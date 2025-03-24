Владивосток, 24 марта, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Самолет Су-25 упал в Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Минобороны.

РИА Новости

«Пилот катапультировался. Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет», — сказано в сообщении.

Полёт выполнялся без боекомплекта. Самолёт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. В Минобороны отметили, что причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

«На место аварии вылетела комиссия ВКС (Воздушно-космических сил. — Прим. ред.) России», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в марте в Ленинградской области при выполнении планового учебного полёта потерпел крушение вертолёт Ми-28. Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населённых пунктов. Экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. Комиссия Воздушно-космических сил начала проверку.

В июне 2024 года в Северной Осетии в горной местности разбился истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России. Члены экипажа погибли. В Минобороны отметили, что причиной крушения стала техническая неисправность.