Москва, 24 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram, связанной с рассылкой женщинам приглашений якобы на омолаживающие процедуры. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Максим Богодвид/РИА Новости

К публикации прикреплён скриншот подобного приглашения, в котором россиянкам от 27 до 75 лет предлагают сходить на бесплатные омолаживающие процедуры и попробовать себя в роли модели. В приглашении также заостряется внимание на ограниченности предложения, на которое якобы выделено всего 20 мест, а большая часть из них уже занята. При этом снизу прикрепляется фишинговая ссылка, за счёт которой мошенники получают доступ к личным данным пользователей, их счетам и т.д.

«Все приёмы мошенников — на месте. Обещается «бесплатная процедура» и, конечно, осталось «только два места», — прокомментировали схему в министерстве.

В ведомстве призвали граждан быть максимально аккуратными при поиске медицинских услуг, а также проверять лицензии и отзывы, ведь это та сфера, где недобросовестное предпринимательство может навредить больше мошенничества.

Как передавало ИА Регнум, в марте в Москве мошенники стали расклеивать объявления с предложением провести вакцинацию питомцев граждан. В госветслужбе сообщили, что не имеют отношения к этим объявлениям, а также подчеркнули, что они в целом не проводят обходов квартир для вакцинации питомцев от бешенства. Уточнялось, что бесплатная вакцинация животных проводится в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах.