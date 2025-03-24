Москва, 24 марта, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не отменял команду приостановить удары по энергообъектам Украины, сообщил 24 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Ситуация отслеживается, отметил Песков, комментируя по просьбе журналистов атаки ВСУ, совершённые в нарушение договорённости о взаимной приостановке ударов по энергетическим объектам.

«Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооружённые силы выполняют все указания Верховного главнокомандующего», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Путин и президент США Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь (на 19 марта) ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской. Там начался крупный пожар. А 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. Ранее ВСУ использовали станцию как безопасный логистический пункт, а при отступлении преднамеренно уничтожили её.

После удара по станции «Суджа» Песков напомнил о предупреждении не доверять Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право симметрично ответить на непрекращающиеся удары киевского режима по энергетическим объектам страны.

24 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В ведомстве подчеркнули, что противник, вопреки заявлениям руководителей киевского режима, продолжает готовить и проводить атаки на объекты энергетической инфраструктуры.