Киев, 24 марта, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Киевский режим намерен принять условия капитуляции, которые выдвинет глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Прямой».

Chen Mengtong/China News Service/ТАСС Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления. Они собираются принять условия капитуляции от Трампа. Речь идет об отказе от территории, отказе от вступления в НАТО и о разоружении армии», — сказал Рева журналисту.

По его словам, единственный вопрос, о котором Киев договаривается с США, — это гарантии личной безопасности главы киевского режима Владимира Зеленского и его приближенных.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. О начале переговоров сообщал министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсети X. По его словам, в повестке дня были предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры. Он отмечал, что в состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и военные представители.

После завершения переговоров между странами замруководителя офиса главы киевского режима Павел Палиса заявил, что не будет комментировать прошедшую встречу, и сообщил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.

Делегация киевского режима находится в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, в которой 24 марта проходит встреча представителей России и США по урегулированию конфликта на Украине.

По данным британского издания The Guardian, после завершения встречи с российской стороной американцы проведут дополнительный раунд переговоров с представителями киевского режима.