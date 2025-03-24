Алексеевка, Белгородская область, 24 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актёра Михаила Ефремова.

РИА Новостиэ/Антон Вергун

Представитель ФСИН в ходе заседания суда заявил, что за четыре года пребывания Ефремова в колонии с его стороны было зафиксировано одно злостное нарушение (использование телефона) и три незначительных. Кроме того, Ефремов не конфликтовал с осуждёнными, активно участвовал в общественной и воспитательной жизни колонии и девять раз поощрялся её администрацией.

Представитель прокуратуры в свою очередь отметил, что Ефремов может быть освобождён условно-досрочно, но введённый в его отношении трёхлетний запрет на управление автомобилем должен быть сохранён.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении осуждённого Ефремова Михаила Олеговича подлежит удовлетворению», — заявил судья, оглашая вердикт.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания, на котором рассматривался вопрос об условно-досрочном освобождении, Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Также артист заявил, что за время пребывания в колонии он всё переосмыслил, тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

Ефремов ранее был признан виновным по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года Ефремов отбывает наказание в колонии № 4 в Белгородской области.

В апреле 2024 года Ефремову отказали в УДО. В феврале 2025 года появилась информация о новом прошении артиста о досрочном освобождении. По данным Telegram-каналов, Ефремов сослался на плохое состояние здоровья, а также безупречное поведение и раскаяние.

В марте бывший сокамерник актёра рассказал, что в преддверии возможного УДО Ефремова вырос спрос на художественные деревянные поделки, участие в изготовлении которых принимает артист. По этим данным, Ефремов занимается росписью и финальной отделкой деревянных нардов, икон и крестов, а также ставит на изделия свои автографы.