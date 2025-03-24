Лондон, 24 марта, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Проходящие в Эр-Рияде переговоры между делегациями России и США по черноморской инициативе заставляют нервничать Болгарию и Румынию. Об этом пишет британское издание The Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников из этих стран.

Global Look Press/Wang Dongzhen/XinHua

«Румыния и Болгария опасаются каких-либо значительных изменений в статус-кво в Чёрном море в рамках более широкого возможного соглашения между Россией и США с учётом того, что оно расширит зону операций ВМФ России», — указано в материале.

Собеседники издания заявили, что все страны, имеющие выход к Чёрному морю, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров в Эр-Рияде, а также предположили, что любое соглашение по этому вопросу принесёт выгоду Москве.

Как передавало ИА Регнум, в ходе телефонных переговоров 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили инициативу, которая касается обеспечения безопасности судоходства в акватории Чёрного моря.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955318" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российская делегация прибыла на место проведения переговоров с представителями США

24 марта стартовали переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Россию на переговорах представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Вскоре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что черноморская инициатива включена в повестку проходящих в Эр-Рияде переговоров делегаций России и США. Он также добавил, что смысл данной инициативы заключается прежде всего в обеспечении безопасности судоходства.