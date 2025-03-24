Москва, 24 марта, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС России на площади 150 кв. м ликвидировали открытое горение в здании гостиничного комплекса «Роза Росса» в центре Москвы. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Артем Геодакян/ТАСС

«Пожар в Москве ликвидирован», — сказано в публикации МЧС в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. В МЧС уточнили, что на месте происшествия работали более 70 специалистов и 20 единиц техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955331" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Крупный пожар в центре Москвы — загорелась крыша элитного ЖК на улице Тимура Фрунзе

Как передавало ИА Регнум, днём 24 марта в центре Москвы загорелась крыша элитного жилого комплекса (ЖК) «Роза Росса», который находится на пересечении улиц Зубовской и Тимура Фрунзе. Позже в МЧС РФ сообщили о полной ликвидации пожара.

Ранее, в ноябре 2024 года, пожар охватил элитный ЖК «Зиларт» на юге Москвы. В здании на улице Архитектора Щусева загорелись несколько квартир с первого по третий этаж. В результате происшествия никто не пострадал, возгорание было ликвидировано.