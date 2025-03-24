США могут отслеживать удары по энергетической инфраструктуре, заявил Песков
Песков: США могут отслеживать удары ВСУ по энергообъектам в РФ и делать выводы
Москва, 24 марта, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Вашингтон имеет возможность отслеживать ситуацию с нанесением ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) по энергетическим объектам в России, несмотря на взаимную договоренность отказаться от них, и делать соответствующие выводы. Об этом 24 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что российская армия строго соблюдает приказ Верховного главнокомандующего не атаковать энергоинфраструктуру Украины.
«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию. Ну, собственно, ее также имеют возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы», ― сообщил Песков.
Он добавил, что президент России Владимир Путин пока не отменял команду приостановить удары по энергообъектам Украины.
Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин и президент США Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.
При этом в ту же ночь, на 19 марта, ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской, после чего начался крупный пожар. А 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области, которую ВСУ ранее использовали в качестве безопасного логистического пункта, а при отступлении преднамеренно уничтожили ее.
После удара по станции «Суджа» Песков напомнил о предупреждении не доверять Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право симметрично ответить на непрекращающиеся удары киевского режима по энергетическим объектам страны.
24 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В ведомстве подчеркнули, что противник, вопреки заявлениям руководителей киевского режима, продолжает готовить и проводить атаки на объекты энергетической инфраструктуры.