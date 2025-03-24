Москва, 24 марта, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в растрате и выводе свыше 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», заявил, что не признает вину.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

«Вину не признаю», ― сказал подсудимый в ходе заседания в Московском городском суде 24 марта.

Его бывший подчиненный Антон Филатов также отверг все предъявленные ему обвинения.

Помимо растраты и легализации средств из банка «Интеркоммерц», обоим следствие вменяет хищение около 216 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Организатором всех преступных деяний гособвинение считает Иванова.

Как передавало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, бывший чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны. Иванов не признает вину.

В ноябре 2024 года Следственный комитет выдвинул Иванову обвинение в организации двух случаев растраты и отмывании денег банка «Интеркоммерц». По версии следствия, бывший замглавы Минобороны создал преступную группу из числа банкиров, которые вывели из «Интеркоммерца» через подконтрольные счета более 3,9 млрд рублей (статья 174.1 УК РФ). Также ему вменили растрату более 205 млн рублей при осуществлении сделок с паромами для Керченской переправы (статья 160 УК РФ).

Счета Иванова и членов его семьи арестованы в рамках обеспечительных мер. Следствие установило, что фигурант распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых.

Также в рамках расследования суд арестовал два ретроавтомобиля (американский лимузин Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска), катер и 23 автомобиля Иванова. Кроме того, сотрудники СК изъяли в его доме более 30 единиц огнестрельного оружия.

По данным правоохранительных органов, имущество и активы семьи обвиняемого в коррупции бывшего замглавы МО, на которые суды и органы следствия наложили обеспечительные меры, оцениваются более чем в 2,5 млрд рублей.