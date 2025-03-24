Эр-Рияд, 24 марта, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Делегации РФ и США в ходе переговоров в Эр-Рияде обсуждают серьёзнейшие проблемы, заявил 24 марта участник российской делегации, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Андрей Рыженко/ТАСС

В беседе с «РИА Новости» сенатор отметил, что переговоры идут полным ходом, а стороны проявляют взаимопонимание.

«Ну как его (взаимопонимания. — Прим. ред.) может не быть, если мы сидим уже сколько — третий час, разговариваем о серьёзнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор», — сказал Карасин.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 марта в отеле The Ritz-Carlton в Эр-Рияде начались российско-американские консультации, посвященные вопросам прекращения боевых действий в Чёрном море. Делегацию РФ возглавляют Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Карасин отмечал, что переговоры проходят творчески и что Москве и Вашингтону удаётся понимать точку зрения друг друга. Сообщалось, что стороны продолжили общение после перерыва на обед.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта сообщил, что в рамках переговоров в Эр-Рияде представители России и США обсуждают тему черноморской инициативы и связанных с ней аспектов, но не затрагивают территориальные вопросы. Он также отметил, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов.

Кроме того, вечером 23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Участники встречи обсуждали параметры 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, а также вопросы безопасности судоходства в Чёрном море.

Утром 24 марта представители украинской делегации находились в отеле, где проходит встреча представителей Москвы и Вашингтона. Предполагается, что после завершения этой встречи делегация Киева вновь проведёт переговоры с представителями США.