Москва, 24 марта, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Сбербанк восстановил работу мобильного приложения после кратковременного сбоя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В настоящее время все системы банка работают штатно», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Сообщения о сбоях стали поступать днем 24 марта. Пользователи банка столкнулись с проблемами в работе приложения: при попытке входа появлялись сообщения о временной недоступности сервиса.

По данным детектора отслеживания сбоев в интернете Downdetector, число жалоб на работу приложения за сутки составило 2209, из них 1055 жалоб было зафиксировано в 13:45.

Сбой затронул Ленинградскую и Нижегородскую области, республику Карелию, а также Московскую и Ульяновские области.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта был зафиксирован масштабный сбой в функционировании российских операторов связи, провайдера «Ростелеком», мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), маркетплейсов, китайской нейросети DeepSeek, видеостримингового сервиса Twitch, игр Genshin Impact и Roblox.

Тогда РКН объяснил массовый сбой в Рунете использованием в работе ряда сервисов иностранной инфраструктуры.