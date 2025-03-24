Москва, 24 марта, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Президента Владимира Путина незамедлительно проинформируют о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Global Look Press/Wang Dongzhen/XinHua

Отвечая на вопрос о том, как в Москву передаётся информация о встрече, он отметил, что это не может происходить во время переговоров. По словам пресс-секретаря, переговоры идут, работа продолжается, при необходимости представители России могут связываться с центром.

«Разумеется, информация по итогам этих контактов будет незамедлительно доложена главе государства», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, встреча представителей России и США проходит в столице Саудовской Аравии в отеле Ritz-Carlton в закрытом режиме. Российская делегация около 10:00 мск прибыла в отель для переговоров с группой американских экспертов. Позже было объявлено о начале встречи.

Россию в Эр-Рияде представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Они прибыли в Саудовскую Аравию вечером 23 марта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955309" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российская делегация прибыла на место проведения переговоров с представителями США

Тогда же в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев. Он лишь сообщил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.

Ранее Песков информировал, что переговоры с американской стороной будут посвящены в том числе возобновлению черноморской инициативы. Он отмечал, что в этом вопросе много нюансов для обсуждения. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что стороны обсудят прекращение боевых действий в акватории Чёрного моря и возобновление там торговых перевозок, а также верификацию прекращения огня. Кроме того, будут затронуты темы миротворцев и принадлежности территорий.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта обсудили по телефону урегулирование украинского конфликта, а также другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав военным соответствующее распоряжение. Кроме того, Путин конструктивно отреагировал на высказанную Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря.