Москва, 24 марта, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву удачи на выборах, которые пройдут в регионе в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация Президента России Встреча с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым

Кондратьев в ходе встречи с Путиным заявил, что при поддержке и согласии со стороны президента готов баллотироваться на новый пятилетний срок. Глава государства отметил, что за последние годы в Краснодарском крае было многое сделано, хотя остаются вопросы, требующие особого внимания. Он попросил Кондратьева интенсифицировать работу с людьми, увеличить количество прямых контактов.

«А так в целом всё получается, край развивается. Могу только пожелать вам удачи», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955332" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым

Губернатор доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Кондратьев отметил, что за 10 лет, пока он руководит Кубанью, ВРП увеличился втрое: с 1,8 до 5,5 трлн рублей. Объём промышленной продукции увеличился с 2015 года в 2,5 раза и по итогам минувшего года составил 620 млрд рублей. Объём инвестиций в курортную сферу за тот же период увеличился в 100 раз.

Региональный фонд развития промышленности достиг 10 млрд рублей. За счёт модернизации край по итогам 2024 года вышел на третье место в России по развитию промышленной политики и по промышленности в целом, констатировал он.

Как сообщало ИА Регнум, Вениамин Кондратьев был назначен исполняющим обязанности губернатора Краснодарского края 22 апреля 2015 года. В том же году 15 сентября он победил на выборах главы региона, набрав 83,6% голосов избирателей.

В 2020 году Путин поддержал желание Кондратьева баллотироваться на второй срок. В ходе общения по видеосвязи президент отметил, что Краснодарский край демонстрирует хорошие темпы роста, что даёт основания как минимум удовлетворительно оценить работу губернатора.