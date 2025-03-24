Москва, 24 марта, 2025, 12:39 — ИА Регнум. В рамках переговоров в Эр-Рияде представили России и США обсуждают вопрос черноморской инициативы и связанных с ней аспектов, сообщил в ходе брифинга 24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Павлишак/ТАСС Флаг России в Севастополе

«Если вы помните в её предыдущем виде (черноморскую. — Прим. ред.) инициативу, там была достаточно большая часть обязательств перед нашей страной, которые, кстати говоря, в прошлый раз выполнены не были. Поэтому это тоже сегодня будет на повестке», — сказал Песков журналистам.

По словам официального спикера Кремля, смысл черноморской инициативы заключается в обеспечении безопасности судоходства. Песков также напомнил, что соответствующее предложение поступило от главы Белого дома Дональда Трампа 18 марта, в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер дал на это согласие.

Позже помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии Россия и США обсудят прекращение боевых действий в акватории Чёрного моря и возобновление торговых перевозок по нему.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде стартовали переговоры российской и американской делегаций. Встреча проходит в закрытом режиме. Российская делегация около 10:00 мск прибыла в отель для переговоров с группой американских экспертов. Позже было объявлено о начале встречи.

Москву в Эр-Рияде представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Они прибыли в Саудовскую Аравию вечером 23 марта. В тот же день представители США провели переговоры также с украинской стороной, делегацию которой возглавили замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса и генеральный инспектор минобороны Украины Анатолий Баргилевич.