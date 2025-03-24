Москва, 24 марта, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили за минувшие сутки 227 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Минобороны.

Александр Река/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что ВС РФ в минувшие сутки поразили объекты военных аэродромов противника, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 142 районах. Потери противника составили за сутки до 1440 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В ведомстве подчеркнули, что противник, вопреки заявлениям руководителей киевского режима, продолжает готовить и проводить атаки на объекты энергетической инфраструктуры.

Также в военном ведомстве проинформировали, что российские военные в ночь на 24 марта сбили 28 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ и Азовским морем. В Брянской и Ростовской областях сбили по 12 БПЛА, ещё два беспилотника уничтожили над Крымом, один — над Краснодарским краем, и один — над акваторией Азовского моря.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что атаками на Ростовскую область киевский режим показывает своё намерение сформировать негативный фон вокруг переговоров по урегулированию конфликта, начавшихся в Эр-Рияде. Дипломат подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский произносит фразы, которые хочет слышать Вашингтон, однако на поле боя украинская сторона демонстрирует «иные подходы».