Москва, 24 марта, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Иностранным компаниям можно позволить вернуться на российский рынок при условии, что они не участвовали в финансировании украинской армии, а также производстве оружия и боеприпасов для неё. Такое мнение выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

По его словам, к каждому инвестору, желающему вернуться, можно подходить индивидуально, но всё равно нужны более универсальные требования, применимые в равной степени ко всем компаниям.

«А дальше можно дифференцировать в отличие в том числе от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее», — отметил Шохин.

Он добавил, что это нормальный и неизбежный подход в условиях «сложной геополитики».

Ранее, 18 марта, Шохин заявил о необходимости предусмотреть механизм защиты отечественного бизнеса в случае возвращения зарубежных компаний. Выступая на съезде РСПП, он подчеркнул, что российские предприниматели заняли многие ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний, и не собираются уступать их тем, кто решит вернуться.

Президент Владимир Путин 13 марта рассказал, что Россия — пока в закрытом режиме — ведёт переговоры по возвращению некоторых компаний на свой рынок. Этот вопрос обсуждается с учётом общих интересов, отметил российский лидер и подчеркнул, что из страны никого не выгоняли. Те, кто хочет вернуться, после согласования смогут сделать это в любое время, но преимущество будет за российскими производителями.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 19 февраля заявил, что компаниям из США будет сложно вернуться на отечественный рынок, так как многие ниши уже заняты. В интервью телекомпании CNN в Эр-Рияде он сообщил, что американский бизнес после ухода из России потерял свыше 300 млрд долларов.

В Минфине 25 февраля заявили, что иностранным компаниям из недружественных государств для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Комиссия будет ориентироваться на позицию профильного ведомства.