Потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 190 человек
Курск, 24 марта, 2025, 14:23 — ИА Регнум. ВСУ в минувшие сутки потеряли в Курской области более 190 человек, а также более 10 единиц техники. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномёта, станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.) и три пункта управления БПЛА», — сказано в сообщении.
Совокупные потери противника за время ведения боевых действий в Курской области превысили 69,7 тыс. человек.
В минувшие сутки российские войска отразили одну контратаку противника, а также поразили живую силу и технику ВСУ в районах четырёх населённых пунктов Курской области и 18 населённых пунктов Сумской области.
Как сообщало ИА Регнум, в последние недели подразделения ВС РФ провели ряд стремительных операций против ВСУ в Курской области. За период с 8 по 14 марта были освобождены 28 населённых пунктов, в том числе Суджа. Президент России Владимир Путин 19 марта сообщил, что ВС России завершают разгром украинских формирований в курском приграничье.
Источник в российских силовых структурах ранее 24 марта рассказал, что подразделения ВСУ не могут покинуть село Гоголевка под Суджей и бежать в Сумскую область из-за собственных мин.
12 марта Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а группировка ВСУ в регионе окружена и изолирована. Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.