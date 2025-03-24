Белгород, 24 марта, 2025, 13:35 — ИА Регнум. На заседании по условно-досрочному освобождению (УДО) в Алексеевском районном суде Белгородской области актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Об этом артист заявил, выступая на слушании по видеосвязи.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС Михаил Ефремов во время рассмотрения прошения о его условно-досрочном освобождении в Алексеевском районном суде

«Я осознал, что моя вседозволенность и пьянство привели меня к заключению. В колонии я встал с головы на ноги, и чёрное для меня больше никогда не будет белым… Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — отметил он.

Актёр также пообещал никогда не садиться за руль автомобиля. По словам Ефремова, он всё переосмыслил и теперь тоскует по своей профессии, желая приносить пользу обществу.

Он добавил, что за время отбывания наказания снял с другими заключёнными несколько фильмов, которые оценили работники ФСИН.

Как передавало ИА Регнум, Ефремова признали виновным по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года Ефремов отбывает наказание в колонии № 4 в Белгородской области.

В апреле 2024 года Ефремову отказали в УДО. Причиной стало то, что он опоздал на одно из «обязательных мероприятий». Однако 24 февраля 2025 года появилась информация, что УДО артиста сорвалось из-за обнаруженного у него смартфона. Уточнялось, что Ефремову необходимо будет доказать, что он не имеет отношения к обнаруженному телефону, чтобы получить возможность выйти на свободу раньше срока.

В феврале 2025 года появилась информация о новом прошении артиста о досрочном освобождении. По данным Telegram-каналов, в своём прошении артист сослался на плохое состояние здоровья, безупречное поведение и раскаяние.