* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Одесса, Украина, 24 марта, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Появилось полное видео убийства радикального украинского националиста Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в Одессе.

demian. ganul/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На обнародованных кадрах видно, как раненый Ганул бежит мимо магазина на Александровском проспекте в центре Одессы, после чего падает на асфальт.

Мимо проходят люди и оглядываются на него. Затем к радикалу подходит неизвестный, перезаряжает пистолет и производит два контрольных выстрела. Убедившись, что Ганул мёртв, стрелявший покинул место происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта украинские СМИ сообщили об убитом в центре Одессы мужчине, которым оказался Ганул. В этот же день МВД Украины подтвердило факт задержания подозреваемого в убийстве, в квартире которого нашли оружие.

По информации СБУ, стрелявшим оказался 46-летний дезертир украинских формирований Сергей Шалаев. Суд арестовал подозреваемого на два месяца, до 12 мая. Позже украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на заместителя руководителя Одесской специализированной прокуратуры Руслана Веремчука сообщило, что Шалаев в ходе заседания суда признал вину.

В подполье уточнили, что ликвидированный националист ранее работал на Службу безопасности Украины. По словам источника, СБУ использовали его для контроля за военкомами, так как вся государственная система киевского режима насквозь пропитана коррупцией.

Ганул является экс-руководителем силового блока одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных формирований. После начала спецоперации на Украине он организовывал отряды самообороны, в составе которых патрулировал улицы в поисках «российских диверсантов», распространял инструкции по изготовлению коктейлей Молотова и собирал средства на нужды ВСУ.

Украинский радикал также был одним из организаторов и участников массового убийства в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого только по официальным данным погибли 48 человек.