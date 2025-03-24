Новочебоксарск, Чувашия, 24 марта, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Российский экс-хоккеист новочебоксарского клуба «Сокол» Евгений Константинов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

ХК «Сокол» Евгений Константинов

«Уроженец п. Урмары, участник СВО, Константинов Евгений Эдуардович погиб 21 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в Курской области», — указано в публикации.

Уточняется, что в сезонах 2009–2015 годов Константинов выступал за команду «Сокол-99» в первенстве России среди юношей региона «Поволжье». Клуб выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с экс-хоккеистом состоялось 24 марта в его родном посёлке Урмары.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года сообщалось о гибели в зоне СВО бывшего хоккеиста смоленского клуба «Славутич» Артёма Гвоздика, который ранее также выступал за новочебоксарский «Сокол» в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Уточнялось, что Гвоздик воевал на запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ.

В конце декабря 2024 года также появилась информация о гибели экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева в зоне спецоперации. Помимо национальной сборной, футболист выступал за московские «Торпедо» и «Локомотив», а также за «Томь», «Химки» и «Краснодар».