Москва, 24 марта, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом аль Нахайяном. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Лидеры обсудили нынешнее развитие российско-американского диалога с целью поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном», ― говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер выразил признательность за оказываемое ОАЭ активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В свою очередь глава ОАЭ высказался в поддержу предпринимаемых Россией и США усилий по урегулированию конфликта на Украине. Он приветствовал проходящие 24 марта в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран.

Главы государств положительно оценили достигнутый на сегодняшний день уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях. Также они договорились о плотной координации в формате ОПЕК+.

Владимир Путин поздравил Мухаммеда аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Как передавало ИА Регнум, в настоящее время в Эр-Рияде продолжаются российско-американские переговоры. Встреча представителей двух стран началась в столице Саудовской Аравии в отеле Ritz-Carlton в районе 10:00 мск. Делегации общаются без журналистов.

Переговоры продолжались несколько часов, после чего был сделан перерыв на обед. Затем беседа возобновилась.

Представляющий Россию на переговорах глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин сообщил, что переговоры РФ и США находятся в самом разгаре, а их ключевыми темами стали актуальные для обеих сторон вопросы. По его словам, переговоры проходят творчески, а Москве и Вашингтону удаётся понимать точку зрения друг друга.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга проинформировал, что в рамках переговоров в Саудовской Аравии представители России и США обсуждают вопрос черноморской инициативы и связанных с ней аспектов, но не затрагивают территориальные вопросы.

Официальный представитель Кремля также отметил, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов.

23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев. Он лишь сообщил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.