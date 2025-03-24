Москва, 24 марта, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Главные тренеры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), работавшие с клубами КХЛ в этом сезоне, заработали более миллиарда рублей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники.

Григорий Сысоев/РИА Новости Главный тренер ПХК ЦСКА Илья Воробьев

По данным издания, 27 специалистов заработали около 1,05 миллиарда рублей. Первое место рейтинга возглавил главный тренер ЦСКА Илья Воробьев с зарплатой 90 млн рублей. Второе место занял тренер «Локомотива» Игорь Никитин с зарплатой в 85 млн рублей, а третье — Андрей Разик из «Металлурга» с 70 млн рублей.

В рейтинг также вошли Роман Ротенберг из СКА (70 млн рублей), Ги Буше из «Авангарда» (65 млн рублей), Бенуа Гру из «Трактора» (60 млн рублей), Андрей Мартемьянов из «Амура» (48 млн рублей), Анвар Гатиятулин из «Ак Барса» (40 млн рублей), а также Николай Заварухин из «Автомобилиста» (40 млн рублей) и Алексей Жамнов из «Спартака» (40 млн рублей).

Как уточняет спортивное издание, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок является самым дорогим тренером в истории КХЛ — только за 2016/2017 и 2017/2018 сезоны он в общей сложности получал около $ 6 млн в год (400 млн рублей), не считая бонусов.

Как передавало ИА Регнум, в марте «РБ-Бизнес» сообщал о том, что затраты санкт-петербургского хоккейного клуба СКА на зарплаты в 2024 году составили почти 5 млрд рублей.

Прирост по сравнению с зарплатным фондом в 2023 году составил 62%. Чистый убыток клуба составил 63,3 млн рублей. Это на 93% меньше, чем в 2023 году. Тогда убыток зафиксировали на отметке 903,4 млн рублей.