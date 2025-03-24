Москва, 24 марта, 2025, 13:46 — ИА Регнум. После столкновения рейсового автобуса и грузовика на Евпаторийском шоссе в Крыму были госпитализированы 16 человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«По оперативным данным, 16 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, госпитализированы в больницы Симферополя, получают все необходимое лечение», — цитирует издание слова Кузнецова к журналистам.

Помощник главы российского Минздрава также добавил, что еще 13 человек проходят осмотр у врачей, а семь детей получили медпомощь амбулаторно.

По словам главы администрации Симферопольского района Сергея Петелина, из более чем 20 пострадавших восемь человек получили тяжелые травмы в результате ДТП.

Как передавало ИА Регнум, рейсовый автобус и грузовик столкнулись утром на Евпаторийском шоссе в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромного. По предварительным данным, около 07:30 мск водитель автобуса КАВЗ, следовавшего по маршруту из Аркадьевки в Симферополь, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом.

В СК РФ сообщили о шести погибших и 20 госпитализированных пострадавших, восемь из которых несовершеннолетние. По последним данным, число пострадавших в аварии достигло 22. Всего в автобусе находились 32 человека. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя рейсового автобуса на месте происшествия. Установлено, что он был трезв.