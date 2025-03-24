Делегация Украины находится в отеле, где идут консультации РФ и США
Делегация Украины находится в отеле Ritz-Carlton, где идут консультации РФ и США
Эр-Рияд, 24 марта, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Делегация киевского режима находится в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, в которой проходит встреча представителей России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 24 марта сообщил ТАСС.
В переговорах Москвы и Вашингтона представители киевского режима не участвуют. СМИ сообщали, что после завершения встречи делегаций РФ и США представители Киева вновь проведут переговоры с представителями Вашингтона.
Вечером 23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Участники встречи обсуждали параметры 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, а также вопросы безопасности судоходства в Чёрном море.
Утром 24 марта начались российско-американские консультации, посвященные вопросам прекращения боевых действий в Чёрном море. Делегацию РФ возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как передавало ИА Регнум, Карасин ранее рассказал, что переговоры российской и американской делегаций проходят творчески и что Москве и Вашингтону удаётся понимать точку зрения друг друга.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта сообщил, что в рамках переговоров в Эр-Рияде представили России и США обсуждают вопрос черноморской инициативы и связанных с ней аспектов, но не затрагивают территориальные вопросы.
Песков также отметил: и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов.