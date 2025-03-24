Луганск, 24 марта, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Участница программы «Женщина-лидер» из Луганской Народной Республики (ЛНР) Юлия Лукьянова рассказала, как внедряет новые инструменты в работу системы госуправления и наставничества в регионе.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Юлия Лукьянова

«Мы не просто учились, а разрабатывали конкретные решения, которые уже сейчас реализуются в регионах. Благодаря поддержке платформы я структурировала свои идеи и теперь реализую их», — приводит ее слова пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Лукьянова отметила, что полученные в рамках программы «Женщина-лидер. Донбасс и Новороссия» Мастерской управления «Сенеж» знания помогли ей реализовать проект по профессиональному развитию молодых госслужащих региона.

Сейчас в качестве главы отдела по вопросам государственной гражданской службы, кадров и организационной работы регионального министерства топлива Лукьянова внедряет новые инструменты мотивации кадров и развивает систему наставничества. Также планируется реализовать еще одну инициативу по патриотическому воспитанию и разработать образовательные программы, направленные на укрепление связи между поколениями.

Как передавало ИА Регнум, открытие регионального потока проекта «Женщина — лидер» Совета Евразийского женского форума и Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» состоялось в Москве в октябре 2024 года.

Тогда председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова отметила, что программа позволит участницам реализовать проекты, разработанные во время обучения, прежде всего в своих регионах.

Ранее, 8 марта 2024 года Владимир Путин отметил, что женщины часто берут на себя ответственность за решение очень непростых задач и могут справляться с целым набором проблем. Он подчеркнул, что женщинами невозможно не восхищаться.

Путин пожелал женщинам счастливых мгновений, успехов во всём и взаимопонимания с теми, кто им дорог.