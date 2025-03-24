Москва, 24 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. В центре Москвы произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канале «112», загорелась крыша элитного жилого комплекса на улице Тимура Фрунзе.

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На кадрах видно, как огонь охватил кровлю здания. В небо поднимается столб густого черного дыма.

По данным экстренных служб, огонь распространился на площади почти 100 кв. м.

Уточняется, что пожар произошел в пятиэтажном доме в ЖК «Роза Росса». Предварительно, огнем охвачен пентхаус на последнем этаже здания.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре пожар произошел в элитном жилом комплексе «Зиларт» на юге Москвы. В здании на улице Архитектора Щусева, дом 5, корпус 1, загорелись несколько квартир с первого по третий этаж. Отмечалось, что стоимость квартир в жилом комплексе начинается от 28 млн рублей.

Еще одно крупное возгорание пожарные тушили на северо-востоке Москвы 4 мая прошлого года. В строящемся жилом комплексе «Руставели» загорелась кровля. 22-этажный жилой дом располагался на улице Руставели, 14, рядом со станцией метро «Бутырская». Сведения о пострадавших не поступали.