мая опубликовал федеральный оперштаб.
Читайте подробнее: В Ивановской области за сутки выявили 46 носителей коронавируса
В Ростовской области коечный фонд, предназначенный для пациентов с коронавирусом, заполнен более чем на 15%. В настоящее время в стационарах находятся 407 носителей SARS-CoV-2. К аппаратам ИВЛ подключены 24 человека.
Об этом: В Ростовской области оценили загруженность коечного фонда
Финал конкурса молодежных инициатив «Молодые педагоги — московскому образованию» состоится, но в дистанционном формате. Об этом сообщается на официальной странице департамента образования и науки Москвы.
Отмечается, что завершающая часть конкурса состоится в течение двух дней — 18 и 19 мая. В финал вышли 37 человек из 30 образовательных организаций.
Подробности в материале: В Москве начался финал конкурса молодых педагогов
Власти Бурятии рассматривают вопрос об открытии гостиниц и гостевых домов на Байкале с 29 мая. Об этом сообщила министр туризма республики Мария Бадмацыренова, сообщает «Байкал-Daily». Однако первое время в них могут заселиться отдыхающие поодиночке, либо семьями. Групповые бронирования пока запрещены.
Подробности в материале: Гостиницы на Байкале могут возобновить работу в конце мая
Проверки в части нарушения прав работников скорой медицинской помощи и других медицинских учреждений организованы в Белгородской области. Прокуратура проверит начисление заработной платы и стимулирующих выплат, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Подробности в материале: Белгородская прокуратура проверит нарушения при начислении зарплат медикам
В Астраханской области 18 мая зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1099 подтверждённых случаев.
Об этом: В Астраханской области выявили 34 новых случая заражения коронавирусом
В Пензенской области с момента начала эпидемии 788 человек выздоровели после заражения коронавирусом, за сутки выписаны 11 человек. На 18 мая в регионе лабораторно подтвердился 71 новый случай заражения SARS-CoV-2. Всего зафиксировано 1172 носителя коронавирусной инфекции, погибли 11 пациентов.
Об этом: В Пензенской области 788 человек излечились от COVID-19
В Красноярском крае проводится проверка по факту невыплаты медикам надбавки за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщили 18 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.
Уточняется, что речь идёт о медиках города Дивногорска.
Об этом: Отсутствием доплат медикам Дивногорска заинтересовался СК
Массовое тестирование жителей Москвы на антитела к коронавирусу позволит составить карту иммунитета столицы и отчасти облегчит работу врачей. Так прокомментировал идею скрининга главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, доктор медицинских наук Алексей Мазус 18 мая в интервью «Российской газете».
Об этом: Врач: карту иммунитета Москвы составят после массового тестирования
В Оренбурге в общежитии по проспекту Братьев Коростелевых 18 мая частично сняли карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Ограничительные меры отменили на первом этаже дома. Вместе с тем карантин продолжается на втором и третьем этажах здания.
Об этом: В оренбургском общежитии частично снят карантин по коронавирусу
Тюменская область перешла к первому этапу снятия ограничений, ранее введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции. С 18 мая в регионе открываются предприятия бытового обслуживания населения и магазины, торгующие непродовольственными товарами, сообщил губернатор Александр Моор.
Об этом: Тюменская область перешла к первому этапу снятия карантинных ограничений
Использованные медицинские маски и перчатки нельзя разбрасывать по городу. Об этом заявили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
«Маски и перчатки нельзя разбрасывать по городу, поскольку на защитных поверхностях могут оставаться бактерии, для их обезвреживания нужно придерживаться особых правил», — говорится в сообщении.
Читайте также: Москвичам рассказали о правильной утилизации масок и перчаток
Власти Севастополя пока не намерены разрешать гражданам посещать парки и скверы.
Подробности в материале: Парки и скверы Севастополя оставили закрытыми для посещения
Мэр Кемерова Илья Середюкпредупредил владельцев кафе и ресторанов о том, что при нарушении условий работы они будут «привлечены к ответственности, вплоть до закрытия предприятий».
Читайте также: В Кемерове заработают более 30 летних веранд кафе и ресторанов — мэр
65 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки. Об этом 18 мая рассказали во Всероссийском оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили ещё 65 носителей коронавируса
В Ростовской области в апрельскую зарплату медики получили федеральные и региональные надбавки, общая сумма которых превысила 81 млн рублей.
Об этом: В Ростовской области назвали сумму апрельских доплат медикам
В Курганской области за минувшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе с начала пандемии на 18 мая зафиксировано 130 случаев заражения коронавирусом. По выздоровлении выписаны 49 человек.
Читайте подробнее: В Курганской области выявлены 11 новых носителей коронавируса
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, где просит предоставить материальную помощь в размере 10 тыс. рублей всем детям до 18 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.
Подробности в материале: СР просит Путина распространить выплаты в 10 тыс. на детей до 18 лет
В России за сутки выздоровели 2836 пациентов с COVID-19, общее число составило 70 209, сообщили 18 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Об этом: В России число выздоровевших пациентов с COVID-19 превысило 70 тысяч
47 вахтовиков были доставлены на госпитальные базы Башкирии из обсерваторов региона. Об этом 18 мая сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, всего в республиканские обсерваторы прибыл 1591 вахтовик. Из них 47 человек перенаправили в госпитали (в том числе за минувшие сутки — один человек).
Подробности в материале: В Башкирии 47 вахтовиков перенаправили из обсерваторов в госпитали
Студентка, работавшая в волонтёрском центре «Единой России» в Воронеже, попалась на продаже продовольствия из наборов для пожилых людей и малообеспеченных семей.
Читайте также: В Воронеже волонтёр устроила «распродажу» продуктовых наборов
В Бурятии организована доследственная проверка по факту неполучения стимулирующих выплат врачами, борющимся с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, информация об этом ранее появилась в СМИ.
Читайте также: Следователи проверят задержку стимулирующих выплат медикам в Бурятии
В следственном изоляторе № 1 Екатеринбурга ввели карантин по коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко.
Вирус выявили у одной из сотрудниц СИЗО, работавшей в картотеке. Работница не была в самом изоляторе с 8 мая 2020 года, что облегчает ситуацию. Случай заражения выявлен несколько дней назад, выявлено уже 250 контактных лиц — это коллеги из ГУФСИН и осужденные из отряда хозобслуживания. У них взяли тесты на коронавирус.
На особый «казарменный» режим изолятор перешёл ещё в начале апреля 2020 года, поэтому инцидент не сильно ужесточил текущие порядки. В СИЗО не привозят новых заключенных, вывоза пока тоже нет. Свиданий с арестованными не проводят, разрешают видеться только с адвокатом. Передачи запрещены, дозволяют только посылки (их дезинфицируют)
Подробности в материале: В Екатеринбурге нашли коронавирус в СИЗО № 1
Граждан от 65 лет и старше, а также страдающих хроническими заболеваниями вновь отправляют на самоизоляцию в Башкирии. Об этом 18 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.
По его словам, соответствующий указ по Башкирии был подготовлен с учетом поручения президента страны Владимира Путина и будет подписан 18 мая.
Читайте подробнее: В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Количество жителей Республики Карелия с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции достигло 233 человек. Восемь новых случаев за прошедшие сутки выявлено в городах Петрозаводск, Сегежа и селе Видлица.
Читайте также: В Карелии за сутки выявлено восемь случаев заражения коронавирусом
Столичная прокуратура проверит информацию, опубликованную в СМИ, касательно утечки данных граждан, которые были оштрафованы за нарушение самоизоляции. Об этом заявила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефёдова.
«Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу», — сказала Нефёдова агентству ТАСС.
Об этом: Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей режима в Москве
Сотрудники скорой помощи Степновской центральной районной больницы Ставропольского края сообщили о невыплате стимулирующих надбавок, положенных за работу с пациентами с коронавирусом.
Подробности в материале: На Ставрополье работники скорой помощи заявили о невыплате надбавок
В Курской области после проверки были выявлены нарушения при выплате медикам стимулирующих надбавок за работу в условиях коронавируса.
Об этом: Генпрокуратура сообщила о нарушениях при выплатах медикам в Курской области
В больницах Пензенской области из-за повышенной наполняемости проведут ремонт неиспользуемых ранее корпусов и помещений.
Об этом: В пензенских больницах проведут ремонт неиспользуемых корпусов
Медики из Тюменской области и Югры направляются в посёлок Еруда Красноярского края в составе мобильного отряда Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
В посёлке Еруда разворачивается полевой госпиталь на тысячу коек для заражённых коронавирусом работников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината.
Читайте также: Медики из Тюменской области и Югры направляются в Олимпиадинский ГОК
Профессор РУДН Ирина Карабулатова оштрафована на 4 тыс. рублей из-за отсутствия мобильного приложения «Социальный мониторинг». Об этом 18 мая сообщает «Комсомольская правда».
Об этом: В Москве за отсутствие мобильного приложения оштрафовали женщину-инвалида
На сегодняшний день ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи российских регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, сохранение тенденции к падению уровня заражения коронавирусом зависит от строгости самоизоляции граждан в майские праздники.
Читайте также: Попова заявила о нестабильной ситуации с коронавирусом в семи регионах
Духовное управление мусульман Петербурга и Северо-Запада призывает верующих из-за коронавируса отмечать Ураза-байрам, не покидая жилищ. Такое обращение выпустил муфтий Равиль Панчеев.
Об этом: Муфтий Северо-Запада призвал мусульман остаться дома на Ураза-байрам
В Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поручил направлять переболевших коронавирусом медицинских работников на бесплатную реабилитацию в региональные санатории.
Читайте также: Переболевших COVID-19 пензенских медиков направят на реабилитацию
В Следственном комитете России заявили, что как минимум в 19 регионах страны идут доследственные проверки по фактам невыплат денежных компенсаций медработникам, задействованным в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Подробности в материале: В СКР рассказали о проверках по фактам невыплат надбавок медикам
На заседании Межведомственной рабочей группы Сибирского отделения Российской академии наук (МРГ СО РАН) по коронавирусу учёные рассмотрели возможность проводить тестирование большого количества людей с помощью отечественных газоанализаторов.
Подробности в материале: Сибирские учёные не исключили появление нового штамма коронавируса
Выполнение требований и рекомендаций властей заняло немало времени и потребовало от участников рынка торговли определенных инвестиций, но в итоге в России до сих пор не зафиксировано ни одного случая, чтобы источник распространения инфекции был в каком-то из магазинов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
Читайте подробнее: АКОРТ: ни один магазин в России не стал источником распространения инфекции
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе воздушного, водного и автомобильного транспорта в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс — исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: Роспотребнадзор создал рекомендации по работе транспорта при коронавирусе
В Пензе с 15 мая стартовала акция по раздаче бесплатных медицинских масок, за три дня удалось распространить около 3,5 тыс. изделий индивидуальной защиты. Всего по области раздадут более 30 тыс. масок.
Об этом: Жителям Пензенской области раздадут 30 тысяч защитных масок
Самое большое число выздоровевших от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе? отмечается в Чечне. В этой республике, по данным федерального оперативного штаба на 18 мая, излечились уже свыше 60% заразившихся коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В Чечне отмечено самое большое на Кавказе число выздоровевших от COVID-19
В России динамика распространения коронавируса стала позитивной, заявил 18 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса в России.
Читайте подробнее: Мишустин заявил о позитивной динамике распространения коронавируса
Женщина, страдающая несколькими хроническими заболеваниями, скончалась от COVID-19 в Самарской области. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, у умершей пациентки 56 лет было заболевание почек, а также были зафиксированы заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Таким образом, от COVID-19 в регионе умерло десять человек.
Об этом: В Самарской области скончалась пациентка с COVID-19
Режим обязательного ношения защитных масок начал действовать в Ставропольском крае с 18 мая для предотвращения угрозы распространения коронавируса. Продлится он до 1 июля 2020 года, сообщили в пресс-службе главы региона.
Читайте также: На Ставрополье начал действовать масочный режим
Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями о работе волонтеров в период карантинных мероприятий, вызванных мировой эпидемией коронавируса:
«Хочу сказать, что ещё, наверное, лет 10 назад, когда был в Ванкувере на Олимпиаде — не думал, что волонтерское движение в России наберёт такой ход. И то, что делали ребята в Казани на Универсиаде, и в Сочи — на чемпионате мира по футболу — это, конечно фантастика. И то, что делают сейчас волонтеры самых разных организаций, и «Лиза Алерт», и мои любимые — волонтёры Победы — я с ними дружу давно — заслуживает самый высокой оценки. Волонтёры — огромные молодцы!».
Читайте подробнее: Дмитрий Губерниев: «Волонтёры — огромные молодцы!»
Авиакомпания «Северный ветер» с 17 июня начинает выполнение полётов по маршруту Санкт-Петербург — Новокузнецк — Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте новокузнецкого аэропорта «Спиченково».
Об этом: Из Новокузнецка возобновляются рейсы до Санкт-Петербурга
В Новгородской области в минувшие выходные, 16−17 мая, произведены новые выплаты медикам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тем временем за последние сутки в Новгородской области выявлен 21 новый случай заражения.
Об этом: В Новгородской области отчитались о второй волне выплат медикам
В Мурманске скончался 60-летний мужчина с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус SARS-CoV-2. Это уж седьмой летальный исход в «коронавирусной» статистике региона.
Читайте подробнее: Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Мурманской области
В Карачаево-Черкесии уровень заболеваемости COVID-19 значительно ниже, чем во многих других субъектах РФ. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 18 мая, он составил 142 человека на 100 тысяч населения. При этом среднероссийский показатель — 198 человек на 100 тысяч населения.
Читайте также: В Карачаево-Черкесии отмечен низкий уровень заболеваемости COVID-19
В России 27 субъектов готовы к смягчению ограничений. Об этом 18 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
Читайте также: Мишустин заявил о готовности 27 регионов России к смягчению ограничений
В Челябинской области с начала пандемии умер 21 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Из них восемь скончались от ковидной пневмонии. Последней умерла 48-летняя гражданка.
Введенные в России в связи с коронавирусом ограничения для пожилых будут сняты, как только появится возможность. Об этом 18 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Об этом: Мишустин рассказал, когда снимут ограничения для людей старше 65 лет
Всего в Томской области по состоянию на 18 мая коронавирус выявлен у 381 человека.
Читайте подробнее: В Томской области выявили 18 новых носителей коронавируса
В Югре самыми активными очагами коронавирусной инфекции стали две больницы и месторождения нефтяной компании. Об этом 18 мая заявила замруководителя регионального Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.
Суточный прирост заражений коронавирусом на 18 мая составил 86 случаев. Итого с начала пандемии в регионе зафиксировано 1 252 человек со SARS-CoV-2. Из них 396 вылечились, девять скончались.
Читайте также: Две больницы и месторождения: в Югре названы активные «ковидные» очаги
Ряд общественных пространств, таких как кинотеатры и спортзалы, будут открыты лишь после трёх этапов снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Для этого тоже написаны правила, но для того, чтобы такие места заработали, такие организации, нужно пройти все три этапа», — сказала Попова
Об этом: Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
1 тыс. 272 малыша появились на свет в Воронеже за период действия режима самоизоляции из-за коронавируса — с 1 апреля по 14 мая. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Подробности в материале: В Воронеже за полтора месяца пандемии родились 1,2 тыс. детей
Восточным пловом и традиционными лепёшками угостили представители Центра межнациональных культур медперсонал областной клинической больницы им. Н.А. Семашко в Рязани. Обеды привезли с помощью Общественного совета при региональном УМВД, сообщили 18 мая в пресс-службе ведомства.
Подробности в материале: Рязанских медиков угостили восточным пловом
Глава Татарии Рустам Минниханов обратился с просьбой в правительство РФ о включении СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших в условиях пандемии.
Читайте также: Глава Татарии просит правительство РФ включить СМИ в пострадавшие отрасли
В Следственном комитете Карачаево-Черкесии организована доследственная проверка по сообщениям в СМИ о фактах нарушений при выплатах надбавок медработникам. Жалобы на неполучение стимулирующих выплат поступили от сотрудников Прикубанской центральной районной больницы.
Читайте также: СКР проверит нарушения в ходе выплат медикам в Карачаево-Черкесии
Число перевозимых в самолётах пассажиров в период пандемии не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, при этом пассажиры должны сидеть на расстоянии друг от друга. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных 18 мая пресс-службой Роспотребнадзора.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор призвал продавать в самолётах вдвое меньше мест
Чартерный рейс из Якутии доставил в Абакан 119 вахтовиков, в том числе 15 жителей Хакасии.
Все прибывшие вахтовики помещены в обсерватор в Черногорском реабилитационном центре им. Лебедя.
Читайте также: Прибывшие из Якутии в Хакасию вахтовики помещены в обсерватор
Представители Роспотребнадзора совместно с Минпросвещения подготовили рекомендации по проведению ЕГЭ и ряда других экзаменов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Нами сегодня уже подготовлены методические рекомендации по проведению экзаменов — самый актуальный вопрос. И Единого государственного, и других видов экзаменов, от которых сегодня невозможно отказаться», — сказала Попова.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор и Минпросвещения подготовили рекомендации по проведению ЕГЭ
В Челябинске 18 мая приземлится самолёт с 27 жителями региона, которые работали в Якутии на Чаяндинском месторождении. У всех граждан отрицательные результаты анализов на COVID-19. Их направят в санаторий Карагайский бор для прохождения обсервации.
Читайте также: В Челябинск доставят ещё 27 вахтовиков из Якутии
В Пензенской области у 78 медицинских работников был выявлен коронавирус. Большая часть из них излечилась и выписана. В стационарах остаются 32 человека из числа медработников.
Об этом: В Пензенской области 78 медиков являются носителями коронавируса
Действия главного врача Степновской центральной районной больницы (ЦРБ) Ставропольского края будут проверены после жалобы сотрудников скорой помощи на невыплату стимулирующих надбавок. В ситуацию вмешаются прокуратура и Следственный комитет, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Читайте также: На Ставрополье проверят жалобу работников «скорой» на неполучение надбавок
Башкирия вошла в число регионов, которые эффективно борются с пандемией коронавируса. Соответствующий рейтинг 18 мая подготовил экспертный институт социальных исследований.
Отмечается, что результаты получены на основе ежедневного исследования принимаемых мер в регионах по недопущению распространения этого вируса.
Об этом: Башкирия вошла в топ-3 регионов по мерам поддержки семей в пандемию
1,1% составил рост потребительских цен в апреле в Воронежской области — это на 0,8 процентного пункта выше, чем за такой же период 2019 года. Такие данные 18 мая опубликовал Воронежстат.
Читайте также: В Воронежской области зафиксирован резкий рост инфляции
В Республике Алтай открыта «горячая линия» по вопросам стимулирующих выплат медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Как отмечается, линия открыта для выявления и пресечения нарушений прав медицинских работников.
Читайте подробнее: Прокуратура на Алтае начала приём обращений по поводу выплат медикам
В психоневрологическом интернате №10 Санкт-Петербурга, который с 10 апреля закрыт на карантин, с начала пандемии заразилось коронавирусом 411 человек. Об этом 18 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель городского комитета по социальной политике.
Читайте также: В психоневрологическом интернате Петербурга 411 людей заразились SARS-CoV-2
Темп прироста новых случаев заражения коронавирусом в России уменьшился за неделю на 23,4%, сообщила 18 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Подробности в материале: В России темп прироста случаев заражения коронавирусом снизился на 23%
У 866 сотрудников ПАО «Полюс» первичный тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщили 18 мая в оперштабе Красноярского края, ссылаясь на информацию компании.
Почти у 400 сотрудников диагноз подтверждён референтным центром. Всего на ГОКе работают около 6 тысяч человек, уточнили в оперштабе.
Читайте также: Первичные тесты выявили коронавирус у 866 сотрудников ПАО «Полюс»
Индекс самоизоляции в Петербурге опустился до рекордно низких для буднего дня 1,6 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекса».
Об этом: В Петербурге индекс изоляции опустился до рекордно низких величин
11-й летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за минувшие сутки. Скончалась 19-летняя жительница Валуйского городского округа, сообщили 18 мая в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Белгороде скончался 11-й пациент с подтверждённым коронавирусом
В Приволжском федеральном округе на 18 мая выявили 1072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 25 336 случаев.
Читайте также: В Поволжье получили 25336 положительных тестов на коронавирус
У защитника казанского «Рубина» Константина Плиева выявлен коронавирус. Он стал вторым игроком из клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) с положительным результатом теста. Первым был нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
Читайте также: Защитник «Рубина» стал вторым игроком РПЛ, у которого выявлен коронавирус
Власти Москвы установили санитайзеры на каждой из станций МЦК. Об этом заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Санитайзеры теперь есть на каждой станции МЦК. Мы устанавливаем их везде, где это необходимо — в метрополитене, на МЦД и пригородном железнодорожном транспорте. Всего их уже около 2000. Московский транспорт — один из самых обеспеченных санитайзерами в мире», — сказал Ликсутов, слова которого цитирует пресс-служба дептранса.
Подробности в материале: Дептранс Москвы оснастил санитайзерами все станции МЦК
В столице Татарии на 18 мая 845 человек с подтвержденным заражением коронавирусом получают медицинскую помощь. В стационарах остаются 504 пациента, еще 341 человек, зараженные коронавирусом, находятся на амбулаторном лечении.
Подробности в материале: В Казани медицинскую помощь получают 845 носителей коронавируса
Неизвестные сообщили о минировании около десяти медицинских учреждений в Москве. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
В частности, злоумышленники рассказали о минировании перинатального отделения городской клинической больницы №24 и инфекционной клинической больницы №1, в которой лечат пациентов с коронавирусом.
Читайте подробнее: В Москве сообщили о минировании больниц, где лечат COVID-19
Президент России Владимир Путин призвал мусульман страны прислушаться к муфтиям и отметить праздник Ураза-байрам дома. Об этом глава государства сказал 18 мая на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
Читайте подробнее: Путин призвал мусульман отметить Ураза-байрам дома
По данным пресс-службы аэропорта «Абакан», с 18 мая компания S7 возобновила регулярное сообщение с Москвой. Ожидается, что «Аэрофлот» снова начнёт осуществлять полеты по маршруту Абакан — Москва — Абакан с 29 мая.
Читайте также: Хакасия возобновляет авиасообщение с Москвой
Машины скорой помощи в Петербурге поставили «рекорд» по времени стояния в очередях перед больницами, чтобы доставить пациентов: так, 16 мая бригады вынуждены были ждать 11 часов 10 минут. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор частной скорой помощи «КОРИС» Лев Авербах.
Читайте подробнее: «Скорые» Петербурга стояли в очереди перед больницами более 11 часов
Люди, страдающие аллергическими заболеваниями, не подвергаются повышенному риску заражения коронавирусом. Об этом заявил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахит Хаитов.
«Пациенты с аллергическими заболеваниями, как правило, не подвержены большему риску развития коронавирусной инфекции и более серьезным осложнениям COVID-19, чем население в целом», — цитирует Хаитова пресс-служба ведомства.
Читайте также: Минздрав РФ: аллергики не входят в группу риска по коронавирусу
В Госдуме разъяснили, почему медикам решили выдавать стимулирующие выплаты исходя из фактически проведенного времени с больными COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.
Об этом: В Госдуме нашли виновных в кривой стимулирующей выплате медикам
Пушкинский театральный фестиваль, проведение которого планировалось с 20 мая по 8 июня, состоится в комбинированном формате. Об этом сообщили организаторы фестиваля на официальном сайте мероприятия.
Читайте также: XXVII Пушкинский театральный фестиваль пройдет в комбинированном формате
Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) закупил экспресс-тесты на коронавирус для больниц Приморского края на 5 млн рублей.
Читайте подробнее: ХК «Адмирал» закупил тесты на коронавирус на 5 млн рублей
Невыплаты медикам положенных надбавок за лечение больных COVID-19 являются характерной чертой российской бюрократии, свойственной не только системе здравоохранения, но и другим отраслям. Об этом 18 мая заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Пандемия невыплат. Но эта пандемия выявила системные проблемы. Если мы копнём не только по врачам, но и по всему остальному, то мы увидим такую же картину. Сама система заточена не под выплату денег населению, а как раз наоборот, как это меньше всего сделать. Увольняют главврачей, а они тут ни при чем», — сказал депутат Госдумы.
Об этом: Депутат Госдумы РФ объяснил «пандемию невыплат» медикам
Три распоряжения о премировании сотрудников «Городской клинической станции скорой медицинской помощи» подписал 18 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов. Получателями станут 300 сотрудников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Рязани премируют 300 сотрудников станции скорой медицинской помощи
Минздрав Хакасии утверждает, что медикам региона, работающим с пациентами с коронавирусом, выплачены все положенные деньги.
Подробности в материале: Власти Хакасии: медикам выплачены все положенные деньги
В Нижегородской области по состоянию на 18 мая выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе случаев SARS-CoV-2 составило 6692.
Подробности в материале: В Нижегородской области выявлено почти 7 тыс. носителей коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание по поводу снятия ограничений на работу торговых центров, магазинов и общепита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.
Куйвашев признал, что предприниматели и владельцы торговых площадей сильно пострадали в ходе пандемии коронавируса.
«Нужно, чтобы и вы понимали, в какой ситуации мы все находимся, с чем сегодня сталкиваемся, какова угроза распространения коронавируса», — сказал губернатор.
Читайте подробнее: На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов
Ленинградскую область поставили на первое место среди российских регионов по мерам поддержки семей и детей в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщили 18 мая в АНО «Экспертный институт социальных исследований».
Читайте также: Ленобласть отметили за помощь семьям с детьми в условиях пандемии
В санкт-петербургском «Зените» все тесты сотрудников на коронавирус дали отрицательный результат.
Читайте также: В «Зените» все тесты на коронавирус дали отрицательный результат
Выборочные проверки соблюдения масочного режима начались в Томской области.
Подробности в материале: В Томской области проходят проверки соблюдения масочного режима
В Марий Эл выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 1235 случаев заражения SARS-CoV-2.
Поручение по строительству на территории Дагестана медицинского центра для лечения COVID-19 дал Минобороны РФ президент России Владимир Путин 18 мая во время совещания в режиме видеоконференции с руководством и представителями общественности Дагестана.
Читайте также: Путин поручил Минобороны построить в Дагестане центр для борьбы с COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил Мииздраву РФ оказать дополнительную помощь системе здравоохранения республики в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в республике.
Подробности в материале: Путин поручил оказать дополнительную помощь здравоохранению Дагестана
В Югре более двух тысяч медиков получили доплаты за работу с «ковидными» пациентами. Всего на эти цели из федерального и регионального бюджетов уже было потрачено более 100 миллионов рублей, сообщает глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
Деньги врачам, по словам главы депздрава Югры, были перечислены до 15 мая. Сотрудники скорой помощи также получили доплаты: врачи по 50 тыс. рублей, младший персонал и водители — по 25 тыс. рублей.
Президент России Владимир Путин потребовал от Роспотребнадзора обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в Дагестане. Надзорному органу также поручено подготовить для региона рекомендации по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: Путин поручил подготовить для Дагестана рекомендации по борьбе с COVID-19
Самарская область вошла в число субъектов РФ, которые эффективно ведут борьбу с распространением коронавируса. Соответствующее исследование провел экспертный институт социальных исследований.
Так, по результатам минувшей недели в топ-3 по мерам поддержки медицинского персонала вошла Самарская область вместе с Кемеровской областью и Чувашией.
Подробности в материале: Назван топ-3 регионов России по эффективности поддержки медиков
В Мордовии по состоянию на 18 мая выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 1409 случаев заражения SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Мордовии выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
Москва не считает нужным проводить расследование против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией коронавируса и выступает категорически против разбирательств в отношении КНР. Об этом заявила 18 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством», — сказала Матвиенко о ВОЗ «Интерфаксу».
Читайте также: Матвиенко: Россия будет выступать против «судилища» над ВОЗ и КНР
В одной из больниц Северной Осетии выявили коронавирусную инфекцию сразу у 30 медицинских работников. По словам главы Ардонского района, в центральной районной больнице которого произошла вспышка, минздрав региона и власти республики были вынуждены искать замену заболевшим медикам.
Об этом: В больнице Ардона в Северной Осетии заразились коронавирусом 30 медиков
Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС России провести на территории Дагестана масштабные мероприятия по санитарной обработке в связи со сложившейся в регионе сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
Читайте также: Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку
23 человека заразились коронавирусом после контакта с парикмахером в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом сообщили 18 мая на брифинге в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: Под Белгородом от парикмахера заразились коронавирусом 23 человека
В Оренбургской области с 18 мая возобновили свою работу отделы абонемента в библиотеках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона.
Читатели допускаются в библиотеки только при наличии средств индивидуальной защиты — маски и перчаток. В учреждениях культуры, в свою очередь, обязаны использовать антисептические средства.
В минкульте отметили, что для книг, принимаемых от населения, создана специальная комната. В ней издания будут хранить пять дней, только после этого книги вернутся на полки в отделах абонемента.
Читайте также: В Оренбуржье возобновили работу отделы абонемента в библиотеках
Выпускники екатеринбургских школ проведут последние звонки в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования города.
Такая рекомендация была дана министерством образования Свердловской области. В департаменте поддержали данные меры безопасности, которые позволят предотвратить вспышки COVID-19.
«Так как каждая школа является отдельным юридическим лицом, их руководители самостоятельно примут решение», — уточнили чиновники.
Читайте подробнее: Последние звонки в школах Екатеринбурга пройдут в онлайн-режиме
Горячая линия для медицинских работников открыта в Следственном управлении Следственного комитета России по Смоленской области для медицинских работников.
Подробности в материале: В Смоленской области СК открыл горячую линию для медработников
Гигиенические маски производят 24 предприятия Белгородской области. Они ежедневно отшивают 70 тысяч изделий, сообщил на брифинге 18 мая заместитель губернатора, начальник департамента экономического развития региона Олег Абрамов.
Об этом: В Белгородской области ежедневно шьют по 70 тысяч масок
Открытие госпиталя на 200 коек для больных с COVID-19 в Сургуте породило фейк о летящих из Таджикистана в Югру заражённых коронавирусом людях. Об этом сообщает «СургутинформТВ».
Об этом: В Югре опровергли информацию о двух самолётах с «ковидными» из Таджикистана
Фельдшер Руднянской районной больницы пожаловалась на горячую линию СУ СКР по Смоленской области на нарушения при начислении надбавок за работу с коронавирусом. Об этом сообщили 18 мая в пресс-службе Смоленского СУ СКР.
«Сегодня на прямую телефонную линию с руководителем следственного управления СКР по Смоленской области обратилась фельдшер Руднянской районной больницы, которая пожаловалась на частичную невыплату доплат за работу в условиях распространения коронавируса COVID-19», — уточнили в ведомстве.
Подробности в материале: Смоленский СК проверяет жалобы медиков на невыплату надбавок
Введение штрафа за отказ от тестирования на наличие SARS-CoV-2 противоречит ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Читайте также: Можно ли принудить жителей сдать тест на SARS-CoV-2 без санкций санврача
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 мая попросил руководителей медицинских учреждений проконтролировать выплаты медработникам.
Подробности в материале: Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам
В Ингушетии продолжает расти число умерших пациентов с COVID-19. По данным интернет-газеты «Ингушетия», к 18 мая их число уже достигло 37 человек. Республика занимает пятое место в России по количеству летальных исходов после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижегородской области, сообщили в федеральном оперативном штабе.
Читайте также: В Ингушетии число смертей пациентов с COVID-19 выросло до 37
Петербургские власти полагают, что недовольным пациентам временного госпиталя в ангаре выставочного комплекса «Ленэкспо» «требуется время» для «оптимальной настройки». Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Смольного.
Читайте подробнее: Пациентам «Ленэкспо» нужно время, чтобы привыкнуть, считают в Смольном
Президент России Владимир Путин обратился к дагестанцам в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. Глава государства призвал жителей республики соблюдать предписанные специалистами меры безопасности и заверил, что региону будет оказана вся необходимая помощь.
Читайте также: У меня особое отношение к Дагестану: Путин обратился к жителям республики
Вспышка коронавируса произошла в больнице Ракитянского района Белгородской области, утверждают местные жители. В правительстве региона подтвердили закрытие нескольких отделений больницы.
Читайте подробнее: СМИ: в Белгородской области коронавирус поразил ещё одну больницу
Пандемия коронавируса наглядно показала уязвимость курортной отрасли Крыма. Не менее острой для российского полуострова остаётся проблема водообеспечения.
Читайте подробнее: Экономику Крыма нужно срочно переориентировать — политолог
27 вахтовиков из Якутии прилетели в Челябинск. Об этом написал в инстаграм губернатор области Алексей Текслер.
Об этом: В Челябинск из Якутии прилетела третья партия вахтовиков
Представления внесены двум руководителям учреждений здравоохранения в Белгородской области. В прокуратуре выявили нарушения при выплате стимулирующих надбавок медицинским работникам, работающим с пациентами у которых выявлен коронавирус, сообщили 18 мая в пресс-службе региональной прокуратуры.
Подробности в материале: В Белгородской области двум главврачам медучреждений внесли представления
В Госдуме уверены, что президент РФ Владимир Путин не оценит негативно работу губернатора Дагестана Владимира Васильева.
Подробности в материале: В Госдуме не ждут негативной оценки Путиным работы главы Дагестана
В городской клинической больнице № 31 в Петербурге, которая не перепрофилирована на лечение COVID-19 и продолжает приём «обычных» пациентов, за время эпидемии заразились коронавирусной инфекцией 42 медика, один из них скончался.
Об этом: В петербургской больнице, не лечащей COVID-19, заразились 42 медика
Водители автомобилей скорой помощи получат стимулирующие выплаты вместе с медиками. Об этом сообщил 18 мая премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по теме выплат.
Об этом: Водители всех российских скорых получат стимулирующие выплаты
Медицинские работники в Республике Алтай, участвующие в борьбе с коронавирусом, получили стимулирующие выплаты за апрель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона, всего на эти цели направлено более 15 млн рублей.
Читайте также: Алтайским медикам выплатили более 15 млн рублей
На трое суток арестован житель Иркутской области, сбежавший из обсерватора в Сочи, сообщили 18 мая в пресс-службе краевого суда.
Читайте также: В Сочи мужчина за побег из обсерватора получил трое суток ареста
Правительство РФ утвердило перечень заболеваний, при которых на фоне заражения коронавирусом медикам выплатят более 68 тыс. рублей страховых выплат. Об этом сообщил 18 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Об этом: Утверждён перечень заболеваний, при которых медикам выплатят 68 тыс. рублей
В Саратовской области медицинское наблюдение установлено за 4131 пациентом, снято с учета 7738 человек. Показатель заболеваемости коронавирусом по области — 77,5 на 100 тыс. человек, по России — 192,0. На амбулаторном лечении в регионе находятся 649 пациентов. 717 человек получают помощь в стационарах, из них у 597 — пневмония, обусловленная коронавирусом. На кислородной поддержке находится 91 человек, 42 пациента — на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких).
Подробности в материале: В Саратовской области под наблюдением врачей остаются более 4 тыс. человек
В Бурятии коронавирус выявили у 31 курсанта Михайловской военной артиллерийской академии Петербурга. Молодые люди приехали в регион к семьям на каникулы.
Читайте подробнее: У петербургских курсантов, убывших в Бурятию на каникулы, нашли коронавирус
Каждый аппарат ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода обошёлся бюджету Волгоградской области в 2,362 млн рублей. При этом другие регионы закупили оборудование на 500 тысяч рублей дешевле.
Читайте также: В Волгоградской области переплатили за аппараты ИВЛ по полмиллиона рублей
В Ростовской области одна из девяти лабораторий, куда на исследование поступают тесты на SARS-CoV-2, получит почти 55 млн рублей из региональной казны.
Подробности в материале: Одна из девяти лабораторий в Ростовской области получит 55 млн рублей
Пять пациентов с подозрением на коронавирус скончались в больницах Ивановской области за последние сутки. Об этом сообщил на брифинге 18 мая руководитель департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
Об этом: В Ивановской области за сутки умерли 5 человек с подозрением на SARS-CoV-2
В Республике Крым до конца 2020 года продлят льготы на бесплатный проезд для медиков и соцработников. Об этом 18 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте также: Медикам Крыма продлили льготы в общественном транспорте
Дистанционно оформленные безработные в Казани получили пособия на сумму 30 млн рублей, в том числе на детей выплачено 1 млн 332 тыс. рублей.
Об этом: В Казани безработным выплатили пособия на сумму 30 млн рублей
В Петербурге ожидают очередной эвакуационный рейс с соотечественниками из Болгарии и Румынии. В аэропорту «Пулково» самолет «Аэрофлота» приземлится в 18:31 мск.
Об этом: В Петербурге принимают авиарейс с соотечественниками из Болгарии и Румынии
Обязательное тестирование на коронавирус проводят всем призывникам весенней кампании в Волгоградской области. Анализы у будущих солдат берут дважды, сообщили 18 мая в пресс-службе администрации региона.
Подробности в материале: В Волгоградской области призывников тестируют на коронавирус
Следственное управление СКР по Удмуртии принимает сообщения о полной или частичной невыплате медицинским работникам надбавки за работу с пациентами с подтверждённым заражением коронавирусом.
Подробности в материале: Управление СКР по Удмуртии принимает сообщения о невыплатах медикам
В логистической компании, которая развозит товар 632 магазинам сети «Красное и белое» на территории Свердловской области, подтверждено 136 случаев COVID-19. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.
Об этом: В логистической компании сети алкомаркетов подтвердили 136 случаев COVID-19
В Пензенской области в связи с распространением коронавируса ООО «Производственная лаборатория средств для шугаринга» начало производство кожных антисептиков.
Об этом: В Пензе начали производство карманных антисептиков для рук
В Ростовской области сотрудников госпиталя для пациентов с коронавирусом, развёрнутого в Волгодонске, обеспечат средствами индивидуальной защиты.
Подробности в материале: В Ростовской области волгодонских медиков обеспечат средствами защиты
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество азербайджанцев, которые не могут выехать домой из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии.
Подробности в материале: Путин и Алиев обсудили ситуацию с гражданами Азербайджана в Дагестане
Около 80 обращений из разных медицинских учреждений Ивановской области поступило в региональный департамент здравоохранения с 16 мая.
Читайте также: В Ивановской области 80 медиков сообщили о проблемах с получением надбавок
Концерн «Аксион» получил регистрационное удостоверение на производство аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). К июню текущего года техника будет запущена в производство.
Подробности в материале: В Удмуртии к июню запустят производство аппаратов ИВЛ
В Ростовской области строительство инфекционной больницы займёт около семи месяцев. Больницу построят неподалёку от Щепкинского леса — на территории Аксайского района.
Читайте подробнее: В Ростовской области определили сроки строительства инфекционной больницы
Власти Севастополя должны закупить на этой неделе тесты на наличие новой коронавирусной инфекции.
Читайте также: Севастополь ждёт новые тесты на коронавирус
В Минздраве России заявили об отсутствии связи между резус-фактором крови и восприимчивостью человека к коронавирусу.
Подробности в материале: Минздрав: восприимчивость к коронавирусу не зависит от резус-фактора крови
У работников центра торговли «Атлант», расположенного в посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области, выявили коронавирус. Пока официального подтверждения появившейся информации нет.
Подробности в материале: В Ростовской области у работников рынка «Атлант» выявлен SARS-CoV-2
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил большинство ограничений, введённых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом глава региона заявил в Instagram.
Были сняты запреты, связанные с работой медицинских организаций. В частности, восстанавливается плановый приём во всех больницах, также могут работать частные клиники и косметологии.
Работу торговых центров, магазинов и предприятий общепита в регионе не разрешили, хотя ранее ожидалось, что они начнут работу уже 19 мая 2020 года.
Продлевается обязанность носить маски в общественных местах и общественном транспорте. Граждан от 65 лет просят соблюдать изоляцию.
Об этом: В Свердловской области продлили «режим самоизоляции» по коронавирусу
В Оренбуржье за сутки, по состоянию на 18 мая, выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в 28 случаях коронавирус выявлен у граждан на въезде на территорию области, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день в регионе выявлено в общей сложности 1 535 носителей коронавируса.
Читайте подробнее: В Оренбуржье выявили ещё 65 носителей SARS-CoV-2
В Свердловской области продлены ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.
Читайте подробнее: Свердловский губернатор продлил карантин до 25 мая
В Свердловской области продлена обязательная изоляция граждан старше 65 лет. Об этом губернатор Евгений Куйвашев написал в инстаграм.
Подробности в материале: Пожилым свердловчанам продлили обязательную изоляцию
В еще одном хостеле для трудовых мигрантов в Ленинградской области выявлен очаг заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 18 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказали в комитете по здравоохранению Ленинградской области.
Читайте подробнее: Еще в одном хостеле для рабочих в Ленобласти найден очаг коронавируса
Ведённые в Свердловской области из-за коронавируса ограничения продлены из-за вспышки COVID-19 в логистической фирме сети алкомаркетов «Красное и белое». Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.
Читайте подробнее: Свердловский губернатор назвал причину продления ограничений
Сотрудники скорой помощи погрузили мужчину с высокой температурой, работающего в здании администрации Екатеринбурга. Об этом заявил пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.
Как передаёт ЕАН, заболевший гражданин не является чиновником. Он работает в одной из структур, которая находится в здании ратуши. Причину госпитализации пресс-секретарь не сообщает, чтобы не разглашать медицинскую тайну.
«Но это не связано с коронавирусом», — сказала Мкртчян.
Читайте подробнее: Из мэрии Екатеринбурга увезли мужчину с высокой температурой
В Карачаево-Черкесии режим самоизоляции продлится до 24 мая. Такое решение было принято сегодня, 18 мая, в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Продление режима обусловлено наличием риска распространения инфекции из-за продолжающегося ежедневного роста числа пациентов с COVID-19, объяснил решение штаба глава республики Рашид Темрезов.
Читайте также: В Карачаево-Черкесии вновь продлили режим самоизоляции
В Тамбовской области работники здравоохранения «в полном объёме» получили стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Читайте также: Тамбовские медики получили стимулирующие выплаты в полном объёме
В Свердловской области снова начнут работу стоматологические косметологические клиники. Поправки в указ о режиме повышенной готовности были внесены 18 мая.
Об этом: В Свердловской области открываются стоматологии и косметологические клиники
Более 13 млн рублей выплачено работникам медицинских организаций Орловской области после вмешательства прокуратуры региона, об этом ИА REGNUM сообщила 18 мая старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.
Читайте подробнее: Орловские власти выплатили медикам 13 млн рублей после проверки прокуроров
В Чечне от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще один пациент. Таким образом, по данным главы минздрава республики Эльхана Сулейманова на 20:00 18 мая, число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 11.
Подробности в материале: В Чечне число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 11
Вспышка заражения коронавирусом подтверждена в геронтологическом центре «Вишенки» в Смоленске, об этом сообщила 18 мая пресс-служба администрации региона.
«Всего из «Вишенок» в медицинские учреждения были госпитализированы 40 человек. По состоянию на сегодняшний день у девяти из них [из числа проживающих] был подтвержден COVID-19. Кроме этого, положительные результаты обнаружены еще у одного постояльца, который находится в так называемом лазарете Центра, а также 52 сотрудников — они находятся на самоизоляции. Работа по проведению тестирований на коронавирус продолжается», — сообщила на оперативном совещании с главой региона 18 мая заместитель губернатора Вита Хомутова.
Читайте подробнее: В Смоленске в геронтологическом центре выявлена вспышка SARS-CoV-2
Клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в середине июня, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Читайте также: Названы сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в России
Татьяна Конашенкова уволена с поста руководителя департамента по социальному развитию Смоленской области после вспышки заражения коронавирусом в геронтологическом центре «Вишенки».
Об этом: Начальник департамента соцразвития Смоленской области уволена
Россия считает, что ВОЗ играет важнейшую роль в международных усилиях по борьбе с пандемией коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Об этом: Россия выступает за укрепление лидерства ВОЗ в сфере здравоохранения
Коронавирусная инфекция по состоянию на 18 мая выявлена у 1635 российских военнослужащих, сообщают в Минобороны.
Об этом: Коронавирус выявлен у 1635 российских военнослужащих
Прокуратура Ямала организовала проверку по информации в СМИ о том, что больной COVID-19 студент многопрофильного колледжа работал доставщиком пиццы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как сообщает Ura.ru, в пиццерии подтвердили болезнь сотрудника. Однако отметили, что с началом действия ограничений по коронавирусу работники проходят температурный фильтр, при подозрении на заболевание их не допускают до работы.
Об этом: Прокуратура Ямала проверит пиццерию, где работал больной COVID-19 студент
В Саратовской области вновь запретили занятия спортом на улице и прогулки. Необходимость вернуть запрет объясняется ростом числа носителей коронавируса
Читайте также: В Саратовской области вновь запретили прогулки и занятия портом на улице
До настоящего момента в Саратовской области COVID-19 стал причиной смерти 11 человек, в числе которых шестимесячный младенец.
Читайте также: В Саратовской области скончался шестимесячный младенец с коронавирусом
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме
Читайте также: США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и заслуженный тренер РФ Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в московской больнице. Об этом 18 мая сообщил журналистам источник, близкий к ситуации.
Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией в больницу города Москвы. Позднее он перенёс инсульт и неделю находился в коме.
Вологодские власти сделали перерасчет выплат медикам после заявления президента. За март и апрель пришлось доначислить 4,4 млн рублей.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что эпидемия коронавирусной инфекции в городе пока продолжается и даже усугубляется значительным ростом количества случаев внебольничной пневмонии.
Подробности в материале: Губернатор Петербурга заявил о высокой заболеваемости COVID-19 и пневмонией
Всемирная организация здравоохранения не давала никаких рекомендаций России по борьбе с распространением коронавируса, поскольку властями страны были предприняты все необходимые меры по сдерживанию эпидемии, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
Подробности в материале: В ВОЗ прокомментировали меры России по борьбе с эпидемией коронавируса
Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца выявлено заражение коронавирусом, его состояние тяжёлое.
Об этом: Хабиб Нурмагомедов подтвердил заражение коронавирусом у его отца
Уровень циркуляции коронавируса среди населения в Москве и Московской области за неделю сократился в 4−5 раз, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Читайте также: В Роспотребнадзоре заявили о резком снижении уровня циркуляции коронавируса
Социальная сеть TikTok передаёт Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики» более 20 млн рублей для закупки средств индивидуальной защиты и медикаментов для российских медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба российского офиса TikTok.
Подробности в материале: TikTok направит более 20 млн рублей на борьбу с COVID-19 в России
Востребованность выплат на детей от трех до 16 лет в первый день после их анонсирования стала неожиданной для министерства труда и социальной защиты России, заявил 18 мая глава ведомства Антон Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале.
Читайте подробнее: Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
В Москве за прошедшие сутки скончался 71 пациент, у которых был подтверждён COVID-19. Об этом 19 мая сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: За прошедшие сутки в Москве скончался 71 человек с COVID-19
Уровень циркуляции коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве среди населения упал в 4−5 раз — Роспотребнадзор.
Об этом: Циркуляция коронавируса в столице снизилась — Роспотребнадзор
Эпидемиологическая ситуация в России, вызванная распространением нового коронавируса, может улучшиться в июле 2020 года, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.
Об этом: В Минздраве России ожидают улучшения ситуации с коронавирусом в июле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который недавно был госпитализирован в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
Подробности в материале: Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья своего отца
В Сургутском районе Югры введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19. Глава ХМАО Наталья Комарова подписала постановление об ужесточении режима в посёлках Лянтор, Нижнесортымский и Федоровский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На этих территориях за неделю отмечен рост случаев заражений новой коронавирусной инфекцией. С 19 мая здесь приостанавливается работа детских садов, предприятий бытовых услуг и магазинов, торгующих непродовольственными товарами, за исключением товаров первой необходимости.
На предприятиях, приостановление работы на которых невозможно, в помещениях одновременно могут находиться не более 10 человек, с обязательным соблюдением масочного режима и социальной дистанции не менее 1,5 метра.
Подробности в материале: Власти Югры ввели ограничения в трёх посёлках Сургутского района
В самом крупном городе Югры, в Сургуте, в связи с эпидситуацией по коронавирусу отменён основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников, единый госэкзамен для одиннадцатиклассников (ЕГЭ) пройдёт позже обычного, последние звонки в общеобразовательных учреждениях состоятся в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Читайте также: В самом крупном городе Югры определились с ОГЭ, ЕГЭ и последним звонком
В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1015. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 42 новых случая. Из них пять человек прибыли из других регионов, шесть — из числа вахтовиков, четверо — из очага в городской больнице. Все остальные контактировали с заражёнными.
Об этом: В Бурятии число заражённых коронавирусом превысило тысячу человек
В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 82. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен один новый случай.
Подробности в материале: В Горном Алтае за сутки выявили новый случай заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Приморье список носителей коронавируса пополнился 63 новыми выявленными случаями.
Подробности в материале: В Приморье умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Ульяновской области в мае—июне для школьников, которые с мая находятся на каникулах, организуют 376 онлайн-смен в образовательных учреждениях.
Читайте также: Для школьников Ульяновской области организуют новый формат занятости
В Югре уникальная плавучая поликлиника на базе теплохода «Николай Пирогов» начнёт курсировать по отдалённым районам Ханты-Мансийского автономного округа раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центра профессиональной патологии.
На теплоходе оборудованы кабинеты лучевой диагностики и малая операционная. Сельские жители смогут пройти флюорографию, маммографические и ультразвуковые обследования, специализированные и лабораторные исследования, в том числе и на новую коронавирусную инфекцию.
Читайте подробнее: Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» отправится в сёла Югры раньше срока
Начало туристического сезона в Горном Алтае будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил глава региона Олег Хорохордин на совещании с представителями отрасли.
Читайте подробнее: Власти Алтая не будут торопиться с открытием туристического сезона
В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом: Якутия подходит к тысячному рубежу по выявленным носителям коронавируса
В столице Чувашии продолжают учёбу школьники 9−11-х классов, для остальных последние уроки прошли 15 мая. Последний звонок для ребят пройдёт в онлайн-режиме 22 мая.
Читайте подробнее: Последний звонок для чебоксарских школьников будет виртуальным
Кемеровские медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получили дополнительные суммы после изменения порядка федеральных выплат, заявили в региональном правительстве.
Об этом: Власти Кузбасса рассказали, какие выплаты по COVID-19 получили медики
В летний сезон у жителей Югры возник вопрос, могут ли комары и мошки стать разносчиками коронавируса. На животрепещущий вопрос «СургутинформТВ» ответил профессор кафедры биологии и биотехнологии Сургутского государственного университета Владимир Стариков.
Отмечается, что в Китае проводились исследования передачи нового коронавируса через укусы насекомых. Такая вероятность была исключена. Сургутские учёные поддерживают мнение китайских коллег.
Подробности в материале: Учёный из Югры отрицает вероятность заражения коронавирусом от комаров
В Магаданской области за минувшие сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: На Колыме выявили более 200 носителей коронавирусной инфекции
Кемеровское предприятие «Мебель-СПВ» начало производить оборудование для обеззараживания воздуха в местах большого скопления. Рециркулятор УФ-бактериальный можно использовать в лечебных учреждениях, школах, детских садах, административных помещениях и общественных учреждениях, сообщили в администрации региона.
Читайте также: В Кузбассе запустили выпуск оборудования для обеззараживания воздуха
Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
Об этом: Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
В посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края военнослужащие Центрального военного округа установили мобильный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте подробнее: На севере Красноярского края экстренно развернули военный госпиталь
В Бурятии выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а общее число случаев заражения достигло 1015. Об этом 19 мая сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: В Бурятии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом
На Камчатке скончался третий пациент с коронавирусом. Всего в регионе выявлено 515 носителей SARS-CoV-2.
Об этом: На Камчатке скончался третий пациент с коронавирусом
В Туве ежедневно проводится 700 лабораторных исследований на коронавирус. По мнению главы республики Шолбана Кара-оола, этого недостаточно, поэтому специалисты ведут работы по наращиванию объёмов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Туве удвоят количество тестирований на коронавирус
Всего в Хакасии по состоянию на 19 мая коронавирус выявлен у 667 человек.
Читайте подробнее: В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Республику Алтай ежегодно посещают более 2 млн туристов, из которых на июнь обычно приходится около 300 тыс. Но власти региона считают, что это число может вырасти в 2020 году, учитывая отсутствие доступа на заграничные курорты у граждан России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.
Читайте также: В Горном Алтае ждут в июне увеличения туристического потока
Уже после трагедий в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где загорелись аппараты ИВЛ, Уральский приборостроительный завод объявил срочную закупку у единственного поставщика 112 200 микросхем китайского производства. Данная продукция будет использована для дальнейшего производства этого медоборудования.
Подробности в материале: Своего только шильдик? Поставщик сгоревших аппаратов ИВЛ закупается в Китае
В ямальском городе Муравленко до 23 мая закрыто родильное отделение городской больницы. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
Рожениц будут отправлять в перинатальный центр Ноябрьска. Главный врач медучреждения сообщил изданию, что внутрибольничного заражения нет, тесты на SARS-CoV-2 у медперсонала отрицательные. Коронавирус обнаружен у одного сотрудника, который находится в отпуске с 9 мая.
Подробности в материале: В ямальском городе из-за коронавируса закрыли родильное отделение
В условиях пандемии коронавируса, которая сказывается на доходах чебоксарцев, столичные чиновники планируют ввести лимит поездок по проездным билетам на общественном муниципальном транспорте. Соответствующий проект опубликован на сайте администрации Чебоксар.
Об этом: Чебоксарские чиновники хотят ввести лимитированные проездные
В Кемеровской области за сутки выявили ещё девять случаев заражения коронавирусом. Такие данные на 11:00 (время местное) сегодня, 19 мая, приводит телеграм-канал «Цивилев. Live».
Читайте подробнее: Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Кузбассе
Коронавирус выявили у сотрудника министерства природных ресурсов и экологии Хакасии. Об этом сообщили 19 мая в республиканском правительстве.
В связи с этим пять сотрудников министерства отправлены на самоизоляцию, в том числе министр природных ресурсов и экологии Хакасии.
Читайте подробнее: У сотрудника минприроды Хакасии выявили коронавирус, министр — на изоляции
В Пермь вечером 18 мая вернулась еще одна группа вахтовиков из Якутии, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
У всех 35 пермяков, которые работали вахтовым методом на Чаядинском нефтегазовом месторождении, в Якутии по месту работы были взяты анализы на коронавирус. Получены отрицательные результаты.
На борту самолета в пермском аэропорту вахтовики прошли медосмотр и отправлены в обсервацию на двухнедельный карантин. Их ждет обязательная повторная проверка на SARS-CoV-2.
Читайте также: В Пермь вернулась вторая группа вахтовиков из Якутии
В Приангарье за сутки выявили сразу 48 новых носителей SARS-CoV-2. Такие данные на утро 19 мая приводит оперативный штаб региона. Всего в Иркутской области положительные тесты подтвердилась уже в 746 случаях.
В Туве количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 407. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за прошедшие сутки выявлено 56 новых случаев.
Читайте также: В Туве подтвердили более 400 случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае в указ о мерах по предотвращению распространения коронавируса внесены уточнения. Согласно им? смягчения режима самоизоляции не касаются граждан, чей возраст старше 65 лети, и граждан с хроническими заболеваниями, сообщает краевой оперштаб по борьбе с COVID-19.
Врио губернатора Дмитрий Махонин отметил, что было большим упущением не прописать эти детали сразу, так как повышались риски заболевания отдельных групп граждан.
Внесенные в документ коррективы предусматривают режим строгой самоизоляции для пожилых людей на всех трех этапах изменения ограничений в регионе.
Читайте также: В Прикамье вновь ужесточили режим самоизоляции для пожилых людей
Алтайский спортивный праздник Эл Ойын в 2020 году отменён. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай, решение связано с запретом на проведение любых массовых мероприятий в связи с угрозой коронавируса.
Об этом: Традиционный алтайский праздник Эл Ойын перенесли на год
Оптимизация не только медицинской, но и социальной сферы «подложила свинью» гражданам России при возникновении эпидемии коронавируса. В стране было сокращено огромное количество социальных работников, и сейчас их катастрофически не хватает. Система выявления страждущих отсутствует. Руку помощи протянули волонтёры, но и они не всегда успевают помочь, а местные сообщества не формируются: привычку интересоваться нуждами пожилых соседей сохранили немногие.
Но если люди в твёрдом уме, не инвалиды, могут заявить о своих нуждах и проблемах, то маломобильные пожилые, одинокие старики, особенно в условиях жёстких карантинных мероприятий, обречены на смерть.
Разве можно передать словами то, что пережили, прежде чем умереть от голода и болезней, пожилая женщина, у которой не осталось сил ухаживать, и её прикованный к постели сын? И это произошло не где-нибудь в сельской глубинке, а в Москве, сердце России! Приболело её сердечко, если доктору наук, профессору РУДН Ирине Карабулатовой — инвалиду первой группы, у которой нарушено 90% двигательных функций и которая уже год не выходила из дома — предложили заплатить штраф за отсутствие мобильного приложения.
Историй, когда больным людям из-за сбоев в приложении «Социальный мониторинг» теперь пачками приходят уведомления о штрафах, — очень много. И вместо лечения и восстановления они теперь вынуждены доказывать, что «не верблюды». А всё потому, что интересы таких людей изначально не были учтены. Как решить эти проблемы, что требуется от государства? На эти и другие вопросы корреспонденту ИА REGNUM ответил эксперт ОНФ, генеральный директор некоммерческой организации «Национальный центр проблем инвалидности», президент Ассоциации предприятий реабилитационной индустрии АлександрЛысенко.
Подробности в материале: COVID-19: обречённые на смерть
В Якутии следственные органы начали доследственные проверки по сообщениям в СМИ и соцсетях о невыплатах стимулирующих доплат медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом.
Об этом: В Якутии начались проверки по факту невыплат стимулирующих медработникам
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Якутии за последние сутки увеличилось на 45 и теперь составляет 914. Об этом 19 мая на ежедневном брифинге оперативного штаба рассказал глава республики Айсен Николаев.
Читайте также: Количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Якутии превысило 900
В алтайском городе-курорте Белокурихе появился первый носитель SARS-CoV-2. Информацию об этом подтвердили сегодня, 19 мая, в пресс-службе мэрии. Известно, что положительный тест был получен у пациентки, которая проходит лечение на базе 5-й городской больницы в Барнауле.
Читайте также: Первый носитель коронавируса выявлен Белокурихе
Эпидемия, объявленная в связи с распространением коронавируса, закончится в России, когда количество активных случаев станет равно нулю, сообщила 18 мая доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева в интервью «Парламентской газете».
Читайте подробнее: Учёный объяснила, при каком условии эпидемию будут считать завершившейся
Общее количество выявленных та территории Приморского края случаев инфицирования новым коронавирусом за минувшие сутки возросло на 63 и теперь составляет 1402. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
Читайте подробнее: Число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Приморье превысило 1,4 тысячи
В Пензенской области подтверждена смерть 12-го пациента, причиной смерти которого стал коронавирус. Скончавшийся мужчина 1953 года рождения имел ряд сопутствующих заболеваний, сообщила 18 мая руководитель пресс-службы губернатора региона Дина Черёмушкина.
Подробности в материале: В Пензенской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
Вывозной рейс из Бангкока авиакомпании «Россия» ранним утром 19 мая приземлился в аэропорту Владивостока. На борту самолёта — 408 человек, половина из которых — приморцы.
Об этом: Более 400 россиян вернулись на родину из Таиланда одним рейсом
В Новосибирской области за сутки выявили ещё 76 случаев заражения коронавирусом, из больниц выписали 54 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«Скончались два человека: мужчина и женщина, им было 63 и 62 года», — уточняется в оперативном сообщении.
Подробности в материале: Новосибирский оперштаб сообщил о смерти ещё двух пациентов с коронавирусом
Группа пермяков вернулась домой из Узбекистана. Восемь человек прилетели из Ташкента в Казань, а затем на автобусах приехали в Пермь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края.
Пермяки, находясь в Узбекистане, обратились к врио губернатора Прикамья через соцсети с просьбой оказать помощь в возвращении домой.
Группа пермяков уже находится в Перми. Их разместили в лечебном учреждении на двухнедельный карантин. У всех прибывших граждан взяты анализы на коронавирус.
Об этом: Пермяки, застрявшие в Узбекистане из-за пандемии COVID-19, вернулись домой
Карантинные меры, призванные не допустить распространения коронавирусной инфекции в России, сыграли свою роль, и критических вспышек заболевания уже не будет. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в передаче «Док-ток» на Первом канале.
«Карантинное окно сыграло уже свою роль», — заявила инфекционист.
Читайте также: Инфекционист: критических вспышек COVID-19 в России не будет
В Саратовской области начали перечислять страховые выплаты врачам, которые заразились коронавирусом при работе с пациентами. Семь медицинских работников получили страховку на общую сумму 481,7 тыс. рублей.
Об этом: Семеро саратовских врачей получили страховку за заражение COVID-19
В Алтайском крае, где выявили уже более 1000 носителей коронавируса и продолжают ежедневно выявлять десятки новых, сложилась парадоксальная ситуация. Первые лица Алтайского края и его столицы, введя масочный режим, сами не спешат его соблюдать, передает корреспондент ИА REGNUM.Особенно цинично выглядит недавнее заявление барнаульского сити-менеджера Вячеслава Франка, который, как следует из официального сообщения мэрии Барнаула, поручил в ближайшее время проработать комплекс мер по обязательному соблюдению жителями города масочного режима.
«Первостепенным здесь, конечно, остается самодисциплина граждан, но и предприятия, работа которых связана с прямым контактом с населением, должны побуждать людей к его соблюдению», — сказал он.
Фото — пресс-центра барнаульской мэрии.
Об этом: «Выдайте мэру маску!»: алтайские власти не спешат соблюдать масочный режим
Три новых случая смерти пациентов с COVID-19 зарегистрированы на Ставрополье. По состоянию на утро 19 мая в крае скончался уже 31 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.
Подробности в материале: На Ставрополье скончались еще три пациента с COVID-19
В Новосибирской области составлено и направлено в суд уже 1146 протоколов по разным статьям за нарушения режима самоизоляции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже превышает 3,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Читайте подробнее: Сумма штрафов за нарушения изоляции новосибирцами превысила 3,5 млн рублей
В Челябинской области ещё один человек умер от ковидной пневмонии. Об этом сообщает южноуральский минздрав.
Женщине было 78 лет. Она скончалась в последние сутки.
Подробности в материале: Ещё одна челябинка умерла от ковидной пневмонии
Власти Дагестана уточнят число медицинских работников, умерших в регионе от пневмонии и после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом накануне, 18 мая, в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава республики Владимир Васильев.
Читайте подробнее: В Дагестане уточнят число медиков, умерших во время пандемии
Весьма изобретательно подошли к реализации аптечной продукции в Приангарье. Местные антимонопольщики выяснили, что провизоры продавали защитные маски только при условии покупки другого товара, даже если этот товар покупателю и не был нужен.
Читайте подробнее: В иркутской аптеке маски продавали в нагрузку с лекарствами
В Челябинской области к утру 19 мая подтверждено 1885 случаев COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
Из них 81 пациент был выявлен за последние сутки. Выписали 51 человека.
Подробности в материале: В Челябинской области подтверждён 81 случай COVID-19
Работу пляжей запретили до полного снятия режима повышенной готовности в Ивановской области, об этом сообщила пресс-служба облправительства. 18 мая поправки в указ внёс губернатор Станислав Воскресенский.
Читайте также: В Ивановской области пляжи закрыли до отмены режима повышенной готовности
В Москве волонтёры-медики в условиях распространения коронавирусной инфекции помогают проводить КТ-исследования, передаёт 19 мая корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Волонтёры-медики в Москве помогают в проведении КТ-исследований
Медработники, борющиеся с распространением коронавируса в Иркутской области, получили стимулирующие выплаты за апрель в полном объёме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как отмечается, исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев поручил сделать перерасчёт выплат в соответствии с изменениями в постановление правительства РФ от 12 мая. Ранее предполагалось, что выплаты медики получат за фактически отработанное с больными время. После внесения поправок фактор времени не учитывается.
Об этом: Иркутские медики, борющиеся с коронавирусом, получили стимулирующие выплаты
В министерстве здравоохранения Новосибирской области опровергли информацию о том, что сотрудникам больницы №12 города Новосибирска не хватает средств индивидуальной защиты.
Ранее информация об этом появилась в некоторых региональных СМИ. Одна из пациенток больницы №12 опубликовала в интернете фотографию врача, на ногах которого вместо бахил были надеты мусорные пакеты.
Подробности в материале: Новосибирский минздрав объяснил пакеты на ногах медиков вместо бахил
Лекарственное средство от малярии гидроксихлорохин не оказывает существенного влияния на пациентов с легкой или средней формой коронавирусной инфекции, а приносит больше побочных эффектов. К такому выводу пришли врачи шанхайской больницы «Жуйцзинь» на основании проведённого исследования. Об этом 19 мая сообщает Shanghai Daily.
Подробности в материале: Гидроксихлорохин малоэффективен при лечении COVID-19 — учёные
85 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперштаб 19 мая.
Читайте также: В Тамбовской области подтверждено более 2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В Москве заразились коронавирусом два федеральных судьи и два сотрудника аппарата Мосгорсуда.
Подробности в материале: Сотрудники аппарата Мосгорсуда заразились коронавирусом
Помощь гражданам, чьи трудовые права в период пандемии были нарушены, оказывают эксперты Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ), присоединившегося к акции #МыВместе. Об этом сообщил координатор Бюро расследований ОНФ Антон Гетта.
Читайте подробнее: Юристы Бюро расследований ОНФ подключились к акции #МыВместе
Круг выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае за последние сутки, 18 мая, расширился ещё на 44 человека. Как сообщает оперативный штаб региона, общее количество подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет уже 1014.
«Из всех случаев заболеваний 91 — завозные (2 — из-за рубежа), 710 случаев — по контакту с заболевшими. 137 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 219 — у заболевших ОРВИ, в 658 случаях — бессимптомное течение. В настоящее время 26 больных находятся в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще 39 пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести», — сказано в официальном сообщении.
Читайте также: В Алтайском крае выявили уже более 1000 носителей SARS-CoV-2
51 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Воронежской области за последние сутки, об этом 19 мая сообщил региональный оперштаб.
Читайте подробнее: В Воронежской области выявлен 51 новый носитель коронавируса
Пересчёт выплат, полагающихся медкам за работу с пациентами с коронавирусом по постановлению правительства РФ, произвели в Белгородской области. Стимулирующие надбавки получат 2652 человека, сообщает региональный оперативный штаб.
Читайте также: Белгородским медикам пересчитали «коронавирусные» выплаты
Билборды с фотографиями врачей появились в столице Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба главы республики.
По сообщению пресс-службы ведомства, конструкции с изображением врачей размещаются в городе в рамках реализации проекта «Герои нашего времени».
Читайте также: В Уфе появились билборды с изображениями врачей
В Кабардино-Балкарии в текущем году предстоящий праздник Ураза-байрам будут отмечать не так широко, как в обычно. Духовное управление мусульман республики приняло решение об отмене всех праздничных мероприятий и праздничной молитвы, сообщили в муфтияте.
Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии отменили праздничные мероприятия на Ураза-байрам
В Саратовской области по данным на 19 мая за сутки подтвердились 109 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 1980 человек. Выздоровели с начала эпидемии 518 человек, за последние 24 часа — 55 пациентов. Всего скончались 11 пациентов, среди них один шестимесячный младенец.
Об этом: В Саратовской области выявили 109 новых носителей коронавируса
Плановый консультативный и диагностический прием пациентов возобновлён в поликлиниках Воронежской области с 18 мая. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. Решение принято в рамках постепенного выхода региона из эпидограничений по новой коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: Воронежские поликлиники возобновили плановый приём пациентов
В алтайском городе — курорте Белокурихе, где вот уже второй месяц из-за мировой эпидемии коронавируса на карантин закрыли все санатории, складывается непростая социально-экономическое ситуация, усугубленная появлением первого носителя SARS-CoV-2. По свидетельству местного фотографа Виталия Джазатора, граждане, отчаявшись от безденежья, готовы даже заболеть COVID-19, чтобы получить, льготы и отсрочки. Об этом он написал на своей странице в Facebook:
«В городе куча людей без работы, многие вообще лишились всех доходов, со всех сторон жмут расходы. В крупных санаториях людям выплатили 2/3 от окладов за апрель, хоть чуть-чуть сняли напряжение. Тут брось спичку и полыхнёт. Огромное число людей живут только одной надеждой, что откроют курорт, что будет работа, что можно будет кормить семьи».
Подробности в материале: Ради кредитной отсрочки жители Белокурихи готовы заболеть COVID-19
Более 2,5 тысяч человек выздоровели в Москве от COVID-19. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Таким образом, число выздоровевших в столице превысило отметку в 31 тысячу человек.
23 новых случая заражения коронавирусом выявлено на территории Республики Калмыкия за последние сутки, об этом 19 мая сообщила главный эпидемиолог министерства здравоохранения Калмыкии Оксана Курдякова.
Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки выявлено 23 носителя коронавируса
Закрытые в конце марта 2020 года из-за пандемии коронавируса всесезонные горнолыжные курорты Северо-Кавказского федерального округа могут начать принимать туристов уже в начале лета. Такой прогноз сделали в компании «Курорты Северного Кавказа».
Об этом: Курорты Северного Кавказа готовятся открыть сезон в начале лета
Четыре тысячи защитных масок и две тысячи пар перчаток раздали гражданам в общественном транспорте в городе Уфе. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, на территории Уфы ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте является обязательным для водителей и кондукторов. В салонах общественного транспорта были размещена информация о том, что пассажирам также необходимо обязательно использовать маски и перчатки.
Подробности в материале: В общественном транспорте Уфы пассажирам выдали четыре тысячи масок
В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 19 мая, среди медиков выявлено 12 носителей SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день в регионе числится 159 медиков, заражённых коронавирусом.
Подробности в материале: В Прикамье коронавирусом заразились 159 медработников
Более 2 тыс. студентов заключили договоры об оплачиваемой работе в московских медучреждениях, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
Подробности в материале: В Москве более 2 тыс. студентов начали работать в медучреждениях
В аэропорт Кургана 19 мая прибыл спецрейс с 61 жителем Зауралья, работавшим вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Это жители 13 районов Курганской области, а также Кургана и Шадринска.
Все прилетевшие спецрейсом из Якутии вахтовики будут протестированы на коронавирусную инфекцию и пройдут 14-дневный карантин в обсерваторе, расположенном в селе Чумляк.
Об этом: В Курган прибыл борт с вахтовиками из Чаяндинского месторождения
В Карелии за минувшие сутки выявили восемь новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у одного ребенка. Также в республике зафиксирован второй летальный случай.
Читайте также: В Карелии сообщили о второй смерти от коронавирусной инфекции
Министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин во время встречи с работниками скорой помощи на главной подстанции города Кемерова объяснил, почему у медиков появились вопросы по доплатам за работу с пациентами с коронавирусом.
Подробности в материале: Глава минздрава Кузбасса пояснил, как распределяются выплаты по COVID-19
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), изготовленные в Швейцарии, в больницы Санкт-Петербурга, Омска и Нового Уренгоя для лечения пациентов с COVID-19 направила компания «Газпром нефть». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Читайте подробнее: «Газпром нефть» поставила в российские больницы аппараты ИВЛ
Всего в Омской области на сегодняшний день коронавирус выявлен у 652 человек.
Читайте также: В Омской области коронавирус выявлен ещё у 53 человек
Ростовским медикам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, выплатят надбавки, не дожидаясь дня зарплаты. При этом полноту выплат подвергнут тщательной проверке. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев.
Читайте также: В Ростовской области сократили до минимума срок начисления надбавок медикам
Число новых выявленных за прошедшие сутки носителей коронавируса на территории Новосибирской области составляет 76 человек. Об этом 19 мая сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Читайте также: В Новосибирской области выявили 76 зараженных SARS-CoV-2 за сутки
За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 13 тысяч 330 человек. Это почти в пять раз больше, чем результат предыдущего дня. Об этом показателе сообщает 19 мая городской оперативный штаб.
Читайте подробнее: За сутки в Петербурге на коронавирус проверили больше 13 тыс. человек
В Удмуртии по состоянию на 19 мая выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 458 случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В Удмуртии выявлено шестеро новых носителей коронавируса
Магаданская область из резервного фонда правительства РФ получит 21,7 млн рублей на дополнительный выплаты соцработникам, а также медицинскому, административному и техническому персоналу, изолированному внутри социальных учреждений вместе с проживающими в них колымчанами для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.
Читайте также: Колыма получит более 21 млн рублей на доплаты изолированным соцработникам
В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 267,7 тыс. человек, сообщили 19 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.
Подробности в материале: В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 267 тыс. человек
За сутки у четырёх жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 298 положительных тестов на новую инфекцию.
Читайте подробнее: «Хорошие новости» — в Крыму за сутки выявили четырёх носителей коронавируса
Вместе с гражданами России, застрявшими в Таиланде из-за пандемии коронавируса, спецрейсом «Пхукет — Бангкок — Владивосток — Новосибирск — Москва» из Пхукеты вылетели 6 белорусских граждан, двое казахских и один латышский. Об этом 19 мая сообщает посольство РФ в Таиланде на своей странице в соцсети Facebook.
Подробности в материале: Из Таиланда с гражданами РФ прилетели белорусы, казахи и латыш
Более 51 млн рублей стимулирующих выплат выплачено медицинским и иным работникам по требованию прокуратуры в Ивановской области, сообщила Генпрокуратура.
Читайте также: В Ивановской области медикам выплатили 51 млн рублей
Масштабная дезинфекция, в том числе социальных объектов, будет проведена в Дагестане в связи с эпидемией коронавируса. Специалисты и техника направлены МЧС России, сообщает 19 мая пресс-служба министерства.
Подробности в материале: Специалисты МЧС и техника направлены в Дагестан для дезинфекции
Американская газета The New York Times опубликовала письмо руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна с данными о смертности из-за пандемии коронавируса.
Читайте подробнее: NYT опубликовала ответ мэрии Москвы о смертности от COVID-19
Министерство здравоохранения Дагестана прокомментировало сообщение о поступлении в республику отравленных медицинских масок для розничной торговли в аптеках. В ведомстве подчеркнули, что данная информация является ложной.
Читайте подробнее: Минздрав Дагестана ответил на сообщение о поступлении отравленных масок
В Курганской области с июня 2020 года стартует выдача крупных килограммовых продуктовых наборов для тех, кто потерял работу либо значительную часть дохода, малообеспеченных многодетных семей и матерей-одиночек. Средства на эти цели будут выделены из регионального бюджета, сообщает пресс-служба главы региона.
В набор стоимостью три тысячи рублей войдут 40 кг муки, 22,5 кг круп, пять литров подсолнечного масла, восемь мясных консервов. Реестр нуждающихся сформирует главное управление социальной защиты населения Курганской области.
Читайте также: В Курганской области нуждающиеся получат около 70 кг муки, масла и круп
Нижегородская область 19 мая приступает к первому этапу смягчения ограничений в рамках режима повышенной готовности.
Читайте подробнее: Нижегородская область переходит к первому этапу смягчения ограничений
51 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Смоленской области за последние сутки, сообщили 19 мая в территориальном управлении Роспотребнадзора. Всего в регионе подтверждено 1 тыс. 297 положительных тестов на коронавирусную инфекцию.
Подробности в материале: В Смоленской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса
112 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Брянской области за минувшие сутки. 25 человек выздоровели, сообщили 19 мая в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Брянской области за сутки выявили 112 носителей коронавируса
Акция «Тележка добра» в Йошкар-Оле благодаря поддержке неравнодушных людей продолжает помогает собирать продукты для нуждающихся в помощи жителей республики Марий Эл. Об этом сообщил один из организаторов акции в городе Станислав Денисенко.
Читайте также: В Йошкар-Оле продолжается акция «Тележка добра»
Результаты тестов на коронавирус у трёх футболистов московского «Динамо» оказались положительными, сообщил журналист Нобель Арустамян.
Читайте также: У трёх футболистов «Динамо» выявлен коронавирус — источник
Масштабная дезинфекция социальных объектов будет организована в Дагестане в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. Для проведения специальной обработки МЧС России направил в республику группу специалистов из Ростова-на-Дону и Ногинска.
Читайте подробнее: Дезинфекцию в Дагестане проведут специалисты из Ростова-на-Дону и Ногинска
Положительные тесты на коронавирус выявлены за сутки у 9263 человек в 83 российских регионах. Об этом сообщает 19 мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общее число людей, у которых был выявлен положительный тест на SARS-CoV-2, достигло 299 941 человека.
Об этом: В России выявлено более 9 тыс. новых положительных тестов на коронавирус
В Ростовской области за минувшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил ещё 131 человек. Таким образом, по данным на утро 19 мая, общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 2 тыс. 645 человек.
Читайте подробнее: В Ростовской области выявлен ещё 131 носитель SARS-CoV-2
Якутия получит 136 млн рублей на выплаты сотрудникам стационарных учреждений соцобслуживания, которые оказались изолированными на своих рабочих местах.
Об этом: В Якутии изолированным соцработникам выплатят 136 млн рублей
В посёлке городского типа Линёво Искитимского района Новосибирской области заработал мобильный госпиталь, построенный группой «Сибантрацит» для лечения пациентов c COVID-19. Госпиталь передан в ведение Линёвской районной больницы, сообщили в правительстве региона.
Читайте подробнее: В Новосибирской области заработал первый мобильный COVID-госпиталь
За минувшие сутки в России выявлено 9263 носителя коронавируса. Об этом 19 мая сообщили в московском оперштабе.
Об этом: В России выявили около 300 тысяч случаев заражения коронавирусом
С 19 мая в Нижегородской области увеличивается время прогулок, а также разрешается заниматься спортом на свежем воздухе.
Читайте подробнее: Нижегородцам разрешили длительные прогулки и занятия спортом на улице
В футбольном клубе «Уфа» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Все футболисты, тренеры и сотрудники клуба сдали тесты, которые дали отрицательный результат.
Подробности в материале: В ФК «Уфа» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 19 мая.
Вместе с тем за сутки в регионе выздоровели сразу 153 пациента с диагностированным COVID-19 — таким образом, суточное число выздоровевших превысило число заразившихся.
Подробности в материале: В Тульской области за сутки выявили 92 носителя SARS-CoV-2
В Москве за сутки выявили 3545 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщили в московском оперштабе.
Об этом: В Москве выявили около 150 тысяч носителей коронавируса
Решения мэра Москвы Сергея Собянина и главы правительства РФ Михаила Мишустина в свете угрозы распространения коронавируса являются адекватными и соответствуют необходимости. Об этом в интервью изданию Forbes заявил глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс.
«Было два базовых решения. Первое решение — мэр Москвы Сергей Собянин, я просто видел это, ходил по коридорам власти и говорил: ребята, это очень серьезно, нужно немедленно начинать действовать. И второе — решение Михаила Мишустина о закрытии границ с Китаем, которое тоже было принято на стадии, когда все как-то скептически относились к этому. Но мне кажется, что эти две исходные реакции — московская и российская —оказались адекватными», — сказал Чубайс.
Подробности в материале: Чубайс назвал карантинные меры Собянина и Мишустина адекватными
В Красноярском крае скончались ещё два пациента с коронавирусом. Общее число умерших пациентов с SARS-CoV-2 в регионе выросло до 20.
Подробности в материале: В Красноярском крае скончались ещё два пациента с коронавирусом
Больше всего положительных тестов на SARS-CoV-2 выявлено за сутки в Москве — 3545. Далее идут Московская область — 898, Санкт-Петербург — 453, Нижегородская область — 260, Свердловская область — 138. Вторую пятёрку регионов составили Ростовская (131), Калужская (114), Брянская (112), Ярославская (109) и Саратовская (109) области.
Читайте также: Новые положительные тесты на SARS-CoV-2 выявлены в 83 регионах России
В связи с переходом Нижегородской области на первый этап снятия ограничений могут возобновить работу детские сады.
Подробности в материале: В Нижегородской области возобновляют работу детсады
Еще 453 носителя коронавируса выявили в Петербурге за прошедшие сутки. Об этом утром во вторник, 19 мая, сообщает федеральный оперативный штаб. Днем ранее было выявлено 425 заразившихся.
Читайте подробнее: В Петербурге выявили 453 новых случая заражения коронавирусом
Решение о единоразовой выплате сотрудникам первичного звена здравоохранения принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее распоряжение он подписал 18 мая. Данное решение было мотивировано тем, что эти работники сейчас испытывают дополнительную нагрузку и повышенные риски, связанные с распространением коронавируса.
Об этом: В Самарской области медработники первичного звена получат выплаты
93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Возраст заболевших от четырёх до 96 лет.
Читайте подробнее: На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2
Следственное управление СКР по Пензенской области принимает сообщения о полной или частичной невыплате надбавок медицинскому персоналу за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
Читайте подробнее: В Пензенской области СКР принимает сообщения о невыплатах надбавок медикам
В администрации Сургутского района (ХМАО) 12 чиновников оправлены на карантин. Об этом сообщают «Новости Югры».
Одна специалистка департамента образования и молодежной политики администрации муниципалитета госпитализирована с «ковидной» пневмонией. Остальные ушли на двухнедельный карантин, как контактировавшие с ней, пояснили изданию в администрации района.
Читайте также: В Югре 12 чиновников администрации района отправились на карантин
Количество официально подтвержденных смертей от COVID-19 в Петербурге достигло 95 случаев к утру 19 мая. Количество выздоровевших пациентов в Петербурге за сутки увеличилось на 63 человека.
Читайте также: В Петербурге прибавилось пять летальных исходов от COVID-19
Новый коронавирус выявили еще у 138 человек, проживающих или временно находящихся на территории Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Большинство жителей с вирусом проживают в Екатеринбурге (90 новых случаев). Также коронавирус выявили у жителей Артемовского, Арти, Асбеста, Ачита, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа, Серова и Среднеуральска.
От новой коронавирусной инфекции скончался ещё один человек. Это уже седьмой умерший от COVID-19 в области.
Теперь в регионе подтверждено 2999 случаев выявления коронавируса.
Читайте также: В Свердловской области нашли коронавирус еще у 138 человек
В Татарии 19 мая подтвердились 88 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения случаи заражения коронавирусом подтверждены у 2,4 тыс. человек, выздоровел 1301 пациент, скончались с начала пандемии восемь человек.
Подробности в материале: В Татарии носителями коронавируса числятся 2,4 тыс. жителей
В Пензенской области с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 861 человек, за сутки — 73 пациента. По информации на 19 мая, в регионе лабораторно подтвердились 73 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения зафиксировано 1245 носителей коронавирусной инфекции.
Об этом: В Пензенской области 861 человек излечились от COVID-19
В России в связи с эпидемией коронавирусной инфекции принято решение приостановить вакцинацию населения в рамках национального календаря. Об этом 19 мая заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
Об этом: В России приостановлена вакцинация в рамках национального календаря
В красноярских школах завершается учебный год. Всю четвёртую четверть учёба проходила в дистанционном режиме. В онлайн-формате пройдут и последние звонки, сообщили в мэрии Красноярска.
Последние онлайн-звонки состоятся 5 июня. Школы готовятся к этому событию. В программе заявлены линейки и онлайн-концерты, виртуальные экскурсии по пустым учреждениям, напутствия от родителей и педагогов. В формате онлайн для школьников прозвучат колокольчики.
Об этом: Школы Красноярска готовятся к виртуальным последним звонкам
32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено на территории Орловской области.
Читайте также: В Орловской области за сутки выявили 32 носителя SARS-CoV-2
Три новых случая смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Дагестане. Общее число летальных исходов в республике по состоянию на 10:35 19 мая выросло до 32, сообщил федеральный оперативный штаб.
Читайте также: В Дагестане скончались еще три человека с COVID-19
В Ленинградской области впервые за последнее время вновь отмечается рост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявлен 81 человек с положительным тестом на коронавирус.
Подробности в материале: В Ленобласти вновь отмечен рост числа заразившихся коронавирусом
Больше всего положительных тестов на коронавирус нового типа подтверждено в Москве — 149 607. В Московской области за время эпидемии подтверждены 29 188 случаев коронавируса, скончался 271 человек. В Санкт-Петербурге — 11 340 случаев заражения и 95 смертей, в Нижегородской области — 6952 случая и 45 смертей, в Дагестане — 3553 и 32 смертельных случая.
Читайте подробнее: Названы 20 регионов РФ — лидеров по выявленным случаям коронавируса
За минувшие сутки 91 случай заражения коронавирусом подтверждён в Рязанской области. 21 пациент выписан с выздоровлением, сообщили 19 мая в региональной оперативной группе.
Читайте также: В Рязанской области подтвердили ещё 91 случай заражения коронавирусом
В Карачаево-Черкесии открыли еще одно специализированное медицинское учреждение для пациентов с COVID-19. Это уже четвертый госпиталь в республике, сообщили 19 мая в пресс-службе главы и правительства региона.
Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии открыли четвёртый госпиталь для пациентов с COVID-19
22 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Ивановской области за последние сутки.
Читайте подробнее: В Ивановской области за сутки выявили 22 носителя коронавируса
В Новосибирской области последний звонок для одиннадцатиклассников в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией пройдёт в дистанционном формате. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.
Подробности в материале: Последний звонок для новосибирских выпускников пройдёт дистанционно
69 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Белгородской области за минувшие сутки. Об этом рассказали 19 мая в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Белгородской области за сутки выявили 69 носителей коронавируса
Одна пожилая женщина скончалась от COVID-19 в минувшие сутки в Самарской области. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, 81-летняя женщина страдала болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего от COVID-19 на территории области умерло 11 граждан.
Подробности в материале: В Самарской области скончалась 81-летняя пациентка с COVID-19
В Чувашии прирост пациентов с коронавирусом замедлился.
Читайте также: В Чувашии выявили ещё 76 случаев заражения коронавирусом
На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За весь период пандемии в ЯНАО на 19 мая подтверждено 1 806 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 259 человек, скончались трое.
В целом 19 мая в населенных пунктах ЯНАО подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них за сутки выявлено в крупных городах — в Новом Уренгое и в Салехарде. На месторождениях с 18 на 19 мая выявлен 21 положительный тест на SARS-CoV-2.
Читайте также: На Ямале коронавирус с месторождений перемещается в крупные города
В Ростовской области большая часть новых носителей коронавирусной инфекции — жители региона в возрасте от 46 до 65 лет.
Об этом: Ростовский оперштаб уточнил возраст новых носителей SARS-CoV-2
У водителя «скорой помощи» в Раздольненском районе Крыма подтвердился положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию.
Читайте также: Водителя «скорой помощи» в Крыму госпитализировали с коронавирусом
86 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Данные предоставили 19 мая в федеральном оперативном штабе.
Об этом: В Волгоградской области подтвердили ещё 86 случаев заражения коронавирусом
За последние 10 лет в Татарии на капремонт и реставрацию зданий музеев было выделено порядка 10 млрд рублей. Такая информация прозвучала во время осмотра 18 мая главой региона Рустама Минниханова главного здания Государственного музея изобразительных искусств РТ после реконструкции. Музей несколько лет находился на реставрации, общий объем финансирования ремонтно-реставрационных работ составил 364 млн рублей. Затем состоялось общение по видеоконференцсвязи с сотрудниками музея.
Читайте подробнее: За 10 лет в Татарии выделено 10 млрд рублей на ремонт и реставрацию музеев
Московский метрополитен заявил о снижении уровня продаж защитных средств. Соответствующее заявление сделала пресс-служба столичной подземки.
«Продажи масок и перчаток в метрополитене снизились на более чем 60% в сравнении с первым днем обязательного ношения средств защиты. Это связано с увеличением числа пассажиров, заранее готовящихся и приобретающих маски с перчатками до входа в метро», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: В метро Москвы упал уровень продаж масок и перчаток
В Приволжском федеральном округе на 19 мая выявили 1056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 26 392 случаев.
Читайте подробнее: В Поволжье выявили 26392 носителя коронавирусной инфекции
В Псковской области за последние сутки выявлено 10 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, их общее количество достигло 460 случаев.
Читайте подробнее: На Псковщине число выздоровевших за сутки обогнало число заразившихся
Свыше 270 человек в настоящее время проходят лечение в московской больнице поселка Коммунарка. Это стало известно из опубликованной главврачом данного медучреждения Денисом Проценко соответствующей инфографики на своей странице в соцсети Facebook
Подробности в материале: В московской больнице в Коммунарке лечение от COVID-19 проходит 270 человек
Во Владимирской области 19 мая выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе было выявлено 1920 положительных тестов.
Читайте подробнее: Во Владимирской области выявлено 83 случая заражения коронавирусом
Сразу 111 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели в Тверской области за последние сутки. Общее число выздоровевших в регионе достигло 620 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.
Подробности в материале: В Тверской области 620 человек выздоровели после коронавируса
В Хабаровском крае за сутки выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. С начала наблюдений в регионе заразились 1325 человек.
Подробности в материале: В Хабаровском крае выявили более 50 новых носителей коронавируса
В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии на 19 мая в Тюменской области зарегистрировано 1227 заражений SARS-CoV-2. Из них выздоровели 488 человек, скончались семь пациентов с COVID-19.
Подробности в материале: В Тюменской области за сутки выявили 46 заражений коронавирусом
Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов призвал жителей региона сплотиться в борьбе с короновирусной инфекцией. При этом он заявил, что готов фельдшером вернуться в родную республику и помогать дагестанским медикам.
Читайте также: Абдулатипов: готов фельдшером вернуться в Дагестан для борьбы с COVID-19
Новый летальный случай у пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрированы в Тверской области по данным на 19 мая, об этом сообщил региональный оперштаб.
Читайте также: В Тверской области подтверждён новый летальный случай пациента с SARS-CoV-2
В Амурской области 19 мая выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев с начала наблюдений достигло 247.
Подробности в материале: В Приамурье выявили почти 250 носителей коронавируса
Носителями нового коронавируса всё чаще становится дети. И хотя пока их доля в общем числе подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 невелика, руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в комментарии ТАСС проинформировала, о симптоматике, характерной для проявления COVID-19 в детском возрасте:
Также эксперт отметила, что большинство носители коронавируса (около 78%) — это социально активное население в возрасте от 18 до 65 лет. На долю детей приходится 7%, и она действительно увеличивается.
Читайте также: Назван новый симптом SARS-CoV-2 у детей
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 19 мая, выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В стационарах лечение получают 26 пациентов, а 23 пациента из-за отсутствия симптомов заболевания изолированы на дому. В трех случаях коронавирус выявлен посмертно.
На сегодняшний день в регионе выявлено в общей сложности 1 125 носителей SARS-CoV-2. Ежесуточный прирост составил 4,8%, а коэффициент заражаемости — 1,2.
В Нижегородской области по состоянию на 19 мая выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений увеличилось до 6952 случаев.
Об этом: В Нижегородской области число носителей коронавируса достигло 6952 человек
Работа музеев в режиме онлайн не менее востребованна в Татарии. Об этом заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Если в 2019 году в акции «Ночь музеев» приняли участие порядка 40 тыс. человек, то в этом году (акция онлайн прошла 16 мая) — 240 тыс. человек.
Подробности в материале: «Ночь музеев» в Татарии: акция онлайн оказалась востребованнее
В Саратовской области у нескольких работников аппарата прокуратуры по результатам лабораторных исследований выявлена коронавирусная инфекция.
Об этом: В прокуратуре Саратовской области зафиксирована вспышка коронавируса
Чукотский автономный округ — один из немногих регионов страны, где до 19 мая не было зафиксировано ни одного смертельного случая среди пациентов с коронавирусом. Но печальная новость пришла и сюда, сообщил губернатор Роман Копин.
Читайте подробнее: На Чукотке скончался первый пациент с коронавирусом
Летние смены в российских лагерях отдыха могут сократиться с 21 до 14 дней, сообщила 19 мая замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
Читайте также: В России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля
Еще один житель Свердловской области умер от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
Информацию о новом погибшем в структуре не сообщают.
Теперь в регионе насчитывается семь смертельных случаев пациентов с COVID-19. По данным федерального оперативного штаба, все граждане «скончались от коронавируса».
Подробности в материале: В Свердловской области подтвердили семь случаев смерти от COVID-19
Дежурные группы в детских садах Воронежа заработают с 20 мая, их создадут в 30 детсадах, в одну группу смогут принять не более 12 детей.
Об этом: В Воронеже с 20 мая откроют дежурные группы в детсадах
Прямые рейсы Казань — Ярославль с 19 мая возобновляет авиакомпания «ЮВТ АЭРО».
Читайте также: С 19 мая возобновлены авиарейсы Казань — Ярославь
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 19 мая, умерли еще трое пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Скончались пациенты в возрасте 52, 77 и 84 лет. У них посмертно обнаружен коронавирус. Причина смерти уточняется.
На сегодняшний день в Прикамье скончались 32 пациента, которые являлись носителями SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В Прикамье скончались ещё трое пациентов с SARS-CoV-2
В Курской области 19 мая подтверждено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 2095 подтвержденных случаев.
Читайте также: В Курской области подтверждено 80 новых случаев заражения коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в социальной сети жестко отреагировал на недовольные комментарии некоторых пользователей с требованием «открыть всё» и дать людям «свободу и жить спокойно».
Об этом: «Проходили уже таких смелых»: губернатор Ленобласти отказался «открыть всё»
В Липецкой области 19 мая подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе было выявлено 1298 случаев заражения.
Об этом: В Липецкой области подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом
В Еврейской АО по состоянию на 19 мая выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Еврейской АО выявили 236 носителей коронавируса
В Югре за минувшие сутки зарегистрированы 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральная служба Роспотребнадзора.
Всего с начала пандемии на 19 мая в регионе зафиксировано 1 308 заражения SARS-CoV-2. Из них 453 выздоровели, 11 человек скончались.
Читайте подробнее: В Югре за минувшие сутки выявили 56 новых носителей коронавируса
Спасатели управления МЧС России по Ростовской области отправились в Дагестан, где проведут санитарную обработку общественных пространств региона.
Подробности в материале: Ростовские спасатели отправились в Дагестан
Президент России Владимир Путин подписал указ подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении Андрея Белоусова и. о. премьер-министра. Соответствующий документ опубликован 19 мая на сайте Кремля.
Подробности в материале: Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей
В Свердловской области с начала пандемии COVID-19 подтверждено 2999 случаев заболевания. Об этом сообщает региональный минздрав.
Об этом: В Свердловской области подтверждено 2999 случаев COVID-19
В Астраханской области 19 мая зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1154 подтверждённых случая заражения.
Читайте подробнее: В Астраханской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом
В Мордовии по состоянию на 19 мая выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 1443 случаев.
Подробности в материале: В Мордовии выявили 1443 носителя коронавирусной инфекции
В Приморье 18 больниц получили новейшие тест-системы, позволяющие в течение 10 минут с высокой точностью определить наличие в организме человека коронавируса. Их закупили и передали спортсмены хоккейного клуба «Адмирал».
Читайте подробнее: В Приморье хоккеисты закупили для больниц тесты для выявления коронавируса
В Ростовской области из 2 тыс. 645 жителей, получивших положительный результат теста на коронавирус, выздоровели 874 человека.
Об этом: В Ростовской области выздоровели 874 носителя коронавируса
На Сахалине количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 56, 29 пациентов вылечились.
Читайте также: На Сахалине подтверждено 56 случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае произвели перерасчет доплат медработникам, которые оказывают помощь носителям SARS-CoV-2, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
После перерасчёта сумма выплат по постановлению № 484 правительства РФ увеличилась в два раза — до 105,7 млн рублей. Деньги перечислены 17−18 мая.
По состоянию на 18 мая стимулирующие выплаты по постановлению № 415 распространились на 1923 медиков, что на 188 человек больше, чем до перерасчета. По постановлению № 206-п выплаты получили 2786 медиков и сотрудников скорой помощи (в том числе водителей), что на 700 человек больше, чем до перерасчета.
Дополнительную финансовую поддержку в итоге получили почти 3 тыс. медработников. Ряд их них получил выплаты сразу по нескольким постановлениям. Общая сумма доплат за работу в апреле составила 152 млн рублей.
Об этом: Пермским медикам сделали пересчёт доплат за работу с носителями SARS-CoV-2
Медсестра симферопольской инфекционной больницы оказалась среди пациентов, у которых за последние сутки подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию в Крыму.
Подробности в материале: В Симферополе госпитализировали с коронавирусом медсестру
Еще 65 туристов отправлены по домам после прохождения карантина в обсерваторах Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
По сообщению пресс-службы ведомства, туристы прибыли в обсерваторы Башкирии в начале текущего месяца. Они вернулись на родину из Антальи и Душанбе. При этом 51 турист проходил карантин в обсерваторе «Юматово», еще 14 граждан, вернувшихся на Россию из-за рубежа — в обсерваторе «Радуга». Их тесты на коронавирус дали отрицательный результат.
Читайте подробнее: Из обсерваторов Башкирии отправились домой еще 65 человек
В международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) прибыла крупная партия медицинских масок. 2 млн единиц средств индивидуальной защиты произведены в Китае.
В Петербурге утром 19 мая приземлился вывозной рейс с гражданами РФ из Узбекистана. Из Ташкента в Северную столицу России прибыли 39 человек.
Читайте также: В Петербурге приземлился вывозной рейс из Ташкента
В Крыму под наблюдением медиков в связи находится почти две тысячи граждан, снято с наблюдения за весь период свыше шести тысяч человек.
Подробности в материале: Две тысячи крымчан находятся под наблюдением медиков из-за коронавируса
На Восточное побережье Камчатки доставлен мобильный медицинский модуль на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Об этом: На Восточное побережье Камчатки доставлен мобильный медицинский комплекс
В Ростовской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 7 тыс. 65 человек, большинство из них — на самоизоляции по месту жительства.
Читайте подробнее: В Ростовской области под медицинским наблюдением оставили 7 тыс. человек
114 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 19 мая. По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2750 положительных тестов.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявили 114 носителей коронавируса
Два летальных случая пациентов с положительными анализами на коронавирус подтверждены в Ивановской области за последние сутки.
Об этом: В Ивановской области скончались два пациента с коронавирусом
В Екатеринбурге COVID-19 подтверждён ещё у 90 человек. Об этом сообщает свердловский минздрав.
Читайте также: В Екатеринбурге нашли коронавирус ещё у 90 человек
Студентка из Северной Осетии Камила Керимова с первого дня работы госпиталя для пациентов с COVID-19 работает на приеме больных. Она, не раздумывая, приняла решение остаться помогать своим старшим коллегам-врачам, несмотря на опасность
Читайте подробнее: Волонтер из РСО-Алании Камила Керимова работает на приеме COVID-пациентов
В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции, по данным на 19 мая, достиг 1,28. Для сравнения: коэффициент распространения SARS-CoV-2 в регионе, по данным на 18 мая, составлял 1,15. При этом показатель, при котором возможно перейти ко второму этапу смягчения ограничительных мер, составляет не более 1.
Подробности в материале: В Ростовской области за сутки вырос коэффициент распространения SARS-CoV-2
Петербург примет рейс из столицы Франции с соотечественниками на борту. Как сообщили в Смольном, 19 мая из Парижа должны прилететь 78 граждан России. Большинство из них являются жителями Петербурга и Ленобласти.
Читайте подробнее: Петербург ожидает рейс из Парижа с соотечественниками
В Ульяновской области выявлено 96 новых носителей коронавируса.
Читайте подробнее: За сутки в Ульяновской области выздоровели 90 пациентов с COVID-19
Дополнительные выплаты медицинскому персоналу и врачам Дагестана, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, перечислили местные власти. Об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: Дагестанским медикам перевели доплаты за работу с пациентами с SARS-CoV-2
У 148 медицинских работников подтверждено заражение коронавирусом в Ивановской области — за весь период выявления SARS-CoV-2 в регионе.
Об этом: В Ивановской области коронавирус выявили у 148 медработников
Профильный комитет Совфеда рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о дистанционном голосовании и о голосовании по почте на выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.
Читайте подробнее: Комитет рекомендовал Совфеду одобрить голосование на выборах по почте
В Свердловской области за сутки скончался ещё один пациент с COVID-19. Такие данные приводит региональный минздрав.
Ранее умерших от COVID-19 было шестеро. Теперь их стало семь.
В Северной Осетии активную помощь медикам оказывают волонтеры. Один из них — студент Северо-Осетинской государственной медицинской академии, волонтер-медик Вартан Гарибян. Он в первых дней борьбы с коронавирусом в республике работает в штабе, координирующем проведение акции #МыВместе, организованной ОНФ.
Об этом: Волонтер из Северной Осетии Вартан Гарибян: мысли отсидеться не было
В Югре, в Сургутской окружной клинической больнице, за минувшие сутки скончались два человека с лабораторно подтверждённым COVID-19. Об этом сообщает департамент здравоохранения ХМАО.
«Возраст пациентов — 61 год и 75 лет, оба — из Сургутского района. Лечение осложнялось сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали всё возможное для спасения их жизни», — говорится в сообщении регионального штаба ХМАО.
Важно быстро и без проволочек выплатить причитающиеся деньги заразившимся медицинским работникам, заявил на совещании с главными врачами медорганизациий Кузбасса сегодня, 19 мая, заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник.
Читайте также: В Кузбассе заявили о важности «без проволочек» выплатить деньги медикам
Огромная очередь у областного наркологического диспансера образовалась утром 19 мая в Воронеже. Медицинские учреждения в регионе возобновили работу, однако в здания пускают ограниченное количество человек — в соответствии с эпидемиологическими требованиями. С 18 мая в диспансере уже можно пройти водительскую и оружейную комиссии, а также получить справки.
Подробности в материале: Воронежцы столпились в очередь у наркодиспансера
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 19 мая, референс-центр подтвердил 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день в регионе у 1 350 человек подтверждены положительные результаты тестов на SARS-CoV-2.
Об этом: В Оренбуржье подтвердили 38 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Бурятии отменили проведение традиционных летних игр «Сурхарбан», а также международного музыкального фестиваля «Голос кочевников». Об этом сообщила журналистам министр туризма республики Мария Бадмацыренова.
Читайте также: Жертвами коронавируса в Бурятии стали «Сурхарбан» и «Голос кочевников»
Неизвестные лица разработали карту с нанесёнными на ней адресами домов жителей Барнаула, которые якобы заражены SARS-CoV-2. Таким образом энтузиасты, вероятно из благих побуждений, намереваются предупредить граждан об осторожности при походе по указанным адресам. Надзорные и контролирующие органы уже проводят проверку, не исключено, что инициатива с картами уже создала некоторое дополнительное напряжение в Барнауле.
Ведь, как сообщилРИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, для того чтобы заболеть, нужна определённая доза SARS-CoV-2, которую невозможно получить, даже если вдохнуть воздух после чихнувшего заражённого коронавирусом.
Читайте подробнее: Что будет, если вдохнуть воздух чихнувшего зараженного SARS-CoV-2?
Глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил министру здравоохранения республики о персональной ответственности за обеспечение медиками средствами защиты
Читайте подробнее: Министру здравоохранения Крыма пригрозили «серьёзным разговором»
В Архангельской областной клинической больнице скончался 74-летний пациент, у которого был обнаружен коронавирус SARS-CoV-2.
Читайте также: В Архангельской области скончался седьмой пациент с коронавирусом
Оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса ветераны физкультуры и спорта получили материальную помощь адресного характера от Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом 19 мая рассказали в олимпийских советах Псковской и Пензенской областей, передает ТАСС.
Читайте также: ОКР доставил адресную матпомощь ветеранам спорта в 73 регионах России
183 рабочих, вернувшихся в Башкирию с вахты, отправляются по домам после прохождения карантина в обсерваторе республики. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
По сообщению пресс-службы ведомства, у 183 вахтовиков закончился двухнедельный карантин в обсерваторе «Красноусольск». Их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.
Подробности в материале: В Башкирии из обсерватора отправились домой более 180 вахтовиков
Полностью обеспечены компьютерной техникой для дистанционного обучения педагоги и школьники в 10 регионах России, сообщается 19 мая на сайте Министерства просвещения РФ.
Читайте подробнее: Названы регионы РФ, обеспеченные компьютерами для дистанционного обучения
Постояльцы обсерватора в Сочи объявили голодовку из-за запрета администрации передавать находящимся на изоляции людям продукты питания — запрет обосновали тем, что под видом газировки им передавали алкоголь. Прокуратура края 19 мая сообщила о начале проверки данных о самочувствии жильцов обсерватора.
Читайте также: В Сочи прокуратура проверяет данные о голодовке в обсерваторе
В Марий Эл по состоянию на 19 мая выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 1285 случаев.
Вспышку коронавируса зафиксировали среди пациентов Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области. Очаг полностью локализован, сообщили 19 мая на брифинге заместитель главы регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.
Подробности в материале: Под Волгоградом коронавирус выявили у пациентов психинтерната
В Иркутской области, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, собираются открывать для посетителей музеи и библиотеки. Как сообщает сегодня, 19 мая, официальный сайт региона, возобновить их деятельность разрешено согласно указу врио губернатора Игоря Кобзева.
По словам заместителя министра культуры и архивов Иркутской области Руслана Дячука, начало работы областных музеев будет проходить поэтапно.
Читайте подробнее: Музеи и библиотеки Приангаря готовят к открытию для посетителей
В Пензенской области число официально зарегистрированных безработных свыше 11 тыс. человек, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом: В Пензенской области безработными признаны более 11 тыс. человек
За последние сутки в Крыму выписали из больниц девять пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом, 178 человек продолжают проходить лечение.
Об этом: В Крыму выписали из больниц девять граждан после коронавируса
Четыре жителя Крыма, госпитализированных с коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии.
Подробности в материале: В Крыму четыре пациента с коронавирусом находятся в реанимации
В данных оперштаба Новосибирской области найдены несоответствия — в количестве пациентов, умерших после заражения коронавирусом. По данным «НГС Новостей», как минимум два случая не попали в официальные сводки.
Читайте также: СМИ нашли несоответствие в данных новосибирского оперштаба по коронавирусу
Контрабандную партию из 3,5 млн перчаток пытались вывезти из России в Польшу через Петербург. Об этом 19 мая сообщили в Санкт-Петербургской таможне.
Читайте подробнее: Две тонны перчаток пытались незаконно вывезти в Польшу из Петербурга
Минтруд Чувашии многократный рост уровня безработицы и числа обращений за постановкой на учёт в качестве безработного объяснил двумя причинами.
Об этом: Власти Чувашии объяснили семикратный рост обращений в службы занятости
Власти Приангарья, где по состоянию на 19 мая выявили уже более 700 носителей коронавируса, вводят масочный режим с 20 мая. Как сообщает официальный сайт региона, его необходимо соблюдать в транспорте, магазинах, общественных местах и на работе.
Читайте также: Иркутская область вводит масочный режим
Десятый случай смерти пациента с коронавирусом официально подтверждён в Хакасии, сообщили 19 мая в республиканском правительстве.
Об этом: В Хакасии скончался ещё один пациент с коронавирусом
Вакцинация в России полностью приостанавливается только среди взрослого населения. Об этом сегодня, 19 мая, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Об этом: Из-за пандемии в России приостановлена плановая вакцинация
Власти Иркутской области, где завтра, 20 мая, вводится масочный режим, заявили о том, что гражданам начали бесплатно раздавать средства индивидуальной защиты. Как сообщает официальный сайт региона, первую партию масок начали выдавать с 16 мая, удалось распространить уже 238 тыс. штук, всего же будут розданы более двух миллионов масок.
Читайте подробнее: В Иркутской области бесплатно раздадут миллионы масок
Распространение коронавируса привело к тому, что часть студентов поменяло своё решение поступать в московские вузы или учебные заведения других крупных городов. Об этом 19 мая заявил руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сжёнов в эфире онлайн-марафона «Домашний час», организованном министерством просвещения РФ.
Во время эфира эксперт обратился к студентам, призвав их задуматься о рисках, которые несёт в себе переезд в крупный город.
Читайте подробнее: Из-за коронавируса выпускники школ не хотят поступать в вузы Москвы
Материальную поддержку окажут ветеранам спорта в Самарской области. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, решение об оказании поддержки 50 ветеранам самарского спорта принял региональный Олимпийский совет. Ветераны получат по четыре тысячи рублей. Поддержка будет оказана из средств, которые выделил Олимпийским комитет РФ.
Читайте подробнее: Материальную поддержку окажут ветеранам спорта в Самарской области
Среди работников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината в Красноярском крае выявлено 805 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. Из числа заражённых почти у 93% симптомы отсутствуют. Заражение удалось выявить по итогам обследований контактных лиц.
Читайте также: У 805 вахтовиков в Красноярском крае выявили коронавирус
В мурманском перинатальном центре введён карантинный режим — опасная инфекция выявлена у двух сотрудников медучреждения.
Читайте также: У сотрудников мурманского перинатального центра нашли коронавирус
Отделы образования администраций Новосибирска возобновили выдачу путёвок в детские сады. Ранее она была приостановлена из-за коронавируса.
Читайте подробнее: В Новосибирске возобновили выдачу путёвок в детские сады
В Алтайском крае, где уже выявили более 1000 носителей коронавируса, зарегистрирован пятый случай смерти пациента с COVID-19. Эту информацию сегодня, 19 мая, подтвердил оперативный штаб региона.
Из обстоятельств гибели известно, что речь идёт о пациентке госпиталя городской больницы № 5 Барнаула — уроженке Тюменцевского района 1952 года рождения. В стационар краевой столицы она была переведена в связи с ухудшением состояния здоровья: после заражения SARS-CoV-2 У у женщины развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями.
Читайте подробнее: В Алтайском крае скончался пятый пациент с COVID-19
В Северо-Кавказском федеральном округе число выздоровевших пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки, 18 мая, превысило число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По данным федерального оперативного штаба на 19 мая, за последние 24 часа в СКФО было выявлено 379 пациентов с коронавирусом, за это же время 415 жителей субъектов СКФО выздоровели и выписаны.
Читайте подробнее: На Северном Кавказе за сутки вылечилось от COVID-19 больше, чем заболело
В метро Москвы большинство пассажиров соблюдает требования масочного и печаточного режима. Это следует из статистики, опубликованной 19 мая пресс-службой департамента транспорта столицы.
Читайте подробнее: В Москве 97% пассажиров метрополитена используют маски
Футболисты клуба «Тамбов» начнут подготовку к возобновлению сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) после получения результатов тестов на коронавирус. Об этом 19 мая заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.
Читайте также: ФК «Тамбов» начнёт тренировки после тестирования на коронавирус
Новаторские проекты столичной мэрии в борьбе с распространением коронавируса рискуют принести больше вреда чем пользы. Такой вывод можно сделать из слов не только сторонних наблюдателей или пациентов, но и самих врачей, невольно ставшими участниками подобных экспериментов. Врач-терапевт Алексей Логунов согласился рассказать корреспонденту ИА REGNUM о том, как на самом деле обстоят дела в столичном здравоохранении в период массовой заболеваемости COVID-2019. Медработник сообщил, что является сотрудником телемедицинского центра департамента здравоохранения Москвы и на его примере показал, насколько разительно отличается реальность от той картинки, что рисует мэрия Москвы.
Об этом: «Вы ещё живы?» Изнанка борьбы с коронавирусом в Москве
Организована доследственная проверка по факту невыплаты денежной компенсации медработникам Спасской МРБ в Рязанской области, сообщает 19 мая пресс-служба регионального Следственного комитета. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле руководителя следственного управления.
Читайте подробнее: В Рязанской области медики скорой помощи заявили о неполучении выплат
Защитные боксы безвозмездно поставило Национальному медицинскому исследовательскому центру радиологии обнинское научно производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области.
Подробности в материале: Предприятие из Обнинска подарило медикам боксы для защиты от инфекций
В Новосибирской области почти тысяча медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом, получили стимулирующие выплаты в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, заявили в региональном правительстве.
Читайте подробнее: Новосибирские власти: выплаты медикам по COVID-19 выполнены в полном объёме
Всего по состоянию на 19 мая коронавирус в Томской области выявлен у 397 человек.
Об этом: В Томской области выявили 16 новых носителей коронавируса
Минздрав Ставрополья провел служебное расследование в Степновской районной больнице после жалобы сотрудников скорой помощи на невыплату стимулирующих надбавок, положенных за работу с пациентами с коронавирусом. Ведомство не выявило нарушений при начислении выплат, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Читайте также: На Ставрополье не нашли нарушений при начислении выплат медработникам
В Курганской области за минувшие сутки выявлено три новых носителя коронавирусной инфекции. Об этом 19 мая сообщает региональный оперативный штаб.
Все три случая — завозные, из Москвы и ХМАО.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 19 мая выявлено 133 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 52 человека выздоровели, летальных исходов нет.
Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявлены трое заражённых SARS-CoV-2
Сибирские регионы в общей сложности получат более 3,5 млрд рублей на выплаты медикам в мае. Кемеровская область оказалась на пятом месте в Сибирском федеральном округе по размеру полученной от федерального центра суммы — 375 млн 395 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».
Читайте подробнее: Кузбасс получит на выплаты медикам в мае более 375 млн рублей
Петербуржец подал иск к правительству города из-за запрета гражданам появляться на улицах, в общественных местах и транспорте без масок и перчаток.
Читайте подробнее: Петербуржец подал в суд на Смольный из-за «масочно-перчаточного режима»
Члены китайской ассоциации друзей Крыма отправили в республику гуманитарную посылку: 50 тысяч медицинских масок и 50 специальных защитных костюмов.
Читайте подробнее: В Крым отправили медицинские маски и защитные костюмы из Китая
Число пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии, уменьшилось в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
По словам министра регионального здравоохранения Максима Забелина, в минувшие сутки полностью побороли инфекцию 45 человек, а всего победивших вирус в Башкирии 714 граждан (были выписаны по выздоровлению порядка 30 процентов пациентов, у которых был найден этот вирус).
Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 92 случая заражения коронавирусом
В городе Ачинске Красноярского края следствие начало проверку по информации о невыплате медицинским работникам надбавок за работу с больными COVID-19. Об этом сообщили 19 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.
Читайте также: В Красноярском крае СК проверит информацию о невыплате надбавок медикам
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 19 мая, выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом, из них в 22 случаях 13 носителей SARS-CoV-2 выявлены на въезде в регион, сообщила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Подробности в материале: В Оренбуржье за сутки выявлено 22 носителя SARS-CoV-2
Индекс самоизоляции в городах-миллионниках России, высчитываемый «Яндексом», днём 19 мая бьёт антирекорды. Об этом свидетельствуют опубликованные «Яндексом» данные.
По состоянию на 14:10 мск индекс в городах с населением более 1 млн человек не поднимается выше двух баллов. Так, в Москве индекс составил 2 балла ровно, а в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде — по 1,6 балла. Минимальное число баллов среди таких городов набирают Казань и Уфа — там индекс составил 1,1 балл. Таким образом, на улицах городов-миллионников очень много людей.
Подробности в материале: Индекс самоизоляции в России 19 мая бьёт антирекорды
В Новосибирской области за господдержкой в условиях ограничений по коронавирусу обратились уже 11,5 тысяч предпринимателей. Всего государственной поддержкой могут быть обеспечены почти 200 тысяч человек, ведущих бизнес или работающих в 11 сферах наиболее пострадавших отраслей экономики региона. Об этом сообщило новосибирское правительство.
Читайте также: Более 11 тыс. новосибирских предпринимателей обратились за господдержкой
Аэрозольную обработку улиц проведут в Рязани 20 мая. Дезинфекция пройдёт по двум маршрутам, сообщили 19 мая в пресс-службе администрации города.
Читайте также: В Рязани вновь обработают улицы аэрозольным методом
За минувшие сутки у четырёх жителей Севастополя подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию.
Подробности в материале: В Севастополе выявили четыре новых носителя коронавируса
Прокуратура Забайкальского края выявила многочисленные нарушения, касающиеся порядка расчёта выплаты стимулирующих средств медикам, работающим с больными COVID-19. Как сообщает сегодня, 19 мая, официальный сайт надзорного ведомства, нарушения, обнаруженные в Центральном районе г. Читы, Забайкальском, Могочинском, Нерчинском и других районах, касались порядка расчета, выплаты стимулирующих не в полном объеме, без начислений районного коэффициента и северной надбавки.
Читайте подробнее: Забайкальские медики недополучили президентские выплаты за COVID-19
Прокуратура Удмуртии принимает сообщения о невыплатах медицинским работникам, которые взаимодействуют с гражданами с подтверждённым заражением коронавирусом.
Подробности в материале: Прокуратура Удмуртии открыла горячую линию по вопросу невыплат врачам
Запись концерта молодых музыкантов, состоявшегося в январе текущего года в рамках фестиваля «Скрябинский январь», опубликуют в Мемориальном музее Александра Скрябина. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Читайте подробнее: В музее Скрябина опубликуют видеотрансляцию концерта дуэта музыкантов
Дагестанский центр медицины катастроф (ДЦМК) намерен привлечь к ответственности фельдшера скорой медицинской помощи, которая пожаловалась на тяжелые условия работы в период пандемии, хотя сама не работала, находясь в отпуске. Руководство центра готовит обращение в суд, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
Читайте подробнее: В Дагестане подадут в суд на фельдшера, пожаловавшегося на условия работы
В Оренбургской области с 19 мая на карантин по коронавирусу закрыт поселок Корсунский в Домбаровском районе. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Согласно данным карты распространения COVID-19 в регионе, в посёлке выявлено два носителя SARS-CoV-2. В населенном пункте проживают 92 человека. Карантин наложен по 1 июня.
На сегодняшний день в регионе карантин по коронавирусу действует в девяти муниципальных образованиях.
Об этом: В Оренбуржье ещё один посёлок попал под карантин по коронавирусу
Работы по санитарный обработке подъездов многоквартирных домов в условиях эпидемии коронавируса должны быть обеспечены региональными властями. Об этом сообщила 19 мая заместитель директора департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя Олеся Лещенко в ходе на онлайн-конференции Общероссийского народного фронта «Работа управляющих организация в условиях пандемии».
Подробности в материале: Минстрой: дезинфекция подъездов — задача региональных властей
59 волонтёров получат Благодарственные письма и премии за работу во время пандемии коронавируса в Рязанской области. Соответствующее постановление подписал 19 мая глава региона Николай Любимов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Об этом: Рязанских волонтёров наградят за работу во время пандемии коронавируса
Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Об этом 19 мая сообщил представитель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Об этом: В Петербурге рассказали о пяти новых смертях от коронавирусной инфекции
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко («Единая Россия») получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества сообщил в Facebook.
Читайте также: У депутата ЗС Ростовской области выявили коронавирус
Под Мурманском началось возведение резервного инфекционного госпиталя на 700 мест. Развёртывание дополнительных мощностей для оказания помощи больным с COVID-19 — превентивная мера. Сейчас в регионе занято чуть больше половины коек, перепрофилированных под больных с коронавирусом.
Подробности в материале: В Мурманской области начали строить госпиталь для зараженных коронавирусом
Принимать пациентов — носителей коронавируса начал с сегодняшнего дня корпус Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Об этом 19 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, в этом медицинском учреждении подготовлено сто коек для инфицированных коронавирусом пациентов, к 70 из них подключили кислород. В реанимационном блоке установлены аппараты искусственной вентиляции легких. Медучреждение снабжено необходимым диагностическим оборудованием. Здесь работает рентген-кабинет. Кроме этого, есть два аппарата УЗИ, электрокардиографы, и переносной рентген-аппарат.
Подробности в материале: Клиники СамГМУ начали принимать пациентов с коронавирусом
В Тюменской области по обращению сотрудников скорой помощи о неполучении президентских выплат организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Подробности в материале: Сотрудники скорой помощи тюменской больницы жалуются на отсутствие выплат
Восемь жителей Севастополя выписали из больницы после перенесённого коронавируса.
Подробности в материале: Восемь севастопольцев поправились после коронавируса
Госпиталь для больных коронавирусом, нуждающихся в гемодиализе, развёрнут в Рязани. Сейчас таких пациентов четыре, сообщили 19 мая в региональной оперативной группе.
Об этом: В Рязани для пациентов с коронавирусом развернули госпиталь с гемодиализом
В Карачаево-Черкесии выписана из госпиталя выздоровевшая после COVID-19 пациентка. Жительнице Ногайского района 82 года, сообщили 19 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Об этом: В Карачаево-Черкесии вылечилась от COVID-19 82-летняя женщина
Омский губернатор Александр Бурков заявил, что не намерен зарабатывать политические очки на отмене режима самоизоляции и ограничений.
Об этом: Омский губернатор рассказал, когда в регионе отменят режим самоизоляции
Мечети Москвы и Московской области останутся закрытыми для прихожан во время празднования Ураза-байрам. Об этом говорится в обращении председателя Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина.
Читайте подробнее: Московские мечети будут закрыты во время праздника Ураза-байрам
Полевой госпиталь, развернутый на территории хостела для трудовых мигрантов в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области, завершает свою работу. Все заболевшие постояльцы и персонал выздоровели.
Читайте также: Все заболевшие COVID-19 мигранты из хостела под Петербургом выздоровели
Консульский отдел швейцарского посольства в России будет с 25 мая принимать граждан по всем вопросам, исключая оформление виз. Об этом говорится в сообщении диппредставительства Швейцарии.
Читайте также: Дипмиссия Швейцарии в РФ возобновляет приём граждан
У жителей Ростовской области появится возможность пройти тест на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Об этом в ходе онлайн-брифинга 19 мая сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
Читайте подробнее: Ростовская область приступит к тестированию на наличие антител к SARS-CoV-2
Более 150 млн рублей выплатили на Ставрополье медицинскому персоналу в качестве стимулирующих надбавок за работу с пациентами с коронавирусом. Деньги переведены медикам в полном объеме, остатков средств на счетах лечебных организаций в настоящее время нет, сообщили в пресс-службе губернатора края.
Читайте подробнее: На Ставрополье на выплаты медикам направили более 150 млн рублей
В Госдуме призывают разобраться в ситуации вокруг приложения «Социальный мониторинг», а также дать правовую оценку действиям принявших решение о внедрении «сырой» системы.
Подробности в материале: В Госдуме призвали наказать внедривших «Социальный мониторинг»
Все обращения медицинских работников губернатор Самарской области Дмитрий Азаров взял под личный контроль. Об этом 19 мая он сообщил на своей странице в социальной сети.
По его словам, в министерстве здравоохранения Самарской области была создана специальная рабочая группа по вопросам начисления сотрудникам скорой помощи доплат за работу с пациентами-носителями коронавирусной инфекции. На первое заседание этой группы пригласили работников этой медицинской службы.
Подробности в материале: Губернатор Самарской области встретился с сотрудниками скорой помощи
У футболиста московского «Динамо» Романа Евгеньева выявлена коронавирусная инфекция. Два представителя сдали тесты, которые показали пограничные значения. Ещё у двух человек выявлено наличие в организме антител.
Читайте также: У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус
Чем лучше люди будут осведомлены о том, как устроены вышки 5G и как они работают, тем меньшим будет доверие к недостоверной информации о наличии «связи» между 5G и коронавирусом, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель комитета по IT московского отделения «Деловой России» Никита Северинов.
Читайте подробнее: Ответом на психоз должно быть информирование: о «связи» 5G и коронавируса
В Мордовии по состоянию на 19 мая полностью выздоровели 446 человек, у которых ранее было выявлено заражение коронавирусом.
Читайте также: В Мордовии выписали 446 человек, перенесших COVID-19
64-летний житель Ракитянского района с подтверждённым коронавирусом скончался 18 мая в Белгороде. Это подтвердили 19 мая на брифинге в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Белгородской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
После обращения сотрудников скорой помощи в Белгороде проводится проверка, сообщили 19 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета. Медики считают, что компенсационные выплаты начислены неравномерно.
Об этом: В Белгороде проверяют обращение сотрудников скорой помощи
В Челябинске водители пятой подстанции скорой помощи требуют дополнительных выплат. Видео с их обращением опубликовано в интернете.
Об этом: В Челябинске водители скорой помощи потребовали дополнительных выплат
В России погибли 186 медицинских работников с коронавирусом. Об этом сообщает издание «Медиазона».
Читайте также: Две трети погибших от COVID-19 медиков проживали в четырёх регионах РФ
В Северной Осетии жертвами коронавируса за прошедшие сутки стали еще три человека. Скончался 82-летний мужчина и две женщины — 76 и 54 лет. У всех умерших коронавирус вызвал серьезные осложнения ранее имевшихся хронических заболеваний, сообщили в минздраве региона. Таким образом, число летальных исходов в РСО-Алании на 19 мая выросло до 18.
Читайте также: В Северной Осетии скончались три пациента с COVID-19
Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») намерен направить обращения в прокуратуру и Следственный комитет России в связи с неполучением стимулирующих выплат медикам в больнице в селе Икряное Астраханской области.
Подробности в материале: Депутат Госдумы просит проверить выплаты медикам в Астраханской области
Среди постояльцев хостела для трудовых мигрантов в промзоне Горелово Ломоносовского района Ленинградской области выявлено 12 человек с коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: В хостеле в Ленобласти выявлено 12 мигрантов с коронавирусом
В Свердловской области 635 сотрудников склада «Абсолют» торговой сети «Красное и белое» отстранены от работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Об этом: Сотрудники склада сети «Красное и белое» отстранены от работы
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19.
Читайте подробнее: Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от COVID-19
Летний туристический сезон в России может начаться 1 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, такой прогноз дал глава комитета Госдумы по туризму Михаил Дегтярёв (ЛДПР).
Об этом: Глава комитета Госдумы ожидает 1 июля начала туристического сезона
В Свердловской области известно о 103 случаях заражения сотрудников логистической компании «Красное и Белое» коронавирусом. Это следует из сообщения представителей сети алкомаркетов в соцсети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: В сети «Красное и Белое» рассказали о состоянии сотрудников с коронавирусом
В период пандемии коронавируса в Карачаево-Черкесии будут отменены праздничные мероприятия в мечетях по случаю праздника Ураза-байрам. Масштабные торжества будут отложены до лучших времен, сообщил муфтий Северного Кавказа, глава духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.
Читайте также: Муфтий Карачаево-Черкесии призвал остаться дома на Ураза-байрам
Сотрудники МЧС провели повторную дезинфекцию шести вокзалов Москвы. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Читайте также: В Москве повторно продезинфицировали шесть вокзалов
Из небольшой акции за два месяца «Мы вместе» стали масштабным движением, в котором свою солидарность и ответственность проявляет бизнес, госкомпании, простые люди из всех регионов России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Читайте также: Пандемия коронавируса показала, кто на самом деле герой нашего времени
Ярославским медицинским работникам, работающим с COVID-19, помимо федеральных выплат дадут еще и региональные. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Ярославские власти вводят региональные выплаты врачам, работающим с COVID
Крымские правозащитники сообщают о новых жалобах медработников на невыплату положенных от государства денег за работу в период пандемии коронавируса.
Читайте подробнее: Крымские медработники вновь жалуются на невыплату положенных денег
Экономист Михаил Делягин раскритиковал власти Москвы, которые обязали жителей столицы РФ носить перчатки при походах в магазин. Об этом он заявил 19 мая корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте также: Михаил Делягин сравнил власти Москвы с «обезумевшими слонами»
В Екатеринбурге остановлены отгрузки со склада «Абсолют» в магазины торговой сети алкомаркетов «Красное и белое». Об этом сообщают представители организации в социальных сетях.
Читайте подробнее: Отгрузки со склада в Екатеринбурге становили после вспышки COVID-19
В Нефтеюганске (ХМАО) 19 мая к сотрудникам распределительного центра сети супермаркетов «Монетка», ставшего очагом коронавирусной инфекции, приезжал глава города Сергей Дегтярёв. На предприятии управление Роспотребнадзора по ХМАО инициировало эпидемиологическое расследование, сообщает Накануне.RU.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы волнениях рабочих на предприятии. Как пояснил Сергей Дегтярёв изданию, руководство распределительного центра не разъяснило сотрудникам порядок самоизоляции.
«Я выезжал на место. Поговорили, конфликт исчерпан. Все всё поняли — как себя вести, какие выплаты будут. В самом распределительном центре сейчас идёт проверка, которую проводят санврачи», — заявил Дегтярёв.
Подробности в материале: В Югре очагом коронавируса стал распределительный центр «Монетки»
84-летнюю женщину выписали 19 мая из инфекционного отделения ОКБ им. Семашко в Рязани. Пациентка прошла лечение и полностью излечилась от коронавируса, сообщили в пресс-службе больницы.
Читайте подробнее: В Рязани от коронавируса излечили 84-летнюю пациентку
Уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, возбуждено в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба СКР 19 мая. Дело стало первым подобным в России. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности по итогам проверки, которую провели следователи.
Читайте также: На Кубани СК возбудил уголовное дело из-за выплат медикам
В Липецкой области 19 мая с отрицательным и результатами тестов на коронавирус были выписаны 23 человека. Всего в регионе выздоровел 341 человек. На лечении находятся 953 человека с положительными тестами на коронавирус.
Читайте также: В Липецкой области от COVID-19 вылечили 341 человека
Сводный отряд Минобороны России приступил к оказанию помощи в ликвидации вспышки коронавирусной инфекции среди работников одного из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края — Олимпиадинского горно-обогатительного комбината. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте также: Отряд Минобороны РФ приступил к дезинфекции на севере Красноярского края
У руководителя городского управления физической культуры и спорта Александра Бахтина предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, об этом 19 мая сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
По словам самого Александра Бахтина, он уже три года не выезжал за пределы РФ. По его мнению, причиной заражения мог стать контакт с близким родственником — у него также подтвердилось заражение. Сам Бахтин после этого самоизолировался и сдал тест, который оказался положительным. По его словам, чувствует он себя хорошо, получает всю медицинскую помощь.
В Екатеринбурге с начала пандемии COVID-19 лабораторно подтверждено 1930 случаев заболевания. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Подробности в материале: В Екатеринбурге подтверждено 1930 случаев COVID-19
С 25 мая в Москве будут «раскрывать» часть больниц для оказания плановой помощи. Об этом 19 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Читайте подробнее: Мэрия Москвы передумала перепрофилировать часть больниц
Партию средств индивидуальной защиты передали врачам Тульской областной больницы активисты Общероссийского народного фронта и волонтёры-медики, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном исполкоме ОНФ 19 мая.
Об этом: Медикам Тульской областной больницы передали партию средств защиты
В Свердловской области Роспотребнадзор проверит магазины сети алкомаркетов «Красное и белое» Об этом заявил журналистам вице-губернатор Павел Креков.
Об этом: На Урале проверят сеть алкомаркетов после вспышки COVID-19
Скрининговые исследования на наличие антител к коронавирусу среди жителей Москвы помогут определить динамику распространения инфекции. Об этом 19 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«У нас целый набор инструментов, чтобы как можно больше людей с коронавирусом выявить. Чтобы оказать им своевременную помощь или изолировать максимальное количество выявленных заболевших, в отличие от многих других стран», — сказал Собянин.
Читайте также: Собянин объяснил низкую смертность пациентов с коронавирусом в России
Ограничения в Москве настолько незначительны, что их нельзя назвать карантином. Об этом 19 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«У нас более половины москвичей свободно или более-менее свободно перемещаются. Такой «лайт» карантином нельзя назвать», — сказал Собянин.
Читайте также: «Карантином нельзя назвать» — Собянин об ограничениях в Москве
По состоянию на 19 мая в Москве около 18 тысяч граждан болеют COVID-19 в тяжёлой форме. Об этом 19 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Комментируя возможность снятия ограничений, мэр Москвы отметил, что в этом вопросе надо действовать крайне осторожно.
Читайте подробнее: В Москве около 18 тысяч тяжелобольных с коронавирусом
В больницах Москвы порядка 18 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжёлом состоянии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Об этом: Собянин назвал число пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии
Два жителя Курской области подали иски к губернатору и потребовали признать недействующими части распоряжения «О введении режима повышенной готовности» в редакции от 6 мая. Один из истцов ходатайствовал об участии в судебном процессе по видеосвязи — через «Скайп» или «Телеграм», — но ему отказали. В итоге разбирательство было отложено до 1 июня.
Об этом: Суд по иску к курскому губернатору отложили из-за неявки истца
Борьба с коронавирусом окружает мэра Москвы Сергея Собянина не только в период бодрствования, но и сна. Об этом он лично заявил 19 мая в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»
«Выходных у меня почти нет, а сны одни и те же, по коронавирусу», — заявил Собянин.
Подробности в материале: Собянин рассказал, что видит во сне борьбу с коронавирусом
В Москве с 25 мая будет возобновлена работы многофункциональных центров предоставления государственных услуг, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Читайте подробнее: Собянин заявил о скором возобновлении работы МФЦ в Москве
В Свердловской области сеть алкомаркетов «Красное и белое» продолжила работу даже после вспышки COVID-19 на складе, с которого в магазины шла отгрузка. Об этом сообщают местные жители.
Об этом: Сеть алкомаркетов на Урале не закрыли после вспышки COVID-19
В рабочем посёлке Линёво Новосибирской области открыт первый в России мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, построенный на средства частной компании. Госпиталь состоит из 10 лечебных палаток, рассчитан на 100 койко-мест.
Читайте также: «Сибантрацит» построил мобильный госпиталь для лечения от коронавируса
В Москве уже сдали анализ на антитела к коронавирусу около десяти тысяч человек.
Читайте подробнее: Мэр Москвы назвал число граждан, сдавших анализ на антитела к коронавирусу
Граждане вправе перемещаться по улице без маски и перчаток, но обязаны надеть их в общественном помещении. Об этом 19 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«В помещениях, магазинах, метро, трамваях маски и перчатки обязательно носить. Когда на улице находитесь, возможно выдерживать социальную дистанцию, но когда заходите в магазин и руками берете тележку, то риск заражения гораздо выше», — сказал Собянин.
Об этом: Собянин объяснил, где в Москве можно появляться без маски
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об условиях, при которых жителям столицы будет разрешено совершать прогулки.
Читайте подробнее: Собянин рассказал, когда он разрешит москивчам гулять
Жители Дагестана, где сложилась сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 и пневмонией, всё меньше доверяют руководству республики. Власти региона провалили работу в период пандемии, в связи с чем Кремль должен произвести кадровые изменения в политической верхушке республики, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Ханжан Курбанов.
Об этом: Кремль должен разорвать тандем варягов во власти Дагестана — политолог
Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя. Теперь власти города думают над условиями, при которых близкие родственники всё же смогут отправить умерших близких в последний путь.
Читайте подробнее: Петербуржцам запретили прощаться с умершими, но не на кладбище
«На кону служебная компетентность министра и его подчинённых. Чем он на работе занимается, если даже не в курсе реальных зарплат большинства населения и положения семей с детьми? Налицо профессиональная некомпетентность, которая уверенно тянет на служебное несоответствие», — эксперт прокомментировал слова министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова про востребованность детских выплат.
Подробности в материале: «Циничная выходка» — о словах министра труда про детские вылаты
Законопроект, призванный снизить налоговые издержки физлиц, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.
Читайте также: Законопроект, снижающий налоговые издержки, внесен в Госдуму
«Сегодня врачи — это наши герои, люди, которые рискуют здоровьем, жизнью, работают на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Самое главное — чтобы не было никаких проволочек и бюрократических процедур по их материальной поддержке. Второй важный вопрос — выплаты сотрудникам учреждений социальной защиты, которые сейчас продолжают работать», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя после совещания, которое 19 мая провёл президент.
Подробности в материале: В Верхневолжье на борьбу с последствиями коронавируса выделят 3,3 млрд руб
В Удмуртии утвердили «План поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19».
Об этом: В Удмуртии утвердили план поэтапного снятия ограничений
Коронавирусная инфекция по состоянию на 19 мая выявлена у 1662 российских военнослужащих, что на 27 человек больше, чем днём ранее, говорится в информационном бюллетене Минобороны.
Подробности в материале: Коронавирус выявлен у 1662 российских военнослужащих
Для сотрудников социальных учреждений Тверской области введён особый режим для сотрудников, усилены меры профилактики коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Вопросы работы соцучреждений обсуждались на заседании оперативного штаба Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Тверской области из федерального бюджета на поддержку работников соцучреждений, которые работают в неблагоприятных эпидемиологических условиях, выделено более 28 млн рублей.
Читайте также: В Тверской области введён особый режим для сотрудников соцучреждений
Муфтият Чечни совместно с оперативным штабом республики по борьбе с распространением коронавируса принял решение об отмене массовых праздничных мероприятий в день Ураза-байрам (Ид-аль Фитр). Об этом 19 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читайте подробнее: Кадыров объявил решение по празднованию Ураза-байрам
Возбуждение уголовного дела в Краснодарском крае по факту невыплаты медикам надбавок за работу с пациентами, у которых выявили коронавирус, покажет всем чиновникам, что задерживать выплаты недопустимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая сообщил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.
По его словам, врачи и остальной медицинский персонал находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Именно благодаря их усилиям эпидемиологическая обстановка в стране начинает стабилизироваться.
Читайте также: Махинации не сойдут с рук — об уголовном деле за невыплаты медикам
Верующим мусульманам рекомендовано не выходить на улицу во время праздника Ураза-байрам, заявил муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев.
Читайте также: Муфтий Дагестана рекомендовал мусульманам оставаться дома на Ураза-байрам
Фактами, изложенными в обращении к президенту России Владимиру Путину работников скорой помощи города Нерехта Костромской области, заинтересовался Следственный комитет и региональная прокуратура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Прокуратура Костромской области проверит начисление надбавок медикам
Около 4 миллионов защитных масок продаётся в России ежедневно, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Читайте подробнее: В России ежедневно продаётся до 4 миллионов защитных масок
Сотрудники полиции в Рязани прервали незаконно организованный концерт в одном из местных баров, где собрались 48 местных жителей.
Об этом: В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре
В Пензенской области с момента начала эпидемии 788 человек выздоровели после заражения коронавирусом, за сутки выписаны 11 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.
Читайте также: В Пензенской области 788 человек излечились от COVID-19
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал о региональных выплатах специалистам, которые работают с больными COVID-19. Выплаты получат не только медики, но и другие сотрудники больниц.
Читайте также: Ярославский губернатор рассказал о региональных выплатах работающим с COVID
Отмена ограничительных мер для российского туризма может начаться в ряде регионов страны с 1 июня.
Читайте также: Назван срок начала снятия ограничительных мер для российского туризма
Обще количество погибших с выявленным заражением коронавирусом в Москве возросло до 1726 человек.
Об этом: В Москве скончались 75 пациентов с подтверждённым заражением SARS-CoV-2
Наличие антител к коронавирусу не означает, что их носитель теперь полностью защищён от SARS-CoV-2. Об этом заявила главный научный сотрудник института иммунологии и физиологии Уральской академии наук РАН Ирина Тузанкина на пресс-конференции.
«Их (антител) наличие не всегда дает защиту, для этого нужна работа еще многих иммунных механизмов», — сказала Тузанкина.
Тем не менее, если в организме человека находят антитела к коронавирусу, это действительно говорит о том, что человек ранее сталкивался с SARS-CoV-2, уточнила специалист.
Об этом: Иммунолог предупредила, что антитела — не панацея от коронавируса
Больная COVID-19 жительница Саратова родила дочь, заражённую коронавирусом, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Читайте подробнее: В Саратове пациентка с COVID-19 родила инфицированную коронавирусом дочь
В Новочеркасске Ростовской области из-за выявленного случая заражения коронавирусом на двухнедельный карантин закрыли родильный дом.
Подробности в материале: Из-за коронавируса под Ростовом-на-Дону на карантин закрыли роддом
Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам недопущения распространения коронавирусной инфекции в дальневосточных регионах.
Об этом: Снятие ограничений возможно при снижении числа заболевших: Трутнев
Регионы Дальнего Востока дополнительно получат на выплаты врачам и медперсоналу ещё 1 475,07 млн рублей.
Подробности в материале: Бизнесу Дальнего Востока правительство РФ выделило 1,4 млрд рублей
На Дальнем Востоке самые большие бюджетные трансферты на стимулирующие выплаты медперсоналу и иным работникам, участвующим в оказании помощи гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией получат Якутия — 460,24 млн рублей, Приморье — 333,46 млн рублей, Бурятия — 167,09 млн рублей.
Читайте подробнее: В ДФО три региона получат самые большие трансферты на поддержку медиков
С 20 мая на 10 дней в Приморье приостанавливается движение большегрузов к пунктам пропуска в Китай.
Читайте также: В Приморье большегрузы временно не пускают к погранпереходам в Китай
Всего на 20 мая в Приморье зарегистрировано 1446 носителей коронавируса.
Читайте также: В Приморье число выявленных носителей коронавируса выросло на 44 человека
На Камчатке закроют на карантин пять детских домов и интернатов для детей с ограниченными возможностями из-за заразившегося коронавирусом ребёнка.
Читайте подробнее: На Камчатке из-за коронавируса закроют на карантин детские дома и интернаты
На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных заражений достигло 60, из них 33 пациента вылечены. 27 продолжают лечение.
Читайте также: На Сахалин завезли из отпуска новые случаи заражения коронавирусом
На 19 мая в Магаданскую область вернулись из-за границы 50 колымчан.
Читайте подробнее: На Колыму вернулись полсотни местных жителей из-за границы
В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края у ребёнка, посещавшего дежурную группу детского сада, выявлен коронавирус.
Читайте также: В Хабаровском крае у ребёнка в детском саду выявили коронавирус
В Магаданской области за минувшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Читайте также: На Колыме выявлено более 200 носителей SARS-CoV-2
Авиакомпания S7 Airlines приступает к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Волгоград. Первый вылет запланирован на 2 июня 2020 года. Об этом сообщают в новосибирском аэропорту Толмачёво. Уточняется, что в аэропорту и на борту самолётов принимаются необходимые меры противоэпидемиологической защиты в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: Из Новосибирска запускают прямые рейсы в Волгоград
Медицинскую помощь должен получать каждый нуждающийся в ней житель Челябинской области. Об этом на совещании с представителями социального блока регионального правительства заявил глава региона Алексей Текслер.
Подробности в материале: Челябинский губернатор требует не оставлять жителей без помощи медиков
В Новом Уренгое (ЯНАО) с начала пандемии коронавирусной инфекции у 44 детей было выявлено заражение SARS-CoV-2. Об этом заявила в прямом эфире главный врач Новоуренгойской центральной городской больницы Ирина Груздева.
Она опровергла ложную информацию, что данное число заражённых детей в газовой столице Ямала было выявлено за сутки. Но несовершеннолетние заболевают, и только за последнюю неделю в детское инфекционное отделение больницы Нового Уренгоя их поступило пятеро с подтверждённым COVID-19.
Читайте также: В газовой столице Ямала выявлено 44 заражённых коронавирусом ребёнка
В Бурятии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом выросло до 1042. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за сутки выявлено 27 новых случаев.
Читайте подробнее: В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 27 человек
Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Республики Алтай достигло 87. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено пять новых случаев.
Подробности в материале: На Алтае выявили сразу пять новых случаев заражения коронавирусом
В Якутии за сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: В Якутии очаг коронавируса вспыхнул в обсерваторе
У посёлка Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края силами сводного отряда Минобороны России установлен полевой обсервационный лагерь на одну тысячу койко-мест. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте подробнее: Военные развернули на севере Красноярского края обсервационный лагерь
На Камчатке выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. По состоянию на 20 мая общее число подтвержденных заражений составило 536.
Об этом: На Камчатке продолжается рост числа выявленных носителей коронавируса
Всего в Хакасии по состоянию на 20 мая коронавирус выявлен у 695 человек.
Читайте подробнее: В Хакасии коронавирус выявлен почти у 700 человек
В Забайкальском крае за последние сутки, 19 мая, выявлено 13 новых носителей SARS-CoV-2. Появился ещё один погибший. Как сообщает оперативный штаб региона, это пациент, находившийся в тяжелом состоянии, у которого течение COVID-19 было осложнено двухсторонней бактериальной пневмонией. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких с первого дня госпитализации, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Общее количество выявленных положительных результатов теста на коронавирус составляет уже 646. Всего в Забайкалье погибли уже семь носителей SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Забайкалье скончался ещё один пациент COVID-19
В Новосибирской области объём просроченной задолженности физических лиц перед банками с начала года вырос более чем на 10%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на аналитиков Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
«Несмотря на то, что сами должники прямо ссылаются на коронавирус по факту лишь в единичных случаях — не более 1%, однако мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках», — уточняют в пресс-службе НАПКА.
Читайте подробнее: Новосибирцы задолжали банкам уже почти 18 млрд рублей
В Забайкальском крае запущено тестирование нового механизма получения электронного пропуска в условиях карантинных мероприятий, связанных с мировой эпидемией коронавируса. Как сообщает сегодня, 20 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя Забайкальского края Геннадия Гусева, речь идёт об использовании для этих целей смс-сообщений, что упростит получение разрешения на передвижение.
Читайте также: В Забайкалье раздают электронные пропуска через смс
Мэр Кемерова Илья Середюк обратился к горожанам в связи с принятым ранее губернатором Кузбасса решением об ослаблении ограничений, введённых из-за коронавируса. Он призвал кемеровчан соблюдать меры профилактики для недопущения распространения инфекции.
Читайте также: Середюк предупредил кемеровчан о последствиях несоблюдения мер профилактики
Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале раскритиковал СМИ, которые выдёргивают его цитаты из контекста и сеют панику и фейки о коронавирусе:
«Вот смотрите как преподнесли мои слова на вчерашнем прямом эфире на Ю-Туб канале: «Официальный представитель» (!!!) сказал, что «ничего делать не надо» (!!!), все мы «все равно все переболеем», а «кому положено умереть — помрут (!!!)». То есть «Мясников официально признал бессмысленность всех проводимых превентивных мероприятий и цинично сказал мириться со смертями и не бороться с ними». Что есть прямая ложь, при том, что все эти слова я действительно произносил.
Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, о их страхах, неуверенности и боязни завтрашнего дня. О том, что не надо искать в каждом чихе коронавирус».
Об этом: Доктор Мясников: «Не надо искать в каждом чихе коронавирус»
В Свердловской области праздник Ураза-байрам пройдёт дистанционно из-за эпидемии COVID-19. Такое решение приняли руководители духовных управлений мусульман.
Читайте подробнее: На Урале праздник Ураза-байрам отметят дистанционно
В Кемеровской области за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».
Читайте также: В Кузбассе за сутки выявили сразу 23 новых случая заражения коронавирусом
Глава Якутии Айсен Николаев в ходе брифинга 20 мая завил, что намерен ужесточить ограничительные меры в столице республики в связи с распространением коронавируса.
Читайте также: Власти Якутии готовы ужесточить режим самоизоляции
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 19 мая лично побывал в городской клинической больнице №1 Читы и обсудил с медицинскими работниками вопрос президентских стимулирующих выплат за работу с пациентами, у которых выявлен COVID-19. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.
Лечащий врач Наталья Вторушина отметила, что выплаты были получены в срок, до 15 мая.
«Сумма соответствует той, о которой говорил президент. Естественно, после получения данной суммы стимул работать у нас еще больше, потому что все данными выплатами очень довольны», — сказала доктор.
Читайте подробнее: Забайкалье задаёт уточняющие вопросы по выплатам за COVID-19
Новые случаи заражения коронавирусом за прошедшие сутки были выявлены в 11 населённых пунктах Кузбасса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Читайте также: Оперштаб Кузбасса уточнил, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Екатеринбургском метрополитене снова возникли очереди при входе. Об этом пассажиры пишут в социальных сетях. Граждан тревожит несоблюдение социальной дистанции в условиях коронавируса.
Читайте также: В метрополитене Екатеринбурга в разгар эпидемии возникли очереди
По состоянию на 20 мая на сайте госуслуг зарегистрировано 279 семей из Томской области, желающих вернуться домой.
Об этом: Почти 300 семей хотят вернуться в Томскую область из-за границы
Правоохранители в Туве перекрыли все дороги, ведущие в Монгун-Тайгинской район, а также село Межегей Тандинского района, где были введены карантинные мероприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.
«Въезд и выезд запрещены для всех граждан, за исключением грузового транспорта с продуктами жизненной необходимости и специалистов, задействованных в решении проблем по локализации инфекции», — добавили в ведомстве.
Читайте также: В Туве перекрыли все дороги, ведущие в закрытые на карантин поселения
В Забайкальский край, где выявлены уже более 600 носителей коронавируса, поступила гуманитарная помощь от Фонда развития Дальнего Востока. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, речь идёт о 20,6 тысячи защитных масок FFP2 (респираторов), которые в самое ближайшее время поступят в медучреждения региона.
Читайте также: Забайкальский медикам пожертвовали более 20 тысяч масок FFP2
В хирургическом корпусе №3 Республиканской больницы имени Н. А. Семашко в Улан-Удэ с 19 мая объявлен карантин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, корпус закрыт на две недели.
«В связи с этим приостановлены плановые госпитализации, кроме онкоурологии и эндокринологии», — добавили в больнице.
Читайте подробнее: Хирургический корпус ресбольницы в Бурятии закрыт на карантин
В Алтайском крае приостановлена госпитализации пациентов в один из самых востребованных стационаров — Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Как сообщает 20 мая оперативный штаб региона, на такой шаг руководство учреждения вынуждено было пойти из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В алтайской больнице скорой медпомощи выявили вспышку коронавируса
Всего в Омской области по состоянию на 20 мая коронавирус выявлен у 717 человек.
Подробности в материале: В Омской области выявили 65 новых носителей коронавируса
В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 20 мая, за сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом. С отрицательными результатами контрольных тестов выписаны ещё 38 пациентов. Скончался один человек — 64-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Читайте также: После заражения коронавирусом вылечились 730 новосибирцев
Круг выявленных носителей коронавируса продолжает шириться в Приангарье. По данным оперативного штаба региона, на утро 20 мая только за последние сутки выявлено 34 новых заразившихся.
Общее число подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет уже 780. Почти 600 носителей вируса находятся сейчас в инфекционных отделениях стационаров, 169 — выздоровели, семь — погибли.
Об этом: За сутки в Приангарье выявили 34 новых носителя SARS-CoV-2
В Оренбурге согласно губернаторскому указу торгово-развлекательные центры и рынки могут возобновить свою работу, но при соблюдении ряда условий. В настоящее время комиссия проверяет готовность объектов к открытию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.
Как отметили в Управлении Роспотребнадзора по региону, владельцы торговых точек подают уведомление арендодателю о готовности, а тот в свою очередь обращается в Роспотребнадзор. После этого комиссионно проводится обследование помещений и выносится решение.
Читайте также: В Оренбурге проверяют готовность торгово-развлекательных центров к открытию
В Госдуме возмущены показательными наказаниями главврачей из-за выполнения ими постановлений правительства РФ о стимулирующих выплатах медикам, работающим с пациентами с COVID-19.
Подробности в материале: В Госдуме возмущены делами на главврачей за выполнение указаний Минздрава
Свыше 540 жителей столицы России стали донорами плазмы для лечения больных с COVID-19. Об этом 20 мая сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Читайте подробнее: Более 540 жителей Москвы сдали плазму для лечения пациентов с COVID-19
Американское агентство Bloomberg внесло изменения в очередную статью о коронавирусе в России после того, как было уличено во лжи дипломатами из российского посольства в США.
Подробности в материале: Bloomberg исправило статью о коронавирусе в России после уличения во лжи
Число выявленных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Приморском крае за минувшие сутки составило. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подробности в материале: В Приморском крае за сутки выявили 44 случая заражения коронавирусом
Американское агентство Bloomberg скорректировало свой материал о распространении коронавируса в России после того, как российское посольство в США указало на грубую ошибку. Статья размещена на сайте издания.
Подробности в материале: Статья Bloomberg о COVID-19 в РФ исправлена после замечания посольства
После скандального видеоролика, в котором сотрудники скорой помощи в Иркутске заявили, что не получали президентских доплат за работу с коронавирусными больными, власти Приангарья отчитались о двукратном начислении выплат за смену, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Я второй раз встретился с коллективом скорой помощи, озвучил подходы к оплате труда тех, кто находится в зоне риска. В целом понимание с коллективом достигнуто. Выплаты будут произведены в ближайшее время», — заверил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Подробности в материале: Приангарье урегулировало вопрос президентских доплат медикам за COVID-19
В Новосибирской области пилот частного самолёта оставил очередное послание в небе. На этот раз надпись гласит: «Отпуск будет».
Читайте также: «Отпуск будет»: новосибирский лётчик оставил в небе очередное послание
Медсестра Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого был надет только прозрачный защитный костюм. Об этом сообщают «Тульские новости».
Об этом: В Туле медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм с бикини
Число граждан, заболевших внебольничной пневмонией, увеличилось в Самарской области в сравнении с показателями прошлых лет. Об этом 19 мая сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Светлана Архипова на заседании областного оперативного штаба.
По ее словам, в последнее время в Самарской области коронавирусную инфекцию выявляют в большинстве случаев при тестировании больных ОРВИ, внебольничной пневмонией. При этом специалисты зафиксировали рост числа заболевших внебольничной пневмонией в четыре раза в сравнении со среднемноголетним показателем за период с 2017 по 2019 год.
Об этом: В Самарской области зафиксировали рост заболеваемости пневмонией
Медикам Томской области, работающим с пациентами с коронавирусом, выделено 344 млн рублей на стимулирующие выплаты в мае. Об этом сообщили 20 мая в администрации региона.
Всего выплаты получают более 350 томских медиков, работающих с коронавирусом.
Подробности в материале: В Томской области выплаты получают более 350 работающих с COVID-19 медиков
Новый вид коронавируса может появиться уже в ближайшее десятилетие. Такое мнение 20 мая высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко («Единая Россия»).
Об этом: Онищенко назвал вероятный срок появления нового коронавируса
Круг выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае вновь расширился на 40 человек, также зарегистрирован ещё один факт смерти пациента с COVID-19. Как пояснили сегодня, 20 мая, в оперативном штабе региона, погибший являлся жителям Славгорода. Его болезнь осложнилась хроническими заболеваниями эндокринной и сосудистой систем.
«Врачи госпиталя Городской больницы 5 Барнаула провели тромболизис (тромболитическую терапию) и все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь не смогли», — сказано в официальном сообщении.
Подробности в материале: В Алтайском крае зарегистрирован новый случай смерти пациента с COVID-19
Четыре процента зараженных коронавирусом пациентов находятся в тяжелом состоянии в Самарской области. Об этом 19 мая сообщил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко на заседании оперативного штаба.
По его словам, по состоянию на 19 мая в регионе к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 20 человек — носителей коронавируса (это составляет четыре процента от числа инфицированных). При этом у четверти пациентов зафиксировано состояние средней тяжести. А 71 процент зараженных пациентов переносят этот вирус либо в легкой форме, либо вообще не чувствуют симптомов.
Читайте подробнее: В Самарской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
В тульском «Арсенале» нет ни одного случая заражения коронавирусом, сообщил руководитель клуба ГурамАджоев.
Читайте также: В тульском «Арсенале» не выявили ни одного случая заражения коронавирусом
В Татарии с 19 мая возобновили оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи. Жителей принимают стоматологи, офтальмологи, акушеры-гинекологи, отоларингологи, косметологи и массажисты. При этом в поликлиники можно приходить строго по записи, имея при себе индивидуальные средства защиты.
Читайте подробнее: В Татарии возобновили приём пациентов в поликлиниках
В Ингушетии получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, 1158 медицинских работников. Большая часть из тех, кто участвует в лечении пациентов с COVID-19, — средний медперсонал, их 578 человек, сообщили 20 мая в пресс-службе главы и правительства региона.
Читайте также: В Ингушетии получили стимулирующие доплаты 1158 медработников
Томская область входит в благоприятную зону по заболеваемости COVID-19 и проводимым профилактическим мероприятиям, сообщили 20 мая в региональной администрации. Время выхода региона из режима самоизоляции определит анализ ситуации.
Читайте подробнее: Томичам рассказали, когда в регионе снимут ограничения из-за коронавируса
Возможность открытия в скором времени на территории Москвы парикмахерских и салонов красоты, закрытых из-за пандемии коронавируса, оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Подробности в материале: Собянин рассказал о возможности открытия парикмахерских в Москве
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье по состоянию на утро 20 мая выросло до 1659. За минувшие сутки инфекция выявлена у 59 человек, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.
Читайте подробнее: На Ставрополье выявлено почти 60 новых случаев заражения коронавирусом
В Самарской области могут принять дополнительные ограничения, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится. Об этом 20 мая сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба.
По его словам, если руководство муниципальных образований не обеспечит контроль за соблюдением режима повышенной готовности, то не исключено, что будут приняты дополнительные ограничения.
Читайте подробнее: В Самарской области могут ужесточить ограничительные меры
Многофункциональный инфекционный центр для больных COVID-19 на 200 койко-мест построят в Дагестане по типовому проекту Министерства обороны. Для возведения объекта рассматриваются территории трех городов: Каспийска, Дербента и Хасавюрта, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Читайте подробнее: Минобороны построит в Дагестане инфекционный центр для пацинтов с COVID-19
Четыре отделения городской клинической больницы Пятигорска закрыли на карантин после того, как у двоих пациентов был выявлен коронавирус. Медработники этих отделений и лечащиеся в них больные по предписанию Роспотребнадзора изолированы на две недели.
Об этом: В больнице Пятигорска из-за коронавируса закрыли на карантин ряд отделений
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в видеоконференции по мерам господдержки экономики и граждан, которую провёл президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: В Адыгее доплаты перечислены всем медикам, работающим с коронавирусом
Преподаватели российских вузов скептически настроены к переходу на дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса. Таковы результаты совместного исследования Минобрнауки РФ и Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, сообщает пресс-служба министерства.
О росте рабочей нагрузки заявили 85,7% опрошенных, при этом 87,8% назвали очную форму занятий предпочтительной.
Читайте подробнее: Почти 90% преподавателей вузов предпочитают очную форму занятий
Шестой пациент, у которого был подтвержден диагноз COVID-19, скончался на территории Тамбовской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба региональной администрации.
Подробности в материале: В Тамбовской области зафиксирован шестой летальный случай от COVID-19
В Туве за минувшие сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 451.
«Отмечен рост внутрисемейных случаев распространения наряду с высоким индексом активности населения», — отметили в минздраве.
Об этом: В Туве выявили 44 новых случая заражения коронавирусом
20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Воронежской области, об этом сообщил 20 мая региональный оперштаб.
Об этом: В Воронежской области за сутки выявлено 20 носителей коронавируса
«Последний звонок» планируют перенести в Самарской области. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на заседании оперативного штаба региона.
Подробности в материале: В Самарской области планируют перенести «Последний звонок»
В Арамиле (Свердловская область) нашли SARS-CoV-2 у одного из воспитанников детского сада «Родничок». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.
Коронавирус нашли у ребёнка из дежурной группы. Он последний раз приходил в дошкольное учреждение 8 мая 2020 года. У воспитанника обнаружили симптомы ОРВИ, он перестал ходить в детсад.
После выявления вируса у ребёнка всю дежурную группу временно закрыли. Установлены контактные лица, они изолированы. Проходят противоэпидемические мероприятия.
Читайте подробнее: В детском саду Среднего Урала выявили коронавирус
В Тюмени разблокировали льготные транспортные карты пенсионерам в возрасте до 65 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в справочной АО «Тюменская транспортная система».
Напомним, льготные транспортные карты в Тюмени были заблокированы с 1 апреля, когда в регионе был введён режим самоизоляции граждан.
Об этом: В Тюмени части льготников разблокировали транспортные карты
Около 190 млн рублей выплачено медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, в Воронежской области, по данным на 19 мая, об этом сообщила пресс-служба облправительства.
Подробности в материале: Воронежским медикам выплатили 190 млн рублей надбавок — власти
Из-за пациента с коронавирусной инфекцией в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А. И. Крыжановского 17 мая изолировали персонал и пациентов отделения противоопухолевой лекарственной терапии, но с 20 мая возобновили работу отделения. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Читайте также: В Красноярске в онкодиспансере выявили пациента с коронавирусом
В Городской больнице №40 Санкт-Петербурга зафиксирован второй успешный случай лечения коронавирусной инфекции с помощью донорской плазмы. Врачам удалось спасти своего коллегу, у которого заболевание протекало в тяжелой форме.
Читайте подробнее: В Петербурге вылечили еще одного заболевшего врача с помощью плазмы
Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев высказал своё мнение о ситуации с эпидемией коронавируса в Дагестане.
«Если отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова не смогли вылечить, то о чем тут говорить? От такого лечения он перенес инсульт, об этом уже известно», — сказал Кадиев.
Читайте подробнее: Президент «Анжи» рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в Дагестане
В Ингушетии создан Национальный фонд развития республики, который призван оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации во время пандемии коронавируса. Инициатива создания фонда принадлежит главе субъекта Махмуду-Али Калиматову. Он также стал первым, кто регулярно отчисляет денежные средства на счет фонда из своей заработной платы.
Читайте также: В Ингушетии создан Национальный фонд развития республики
В Челябинской области отмечена ещё одна смерть пациента с COVID-19. Умер 85-летний мужчина, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Читайте также: 85-летний челябинец умер от ковидной пневмонии
42 медика заразились коронавирусом в лечебных учреждениях Белгородской области. Локализованы три очага инфекции, сообщает региональный оперативный штаб.
Об этом: В Белгородской области 42 медработника заразились коронавирусом
Число новых выявленных случаев заражения в Новосибирской области за последние сутки составило 77 человек. Об этом 20 мая сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Подробности в материале: В Новосибирской области за сутки выявили 77 случаев заражения SARS-CoV-2
Нарушения при осуществлении стимулирующих выплат медицинским работникам выявила прокуратура в Аннинской районной больнице Воронежской области.
Подробности в материале: Воронежская прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам
С начала пандемии коронавируса Сбербанк выявил более 70 ложных сайтов госуслуг, сообщил заместитель председателя кредитного учреждения Станислв Кузнецов.
Подробности в материале: В Сбербанке рассказали о подделке сайтов госуслуг мошенниками
В Курганской области зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Зауралья.
Из них завозными являются только три случая. Девять случаев зарегистрированы в Затеченском сельсовете Далматовского района, и четыре — в городе Далматово.
Всего с начала пандемии в регионе на 20 мая зарегистрировано 150 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 66% — завозные. Причём в 52% случаев коронавирусная инфекция протекает бессимптомно.
По выздоровлению из медучреждений региона выписаны 54 человека, летальные исходы отсутствуют.
Читайте подробнее: В Курганской области выявлено ещё 17 заражённых коронавирусом
В России под наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом находятся около 273 тыс. человек, сообщили 20 мая в Роспотребнадзоре.
Читайте также: В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 273 тыс. человек
Новосибирский центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» возобновляет работу после приостановки деятельности на карантин из-за коронавируса.
Читайте также: Новосибирский центр океанографии вышел из самоизоляции
В Северной Осетии с подозрением на коронавирус госпитализирован муфтий республики Хаджимурат Гацалов. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему назначено лечение, сообщает ряд местных СМИ и телеграм-каналов.
Подробности в материале: Муфтий Северной Осетии госпитализирован с подозрением на COVID-19
Количество тестирований на COVID-19 в Дагестане доведено до 1,8 тыс. в сутки. Планируется, что к 25 мая этот показатель вырастет минимум до 2,1 тыс., сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Читайте также: В Дагестане намерены увеличить количество тестирований на COVID-19
В курганском селе Затеченское Далматовского района, где выявлено девять случаев заражения коронавирусом, ужесточен режим движения. Об этом 20 мая сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов.
Читайте подробнее: В Курганской области ограничили въезд в село, ставшее очагом COVID-19
85 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, об этом сообщил 20 мая региональный оперштаб. Все новые заразившиеся — взрослые, возраст пациентов от 20 до 93 лет.
Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлены 85 носителей коронавируса
Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции жителей Москвы за прошедшие 24 часа увеличилось еще на 5 440 человек. Об этом 20 мая рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Подробности в материале: Число вылечившихся от COVID-19 в Москве за сутки превысило 5,4 тыс
В Томской области проводится проверка информации о предположительно неправомерном применении насилия полицейскими в отношении посетителя торгового центра в ЗАТО Северск. Мужчина находился в ТЦ без защитной маски.
Подробности в материале: Томский СК проверяет информацию о применении силы к посетителю ТЦ без маски
32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Республике Калмыкия за последние сутки, об этом 20 мая в прямом эфире в соцсетях сообщил главный санитарный врач Джангар Санджиев. Общее число заразившихся в республике составило 776 человек, девять летальных случаев. 260 человек выздоровели и выписаны.
Подробности в материале: В Калмыкии за сутки подтверждено 32 случая заражения коронавирусом
Федеральные и региональные стимулирующие выплаты в Саратовской области в полном объеме получили более 2,6 тыс. медицинских работников, оказывающих помощь в период пандемии на базе больниц, поликлиник, станций скорой помощи.
Читайте также: В Саратовской области более 2,6 тыс. медиков получили стимулирующие выплаты
В Северной Осетии госпитализирован девятимесячный ребенок с подозрением на заражение коронавирусом. Его переправили из Моздока в детскую республиканскую клиническую больницу специалисты санитарной авиации, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
Читайте подробнее: Санавиация доставила во Владикавказ ребенка с подозрением на коронавирус
За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 11 тыс. 531 человека. Об этом сообщает 20 мая городской оперативный штаб.
Об этом: За сутки в Петербурге на коронавирус проверили более 11 тысяч человек
Медики Междуреченска начали получать выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Доплаты за апрель перевели раньше официальной зарплаты, заявили в администрации города.
Читайте подробнее: В Междуреченске медики начали получать выплаты по COVID-19 — власти
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил пользователю, усомнившемуся в существовании коронавируса.
Подробности в материале: Хабиб ответил пользователю, назвавшему коронавирус аферой
В Челябинской области за сутки подтверждено 84 новых случая COVID-19. Об этом говорится в официальном сообщении регионального минздрава.
Всего на 20 мая в регионе уже зафиксировано 1969 случаев заболевания. При этом 694 человека уже выздоровели и выписаны, из них 50 за последние сутки.
Подробности в материале: В Челябинской области подтверждено ещё 84 случая COVID-19
В Саратовской области на 20 мая подтвердились 92 новых положительных теста на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 2072 человека. Выздоровели с начала эпидемии 580 человек, за последние сутки — 62 пациента. С начала пандемии скончались 11 пациентов.
Об этом: В Саратовской области выявили 92 новых носителя коронавируса
Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга, главный городской единоросс Вячеслав Макаров продолжает игнорировать обязательность масочно-перчаточного режима в общественных местах, который введен петербургским правительством, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Спикер петербургского Заксобрания продолжает игнорировать масочный режим
Российские специалисты подтвердили положительные результаты тестирования на новый коронавирус у 8764 человек за сутки 19 мая. Об этом сообщает 20 мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Таким образом, положительные тесты подтверждены в России у 308 705 человек.
Об этом: В РФ подтвердили более 8 тыс. положительных тестов на SARS-CoV-2 за сутки
В общежитии Ямальского многопрофильного колледжа на изоляции находятся 70 человек, контактировавших с заболевшими COVID-19. Волонтёры-медики решили морально поддержать ребят и запустили флешмоб #держисьстудентЯМК, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе #МыВместе.
Кроме того, добровольцы привезли самоизолированным студентам фрукты, соки и другие полезные вкусности.
Подробности в материале: Ямальских студентов на карантине поддерживают словами и фруктами
В профессорско-преподавательском составе нет большого оптимизма относительно дистанционного формата обучения в вузах.
Читайте также: Преподаватели вузов в РФ не хотят оставаться на дистанционном обучении
В Новосибирской области коронавирусом заразились 254 медика. Об этом на сессии горсовета сегодня, 20 мая, сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, пишет «Коммерсантъ-Новосибирск».
Читайте подробнее: В новосибирском минздраве назвали число заразившихся коронавирусом медиков
В Ростовской области из-за вспышки коронавирусной инфекции закрыт Сальский психоневрологический интернат. Двухнедельный карантин установлен в связи с заносом SARS-CoV-2 сотрудником соцучреждения.
Об этом: В Ростовской области из-за вспышки SARS-CoV-2 закрыли психинтернат
Муфтият Ставропольского края отменил богослужения в мечетях и молельных домах в дни празднования Ураза-байрам в связи с ситуацией с коронавирусом.
Читайте также: На Ставрополье отменили богослужения в мечетях на Ураза-байрам
110 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Брянской области за минувшие сутки. Один пациент скончался, сообщили 20 мая в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Брянской области выявили ещё 110 носителей коронавируса
96 автобусов на предмет соблюдения водителями и пассажирами масочного режима проверили сотрудники ГИБДД и Росгвардии, а также мэрии в Воронеже 19 мая.
Об этом: В Воронеже почти 100 автобусов проверили на соблюдение масочного режима
За сутки в Петербурге выявили еще 455 носителей коронавируса. Суточный показатель выявления в последние дни практически остаётся на одном уровне.
Читайте также: В Петербурге выявили 455 новых носителей коронавируса
За минувшие сутки зарегистрирована смерть мужчины с подтверждённым коронавирусом в Брянской области. Пациенту было 89 лет, сообщили 20 мая в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Брянской области скончался пожилой пациент с коронавирусом
Суточная прибавка в данных по новым выявленным заражениям коронавирусом в РФ составила 8764 случая. Об этом 20 мая сообщили в московском оперштабе.
Подробности в материале: Новых носителей коронавируса выявили в 84 регионах РФ
За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 504 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 20 мая в краевом оперштабе.
Это суточный рекорд по выявленным случаям заражения в регионе. Как уточнили в оперштабе, основная часть заражённых за сутки — это вахтовики из Северо-Енисейского района (440 человек).
Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки коронавирус выявили сразу у 504 человек
В Ростовской области за сутки подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону достигло 2 тыс. 784 человек.
Об этом: В Ростовской области подтверждено ещё 139 случаев заражения SARS-CoV-2
В Петербурге специалисты подтвердили, что еще четыре человека, ранее заразившихся коронавирусом, скончались от COVID-19. Число жертв болезни в Петербурге приблизилось к сотне.
Читайте также: Четыре новых летальных исхода COVID-19 подтвердили в Петербурге
Вся необходимая подготовительная работа в оздоровительных лагерях Новосибирской области проведена. Об этом во время прямого эфира «Вести LIVE» рассказал министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.
Читайте также: В Новосибирской области выработано несколько форматов работы летних лагерей
Больше всего положительных результатов за сутки в Москве — 2699, Московской области — 903 и Красноярском крае — 504.
Читайте подробнее: Новые положительные тесты на коронавирус подтверждены в 84 регионах РФ
98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили 20 мая в региональном оперштабе.
Читайте также: В Тульской области заражение коронавирусом выявлено у 98 человек
В Свердловской области нашли новый коронавирус ещё у 135 жителей и гостей региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.
SARS-CoV-2 за последние сутки обнаружили у жителей Арамиля, Артемовского, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (88 новых случаев), Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Режа, Серова, Гарей, Сухого Лога, Сысерти. Кроме того, один зараженный — приезжий из другого региона России.
Теперь в Свердловской области зафиксировано 3134 случая выявления коронавируса.
Подробности в материале: На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 135 человек
92 новых носителя коронавируса выявлено в Рязанской области за минувшие сутки. 30 человек выздоровели, сообщили 20 мая в региональной оперативной группе.
Читайте также: В Рязанской области выявили ещё 92 случая заражения коронавирусом
За сутки в Москве подтверждено 2699 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщили в московском оперштабе.
Об этом: В Москве выявили менее 2,7 тыс. новых носителей коронавируса
67-летний житель города Щёкино Тульской области с диагностированным COVID-19 скончался в больнице, об этом 20 мая сообщил региональный оперштаб.
Подробности в материале: В Тульской области скончался 20-й пациент с SARS-CoV-2
Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Воронежской области за прошедшие сутки возросло на 20 и теперь составляет 1266 человек. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом: В Воронежской области за сутки выявили 20 случаев заражения SARS-CoV-2
Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане по состоянию на 10:35 20 мая достигло 36, сообщил федеральный оперативный штаб. За вчерашний день в республике зафиксировано четыре летальных исхода, что стало для региона рекордным приростом за все время распространения коронавируса.
Об этом: В Дагестане отмечен наибольший прирост случаев смерти пациентов с COVID-19
В Оренбургской области доступ в посёлок Корсунский и выезд из него заблокирован полицией. Причиной стал объявленный карантин по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
В целях обеспечения исполнения карантинных мероприятий сотрудниками полиции Отделения МВД России по Домбаровскому району организован заслонный пункт пропуска. На нем круглосуточное дежурство в две смены несут полицейские и добровольцы-дружинники.
Читайте подробнее: В Оренбуржье заблокировали доступ в посёлок
Увлажнители кислородно-воздушной смеси, предназначенные для нормализации дыхания и стабилизации работы сердечно-сосудистой системы у больных COVID-19, начал выпускать Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» для поставки в медучреждения Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе завода.
Читайте также: В Кирове освоили производство медоборудования для пациентов с COVID-19
В Ростовской области подтвердили ещё два летальных исхода среди пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирус. За весь период на Дону скончались 33 пациента с SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В Ростовской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
В Екатеринбурге за сутки подтверждено 88 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге подтвердили ещё 88 случаев COVID-19
В Совфеде разделают обеспокоенность возможными перегибами в наказании главврачей за ситуацию со стимулирующими выплатами медикам, работающими с пациентами с COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
Об этом: Матвиенко: Генпрокурор обещает не карать главврачей по выплатам
За минувшие сутки в Псковской области выявили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — их общее количество возросло до 494 случаев. Из нового прироста 15 заразившихся выявлено в Пскове.
Читайте подробнее: «Снижение прервалось резким скачком»: на Псковщине коронавирус не сдаётся
В Сбербанке выявили новые схемы мошенничества, к которым прибегают злоумышленники во время пандемии. Об этом сообщил заместитель председателя кредитного учреждения Станислав Кузнецов.
Об этом: В Сбербанке назвали актуальные в период пандемии схемы мошенничества
В Совфеде назвали невыполнимыми действующие санитарные меры для строек и производств, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
Об этом: В Совфеде назвали невыполнимыми сантребования для промышленности и строек
91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
«Возраст пациентов от 1,9 месяцев до 94 лет. Среди них 55 женщин и 36 мужчин», — сообщили в оперштабе.
Об этом: В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2
В Чувашии за последние сутки выявлены 73 носителя коронавируса.
Подробности в материале: В Чувашии переболели COVID-19 ещё 40 человек
В Югре за последние сутки зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По числу выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 продолжает лидировать Сургутский район, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего в Югре с начала пандемии на 20 мая зарегистрирован 1 371 лабораторно подтвержденный случай заражения новым коронавирусом.
Согласно данным федеральной службы Роспотребнадзора, в ХМАО с начала пандемии вылечились от инфекции 478 человек, 12 пациентов с COVID-19 скончались.
Читайте подробнее: В Югре за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом
Распоряжением администрации Санкт-Петербурга носить маски и перчатки при посещении общественных мест, в том числе при нахождении на улице, недовольно больше петербуржцев, чем москвичей.
Читайте также: В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за свалки у поселка Мшинская
Из Оренбурга в Новосибирск с 3 июня запускают авиарейсы. Полеты будет выполнять компания S7 Airlines. Билеты уже поступили в продажу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского аэропорта.
Борт воздушного судна в обязательном порядке будут дезинфицировать и проветривать перед посадкой пассажиров. Аптечки дополнят защитными масками.
«Для соблюдения безопасной дистанции, по возможности, система регистрации назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга. Перед вылетом пассажиры обеспечиваются антибактериальными салфетками», — сказал представитель аэропорта.
Читайте также: Из Оренбурга запускают авиарейс в Новосибирск
Общее число умерших от COVID-19 на территории Астраханской области возросло до девяти человек, после того как специалистами был посмертно выявлен коронавирус у одной из жительниц региона. Об этом 20 мая сообщает управления администрации губернатора региона.
Об этом: Число скончавшихся от COVID-19 в Астраханской области возросло до девяти
В Северную Осетию поступило 190 млн рублей на доплаты медработникам, оказывающим помощь в лечении больных с коронавирусной инфекцией. На счета медучреждений направлено 170 млн рублей из них. Уже полностью выплачены доплаты за апрель и частично за май.
Подробности в материале: Минздрав РСО-Алании отчитался о выплатах надбавок медикам
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об обеспеченности койками больных COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
Специальной премией будут награждены волонтеры и предприниматели, оказывающие помощь нуждающимся в период борьбы с коронавирусом, по результатам подведения итогов конкурса «Доброволец России — 2020». Об этом сообщили в дирекции конкурса.
Читайте также: Волонтеров за особые заслуги наградят премией «Доброе дело»
455,5 млн рублей поступили на фиксированные доплаты медработникам по двум федеральным постановлениям в Белгородскую область, сообщает региональный оперативный штаб. Выплаты пересчитаны и переведены медикам.
Подробности в материале: В Белгородскую область на выплаты медикам поступили 455,5 млн рублей
В Татарии 20 мая подтвердились 75 новых случаев заражения SARS-CoV2. Всего с момента начала наблюдения коронавирус выявлен у 2475 человек, выздоровели 1452 пациента, за минувшие сутки — 151 человек. Скончались с начала пандемии восемь пациентов.
Об этом: В Татарии новыми носителями коронавируса числятся 75 человек
В Ленинградской области за прошедшие сутки число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на 75 случаев. Предыдущий суточный показатель заражения — 81 случай.
Читайте подробнее: В Ленобласти выявили 75 новых носителей коронавируса и столько же выписали
Общее число умерших от COVID-19 в Московской области за последние сутки увеличилось на 14 летальных исходов и теперь составляет 285 человек. Об этом 20 мая сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в Подмосковье в своем Telegram-канале.
Читайте также: В Московской области за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19
В Пензенской области с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 944 человека, за сутки — 83 пациента. На 20 мая в регионе лабораторно подтвердились 72 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения зафиксировано 1317 носителей коронавирусной инфекции. Скончались в области 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Читайте также: В Пензенской области 944 человека излечились от COVID-19
Еще один летальный случай от новой коронавирусной инфекции произошёл в Свердловской области. Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
Теперь в регионе зафиксированы восемь случаев смерти от COVID-19. Все они подтверждены федеральным оперштабом.
Подробностей о новом умершем не сообщают.
Читайте подробнее: В Свердловской области умер ещё один человек от COVID-19
649 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели в Тверской области по данным на 20 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Только за последние сутки выписаны 29 пациентов.
Об этом: В Тверской области 649 человек вылечились после коронавируса
В Пермском крае режим самоизоляции продлен до 8 июня. Решение связано с темпом прироста заболеваемости, который превысил 5%, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Главный врач региона Виталий Костарев заявил о преждевременности разговоров о других изменениях режима, в частности — о возможном открытии кафе, торговых центров.
«Если сделать это сейчас, то может произойти новая вспышка заболевания и оперштабу придется принимать решения по ужесточению ограничительных мер», — сказал он.
В Курской области 20 мая подтверждено 82 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 2177 подтвержденных случаев.
Об этом: В Курской области подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 20 мая выявили пять новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 463 случая заражения SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В Удмуртии выявили пять новых носителей коронавируса
Министерство здравоохранения Бурятии, а также медицинские организации допускали волокиту при разработке нормативных актов, необходимых для стимулирующих выплат врачам, работающим с пациентами с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Подробности в материале: Прокуроры обвинили минздрав Бурятии в волоките при начислении доплат врачам
За сутки у одного жителя Феодосии подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Контактный случай. Всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 299 положительных тестов на новую инфекцию.
Читайте также: В Крыму за сутки выявили одного носителя коронавируса
Лечение от внебольничной пневмонии в медицинских учреждениях Дагестана проходят почти 6 тыс. человек. Об этом на заседании регионального оперативного штаба доложил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.
Подробности в материале: В больницах Дагестана от пневмонии лечатся почти 6 тыс. человек
В Пермском крае за сутки по состоянию на 20 мая выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Лечение в больнице проходят 32 пациента. Остальные изолированы на дому из-за отсутствия симптомов заболевания.
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 1178 носителей коронавируса. Ежесуточный прирост больных составил 4,7%, а коэффициент заражаемости — 1,07.
Читайте подробнее: В Прикамье выявлено ещё 53 носителя SARS-CoV-2
В Нижегородской области по состоянию на 20 мая выявили 257 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 7209 случаев заражения SARS-CoV-2.
Об этом: В Нижегородской области выявили 7,2 тыс. носителей коронавируса
Десятый летальный случай у пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрирован в Калмыкии по данным на утро 20 мая. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Читайте подробнее: В Калмыкии скончался десятый пациент с коронавирусом
В конце мая в Крыму примут решение об открытии международного детского центра «Артек» для отдыха местных детей, если это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. Об отдыхе в крымских оздоровительных лагерях детей из других регионов России пока речи не идёт.
Читайте также: В Крыму могут открыть лагерь «Артек»
Российские туристы, выехавшие отдыхать на Средиземное море и лишённые возможности вернуться домой из-за распространения коронавируса, будут доставлены в Москву 20 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ.
Рейс с туристами прибудет в Москву 20 мая ориентировочно в 22:45 в терминал F международного аэропорта «Шереметьево». Самолёт с туристами проследует по маршруту Мальта — Ларнака — Москва.
Читайте подробнее: Герой России Дамир Юсупов доставит домой российских туристов
В Свердловской области за всё время эпидемии подтвердили 3134 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.
890 человек уже выписаны, а восемь скончались от COVID-19. 11 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, а 109 — в состоянии средней тяжести.
Читайте также: На Урале подтвердили коронавирус у 3134 человек
В Мордовии по состоянию на 20 мая выявили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 1477 случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: В Мордовии выявили 1477 носителей коронавируса
В Пермском крае увеличилось число летальных исходов пациентов, получавших лечение от COVID-19, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
За сутки, по состоянию на утро 20 мая, скончалась 81-летняя женщина. Она лечилась от коронавирусной инфекции и имела сопутствующие заболевания, связанные с возрастом.
Читайте подробнее: В Прикамье от последствий COVID-19 умерла пожилая пациентка
Игроки футбольного клуба «Ростов» получили результаты теста на коронавирус. Носителей SARS-CoV-2 в команде нет.
Читайте подробнее: Игроки ФК «Ростов» сдали тест на коронавирус
На Камчатке 20 медиков скорой помощи заразились коронавирусом. Они рассказали, что система здравоохранения в регионе не способна препятствовать распространению инфекции.
Читайте также: Коронавирус на Камчатке: на счету каждый врач и каждая копейка допвыплат
За прошедшие сутки выявлено ещё 84 носителя коронавируса в Волгоградской области. 71 человек выписан с выздоровлением, сообщили 20 мая в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Волгоградской области коронавирус выявили ещё у 84 человек
60 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, данные 20 мая опубликованы федеральным оперштабом.
Об этом: В Смоленской области выявлено 60 новых носителей SARS-CoV-2
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 20 мая, референс-центр подтвердил ещё 42 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев заражения составляет 1392. Выздоровели 760 пациентов. От последствий коронавирусной инфекции скончались пять пациентов.
Читайте также: В Оренбуржье подтверждено 42 новых случая заражения SARS-CoV-2
В Якутске разработали и апробировали программу, которая позволяет распознать коронавирусную инфекцию за считанные секунды.
Читайте также: В Якутске внедряют программу распознавания коронавируса в течение минуты
В Марий Эл по состоянию на 20 мая выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. С момента начала наблюдений в республике подтверждено 1322 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом: В Марий Эл подтвердили 1322 случая заражения коронавирусом
В Екатеринбурге отмечено очередное снижение индекса самоизоляции. К 13:40 по местному времени (11:40 мск) он упал до отметки 1,0, говорится на сайте Яндекса.
Об этом: В Екатеринбурге индекс самоизоляции упал до единицы
В Москве, наряду с увеличением объема тестирования населения, увеличивается количество тестов, но в то же самое время роста числа инфицированных не происходит. Это может свидетельствовать о том, что уровень циркуляции вируса среди населения падает, заявил накануне в программе «Док-ток» (Первый канал) директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин:
«По имеющимся у нас данным, за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных, упал практически в четыре-пять раз и на сегодняшний день составляет в Москве 2,6%, в Московской области — 3,8 и 3,9, а было —12−14%. Это может свидетельствовать о том, что вирус циркулирует всё меньше и меньше», — пояснил эксперт.
Подробности в материале: Почему в Москве резко упало число новых больных коронавирусом?
Запутанная методика подсчета объема работы врачей с коронавирусными пациентами от Министерства здравоохранения РФ стала причиной задержки выплат медикам Ленинградской области. Об этом 20 мая заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Читайте также: Губернатор Ленобласти объяснил причину заминки в выплатах медикам
В России суточный прирост вылечившихся пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, впервые превысил число случаев заражения коронавиурсом нового типа. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу и контролю за ситуацией с распространением COVID-19 на 20 мая.
Подробности в материале: Число вылечившихся от COVID-19 в России впервые превысило число заболевших
В Хабаровском крае после теле-обращения Владимира Путина бросились делать перерасчеты медикам по федеральным выплатам.
Читайте подробнее: В Хабаровске после выступления Путина начали делать перерасчёты медикам
На Северном Кавказе отмечается ежедневный прирост пациентов, вылечившихся от COVID-19. Общее число выздоровевших составило, по данным федерального оперативного штаба на 20 мая, 5992 человека. Из них 640 человек выписаны за последние сутки. Число выздоровевших превысило 46% от всех заразившихся.
Об этом: На Северном Кавказе вылечились от COVID-19 более 46% пациентов
49 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Орловской области за последние сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 20 мая.
Читайте также: В Орловской области за сутки выявлено 49 носителей SARS-CoV-2
Следственные органы в Дагестане проверяют информацию о невыплатах медикам стимулирующих надбавок за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Доследственные мероприятия проводятся в городе Буйнакске и Табасаранском районе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Читайте также: В Дагестане следователи проверяют сообщения о невыплатах медикам надбавок
Следственный комитет Евпатории решил проверить подлинность коллективного обращения местных медработников о невыплате компенсаций за работу с коронавирусными пациентами, а не приведённые в документе факты. Об этом заявила депутат евпаторийского горсовета (КПРФ) Оксана Таранина, которая ранее опубликовала обращение медработников.
Подробности в материале: В Крыму проверяют достоверность жалоб медиков
В Оренбургской области медработникам, которые оказывают помощь пациентам с SARS-CoV-2, в связи с принятыми 15 мая изменениями в правила предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление стимулирующих выплат доначислено в общей сложности 38 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.
На 19 мая медикам выплачено 97,4 млн рублей. Денежные выплаты получили более 3 тысяч человек, в том числе врачи, средний и младший персонал, а также водители бригад скорой помощи.
Денежные средства с учетом пересчёта за апрель перечислены на банковские карты медработников в полном объеме 17 мая.
Подробности в материале: Оренбургским медикам в результате пересчёта доплатили 38 млн рублей
В Ростовской области, по данным на утро 20 мая, госпитализировано 424 пациента, у которых подтверждён коронавирус. Загруженность коек в «ковидных» госпиталях составляет 16%.
Об этом: Загруженность коек в Ростовской области достигла 16%
В Астраханской области 20 мая зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1202 подтверждённых случая.
Читайте также: В Астраханской области выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом
В Ленинградской области только медработники, которые непосредственно работают с коронавирусными пациентами, получат дополнительные надбавки федеральных и региональных властей. Глава региона не согласился с мнением некоторых жителей, что все врачи в Ленобласти находятся в зоне риска.
Читайте подробнее: Не все медики Ленобласти получат выплаты за коронавирус
118 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 20 мая. По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлен 2871 положительный тест.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявили 118 носителей коронавируса
47 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки, об этом сообщили 20 мая в региональном оперштабе.
Читайте подробнее: В Ивановской области за сутки выявили 47 носителей SARS-CoV-2
В Северной Осетии перепрофилировали на выпуск мебели для госпиталей завод «Бином». Предприятие начало производить металлические шкафы и столики-тележки, а также реанимационные кровати, сообщили в республиканском минпроме.
Читайте также: Завод в Северной Осетии начал выпускать мебель для госпиталей
Во Владимирской области 20 мая выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1968 подтверждённых случаев.
Об этом: Во Владимирской области выявлено 66 случаев заражения коронавирусом
Штрафы за нарушение медицинского регламента предусмотрены для футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Подробности в материале: Клубы РПЛ будут штрафовать за нарушение медицинского регламента
Смерть пациента с заражением коронавирусом подтвердилась в Ивановской области за последние сутки, сообщили 20 мая в региональном оперштабе.
Читайте также: В Ивановской области скончался пациент с коронавирусом
Совфед одобрил закон, разрешающий на фоне пандемии коронавируса заключать договор ОСАГО без диагностической карты, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
Читайте подробнее: Совфед разрешил ОСАГО без диагностической карты
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее по состоянию на 10:35 20 мая достигло 525, сообщил федеральный оперативный штаб. За последние 24 часа инфекция выявлена у 64 человек, что стало для республики наибольшим суточным приростом за время пандемии.
Читайте подробнее: В Адыгее отмечен наибольший суточный прирост заразившихся коронавирусом
В Свердловской области вылечились после выявления COVID-19 ещё 73 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.
Теперь в регионе подтверждено выздоровели уже 890 таких пациентов.
В регионе подтверждено 3134 случая заражения коронавирусом. 109 пациентов лежат в состоянии средней тяжести, 11 — в тяжелом, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
Подробности в материале: На Среднем Урале выздоровели уже 890 человек, у которых выявляли COVID-19
Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.
Читайте подробнее: В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений
Больше месяца назад в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии в соответствии с приказом ФМБА России были развернуты инфекционные изолированные подразделения на 180 коек для приема пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19. За это время были госпитализированы более 300 пациентов, примерно половина которых уже прошли лечение в стационаре Центра и выписались домой. Как пояснил директор Федерального национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, член-корреспондент РАН Николай Дайхес, тестирование на антитела к SARS-Cov-2, так же, как и при других инфекционных заболеваниях, тоже имеет принципиально важное значение.
«Определить, что пациент перенёс инфекцию COVID-19 и не представляет опасности для окружающих, чрезвычайно важно. Несомненно, полученные знания будут также важны и для определения эффективности противоэпидемических мероприятий, что позволит их усовершенствовать. Знания об уровне защищённости врачей (кто уже перенёс заболевание) определят тактику работы в медицинском учреждении», — подчеркнул доктор.
Читайте также: Почему важно провести тестирование на антитела к SARS-CoV-2?
В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии на 20 мая в регионе зафиксировано 1 267 положительных SARS-CoV-2. Из них вылечилось от инфекции 551 человек, семеро скончались.
Читайте подробнее: В Тюменской области выявили 40 новых носителей коронавируса
Число умерших от COVID-19 на территории Ростовской области за минувшие сутки выросло на двух пациентов, и теперь их общее количество составляет 33 человека. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подробности в материале: В Ростовской области за сутки скончались два пациента с COVID-19
Власти Москвы отменили почти 850 штрафов водителям, которые допустили ошибку при привязке номера автомобиля к пропуску. Об этом 20 мая сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Об этом: В Москве отменили почти 850 штрафов за ошибку при привязке авто к пропуску
Контроль состояния здоровья необходим даже тем, кто перенёс коронавирусную инфекцию в лёгкой или бессимптомной форме. При отклонениях от нормы рекомендованы дыхательные упражнения и ингаляции, сообщает 20 мая пресс-служба Минздрава РФ.
Читайте подробнее: В Минздраве дали рекомендации перенёсшим лёгкую форму COVID-19
На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Новые случаи заражения стали преобладать в крупных городах автономного округа. За последние сутки большинство из них выявлено в Новом Уренгое и Салехарде.
За весь период пандемии в ЯНАО на 20 мая подтверждено 1838 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 282 человека, пятеро скончались.
Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявлено 32 новых носителей коронавируса
Всего в Томской области по состоянию на 20 мая коронавирус выявлен у 409 человек.
Читайте также: В Томской области коронавирус выявили у 409 человек
В Олонецком районе Карелии зафиксирована вспышка заражения коронавирусной инфекцией, вызванная неосторожным поведением граждан. В связи с этим в районе вводятся дополнительные ограничения, сообщил 20 мая на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.
Читайте также: В Карелии вводят новые меры из-за вспышки коронавируса в Олонецком районе
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. В ряде российских регионов ограничения можно постепенно снимать, заявил 20 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин: 14 регионов России приступили к отмене карантинных мер
Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу в связи с коронавирусом запретила принимать и переводить в учреждения социальной защиты населения стационарного типа новых пациентов, однако новые правила не коснутся детей, оказавшихся в беде. Об этом 20 мая сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Читайте подробнее: В Петербурге запретили принимать пациентов в учреждения соцзащиты
Особенностями протекания болезни COVID-19 и применяемыми методиками лечения поделился главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Астраханской области Ираклий Китиашвили на своей странице в соцсети Facebook.
Подробности в материале: Реаниматолог о COVID-19: «Это не совсем пневмония»
Совфед одобрил закон о голосовании дистанционно, в том числе по почте, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
Читайте подробнее: Совфед одобрил закон о голосовании по почте и переносе выборов
В Оренбуржье за сутки, по состоянию на 20 мая, выявлено ещё 29 носителей с SARS-CoV-2, из них 11 зараженных коронавирусом граждан выявлены активно — на въезде в регион, сообщила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
В регионе зафиксировано в общей сложности 1586 случаев заражения коронавирусом. Лечение в стационарах получают 305 пациентов. Сейчас 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние ещё 126 пациентов оценивается как среднетяжёлое, остальных — удовлетворительное. Пневмония выявлена у 288 человек.
За сутки, на 20 мая, из стационаров выписаны 59 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции. За апрель и истекший период мая от болезни оправились в общей сложности 760 пациентов. «Это очень хорошая тенденция. Выздоравливает больше, чем поступает», — отметила Татьяна Савинова.
Подробности в материале: В Оренбуржье за сутки выявлено 29 носителей SARS-CoV-2
В школах Подмосковья приступили к тестированию отечественного аналога платформы Zoom для учреждений образования.
Апробация нового видеосервиса стартовала на базе школ Подмосковья, затем к пилотному проекту присоединились еще 10 регионов России. Планируется, что в образовательную часть сервиса для дистанционного образования войдут лекции, учебники и видеоуроки.
Об этом: В школах Подмосковья приступили к тестированию российского аналога Zoom
В России ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизировалась, темпы распространения COVID-19 замедлились. Об этом сегодня, 20 мая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Об этом: В ВОЗ оценили ситуацию с распространением COVID-19 в России
В футбольном клубе «Ростов» все тесты на коронавирус дали отрицательный результат.
Читайте подробнее: ФК «Ростов» сообщил об отсутствии случаев заражения коронавирусом в клубе
В Московской области полностью выздоровели и выписаны из больниц домой еще 283 пациента с ранее выявленным SARS-CoV-2. Об этом сообщает Мособлштаб.
Читайте также: В Подмосковье выписаны домой еще 283 пациента с SARS-CoV-2
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о выявленном очаге заражения трудовых мигрантов на территории промзоны в поселке Горелово. Коронавирусная инфекция была выявлена у постояльцев, которые жили и работали на местном производстве пластиковых окон.
Об этом: Коронавирус в Ленобласти нашли в хостеле для рабочих оконного производства
В Ингушетии введены ограничения на период празднования Ураза-байрам. Духовные лидеры республики приняли решение не проводить коллективный намаз по случаю окончания священного месяца Рамадан, а также призвали праздновать Ураза-байрам в кругу семьи, не посещая родных, чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь близких опасности.
Подробности в материале: В Ингушетии отменили коллективный намаз на Ураза-байрам
Организована проверка по видеообращению медицинских работников в городе Губкин Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Сотрудники скорой помощи заявили о невыплате стимулирующих надбавок.
Об этом: Белгородские следователи проверяют ещё одно обращение медиков
В поселке Энбекши Адамовского района Оренбургской области вместо карантина решено опробовать новую модель ограничительных мер из-за неблагополучной эпидобстановки. Об этом во время прямого эфира в Instagram заявила министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
«Там проживает 136 человек. С сегодняшнего дня (20 мая) попробуем новую модель, не карантина, — ужесточения режима самоизоляции путем отслеживания через геолокацию», — сказала глава ведомства.
Читайте также: В Оренбургом посёлке вместо карантина опробуют новую модель ограничения
56-летняя женщина, страдающая сахарным диабетом, скончалась от COVID-19 в Башкирии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба минздрава республики.
По сообщению пресс-службы ведомства, жительница Белебеевского района не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Таким образом, в Башкирии умерло 18 пациентов с COVID-19.
Читайте подробнее: В Башкирии скончалась 56-летняя пациентка с COVID-19
Специальный коридор организовали на российско-азербайджанской границе для граждан Азербайджана, которые не могли вернуться на родину из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии коронавируса. Территорию РФ через международный пункт пропуска в Магарамкентском районе Дагестана покинули 120 человек.
Читайте также: Через коридор на юге Дагестана на родину вернулись 120 граждан Азербайджана
«У Вас нет антител к вирусу, что говорит о том, что Вам надо соблюдать меры предосторожности для предотвращения возможного заболевания. В случае, если на Вас наложен карантин постановлением Роспотребнадзора или информированным согласием, Вы обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение срока, указанного в данных документах», — такой комментарий предоставляется при отсутствии антител.
Подробности в материале: Результаты анализов на COVID-19 доступны в электронной медицинской карте
Крупную партию средств индивидуальной защиты для врачей Тамбовской областной клинической больницы имени В. Д. Бабенко в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе передали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), участники «Молодежки ОНФ» и волонтеры-медики. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.
Подробности в материале: Волонтеры передали Тамбовской областной больнице партию средств защиты
На митинг за снижение стоимости аренды вышли торговцы одного из крупнейших рынков Воронежа — «Придача» 19 мая. К зданию рынка на улице Димитрова пришли более сотни человек. Торговцы — а это около 80 ИП — просят администрацию рынка снизить арендную плату.
Подробности в материале: В Воронеже торговцы рынка «Придача» вышли на митинг
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассчитывает к началу лета на возможность серьезных послаблений ограничений, ранее введенных из-за эпидемии. Это станет возможным, если жители продолжат соблюдать все предписанные меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: К началу июня Ленобласть может начать выход из ограничений
Проводить постоянные встречи с сотрудниками скорой помощи и оперативно решать возникающие вопросы поручил главам муниципалитетов губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Первые встречи уже провели в двух городах, сообщили 20 мая в региональном оперативном штабе.
Об этом: Белгородский губернатор поручил главам районов решать проблемы медиков
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 20 мая, издал постановление «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края». Официальный документ опубликован на сайте региона.
Как сообщает ИА REGNUM, это произошло потому, что на территории района нет новых подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2.
Об этом: На Алтае отменили карантин, введённый из-за вспышки SARS-CoV-2
Медицинская сестра из Тулы, надевшая купальник под защитный костюм, не совершила ничего предосудительного. Так считают интернет-пользователи, написавшие свои комментарии в связи с инцидентом.
«Человеку было жарко. В чем проблема? Она же не голая была… и все меры безопасности соблюдены!» — написала в интернете Ангелина Б.
Читайте также: В Сети вступились за медсестру, наказанную из-за купальника
В Новгородской области за последние сутки выявили 10 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили 20 мая в областном оперативном штабе. Это существенно меньше предыдущей суточной цифры, составлявшей 33 случая. Однако о победе над эпидемией говорить рано.
Об этом: В Новгородской области частично смягчили ограничения в двух районах
Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом
В Пермском крае птицефабрика (входит в состав группы «Продо») и социальный проект «Яндекса» «Помощь рядом» запустили продовольственную помощь представителям социально незащищенных слоев населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Поддержку оказывают малоимущим семьям, которые воспитывают маленьких детей, студентам и одиноким пенсионерам. Эти категории граждан получают продовольственные наборы.
Подробности в материале: Пермская птицефабрика и Яндекс помогают малообеспеченным пермякам
Доследственная проверка информации о невыплате в полном объёме стимулирующих надбавок медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, а также данных о заражении ряда медиков из-за нехватки средств индивидуальной защиты, начата Следственным управлением Следственного комитета России по Тверской области. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 20 мая.
Подробности в материале: В Твери СК начал проверку данных о заражении медиков SARS-CoV-2
Власти Мурманской области выплатили более 25 млн рублей оставшимся без работы северянам. Помощь получили более 2 тысяч человек.
Об этом: 25 млн рублей выплатили мурманчанам, потерявшим работу из-за пандемии
Власти Мурманской области выплатили более 25 млн рублей оставшимся без работы северянам. Помощь получили более 2 тысяч человек.
Подробности в материале: 25 млн рублей выплатили мурманчанам, потерявшим работу из-за пандемии
Еще 98 носителей коронавируса выявили в Самарской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе зафиксировали 1666 фактов заражения этой инфекцией. Больше всего в минувшие сутки выявляли в областной столице — 49 фактов и в Тольятти — 25 фактов заражения. Кроме этого, случаи заражения были выявлены в восьми районах и в шести городах региона.
Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 98 случаев заражения коронавирусом
У одного из студентов пятого курса алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) подтверждён положительный тест на коронавирус. Как сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на слова ректора АГМУ Ирины Шереметьевой, как и многие другие студенты вуза, старшекурсник работал в одной из больниц краевой столицы медбратом. Его заболевание протекает в легкой форме.
Теперь, согласно распоряжению Роспотребнадзора, в общежитии № 3 по адресу Чкалова, 36 в Барнауле введён двухнедельный карантин. Всем его обитателям (а это 258 человек) запрещено покидать здание до 3 июня 2020 г.
Читайте также: Общежитие Алтайского государственного медуниверситета закрыли на карантин
В Оренбурге в общежитии по проспекту Братьев Коростелевых 20 мая полностью снят карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Подробности в материале: В общежитии Оренбурга полностью снят карантин по коронавирусу
В Новосибирской области пройдёт премьера первого цифрового спектакля с элементами дополненной реальности. Виртуальный спектакль-прогулка «Домой» театра «Старый дом» запланирован на 25 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Новосибирцам покажут первый виртуальный спектакль
В Новосибирской области пройдёт премьера первого цифрового спектакля с элементами дополненной реальности. Виртуальный спектакль-прогулка «Домой» театра «Старый дом» запланирован на 25 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Новосибирцам покажут первый виртуальный спектакль
Работающие за рубежом российские учителя по гумпрограмме Минпросвещения смогут вернуться в Россию 25 мая. Об этом 20 мая сообщили в Минпросвещения РФ.
Подробности в материале: В Россию из-за пандемии вернут работающих за рубежом учителей
В мае смертность от коронавирусной инфекции будет значительно выше, чем в апреле. Об этом заявил 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного штаба при правительстве РФ.
Читайте также: Собянин предупредил о высокой смертности от COVID-19 в мае
Число умерших больных с диагнозом COVID-19 в Москве в мае значительно превысит показатель апреля. Об этом заявил 20 мая мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Об этом: Собянин ожидает в мае в Москве высокую смертность от COVID-19
Госдума 21 мая в приоритетном порядке обсудит законопроекты, направленные на поддержку граждан и бизнеса, а также обеспечение развитие экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом: Володин рассказал о работе над мерами поддержки граждан и бизнеса
В Оренбургской области кредитные каникулы по ипотеке получат более 460 жителей. Банки уже одобрили отсрочку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе отделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центробанка России.
С начала вступления в силу закона о кредитных каникулах по 13 мая 2020 года в кредитные учреждения поступило 509 обращений с просьбой об отсрочке по выплате ипотечного займа. Рассмотрено 501 заявление, одобрено 92%. Общий объем кредитных средств, которые выплатят с отсрочкой, составил 430 млн рублей.
Напомним, с апреля 2020 года действует закон о кредитных каникулах. Он гарантирует отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода для граждан, чьи доходы упали не меньше чем на 30%.
Подробности в материале: Кредитные каникулы по ипотеке одобрили более 460 оренбуржцам
В Красноярском крае новый учебный год планируют начинать в традиционном режиме. По словам губернатора региона Александра Усса, ученики пойдут в школу к своим учителям и одноклассникам.
Подробности в материале: Новый учебный год в Крас