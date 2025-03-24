Москва, 24 марта, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин подарил главе Белого дома Дональду Трампу картину.

Global Look Press

«Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге», — сказал Песков журналистам во время ежедневного брифинга.

По его словам, в Кремле пока не собираются раскрывать дополнительную информацию о подарке Путина Трампу, поскольку подарок был личным.

«Только если сам президент не посчитает целесообразным сам об этом когда-то рассказать», — добавил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Путин передал своему американскому коллеге красивый портрет главы Белого дома, написанный «ведущим российским художником». Кроме того, по утверждению Уиткоффа, Путин в ходе встречи с ним рассказал, что ходил в церковь молиться за американского лидера после совершенного на того покушения.

Позже российский художник Никас Сафронов назвал бесценным произведением искусства портрет, подаренный Путиным Трампу. Как пояснил художник, авторы подобных произведений нечасто комментируют свои работы и стараются не раскрывать личности людей, для которых создаются портреты.