Москва, 24 марта, 2025, 16:13 — ИА Регнум. 49-летняя актриса «Электротеатра Станиславский» Алла Казакова подала в полицию заявление об избиении. Причина — скандал, произошедший после банкета по случаю премьеры спектакля «Пик Ник или Сказки Старого Ворона».

Алексей Никольский/РИА Новости Алла Казакова из спектакля «Пик Ник или Сказки Старого Ворона»

По словам Аллы Владимировны, 34-летняя коллега по сцене Мария Беляева обвинила ее в плохой игре, а затем ударила по лицу в коридоре, рядом с кабинетом худрука театра Бориса Юхананова. Неловкость, помимо прочего, заключается еще и в том, что Беляева — супруга худрука и по совместительству режиссера спектакля, премьера которого состоялась в субботу, 22 марта.

«Алла Владимировна была вся в крови, — рассказал ИА Регнум один из коллег актрисы. — Подозревали даже перелом носа, но, к счастью, обошлось — только ушиб».

Коллеги поговаривают, что супруга худрука уже не в первый раз придирается именно к Казаковой.

«Скажем так, бывало, что она позволяла себе обсуждать при всех личную жизнь Аллы Владимировны. Говорила, что она одинокая несчастная женщина. Еще Алла Владимировна рассказывала, что как-то Мария угрожала ей прямо на сцене, во время поклонов», — рассказал собеседник ИА Регнум.

Сейчас, по словам коллег, непонятно, что дальше будет со спектаклем, в котором и Алла Казакова, и Мария Беляева играют ангелов (двоих из четырех, посланных Творцом на Землю). Казакова уже заявила, что играть в этой постановке она больше не намерена. А между тем спектакль репетировали около трех с половиной лет.

«Электротеатр Станиславский» открылся в 2015 году после реконструкции Московского драматического театра им. К. С. Станиславского, тогда же его художественным руководителем стал Борис Юхананов.