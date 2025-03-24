Новосибирск, 24 марта, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Второго пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова, который осенью 2023 года вместе с командиром Аirbus A320 Сергеем Беловым посадил самолет на пшеничное поле в Новосибирской области, уволили из компании. Об этом сообщили 24 марта в пресс-службе перевозчика.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В пресс-службе уточнили, что по результатам прохождения Центральной врачебно-летной экспертной комиссии Семенова признали негодным к выполнению функций коммерческого пилота.

«Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался», ― процитировал ТАСС представителя компании.

Уточняется, что второго пилота уволили 20 марта по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ («Отказ работника от перевода, необходимого в соответствии с медицинским заключением»).

Как передавало ИА Регнум, Airbus A320 под управлением Белова и Семенова 12 сентября 2023 года совершал рейс из Сочи в Омск. Экипаж подал сигнал тревоги из-за технической неисправности и аварийно приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области. Площадку для экстренной посадки пилоты выбирали с воздуха. Самолёт не получил серьёзных повреждений.

На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир. Все они, включая 23 ребёнка, остались живы.

Причинами экстренной посадки самолёта Росавиация назвала падение давления в «зелёной» гидросистеме и некоторые ошибки экипажа. В частности, речь идет об ошибке в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зелёной» гидросистемы. Ещё одной причиной стало необоснованное решение пилотов лететь в Новосибирск, вызванное ошибкой в расчётах необходимого количества топлива. При этом отмечалось, что в сложившихся после ошибок условиях решение об экстренной посадке в поле было единственно верным.

В апреле прошлого года Белов уволился из компании «Уральские авиалинии» по собственному желанию. Позднее он вынужден был работать таксистом и грузчиком. На тот момент Семенов находился в отпуске без содержания.