Курск, 24 марта, 2025, 14:23 — ИА Регнум. ВСУ в минувшие сутки потеряли в Курской области более 190 человек, а также более 10 единиц техники. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномёта, станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.) и три пункта управления БПЛА», — сказано в сообщении.

Совокупные потери противника за время ведения боевых действий в Курской области превысили 69,7 тыс. человек.

В минувшие сутки российские войска отразили одну контратаку противника, а также поразили живую силу и технику ВСУ в районах четырёх населённых пунктов Курской области и 18 населённых пунктов Сумской области.

Как сообщало ИА Регнум, в последние недели подразделения ВС РФ провели ряд стремительных операций против ВСУ в Курской области. За период с 8 по 14 марта были освобождены 28 населённых пунктов, в том числе Суджа. Президент России Владимир Путин 19 марта сообщил, что ВС России завершают разгром украинских формирований в курском приграничье.

Источник в российских силовых структурах ранее 24 марта рассказал, что подразделения ВСУ не могут покинуть село Гоголевка под Суджей и бежать в Сумскую область из-за собственных мин.

12 марта Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а группировка ВСУ в регионе окружена и изолирована. Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.