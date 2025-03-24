Белгород, 24 марта, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Подразделения ВС России уничтожили технику ВСУ, в том числе квадроциклы и багги, при попытке проникнуть в Белгородскую область. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российские беспилотники уничтожили инженерную машину разграждения, боевую бронемашину и другую технику ВСУ в белгородском приграничье, проинформировала пресс-служба.

«Противник использовал инженерную машину разграждения, боевую бронированную машину и мобильную технику, в том числе квадроциклы и багги, пытаясь проскочить на российскую территорию. Расчётами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ (Тихоокеанского флота. — Прим. ред.) в составе группировки войск «Север» все выявленные цели были уничтожены», — сообщили в военном ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955360" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры боевой работы подразделений группировки войск «Север» по уничтожению военной техники и живой силы ВСУ в Белгородском приграничье

Как передавало ИА Регнум, утром 18 марта ВСУ предприняли попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье. В течение дня противником было совершено пять атак. В провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники. Российские военные отразили атаки и не допустили пересечения границы. ВСУ потеряли до 60 человек. Оставшиеся были рассеяны.

Кроме того, в последние недели подразделения ВС РФ провели ряд операций против ВСУ в Курской области. За период с 8 по 14 марта были освобождены 28 населённых пунктов, в том числе Суджа. Президент Владимир Путин 19 марта сообщил, что ВС России завершают разгром украинских формирований в курском приграничье.