Симферополь, 24 марта, 2025, 14:15 — ИА Регнум. После столкновения рейсового автобуса и грузовика на Евпаторийском шоссе в Крыму 36 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, были доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщил минздрав региона.

Сергей Мальгавко/ТАСС ДТП с автобусом и грузовым автомобилем в Крыму

«Погибли шесть человек. Ещё 36 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, были доставлены в медицинские организации. По итогам обследования из 36 пострадавших госпитализированы 17 человек, в том числе один несовершеннолетний. Состояние двоих госпитализированных пациентов оценивается как тяжёлое», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё 19 пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, рейсовый автобус и грузовик столкнулись утром на Евпаторийском шоссе, в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромного.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955333" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП на участке трассы Симферополь — Евпатория

По предварительным данным, около 07:30 мск водитель автобуса КАВЗ, следовавшего по маршруту из Аркадьевки в Симферополь, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом.

Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя рейсового автобуса на месте происшествия. Установлено, что он был трезв.