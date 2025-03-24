Москва, 24 марта, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Вашингтон имеет возможность отслеживать ситуацию с нанесением ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) по энергетическим объектам в России, несмотря на взаимную договоренность отказаться от них, и делать соответствующие выводы. Об этом 24 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ксения Михайлова/РИА Новости

Представитель Кремля подчеркнул, что российская армия строго соблюдает приказ Верховного главнокомандующего не атаковать энергоинфраструктуру Украины.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию. Ну, собственно, ее также имеют возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы», ― сообщил Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин пока не отменял команду приостановить удары по энергообъектам Украины.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин и президент США Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь, на 19 марта, ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской, после чего начался крупный пожар. А 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области, которую ВСУ ранее использовали в качестве безопасного логистического пункта, а при отступлении преднамеренно уничтожили ее.

После удара по станции «Суджа» Песков напомнил о предупреждении не доверять Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право симметрично ответить на непрекращающиеся удары киевского режима по энергетическим объектам страны.

24 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В ведомстве подчеркнули, что противник, вопреки заявлениям руководителей киевского режима, продолжает готовить и проводить атаки на объекты энергетической инфраструктуры.