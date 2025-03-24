Стамбул, Турция, 24 марта, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Более 1,1 тыс. человек задержаны с начала протестов в Турции из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети Х.

Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Во время демонстраций пострадали 123 наших полицейских. В период с 19 по 23 марта 2025 года были задержаны 1133 подозреваемых в совершении противоправных действий. Среди захваченных были выявлены лица, связанные с 12 различными террористическими организациями», — написал министр в X.

По словам Ерликая, в ходе акций были изъяты кислота, камни, палки, фейерверки, бутылки с зажигательной смесью, а также топоры и ножи. В отношении тех, кто совершал нападения на сотрудников полиции, наносил ущерб общественной собственности и угрожал безопасности людей, продолжаются судебные разбирательства.

Турецкий министр отметил, что «в последние дни некоторые круги» злоупотребляют правом на собрания и демонстрации, пытаясь нарушить общественный порядок и провоцируя нападения на полицию.

Ранее Ерликая заявил, что Турция никогда не предоставит возможности кому-либо нарушить общественный порядок и угрожать стабильности и безопасности страны.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель сообщил, что на митинг оппозиции у мэрии Стамбула после задержания главы города Экрема Имамоглу собрались более 200 тыс. человек.

Утром 19 марта Имамоглу был задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна. Позднее стало известно, что они будут находиться под стражей в течение четырех дней.

Позже сообщалось, что задержанный Имамоглу давал показания в течение трех часов и отверг все обвинения.

Имамоглу представляет в Турции оппозиционную НРП. Его задержание может быть связано с расследованием дела о сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. После задержания Имамоглу власти страны запретили уличные акции на ближайшие четыре дня, а полиция Стамбула перекрыла некоторые улицы города и центральную площадь Таксим.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что действия протестующих являются незаконными и недемократическими, нападениями на полицию и угрозами прокурорам и судьям в Турции ничего невозможно добиться.