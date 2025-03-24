Москва, 24 марта, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Московский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 24 марта сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Начало слушаний по делу экс-замминистра обороны РФ Иванова

Ранее обоих фигурантов доставили в суд. Заседание проходит в закрытом режиме.

Предполагается, что заседания будут проходить на ежедневной основе, кроме пятницы. Судьёй назначен Сергей Подопригоров.

В ноябре 2024 года Следственный комитет выдвинул Иванову обвинение в организации двух случаев растраты и отмывание денег банка «Интеркоммерц». По версии следствия, бывший замглавы Минобороны создал преступную группу из числа банкиров, которые вывели из «Интеркоммерц» через подконтрольные счета более 3,9 млрд рублей (статья 174.1 УК РФ). Также ему вменили растрату более 205 млн рублей при осуществлении сделок с паромами для Керченской переправы (статья 160 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, бывший чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Иванов не признаёт вину.

Счета Иванова и членов его семьи арестованы в рамках обеспечительных мер. Следствие установило, что фигурант распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых.

Также в рамках расследования суд арестовал два ретроавтомобиля (американский лимузин Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска), катер и 23 автомобиля Иванова. Кроме того, сотрудники СК изъяли в его доме более 30 единиц огнестрельного оружия.

По данным правоохранительных органов, имущество и активы семьи обвиняемого в коррупции бывшего замглавы МО, на которые суды и органы следствия наложили обеспечительные меры, оцениваются более чем в 2,5 млрд рублей.