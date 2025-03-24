Москва, 24 марта, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Сроки возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам. Об этом в ходе брифинга 24 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Вы знаете, что у Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. И сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока никаких, скажем так, анонсирующих заявлений мы не готовы делать», — сказал Песков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой КНДР и передал ему послание от президента России Владимира Путина.По словам Шойгу, переговоры с Ким Чен Ыном продлились около двух часов.

Участники встречи рассмотрели результаты выполнения решений, принятых по итогам визитов российского лидера в Пхеньян и лидера КНДР в Москву в 2024 году. Также они обсудили восстановление диалога РФ и США и ситуацию на Украине. Кроме того, были затронуты вопросы безопасности.

В июне 2024 года президент РФ посетил Пхеньян с визитом. В ходе встречи главы стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин отметил, что этот документ будет основой отношений России и КНДР на длительный период.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. Отношения между странами, отмечал он, вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с советским временем.