Москва, 24 марта, 2025, 18:25 — ИА Регнум. В заявлениях президента США Дональда Трампа об испытаниях истребителя шестого поколения F-47 больше желания получить политический пиар, чем военно-технического толка. Об этом в понедельник, 24 марта, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум.

Трамп 21 марта заявил, что в США уже на протяжении пяти лет тайно ведут испытания истребителя шестого поколения F-47, который станет самым смертоносным самолетом. Издание The War Zone, в свою очередь, сообщило, что у Соединённых Штатов уже имеются два прототипа стелс-истребителей шестого поколения, которые были разработаны в рамках инициативы Next Generation Air Dominance (NGAD).

«Чисто гипотетически сейчас и наша Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) может взять и продемонстрировать видео, где будет нарисован мультимедиа-полет истребителя шестого поколения. Мало того, может даже макет планера представить на какой-нибудь выставке и сказать, что вот — российский истребитель 6-го поколения»,— допустил Михайлов.

По его словам, такая информация ещё ни о чём не говорит, так как стоит для начала увидеть взлёт такого истребителя в воздух и демонстрацию им фигур высшего пилотажа. Собеседник уточнил, что показанные фигуры, скорость и огневая мощь такой машины должны соответствовать тактико-технических характеристикам истребителя шестого поколения.

«На мой взгляд, здесь гораздо больше политического пиара, чем военно-технического толка. Потому что мы знаем, что сейчас на планете есть несколько государств, которые производят самолеты пятого поколения. Это, естественно, США, у которых есть два истребителя — F-22 и F-35. Это Китай. И есть Россия. Флагман нашего военного авиационного строения — это самолет Су-57», — сообщил военный аналитик.

При этом специалист отметил, что претензий к американскому F-35 гораздо больше, чем к Су-57, несмотря на то, что самолёт США уже два десятилетия находится на крыле, однако остаётся довольно сырой машиной.

«Уже вот шесть лет подряд Сенат США поднимает этот вопрос на своих заседаниях. Комиссия работает и утверждает, что сотни миллиардов долларов ушло, по сути, в перегретый деньгами проект, который мало того, что не показал еще таких тактико-технических характеристик (ТТХ), которых не могут достичь другие авиапроизводители, и тем более съел в десятки раз больше бюджетных денег Пентагона, чем, например, вложения в Су-57 или китайские истребители. Поэтому им бы F-35 до ума бы довести», — заявил Михайлов.

Военный аналитик допустил вероятность, что компания Boeing, которая получился деньги на разработку истребителя шестого поколения, действительно создаст его за несколько лет и поставит на вооружение.

«Но для здравомыслящего военно-технического специалиста такое развитие событий вызовет вопрос: а может сначала F-35 доведёте до состояния, полностью соответствующего пятому поколению, а потом уже будет показывать истребитель шестого поколения? А то как-то, вы знаете, через голову скачут»,— отметил собеседник агентства.

В октябре 2024 года Пентагон решил дополнительно потратить более 1,3 млрд долларов на усовершенствование двигателей для истребителей пятого поколения F-35. Согласно условиям сделки, предстоит провести работы по проектированию, разработке, испытаниям и интеграции усовершенствованной силовой установки до марта 2028 года.

В ноябре власти США одобрили полномасштабное производство истребителей F-35, которые по итогу проведенной ранее проверки сохраняли технические недоработки и не соответствовали требованиям эксплуатации. Среди дефектов, выявленных в ходе испытаний, значатся невозможность разместить необходимое вспомогательное оборудование на десантном корабле, неспособность самолетов поддерживать стелс-функции и низкая точность стрелкового оружия, на которую повлияли проблемы с конструкцией и установкой и другие изъяны.