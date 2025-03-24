Геническ, Херсонская область, 24 марта, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили лодку Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которой украинские бойцы пытались форсировать Днепр в Херсонской области. Об этом со ссылкой на кадры оперативного контроля 24 марта сообщил ТАСС.

Евгений Биятов/РИА Новости

Лодку противника обнаружил дрон российской разведки. После этого было принято решение ее уничтожить. Подразделения 18-й общевойсковой армии группировки российских войск «Днепр» с помощью беспилотника сбросили боеприпас на плавсредство. Цель была поражена.

Как уточнил один из российских военнослужащих, обычно в лодках диверсионно-разведывательных групп украинской армии находятся от пяти до восьми военных.

Как сообщало ИА Регнум, украинские диверсанты регулярно предпринимают попытки высадки на левобережье Днепра, но их действия оперативно пресекают российские военнослужащие. Так, 14 марта военнослужащие Вооружённых сил России ликвидировали разведывательную группу из троих украинских диверсантов при попытке высадиться на левом берегу Днепра. Плавсредство, амуниция, беспилотник и другое оборудование были взяты в качестве трофеев.

В этот же день представитель российского силового ведомства сообщил, что военные группировки войск «Запад» ВС РФ ликвидировали в районе села Колодези Донецкой Народной Республики ДРГ украинских формирований. В результате успешного выполнения боевых задач четверых диверсантов уничтожили и ещё двое сдались в плен.

За сутки 23 марта в зоне спецоперации Вооруженные силы Украины потеряли около 1380 человек. В частности, в зоне группировки российских войск «Центр» потери противника превысили 500 военных. Более 360 военнослужащих и танк ВСУ потеряли в зоне российской группировки войск «Юг». В результате действий группировки войск «Днепр» подразделения ВСУ лишились за сутки до 70 военных и двух станций радиоэлектронной борьбы.