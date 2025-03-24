В Киеве заявили, что Зеленский готов принять условия капитуляции от Трампа
Экс-министр Украины заявил, что Киев готов принять условия капитуляции от Трампа
Киев, 24 марта, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Киевский режим намерен принять условия капитуляции, которые выдвинет глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Прямой».
«Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления. Они собираются принять условия капитуляции от Трампа. Речь идет об отказе от территории, отказе от вступления в НАТО и о разоружении армии», — сказал Рева журналисту.
По его словам, единственный вопрос, о котором Киев договаривается с США, — это гарантии личной безопасности главы киевского режима Владимира Зеленского и его приближенных.
Как передавало ИА Регнум, вечером 23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. О начале переговоров сообщал министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсети X. По его словам, в повестке дня были предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры. Он отмечал, что в состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и военные представители.
После завершения переговоров между странами замруководителя офиса главы киевского режима Павел Палиса заявил, что не будет комментировать прошедшую встречу, и сообщил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.
Делегация киевского режима находится в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, в которой 24 марта проходит встреча представителей России и США по урегулированию конфликта на Украине.
По данным британского издания The Guardian, после завершения встречи с российской стороной американцы проведут дополнительный раунд переговоров с представителями киевского режима.