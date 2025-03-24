Москва, 24 марта, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Россия и США готовы двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом 24 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о ясности «контуров будущей сделки».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«По всей видимости, речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь действительно есть общее понимание», ― пояснил представитель Кремля.

При этом Песков указал на «очень-очень» большое количество различных аспектов, которые сторонам еще предстоит урегулировать.

«По определенной части технических вопросов ― одному из сюжетов ― сегодня ведутся переговоры в Эр-Рияде между нашей и американской делегацией», ― добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, в настоящее время в Эр-Рияде продолжаются российско-американские переговоры. Они длятся уже больше двух часов. Встреча представителей двух стран проходит в столице Саудовской Аравии в отеле Ritz-Carlton. Делегации общаются без журналистов.

Российская делегация прибыла в отель для переговоров с группой американских экспертов около 10:00 мск. Позже было объявлено о начале встречи.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Россия и США обсудят прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление торговых перевозок по нему, а также верификацию прекращения огня. Кроме того, стороны затронут темы миротворцев и принадлежности территорий.

23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев. Он лишь сообщил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.

18 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Трампом. Они обсудили перспективы нормализации российско-американских отношений и актуальную ситуацию на Украине. Глава российского государства согласился на предложение главы Белого дома о перемирии, подчеркнув, что основным условием для прекращения боевых действий должно стать прекращение военной помощи Киеву.

Российский лидер также поддержал инициативу Трампа по временной приостановке обстрелов энергообъектов между Украиной и Россией. Затем российский лидер сразу же отдал военным соответствующий приказ. Однако в ту же ночь Вооруженные силы Украины нанесли удар тремя дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, что привело к сильному пожару.