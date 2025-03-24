Москва, 24 марта, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Первый турнир корпоративной лиги по быстрым шахматам и блицу прошел в России. В личном зачете первое место занял сотрудник «Роснефти» Дмитрий Оболенских.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России состоялся корпоративный турнир по быстрым шахматам

В первом турнире регулярного чемпионата Корпоративной лиги по быстрым шахматам соревновались 54 участника из 10 команд крупнейших российских компаний. Состязания проводились в формате онлайн с видеоконтролем, жеребьёвка прошла по швейцарской системе. Участники соревновались на протяжении пяти туров быстрых шахмат, где партия длится 10 минут, а за каждый ход добавляется 5 секунд.

Первый этап Корпоративной лиги продлится с 22 марта по 4 октября. Турниры будут проходить ежемесячно. После состоится командное соревнование по круговой системе на четырех досках для шести сильнейших команд регулярного чемпионата.