Минск, 24 марта, 2025, 15:20 — ИА Регнум. В Белоруссии 24 марта началась проверка боевой готовности вооружённых сил с участием авиации, проинформировала пресс-служба минобороны республики.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь начата проверка боевой готовности вооруженных сил. Личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля в пресс-службе МО Белоруссии сообщили, что военные республики протестируют новые способы применения разведывательных и ударных беспилотников. Ведомство объявило о начале проверки боевой готовности ВС. По её результатам будет дана оценка готовности и способности механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.

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