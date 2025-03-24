Эр-Рияд, 24 марта, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Российско-американские переговоры в Эр-Рияде возобновились после обеденного перерыва. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом встречи.

ТАСС Отель The Ritz-Carlton, где проходят переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта

«Возобновились», — ответил он на соответствующий вопрос в беседе с «РИА Новости».

Российская делегация около 10:00 мск прибыла в отель для переговоров с группой американских экспертов. Позже было объявлено о начале встречи. Переговоры продолжались несколько часов, после чего был сделан перерыв на обед.

Россию на переговорах представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Они прибыли в Саудовскую Аравию вечером 23 марта.

Как передавало ИА Регнум, Карасин сообщил, что переговоры РФ и США находятся в самом разгаре, а их ключевыми темами стали актуальные для обеих сторон темы. По его словам, переговоры проходят творчески, а Москве и Вашингтону удаётся понимать точку зрения друг друга.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга проинформировал, что в рамках переговоров в Саудовской Аравии представители России и США обсуждают вопрос черноморской инициативы и связанных с ней аспектов, но не затрагивают территориальные вопросы.

Официальный представитель Кремля также отметил, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов.