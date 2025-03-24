Москва, 24 марта, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Смысл черноморской инициативы заключается в обеспечении безопасности судоходства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Это в первую очередь безопасность судоходства», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков напомнил, что Россия уже заключала черноморскую сделку и выполняла все свои обязательства, однако в тот раз обязательства по отношению к ней не были выполнены другими сторонами.

Представитель Кремля также подтвердил, что черноморская инициатива включена в повестку проходящих в Эр-Рияде переговоров делегаций России и США.

Как передавало ИА Регнум, в ходе телефонных переговоров 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили инициативу, которая касается обеспечения безопасности судоходства в акватории Чёрного моря.

Позже помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии Россия и США обсудят прекращение боевых действий в акватории Чёрного моря и возобновление торговых перевозок по нему.

24 марта стартовали переговоры делегаций России и США. Россию на переговорах представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Они прибыли в Саудовскую Аравию вечером 23 марта.