Москва, 24 марта, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Израиль будет представлен на параде Победы в Москве 9 мая и никогда не откажется от празднования этой даты. Об этом заявил и. о. посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Не стоит забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы — одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы. Единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов, это Израиль. И где проходит «Бессмертный полк». Так что у нас это очень чётко», — отметил он в беседе с ТАСС.

Посол уточнил, что в Нетании и Иерусалиме стоят памятники героям Второй мировой войны. Бен Цви также добавил, что в параде примет участие посол Израиля Симона Гальперин.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров стран — участниц содружества на торжества по случаю 80-летия Победы СССР над нацистской Германией, которые пройдут 9 мая 2025 года в Москве.

21 января Путин пригласил на парад Победы на Красной площади председателя КНР Си Цзиньпина. Китайская сторона также пригласила российского лидера в Китай 3 сентября на мероприятия, посвященные 80-летию Победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

Кроме того, 9 мая в Москву приедет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Премьер-министр Индии Нарендра Моди тоже планирует посетить парад на Красной площади.