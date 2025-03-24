Владивосток, 24 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Военный самолёт Су-25 потерпел крушение в Приморском крае, сообщили журналистам в Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Штурмовик разбился, когда выполнял плановый учебно-тренировочный полёт. Пилот катапультировался.

«Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет», — отметили в ведомстве.

Указано, что крушение произошло в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Боекомплекта в самолёте не было. Предварительная причина ЧП — техническая неисправность.

Ранее ИА Регнум сообщало о других подобных происшествиях. Так, 18 марта в Ленинградской области разбился военный вертолёт Ми-28, выполнявший плановый учебно-тренировочный полёт. Экипаж погиб.

В Ивановской области 12 марта 2024 года потерпел крушение тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76. При взлёте у него загорелся двигатель. На борту находились 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров, все они погибли. Разрушений на земле не было.